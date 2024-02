Die Kunst, nicht regiert zu werden

Von Hans-Jürgen Geese

Entgegen aller wohlgemeinten Illusionen bleibt festzustellen, dass Sie als Sklave, dass Sie als Sklavin geboren wurden. Mit Ihrer Geburt beanspruchte der Staat Sie als sein Eigentum. Zu Recht. Denn der Staat kann Ihnen seinen Willen aufzwingen. Wenn nötig mit Gewalt. Der Staat kann Sie auch zwingen, für ihn zu kämpfen und zu sterben.

Der Staat erlässt Gesetze, die all seine Ansprüche an Sie irgendwie rechtfertigen sollen. Obwohl das eigentlich nicht notwendig wäre. Denn weder haben Sie auf den Staat irgendeinen Einfluss, noch können Sie dem Staat entfliehen. Sie konnten zwar dereinst vor dem Staat fliehen. Aber der Planet ist inzwischen so organisiert, dass es kein staatenfreies Fleckchen Erde mehr gibt. Weglaufen ist also keine Option. Freiheit ist die Geschichte von „es war einmal.“

Das letzte Gebiet in dieser Welt, in dem Freiheit herrschte, war eine Landmasse so groß wie etwa Europa, mit Namen „Zomia“, im Hochland von Südostasien. In der Sprache der Menschen dort bedeutet „Zo“ entfernt, abgelegen und „Mi“ bedeutet Menschen. Zomia liegt innerhalb des Südostasien-Massivs, jeweils in den bergigen Grenzregionen von Thailand, Kambodscha, Vietnam, Laos,