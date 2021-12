Wir bewegen uns auf eine Gesellschaft zu, in der alles verboten ist, es sei denn, es ist ausdrücklich erlaubt – Das Wasser kocht

Dr Vernon Coleman

Ich hasse Klischees, aber sie sind beliebt und überdauern Generationen, weil sie die Dinge so gut auf den Punkt bringen. Die alte Fabel vom Frosch im kochenden Wasser ist so treffend für das, was uns in den letzten Jahren widerfahren ist, dass es fast unmöglich ist, sie nicht zu verwenden.

Wie Sie wissen, springt der Frosch heraus, wenn man ihn in einen Topf mit kochendem Wasser wirft, während er, wenn man ihn in einen Topf mit kaltem Wasser setzt und dann langsam die Hitze erhöht, nicht merkt, was geschieht, und zu Tode gekocht wird.

Eigentlich ist es, wenn man darüber nachdenkt, eine ziemlich dumme Fabel. Frösche sind nicht dumm, und wenn das Wasser unangenehm heiß wird, springt der Frosch heraus. (Ich vermute, dass der Durchschnittsfrosch auf der Evolutions- und Intelligenzskala irgendwo zwischen einem hochrangigen Mitglied des britischen Königshauses und einem Kabinettsminister liegt). Aber der Mythos hat genug Geschichte, um seinen Platz in diesem Buch zu verdienen, weil er eine akkurate Beschreibung dessen ist, was uns allen in den letzten Jahrzehnten widerfahren ist, und eine einfache Möglichkeit, die Art und Weise zusammenzufassen, wie dieser stille Coup stattgefunden hat.

Und es war ein Umsturz.

Wie der Frosch in der Fabel haben die meisten Menschen einfach dagelegen, während das Wasser immer heißer wurde. Nur ist es in unserem Fall unsere ganze Welt, die sich verändert – nicht die Temperatur des Wassers in einem Kochtopf. Allmählich, Stück für Stück, verlieren wir all unsere natürlichen Freiheiten, all unsere gottgegebenen Rechte und all die Menschenwürde, die uns durch die US-Verfassung, die Magna Carta, die französische Verfassung usw. versprochen wurde.

Die Leute, die jetzt das Kommando über unsere Welt übernommen haben, haben uns seit Jahrzehnten auf diese Übernahme vorbereitet, aber die meisten Menschen haben es nicht bemerkt oder sich nicht darum gekümmert.

Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben kleine Dinge bemerkt, sie haben sich über die Veränderungen in unserer Gesellschaft geärgert, die zu einer immer größer werdenden Bürokratie und der scheinbar unvermeidlichen Einführung von immer dümmeren Regeln und dem Erwerb von immer mehr Macht geführt haben.

Noch vor ein oder zwei Jahrzehnten war alles erlaubt, wenn es nicht ausdrücklich verboten war. Heute hat sich die Situation ziemlich genau umgekehrt; heute bewegen wir uns auf eine Situation zu, in der alles verboten ist, es sei denn, es ist ausdrücklich erlaubt.

Wir haben nicht mehr viel Zeit, um uns zu wehren und zu entkommen.

Das Wasser kocht.