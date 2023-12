Die Lachnummer COP28 – Wie die Veranstaltung in den VAE zur Farce wurde

Das Scheitern der Veranstaltung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Medien von Anfang an schlecht gemanagt wurden.

Es war immer eine Gratwanderung, die Glaubwürdigkeit der globalen Umweltkonferenz COP28 zu wahren und sie gleichzeitig in einem Land abzuhalten, in dem fossile Brennstoffe produziert werden, als wären sie aus der Mode gekommen. Es mag keine kluge Entscheidung des Präsidenten der VAE, Mohamed Bin Zaid, gewesen sein, den Ölminister und den Chef der nationalen Ölgesellschaft mit der Leitung der Veranstaltung zu betrauen, aber es war ebenso unklug von Sultan al-Jabar, die Veranstaltung zu nutzen, um bei anderen Ländern für die VAE und ihre Ölproduktion zu werben. Das hat den Beigeschmack, sich selbst ins Knie zu schießen, und vielleicht haben die Dementis und die gespielte Unschuld von Herrn Al-Jabar auf der Pressekonferenz am Eröffnungstag das ganze Fiasko noch mehr zur Farce gemacht, als es ohnehin schon war.

Der Tycoon aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich gerade selbst in einen Bottich Schwefelsäure geworfen, als er – aus Sicht der Medien – den ultimativen Stunt nicht hinbekommen hat, von dem alle Politiker träumen, den aber nur wenige hinbekommen: die Presse zu belügen und damit durchzukommen.

Faule Journalisten hätten es vielleicht dabei belassen. Doch dann begannen sie, Herrn Al Jaber, der den berüchtigten australischen Medien- und Politikberater Lynton Cosby für die gesamte PR der Veranstaltung bezahlt hatte, genauer unter die Lupe zu nehmen – und kamen zu dem Schluss, dass die unkontrollierten, wilden Reden des emiratischen Ministers einer genaueren Betrachtung bedurften. Man musste nicht lange suchen, um noch mehr Kontroversen zu finden, als er einige Tage zuvor die Wissenschaft hinter dem Klimawandel mehr oder weniger verhöhnt hatte, um fossile Brennstoffe zu verteidigen.

Das Scheitern der Veranstaltung lässt sich eigentlich daran ablesen, wie schlecht die Medien von Anfang an gemanagt wurden. Die ersten Anzeichen gab es bereits im Januar, als der Guardian seinen ersten Angriff auf Herrn Al Jaber startete und seine Referenzen infrage stellte. Das hätte ein guter Indikator dafür sein können, dass Jaber und sein Team zuhören und lernen müssen, indem sie ein ernsthaftes Krisenmanagementtraining mit den Medien durchführen, das Herr Cosby hätte einführen sollen, indem er die grauhaarigen, pensionierten Journalisten in London dazu gebracht hätte, ihm bei den Scheininterviews zu helfen. Aber vielleicht war es für Jaber, der es genoss, die Presse zum Schweigen zu bringen – die Vereinigten Arabischen Emirate haben wahrscheinlich eine der weltweit unterwürfigsten Medien, die oft auf der ersten Seite über die Eröffnung eines Einkaufszentrums durch die Elite berichtet oder einfach einen ihrer Tweets wiederholt – keine Überraschung, dass er glaubte, die Weltpresse würde sich nicht gegen ihn wenden. Die alte Weisheit, dass man selbst zur Geschichte wird, wenn man die Medien verärgert, bewahrheitete sich. Innerhalb weniger Stunden wurde Jaber zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Journalisten, die auf der Suche nach einer guten Story waren und in den organisierten Konferenzen und dem Tohuwabohu nicht fündig wurden.

Die VAE müssen sich viel mehr um die internationalen Medien kümmern, wenn sie die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen wollen. Die Elite der VAE muss aufwachen und erkennen, dass die internationale Presse, deren Journalisten einfliegen und ein paar Tage später wieder abreisen, nach ganz anderen Regeln arbeitet als die einheimischen Expats, die für The National arbeiten, die trotz ihrer Begeisterung für Jaber von Anfang an keinen Einfluss auf die Weltöffentlichkeit hatte, die das Ereignis als beispielloses PR-Desaster abtat. Tatsächlich war es Yanis Varoufakis, Medienliebling und ehemaliger griechischer Finanzminister, der es auf Twitter auf den Punkt brachte:

„UN-Chef prangert COP28-Präsidenten an. Was haben sie erwartet? Die Ernennung von Sultan al-Jaber, dem Chef des Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate, zum Vorsitzenden der COP28 war so, als würde man den Anführer eines Wolfsrudels zum Vorsitzenden einer Konferenz machen, die die Welt vegan machen soll“. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es kein Satiremagazin wie Private Eye, also haben wir kein Mitleid mit denen, die der Möglichkeit beraubt wurden, die Ironie auf die Spitze zu treiben. Aber die Könige der Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Lektion gelernt, denn sie müssen sprachlos sein über das Desaster und darüber, wie sehr die ganze Veranstaltung zu einer internationalen Lachnummer geworden ist. Vielleicht sollten sie beim nächsten Mal mehr auf die Medien achten?