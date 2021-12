Wir sitzen im selben Boot: Protestierende in aller Welt stehen an der Seite der Australier im Kampf gegen die COVID-Tyrannei

Hunderte und Tausende von Menschen versammelten sich vor den australischen Botschaften und Konsulaten in Europa, Asien und Nordamerika, um auf die harten COVID-Maßnahmen des Landes aufmerksam zu machen.

Mehr als 20 Länder folgten dem australischen SOS-Aufruf vom 4. Dezember, um gegen die tyrannischen Beschränkungen zu protestieren, die australischen Bürgern unter dem Deckmantel der COVID-Sicherheitsmaßnahmen auferlegt werden.

Hunderte und Tausende von Menschen versammelten sich vor australischen Botschaften und Konsulaten in ganz Europa, Asien und Nordamerika, um einem weltweiten Hilferuf zu folgen und auf die harten und zunehmend strafenden Maßnahmen aufmerksam zu machen, denen die Australier im Zuge der Coronavirus-Krise ausgesetzt sind.

Demonstranten in Finnland, Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Portugal, den USA, Kanada, Südafrika, Russland, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Mexiko, Japan, Rumänien, Israel und anderen Ländern sprachen sich gemeinsam für die Freiheit der Australier aus, ihre eigenen medizinischen Entscheidungen zu treffen, ohne dafür bestraft zu werden, wobei viele feststellten, dass Australien als eine Art Testgelände für eine breitere Einführung von COVID-Pass-Systemen und Quarantänelagern genutzt wird.

Vor dem australischen Konsulat in New York City versammelten sich Hunderte von Demonstranten, die in Solidarität mit den Menschen in Down Under australische Flaggen schwenkten und Schilder mit der Aufschrift „Wir sind mit euch“ und „Wir sind mit euch“ trugen: „Wir sind mit euch“ und „Wie lange noch, bis das nach Amerika kommt?“.

Die Gruppe skandierte „Free Australia!“.

Ein Redner rief der Menge zu, dass der Kampf für Australien auch ein Kampf für die Amerikaner und andere Menschen auf der ganzen Welt sei, die einer zunehmenden Tyrannei ausgesetzt sind.

„Hier in New York City kämpfen wir … für Liberale, für Konservative, für religiöse Menschen und dafür, dass jeder das Recht hat, ‚Nein‘ zu sagen“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Entscheidung, die abtreibungsgefährdeten COVID-Spritzen zu nehmen. „Das Recht zu wählen, das ist alles, wonach wir suchen. Und in Australien gibt es dieses Recht auf Wahlfreiheit nicht mehr.“

Nach einer mitreißenden Kundgebung vor dem Konsulat marschierten die Demonstranten vom Konsulat zum Times Square und skandierten dabei „Rettet Australien“.

#sosfromaustralia : SOS Australia/Anti-Mandate protesters from New York are marching to Times Square from the Australian consulate where they held a rally… pic.twitter.com/QHPvX26bw9 — LUKE2FREEDOM (@L2FTV) December 4, 2021

Der Portugiese Alfredo Rodrigues teilte eine Videobotschaft, in der er erklärte, dass sich mehr als 100 Menschen vor der australischen Botschaft in Lissabon, der Hauptstadt des Landes, versammelt hatten, um auf den Notruf zu antworten.

„Ihr seid nette Leute, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr so sehr leidet“, sagte Rodrigues. „Weil die Leute, die euch all dieses Unrecht antun, feige sind … weil sie wissen, dass ihr nicht mit Gewalt reagiert, und deshalb ist es für uns so schwer zu sehen, die Nachrichten zu verfolgen, wie ihr in diesem unglaublichen Land behandelt werdet, das ihr mit eurem Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut habt.“

Weiter sagte Rodrigues, dass die Portugiesen an der Seite Australiens stehen, denn „euer Kampf ist unser Kampf“. „Zählen Sie auf uns, wir zählen auf Sie. Bleibt standhaft, gebt nicht auf … Wir werden diesen Krieg, diese Schlacht, die die Schlacht unseres Lebens ist, gewinnen.“

Eine Gruppe aus Rumänien protestierte vor dem australischen Konsulat in Bukarest mit Schildern, die zeigten, dass die Rumänen dem Notruf Australiens gefolgt sind, und forderte ein Ende der Abriegelungen und der medizinischen Tyrannei, die den Inselstaat plagen.

Prominente europäische Politiker meldeten sich öffentlich zu Wort und verhöhnten das grausame und totalitäre Regime, das in der einst blühenden Demokratie herrscht, als „klare Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte“.

Anfang des Jahres versammelten sich polnische Abgeordnete der freiheitsliebenden Konföderation der Partei für Freiheit und Unabhängigkeit vor der australischen Botschaft in Warschau, kritisierten den Einsatz der australischen Regierung für Abriegelungen als „Totalitarismus“ und verglichen deren radikale politische Taktiken mit denen Nordkoreas.

Der Vorsitzende der Konföderation, Jakub Kulesza, wies auf die Brutalität der australischen Polizei hin, die „friedliche Bürger unterdrückt, belästigt und angreift, indem sie ihnen ihre grundlegenden Freiheiten nimmt“.

Insgesamt stellte Kulesza fest, dass das Panorama der Maßnahmen, mit denen die Ausbreitung des Virus offenbar gestoppt werden soll, nichts gebracht hat, da das Land einen „Rekordanstieg dieser Infektionen“ zu verzeichnen hat, was beweist, dass „drastische Einschränkungen keinen Sinn machen“.

„Man kann es kaum anders als Wahnsinn bezeichnen“, fügte er hinzu.

Christine Anderson, ein deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments, sprach sich am 4. Dezember zur Unterstützung des australischen Protests aus und kritisierte die Restriktionen der australischen Regierung als „nicht um die vierte Welle zu brechen; es geht darum, Menschen zu brechen“.

„Australien braucht keine ‚No COVID-Strategie‘. Was Australien braucht, ist eine ‚Keine-Unterdrückungs-Strategie'“, so Anderson. „Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um der Welt mitzuteilen, dass Ihre einst freie und liberale Demokratie sich in ein totalitäres Regime verwandelt hat, das die Menschenrechte, die bürgerlichen Freiheiten und die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen tritt.“

An die Adresse derjenigen, die glauben könnten, dass die Beschränkungen im besten Interesse der Öffentlichkeit sind, erklärte Anderson, dass „zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte die Leute, die andere zur Einhaltung zwingen, die Guten waren“.

„Das Wohl der Menschheit war schon immer das Alibi von Tyrannen“, fuhr sie fort. „Ist Ihnen nicht klar, dass dieser Impfstoff Sie nicht vor COVID schützt? Er schützt Sie jedoch vor staatlicher Unterdrückung … im Moment jedenfalls, aber glauben Sie nicht eine Sekunde lang, dass sich das morgen nicht ändern wird.“

Anderson, der den australischen Freiheitskampf unterstützt, forderte die Zuhörer auf, „unsere Regierungen davon abzuhalten, unsere freien und demokratischen Gesellschaften in totalitäre Regime zu verwandeln.“

„Wir müssen es jetzt tun, wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen das jetzt bekämpfen, denn … Schweigen und Nachgeben ermöglichen Tyrannen.“ „Lasst uns alle zusammenstehen und unseren Regierungen klar machen, dass wir nicht schweigen werden, dass wir nicht nachgeben werden … Wir stehen hier gemeinsam drin.“