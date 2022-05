Die in dieser Analyse vermittelten Erkenntnisse sollten zu einem grundlegenden Überdenken der Art und Weise führen, wie Beobachter Israels gegenwärtige Außenpolitik sowie seine angestrebte Rolle im globalen systemischen Übergang zur Multipolarität verstehen.

Axios berichtete letzte Woche, dass Israel ein Ersuchen der USA abgelehnt hat, der Ukraine grünes Licht für die Lieferung von Panzerabwehrraketen zu geben, die es gemeinsam mit Deutschland produziert. Das Blatt zitierte einen ungenannten Beamten des jüdischen Staates, der gesagt haben soll, dass die Tötung russischer Soldaten mit israelischen Waffen ihren Sicherheitsinteressen in Syrien schaden könnte. Tel Aviv ist auf das Entflechtungsabkommen angewiesen, das der frühere Ministerpräsident Netanjahu und Präsident Putin im September 2015 geschlossen hatten, um grünes Licht für seine Schläge gegen den IRGC und die Hisbollah in der Arabischen Republik zu erhalten. Daher ist es nur logisch, dass Israel das Ersuchen der USA abgelehnt hat.

Dies ist von großer Bedeutung, denn es spricht für die strategische Autonomie des jüdischen Staates im neuen Kalten Krieg. Israel, das lange Zeit als einer der wichtigsten Verbündeten der USA galt, hat in den letzten Jahren gezeigt, wie unabhängig seine Außenpolitik gegenüber Russland ist. Nicht nur, dass es sich dem von den USA angeführten Westen bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland nach der Wiedervereinigung mit der Krim im Jahr 2014 nicht angeschlossen hat, sondern es hat auch bis heute keine Sanktionen gegen Russland verhängt, obwohl Moskau in der Ukraine eine besondere Militäroperation durchführt. Darüber hinaus hat sie sich Berichten zufolge gerade erst geweigert, grünes Licht für die Lieferung von tödlichen Waffen an Kiew zu geben, mit denen russische Truppen getötet werden sollen.

Umso beeindruckender ist, dass dies nach dem künstlich herbeigeführten Skandal um die legitim antifaschistischen Äußerungen von Außenminister Lawrow Anfang Mai geschieht, die von israelischen Beamten als „antisemitisch“ fehlinterpretiert wurden. Kurz darauf wurden Fake News verbreitet, wonach Russland Syrien grünes Licht für den Einsatz einer der S-300 gegeben habe, die es Damaskus Ende 2018 zur Verfügung gestellt hatte, um einen angreifenden israelischen Jet zu beschießen. Dieser Bericht wurde dann entlarvt, nachdem Israel erneut Syrien angegriffen hatte, ohne dass die S-300 zur Verteidigung der arabischen Republik eingesetzt wurden, genau wie jeder scharfsinnige Beobachter erwartet hätte.

Der Bericht von Axios untermauert daher die Interpretation, dass der künstlich erzeugte Skandal um die legitim antifaschistischen Äußerungen von Außenminister Lawrow der unipolaren liberal-globalistischen (ULG) Fraktion des „tiefen Staates“ Israels zuzuschreiben ist, die im Gegensatz zu ihren multipolaren konservativ-souveränen (MCS) Rivalen steht. Die Erstgenannten sind der Meinung, dass Israel sich den USA unterordnen muss, während die Zweitgenannten dies strikt ablehnen und stattdessen davon überzeugt sind, dass Israel stets nach größtmöglicher strategischer Autonomie streben muss, auch in seinen Beziehungen zu Russland.

Die zweite Infowar-Attacke der israelischen ULG-Fraktion erfolgte, als ein lokales Medienunternehmen die Falschmeldung verbreitete, dass Russland angeblich grünes Licht für den Einsatz der S-300 gegen syrische Jets gegeben habe. Diese Provokation hat auch die russisch-israelischen Beziehungen nicht sabotiert, wie der Bericht von Axios eindrucksvoll belegt, wonach Tel Aviv etwa zur gleichen Zeit Washingtons Ersuchen abgelehnt hat, grünes Licht für die Lieferung von Panzerabwehrraketen an die Ukraine zu geben, die es gemeinsam mit Berlin produziert. Hätte es nach einem dieser beiden Vorfälle böses Blut mit Moskau gegeben, hätte Tel Aviv wahrscheinlich der Bitte seines Verbündeten entsprochen.

Diese Erkenntnis führt zu mehreren Schlussfolgerungen. Erstens gibt es tatsächlich eine israelische Fraktion des „tiefen Staates“ (die ULGs), die aktiv versucht, die Beziehungen ihres Landes zu Russland zu sabotieren. Zweitens haben sie zu diesem Zweck bereits zwei sehr öffentlichkeitswirksame Infokriegsprovokationen durchgeführt. Drittens sind beide gescheitert. Viertens dachten die USA, sie könnten ihre falsche Vorstellung von bösem Blut zwischen Israel und Russland ausnutzen, um ersteres dazu zu bringen, die Lieferung von Panzerabwehrraketen an die Ukraine zu genehmigen. Und fünftens lehnte Israel dieses Ersuchen ab, was bestätigt, dass der MCS immer noch einen starken Einfluss auf die Formulierung seiner Außenpolitik gegenüber Russland ausübt.

Aufbauend auf der letzten Schlussfolgerung ist der übergreifende Trend, dass Israel sich erfolgreich von den USA „abgekoppelt“ hat, zumindest im Vergleich zu den früheren Beziehungen. Tel Aviv ist heute selbstbewusst genug, um im Umgang mit Moskau seinen eigenen Weg zu gehen, der sich natürlich immer wieder ändern kann, aber bisher zwei sehr prominenten Prüfungen durch die von den USA unterstützten ULGs standgehalten hat. All dies sollte zu einem grundlegenden Überdenken des Verständnisses der gegenwärtigen israelischen Außenpolitik und der angestrebten Rolle Israels im globalen Systemwechsel zur Multipolarität führen.