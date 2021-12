Weltwirtschaftsforum fordert in seinem neuen Bericht eine weltweite Internetzensur

Im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF) wird eine Gruppe aus Nationalstaaten und großen Technologieunternehmen gebildet, die „Globale Koalition für digitale Sicherheit“, die „gefährliche Inhalte und Verhaltensweisen im Internet“ überwachen soll. Der Gruppe gehören derzeit die Regierungen Australiens, des Vereinigten Königreichs, Indonesiens, Singapurs, der Ukraine und Bangladeschs sowie eine Führungskraft von Microsoft und einer der Gründer von Two Hat an, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz zur Moderation von Online-Inhalten.

Mit mehr als 4,7 Milliarden Internetnutzern weltweit hatten (und haben) Entscheidungen, welche Inhalte Menschen online erstellen, ansehen und teilen können, erhebliche Auswirkungen auf Menschen in aller Welt, heißt es auf der offiziellen Website des Forums.

Auf den ersten Blick scheint die Idee sehr positiv zu sein, wie z. B. die Verwendung von Algorithmen, um Sexualstraftäter und andere Straftäter zu stoppen, doch wenn es um Meinungsfreiheit und politische Ansichten geht, erscheint das Wirtschaftsforum extrem voreingenommen.

Die extreme Rechte ist das einzige politische Ziel, das genannt wird:

Das Global Forum nennt rechtsgerichtete Gruppen als mögliche Ziele der Online-Zensur: „In den USA untersuchte The Capitol Hill Insurrection vom 6. Januar, wie Gruppen wie QAnon sich online organisieren konnten, und forderte ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen sozialen Plattformen und extremistischen Aktivitäten. Leider ist dies kein neues Problem; ein Bericht der neuseeländischen Royal Commission hat die Rolle von YouTube bei der Radikalisierung des Terroristen hervorgehoben, der 2019 während der Freitagsgebete in zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen tötete“. – sagt das WEF bei der Erläuterung des globalen Rahmens für das Internet. „Radikale Gruppen aus anderen politischen Spektren, die Privateigentum zerstören und Terroranschläge verüben, wurden weder auf der Website der Organisation noch in dem 28-seitigen Bericht „WEF Advancing Digital Safety“ erwähnt oder als Problem genannt.

Wichtige Plattformen unterstützen die Idee

Vor weniger als einem Jahr gründeten große Technologieunternehmen das „Global Internet Forum Against Terrorism“ (GIFCT), das nach Ansicht von Human Rights Watch und 14 weiteren Organisationen für Meinungsfreiheit die Grundrechte bedroht. In einem Brief an die GIFCT behaupten die Organisationen, dass Technologieunternehmen künstliche Intelligenz eingesetzt haben, um legale Inhalte wie Satire und journalistisches Material zu entfernen: „Nun, da die GIFCT-Mitgliedsunternehmen zunehmend maschinelle Lernalgorithmen einsetzen, um Inhalte zu erkennen und zu entfernen, werden Fehler gemacht … . Es gibt Hinweise darauf, dass Verfahren zur Entfernung terroristischer Inhalte den kontraproduktiven Effekt haben, dass antiterroristische Äußerungen, Satire, journalistisches Material und andere Inhalte entfernt werden, die in den meisten demokratischen Rechtssystemen als legitime Äußerungen gelten würden. Vor allem die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen verschwindet in rasantem Tempo. (2) Dies behindert den Journalismus und die humanitäre Arbeit und gefährdet die künftige Fähigkeit der Justiz, den Opfern Rechtsmittel zur Verfügung zu stellen und die Täter von schweren Verbrechen wie Völkermord zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in einem Schreiben von HRW und anderen. – Trotzdem arbeitet die GIFCT weiter, und das Weltwirtschaftsforum fordert eine stärkere Zusammenarbeit der Wirtschaft mit den Regierungen: „… eine bewusstere Koordinierung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist erforderlich; heute soll mit der Gründung der neu gegründeten Globalen Koalition für digitale Sicherheit dieses Ziel erreicht werden.“

Bitcoin-gestützte Netzwerke gegen Zensur:

Trotz ständiger Angriffe auf die Meinungsfreiheit bilden sich Netzwerke zum Austausch von Inhalten, die die Bitcoin-Technologie nutzen. Eines davon ist Zeronet, das Bitcoin-Adressen wie Webadressen in einem Netzwerk verwendet, in dem es keinen zentralen Server gibt, eine Art Internet-Torrent. Jede neue Person auf der Website hilft, Daten zu teilen und kann die BTC-Adresse nutzen, um den Machern zu helfen. Die Aktualisierungen der Website erfolgen mithilfe der Public-Key-Kryptographie, die die Authentizität der Inhalte garantiert und gleichzeitig die Dezentralisierung und Sicherheit für diejenigen, die die Inhalte weitergeben, gewährleistet.