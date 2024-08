Die Lebensmittelindustrie wurde von den Zigarettenkonzernen aufgekauft und macht uns süchtig (und krank).

Die Nahrungsmittelindustrie wurde von der Tabakindustrie aufgekauft. „Unser Essen ist jetzt buchstäblich ein wissenschaftliches Experiment, um Kinder süchtig zu machen“, sagte der ehemalige Pharmaberater Calley Means zu Tucker Carlson.

In den 1990er Jahren waren RJ Reynolds und Philip Morris die weltweit größten Tabakkonzerne. Als sich herausstellte, dass Zigaretten nicht so gesund waren, wie Mediziner lange behauptet hatten, begannen die beiden Tabakkonzerne, Lebensmittelkonzerne aufzukaufen.

Tausende von „Wissenschaftlern“ in beiden Unternehmen hatten die Aufgabe, Lebensmittel so süchtig machend wie möglich zu gestalten.

