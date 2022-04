Die Krise der Lieferkette wird sich verschärfen

armstrongeconomics.com: Die Probleme der Lieferketten in der ganzen Welt verschärfen sich aufgrund des Missmanagements der Regierungen ständig. Es scheint, als seien finstere Absichten im Spiel, denn diese neuen Beschränkungen scheinen ein bewusster Versuch zu sein, die Weltwirtschaft zu zerstören.

Kaliforniens linksradikale Politiker setzen nur Gesetze um, die den Menschen schaden. Die kalifornische Luftreinhaltungsbehörde (CARB) hat vor kurzem ihre Verordnung über Lkw und Busse überarbeitet:

Die Lkw- und Bus-Verordnung des Air Resources Board (ARB) schreibt vor, dass Diesel-Lkw und -Busse, die in Kalifornien eingesetzt werden, nachgerüstet werden müssen, um die Emissionen zu reduzieren. Bis zum 1. Januar 2023 müssen fast alle Lkw und Busse Motoren des Modelljahres 2010 oder gleichwertige Motoren haben. Die entsprechenden Anforderungen sind derzeit in Kraft.

Daher müssen alle Speditionsunternehmen ab Januar ihre Lkw auf neuere Modelle umrüsten oder ihre Flotten verkleinern. Joe Rajkovacz, Direktor für Regierungsangelegenheiten und Kommunikation bei der Western States Trucking Association, sagte, dass durch das neue Gesetz 80.000 kommerzielle Lkw aus dem Verkehr gezogen werden, was 17 % der Lkw in diesem Bundesstaat entspricht. „Wir in der Branche wissen: Wenn Sie glauben, dass es im letzten Jahr ein Problem mit der Lieferkette gab, dann warten Sie, bis Sie so viele Lkw aus dem Verkehr ziehen, die nicht ersetzt werden können. Das ist etwas, was wir in diesem Land noch nie erlebt haben“, erklärte er.

CARB bestreitet weiterhin, dass die Abschaffung von 17 % der Lkw-Flotte Auswirkungen auf die Krise in der Lieferkette haben wird. „Es gibt einfach keine Beweise für die Behauptung, dass die derzeitigen Probleme in der Lieferkette in irgendeinem Zusammenhang mit den Bemühungen des Staates stehen, die kalifornischen Lkw-Emissionen zu sanieren“, erklärte ein Vertreter.

Die Speditionsunternehmen plädieren für die Aufhebung dieser Entscheidung, da sie sich neue Lkw einfach nicht leisten können. Kleine Lkw-Firmen werden untergehen.

Peter Navarro, ehemaliger Berater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für das produzierende Gewerbe, bezeichnete die Situation als „Woke microeconomics“. Die Reduzierung der fossilen Brennstoffe, zu der es keine Alternative gibt, scheint für die Linksextremen attraktiv zu sein. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie mit ihrer „Rettung der Umwelt“ die industrielle Welt nicht ohne Folgen demontieren können. Die wache Mikroökonomie wird zu unserem Untergang führen.