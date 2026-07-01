Die Laborleck-Theorie

Die Theorie, dass das „Covid19“ Virus mithilfe von „Gain of function“-Forschung in einem amerikanischen Biolabor in Wuhan erzeugt wurde und dann absichtlich oder versehentlich freigesetzt wurde, hat durch die „Enthüllungen“, welche die amerikanische Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard nach ihrem Rücktritt an die Öffentlichkeit gebracht hat, Auftrieb erhalten.

Viele alternative Medien betonen, dass man diese Theorie bisher als „Verschwörungstheorie“ unterdrückt hat. Röper macht einen auf „hab ich