Die Kriegspropaganda ändert ihre Form

von Thierry Meyssan

Wenn die russische Armee auch den Krieg gegen die Banderisten in der Ukraine gewonnen hat, gewann die NATO den kognitiven Krieg gegen ihre eigenen Mitbürger im Westen. Das Atlantische Bündnis hat eine neue Form der Propaganda entwickelt, die auf dem basiert, was sie kürzlich noch angeprangert hat: Fake News, d.h. nicht falsche Nachrichten, sondern verdrehte Informationen. Wie kann man sich davor schützen?

Die Maschinerie der NATO

„Den Feind gewaltsam zu unterwerfen ist nicht der Höhepunkt der Kriegskunst, der Höhepunkt dieser Kunst besteht darin, den Feind zu unterwerfen, ohne einen einzigen Tropfen Blut zu vergießen.“ Sun Tzu, Die Kunst des Krieges.

Der französische General Philippe Lavigne vom „Alliiertes Kommando für Umgestaltung“ (Allied Command Transformation — ACT) der NATO beaufsichtigt die Erforschung neuer Propagandamethoden.

Ihr Kommando verfügt über 21 Kompetenzzentren, darunter eines für Propaganda, das Center of Excellence for Strategic Communications (STRATCOM) in Riga, Lettland [1]. Es schuf den NATO-Innovation Hub (iHub) unter der Leitung des Franzosen Francois du Cluzel, einem ehemaligen Professor an der Joint Military College in Coëtquidan. Der iHub finanziert Forschungen der Johns Hopkins University und des Imperial College London über kognitive Fähigkeiten. Diese decken den gesamten kognitiven Bereich mit vielfältigen Anwendungen ab, die vom bionischen Soldaten bis hin zu Kriegspropaganda reichen.