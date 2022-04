Wissenschaftler sagen, dass die Omikron-Variante in einem Labor erschaffen wurde

Viele Wissenschaftler, die sich mit dem Omicron-Virus befasst haben, glauben, dass die sich schnell ausbreitende COVID-Variante irrtümlich oder vielleicht sogar absichtlich in einem Labor freigesetzt wurde.

Die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson sprach mit mehreren dieser Wissenschaftler, die ihr erklärten, dass Omicron wahrscheinlich nicht das Produkt einer natürlichen Evolution von SARS-Cov-2 in infizierten Menschen ist, da eine große Anzahl von Mutationen auftreten musste, um das neue Virus zu schaffen.

Die Ursprünge des Omicron-Ausbruchs sind undurchsichtig und verdächtig: Das Virus wurde zuerst in Botswana, Südafrika, entdeckt, wo es Berichten zufolge von einer ausländischen Delegation aus einem nicht identifizierten Land eingeschleppt wurde. Wie Attkisson anmerkt, wollen die Behörden das Land nicht nennen, was es anderen erschwert, den Ursprung des Virus zu ermitteln.

„Es gab eine große Anzahl von Mutationen in dieser Variante – viel mehr als wir bei der normalen Evolution dieses Virus erwarten würden“, sagte der Virologe Andrew Pekosz, Professor für Molekulare Mikrobiologie und Immunologie an der Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. „Wichtig ist, dass viele Mutationen im Spike-Protein auftraten – dem Protein, mit dem sich das Virus an Zellen bindet und in sie eindringt und das das Ziel des Impfstoffs ist.

Ein Regierungsforscher, der sich mit dem Virus befasst und nicht genannt werden möchte, war der einzige Wissenschaftler, mit dem Attkisson sprach und der vermutete, dass Omicron auf natürliche Weise entstanden ist.

„Es folgte nicht dem Verlauf des Ausbruchs“, gab der Forscher zu. „Eine der Hypothesen ist, dass es einen kryptischen, völlig separaten Ausbruch gegeben hat“ oder eine „kryptische Übertragung“ unabhängig von Mäusen. „Vielleicht wurde jemand mit geschwächtem Immunsystem infiziert, und die aktive Replikation des Virus wurde für eine sehr lange Zeit aufrechterhalten“, sagte er.

Die alternative Theorie, dass Omicron in einem Labor zusammengebraut wurde und entkam, wird jedoch von vielen Wissenschaftlern als das wahrscheinlichere Szenario angesehen.

Ein Wissenschaftler, der sich mit der Materie befasst hat, sagte gegenüber Attkisson, dass es möglich sei, „dass die serielle Passage in Mäusen irgendwo in einem Labor durchgeführt wurde“, was zu „einer versehentlichen oder absichtlichen Freisetzung am hinteren Ende“ führte. Er fügte hinzu: „Kurz gesagt, das unwahrscheinlichste Szenario ist, dass es sich um eine natürliche menschliche Übertragungskette handelt, die diese Linie hervorgebracht hat, und wir sie nur nicht entdeckt haben. Die Anzahl und die Beschaffenheit der Veränderungen hätten eine große Anzahl von Infektionen erfordert, um sie zu unterstützen“.

Ein zweiter Wissenschaftler erklärte, warum ein weiteres Laborleck nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist.

„Jedes Labor auf der Welt arbeitet jetzt an COVID“, sagte er zu Attkisson. „Es ist hochgradig ansteckend und riskant, selbst mit den besten Kontrollen. Die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Freisetzung ist ziemlich hoch.“

„Es ist sehr schwer zu sagen, wo so etwas passiert, aber wir leben in einer noch nie dagewesenen Zeit“, sagte er, „in der viele Laboreinrichtungen gleichzeitig an dem Virus arbeiten. Wir haben also immer Sicherheitskontrollen, um zu versuchen, die Erreger im Labor zu halten. Aber bei so vielen Menschen, die unter unterschiedlichen Bedingungen, mit unterschiedlichen Einschränkungen und Regeln arbeiten, ist die Möglichkeit einer Freisetzung von COVID im Labor durchaus denkbar. Das ist etwas, das wir in Betracht ziehen müssen.“

Es gibt noch weitere Merkmale, durch die sich Omicron von einer natürlichen Virusentwicklung unterscheidet.

Dazu gehören der Erwerb von genetischen Merkmalen, die in der Vergangenheit nicht existierten oder keinen Präzedenzfall darstellten und plötzlich in einem sehr kurzen Zeitrahmen auftauchen“ und eine Veränderung des Ausmaßes oder des Erwerbs von Veränderungen in einem Virus, die über das Erwartete hinausgeht“, so ein anderer Wissenschaftler gegenüber Attkisson.

Die Wissenschaftler haben mindestens „45 Punktmutationen identifiziert, die Omicron seit der Abspaltung von der B.1.1-Linie erworben hat“.

Die Mutationen stellen eine für die natürliche Evolution unplausibel hohe Anzahl von Veränderungen dar, die zu Omicrons größerer Übertragbarkeit geführt haben.

Ein weiteres verdächtiges Merkmal von Omicron ist nach Ansicht mehrerer Wissenschaftler seine offensichtliche Herkunft von der Maus.

Chinesische und amerikanische Wissenschaftler, die vor der Pandemie jahrelang gemeinsam geforscht hatten, hatten nämlich festgestellt, dass es äußerst schwierig war, das Fledermaus-Coronavirus, das sie untersuchten, auf Labormäuse zu übertragen. Also veränderten die Forscher im Wesentlichen Labormäuse, um ihnen menschliche Zellen zu geben und sie dazu zu bringen, sich mit einer genetisch manipulierten Version von Covid anzustecken, damit sie versuchen konnten, Impfstoffe und Behandlungen für dieses Virus zu entwickeln.

„Das ursprüngliche Virus hatte Schwierigkeiten, sich in Mäusen zu etablieren, und für den Einsatz im Labor brauchten wir ACE2-transgene Mäuse [auch bekannt als] humanisierte Mäuse, die den menschlichen ACE2-Rezeptor exprimieren“, sagt ein Wissenschaftler.

Mit anderen Worten: Nagetiere sind nicht dafür bekannt, sich auf natürliche Weise mit Covid-19 anzustecken und es zu übertragen; wenn Omicron also von einem Mäusewirt stammte, geschah dies wahrscheinlich in einem Versuchslabor.

Laut dem Mathematiker und Journalisten Igor Chudov könnte dieses Labor in den Vereinigten Staaten gelegen haben – genauer gesagt an der University of North Carolina in Chapel Hill.

Eine Papierspur führt zu Ralph Baric, Professor in der Abteilung für Epidemiologie und Professor in der Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie an der UNC, einem Pionier in der Erforschung des an Mäuse angepassten SARS-COV-2.

Baric ist kein Unbekannter in der riskanten Coronavirus-Gain-of-Function-Forschung und wird von einigen als Schlüsselfigur bei der Entwicklung des ursprünglichen COVID-Virus angesehen.

Er ist der Wissenschaftler, der:

– mit dem Hinzufügen von HIV-Genen zu SARS-1-Spikes experimentierte

– Wege gefunden hat, das nsp-14-Protein zu mutieren, um SARS-1 zu veranlassen, 21-mal mehr Varianten hervorzubringen. Sars-Cov-2 hat ein zu 5 % mutiertes nsp-14 von SARS-1 geerbt und produziert nun merkwürdigerweise endlose Varianten

– 2007 wurde ein Weg gefunden, die Funktion von SARS-1 zu verbessern, um bei Mäusen eine viel schwerere Krankheit auszulösen, die die meisten älteren Mäuse tötet.

– Schaffung chimärer Coronaviren, die so konstruiert wurden, dass sie Menschen effektiv infizieren

– Am 12. Dezember, noch bevor Sars-Cov-2 offiziell bekannt wurde, erhielt er einen „Moderna-Impfstoffkandidaten“.

Nachdem er erfolgreich ein an die Maus angepasstes COVID-Virus geschaffen hatte, das sowohl Mäuse- als auch menschliche Zellen infizieren konnte, ließ Baric die Forschung patentieren, so dass jede weitere Arbeit an SARS-Cov-2 bei Mäusen die Genehmigung der UNC erfordern würde, so Chudov.

– Barics Artikel in Nature beschreibt Schritte zur genetischen Bearbeitung und Entwicklung eines Genoms für ein solches mausinfizierendes Virus, das von Wuhan Sars-Cov-2 abgeleitet ist.

– Ralph Barics UNC besitzt das US-Patent 11.225.508, in dem beschrieben wird, wie er eine im Labor hergestellte Covid-19-Variante entwickelt hat, die Mäuse infiziert und bei ihnen schwere Krankheiten verursacht (was Barics patentierte Erfindung per Definition zu einer Biowaffe macht).

– Dieses Patent von Baric macht die UNC zur einzigen Organisation, die aufgrund des Patentschutzes ein rechtliches Monopol auf seine Methode zur Herstellung von Mäuse-/Mensch-Varianten von Sars-Cov-2 hat.

– Baric testete, dass sein an die Maus angepasstes (MA) Virus immer noch in der Lage ist, menschliche Zellen zu infizieren.

– Baric testete auch, ob die neue, an die Maus angepasste Variante bestehende Spike-Protein-Impfstoffe umgehen kann.

Attkisson merkt an, dass chinesische Forscher ebenfalls zu dem Schluss gekommen sind, dass Omicron aus einem Labor stammt, was den Fall untermauert.

In einer wissenschaftlichen Abhandlung mit dem Titel „Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant“ (Beweise für einen Maus-Ursprung der SARS-CoV-2 Omicron-Variante) sagen die Autoren Changshuo Wei, Ke-Jia Shan, Weiguang Wang, Shuya Zhang und Qing Huan, dass die Beweise darauf hindeuten, dass die Omicron-Variante vom Menschen auf die Maus übergesprungen ist, wo sie irgendwie „schnell Mutationen akkumuliert hat, die zu einer [schnellen Infektion] führen, und dann wieder auf den Menschen übergesprungen ist“.

„Wir fanden heraus, dass die Omicron-Spike-Proteinsequenz einer stärkeren positiven Selektion unterworfen war als die aller bekannten SARS-CoV-2-Varianten, die sich dauerhaft in menschlichen Wirten entwickeln“, heißt es in der Analyse. „Die Anzahl und Häufigkeit der Mutationen „unterschied sich signifikant von dem Spektrum der Viren, die sich in menschlichen Patienten entwickelt haben.“

„Das molekulare Spektrum (d. h. die relative Häufigkeit der zwölf Arten von Basensubstitutionen) der vom Vorläufer von Omicron erworbenen Mutationen unterschied sich signifikant von dem Spektrum für Viren, die sich in menschlichen Patienten entwickelten, stimmte aber in hohem Maße mit Spektren überein, die mit der Evolution in einer zellulären Umgebung von Mäusen in Verbindung gebracht werden.“

Attkisson fragte einen Wissenschaftler des U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), ob er irgendetwas gesehen habe, das darauf hindeute, dass eine leicht zugängliche Probe von Covid-19 in eine Biowaffe verwandelt worden sei.

Major Jeffrey Kugelman, der Leiter der Abteilung Molekularbiologie, antwortete: „Es gibt eine laufende Diskussion über Omicron, und wir haben nicht genug Beweise, um das zu sagen, aber es folgte nicht dem Verlauf des Ausbruchs.“

„Wir untersuchen immer noch, warum Omicron so anders ist, aber es ist ganz anders, als wir erwartet haben“, sagte Kugelman.