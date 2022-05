Die Korruption der Weltgesundheitsorganisation

Globale Gesundheit ist verwirrend. Noch vor wenigen Jahren beherrschten die Beteiligung der Bevölkerung, die Krankheitslast, die Zuweisung von Ressourcen und die Menschenrechte die Entscheidungsprozesse der Organisation. Anliegen wie die Verbesserung der Ernährung von Kindern, die Stärkung von Minderheiten und der Schutz von Mädchen vor Versklavung und Verstümmelung waren akzeptable Kämpfe, die es zu führen galt.

Hier sind wir im Jahr 2022: Zwang, Ausgrenzung, Verarmung und das Großkapital sind in, während die Hervorhebung dieser anderen Bereiche als „freiheitlich-dumm“ oder eine subversive Form des Leugnens gilt. Dieselben Leute, dieselben Organisationen, dieselben Geldgeber, nur eine Änderung der Gezeiten.

Wie bei jeder historischen Verschiebung in Richtung Faschismus und Kolonialismus bedarf es einer beträchtlichen Gruppenanstrengung, um die Realität zu ignorieren, um diese Flut in Bewegung zu halten, aber die Menschen, insbesondere in hierarchischen Strukturen, waren dieser Aufgabe schon immer gewachsen. Wir sind es immer noch.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihre Mitarbeiter sind derzeit mit zwei übergeordneten Prioritäten beschäftigt, die hervorragende Beispiele für die Fähigkeit der Menschheit sind, solche Lügen zu leben:

Sie treiben das COVAX-Programm voran, mit dem der größte Teil der Menschheit gegen ein Virus geimpft werden soll, gegen das fast alle potenziellen Empfänger bereits immun sind, und zwar zu Kosten, die für ein globales Gesundheitsprogramm beispiellos hoch sind.

Sie arbeiten an einer Ausweitung ihrer Befugnisse zur Bewältigung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten mit der ausdrücklichen Absicht, dieselben Maßnahmen wie bei der ersten Reaktion auf COVID-19 zu ergreifen, nur schneller und häufiger.

Das sind seltsame Prioritäten für Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens, denn dieselben Mitarbeiter der WHO wissen, dass Folgendes wahr ist:

Ihr COVAX-Slogan „Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind“ ist für ein Impfprogramm völlig unlogisch, es sei denn, es handelt sich um eine reine Übertragungssperre, denn er impliziert, dass die bereits Geimpften nicht geschützt sind.

Die derzeitigen Impfstoffe gegen COVID-19 können die Übertragung nicht aufhalten oder stark verlangsamen und erfordern Auffrischungsimpfungen, um die Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen aufrechtzuerhalten.

Covid-19 ist sehr stark mit dem Alter assoziiert, wobei das Sterberisiko um das Tausendfache höher ist als bei jungen Menschen. Dennoch ist mehr als die Hälfte der Menschen in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, die ein Hauptziel von COVAX sind, 19 Jahre alt oder jünger.

Die meisten Menschen in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara und in Indien (also wahrscheinlich überall) haben jetzt eine postinfektiöse Immunität, die genauso wirksam oder wirksamer ist als die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität und durch eine nachfolgende Impfung nicht wesentlich verstärkt wird.

Die Impfung von Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen mit zwei Dosen bei rasch abnehmendem Nutzen würde ein Vielfaches aller anderen Programme für Infektionskrankheiten kosten (bis zum Zehnfachen der Gesamtausgaben für Malaria).

Die Humanressourcen, die für das größte jemals durchgeführte Impfprogramm aufgewendet werden, würden den Zugang zur Gesundheitsversorgung für andere Krankheiten, deren Belastung derzeit zunimmt, weiter einschränken.

Über Lockdowns:

Nach der Definition der WHO ist Gesundheit ein Zustand des „körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“, was bedeutet, dass eine Beeinträchtigung der geistigen und sozialen Gesundheit sich negativ auf die allgemeine Gesundheit auswirkt.

Die WHO hat in ihren Leitlinien für die Influenzapandemie 2019 festgestellt, dass Grenzschließungen, längere Schulschließungen und Quarantäne für gesunde Menschen wahrscheinlich mehr Schaden als Nutzen bringen würden.

Es ist allgemein bekannt, dass ärmere Menschen tendenziell früher sterben und ärmere Länder eine höhere Kindersterblichkeit und eine geringere Lebenserwartung haben.

Die „Lockdown“-Reaktion auf Covid-19, eine Krankheit, deren Schweregrad überwiegend auf das Alter beschränkt ist, hat Hunderttausende von Kindern getötet und wird dies aufgrund von zunehmender Armut, Unterernährung und steigenden Schwangerschaftsraten bei Teenagern auch weiterhin tun.

Die „Lockdown“-Reaktion ebenfalls:

Sie treibt Millionen von Mädchen in die Kinderheirat (was viele in der humanitären Gemeinschaft früher als institutionalisierte Vergewaltigung bezeichnet hätten).

Sie erhöht die Kinderarbeit.

Die Schulausbildung von über einer Milliarde Kindern wurde unterbrochen, sodass Millionen von ihnen nie wieder zurückkehren werden.

Verringerung der routinemäßigen Kinderimpfungen gegen Krankheiten, von denen Kinder stark betroffen sind.

Verringerung der Fallfindung und des Zugangs zur Behandlung von Tuberkulose und HIV/AIDS, sodass mehr infizierte Menschen in der Gemeinschaft unbehandelt bleiben, sich anstecken und sterben.

Die Ungleichheit zwischen einigen wenigen Reichen, die die Kontrolle haben, und einer rasch wachsenden Zahl entmachteter Armer hat stark zugenommen, was die jahrelange Armutsbekämpfung zunichte macht.

Die gesamte humanitäre und globale Gesundheitswelt kennt diese Fakten. Sogar Banker wissen das; die Internationale Finanzfazilität geht davon aus, dass doppelt so viele Kinder an den Folgen von Schließungen starben wie an Covid-19, während die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die für das internationale Finanzwesen von zentraler Bedeutung ist, anerkennt, dass das Bruttoinlandsprodukt eine wichtige Determinante für die langfristige Gesundheit ist.

Doch die WHO, die für das öffentliche Gesundheitswesen zuständig ist, tut so, als ob sie nichts davon wüsste, und ignoriert sogar ihre standardmäßigen altersabhängigen Maßstäbe für die Krankheitslast, während sie versucht, Maßnahmen zu rechtfertigen, die die Zahl der Todesfälle bei Kindern erhöhen, um eine Krankheit zu bekämpfen, die vor allem ältere Menschen betrifft.

Die WHO und andere Gesundheitsorganisationen haben die Schäden von Lockdowns vorhergesagt und sie seit Anfang 2020 dokumentiert, während sie daran arbeiten, dass sie häufiger auftreten. Im Jahr 2018 bekräftigten sie in der „Erklärung von Astana“ ihre Unterstützung für einen horizontalen Ansatz, bei dem die Kontrolle durch die Gemeinschaft und die Ermächtigung der Bevölkerung im Vordergrund stehen, während sie im Jahr 2022 für einen vertikalen Ansatz plädieren, der auf Bevölkerungskontrolle und dem massenhaften Zwangseinsatz von Arzneimitteln basiert. Die Menschenrechte scheinen kein Thema mehr zu sein, für das man sich einsetzt, aber die Widersprüche, die damit verbunden sind, sind schon bemerkenswert.

Wir sehen Organisationen oft als „Wesen“ an sich, aber natürlich sind sie die Summe der Individuen, die in ihnen arbeiten; Menschen, die jeden Tag, jede Stunde, Entscheidungen darüber treffen, was sie tun und was sie als Nächstes tun sollten.

In diesem Fall scheinen sich die Mitarbeiter der WHO damit wohlzufühlen, dass die Menschen, die sie unterstützen sollen, zunehmend verarmen und ihrer Rechte und ihrer gesundheitlichen Autonomie beraubt werden. Sie haben sich nicht nur damit abgefunden, dass grundlegende Prinzipien und ethische Grundsätze der öffentlichen Gesundheit aufgegeben werden, sondern arbeiten aktiv daran, sie zu untergraben.

Vielleicht würden wir das alle tun, um Einkommen, Renten, Gesundheitsleistungen und einen attraktiven und wirklich interessanten Lebensstil mit Schweizer Seen, Business-Class-Reisen und guten Hotels zu schützen. Wir können Menschen, die solchen Schaden anrichten, nicht kritisieren, ohne viel von uns selbst in ihnen wiederzuerkennen.

Der Druck, sich anzupassen, ist stark und die Wahrung der Integrität birgt Risiken. Wir alle haben Familien, Arbeitsplätze und Lebensstile zu schützen. Der Glaube vieler Menschen, dass der „humanitäre“ Sektor irgendwie anders sei, sollte inzwischen erschüttert sein. Das ist auch gut so, denn Illusionen helfen uns nicht weiter, und wir müssen die historische Realität anerkennen, dass die Wahrung der eigenen Bequemlichkeit oft dazu geführt hat, andere vor den Bus zu werfen.

Wenn sich das Blatt wendet, ist es am einfachsten, mit ihm zu gehen. Wie ein Mitarbeiter einer internationalen Agentur kürzlich zu mir sagte: „Das Geld fließt in die Pandemievorsorge, das muss man akzeptieren und mitmachen“.

Als Einblick in die Menschheit ist diese Antwort enttäuschend. Mit Feigheit ist uns immer schlecht gedient. Aber die Erkenntnis, dass die Dinge so liegen und dass die Hilfe nicht von denen kommt, die dafür bezahlt werden, wird die Entschlossenheit der übrigen Menschheit stärken, ohne sie weiterzumachen und die Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. So wie es nach orthodoxer Auffassung der öffentlichen Gesundheit auch sein sollte.