Die Kriegstreiber – Macht-Psychopathen gegen die Menschheit

Die permanent gegen Russland gerichteten Provokationen der USA und ihrer NATO-Vasallen im Ukraine-Krieg gehen unaufhörlich weiter. Völkerrechtlich sind viele westliche Staaten, auch Deutschland, längst Kriegspartei gegen Russland. Und es liegt nur am besonnenen Verhalten der russischen Regierung, dass sie das Problem bewusst nicht beim Namen nennt. Denn das würde einen direkten Krieg mit der NATO bedeuten – mit unvorstellbaren Zerstörungen Europas. Wer das riskiert, handelt gegen die Lebens-Interessen der Menschheit. Das können keine Menschen sein, sondern Ich-lose Psychopathen oder menschliche Hüllen, die von satanischen Wesen besessen sind.

Die Kriegstreiber

Laut Völkerrecht ist Deutschland Kriegspartei

Thomas Röper weist auf Anti-Spiegel1 darauf hin, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schon am 16. März ein 12-seitiges Gutachten2 herausgegeben hat, in dem er der Frage nachgegangen ist, ab wann im russisch-ukrainischen Konflikt ein Staat Kriegspartei ist. Waffenlieferungen an die Ukraine machten dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zufolge noch kein Land zur Kriegspartei. Aber es gebe hier eine wichtige Einschränkung:

„Erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen.“

Inzwischen werden