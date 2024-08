Schockierende neues Patent von Ford: Autos können andere ausspionieren und Daten an Polizei und Versicherungen senden

Mit der Anmeldung eines neuen Patents zur Verbesserung der Polizeiarbeit durch fortschrittliche Überwachungsfunktionen geht Ford an die Grenzen der Automobiltechnologie. Das neue System mit dem Titel “Systeme und Methoden zur Erkennung von Geschwindigkeitsübertretungen” nutzt hoch entwickelte Bordsensoren in zukünftigen Ford-Fahrzeugen, um Geschwindigkeitsübertretungen von Fahrzeugen in der Nähe zu erkennen und zu dokumentieren.

Diese Entwicklung, die beim US-Patent- und Markenamt angemeldet wurde, könnte die Verkehrssicherheit und die Interaktion mit den Strafverfolgungsbehörden neu definieren, bringt Ford aber auch in den Fokus wachsender Datenschutzbedenken.

Die Technologie, bei der Bilder und Daten von zu schnell fahrenden Fahrzeugen mithilfe von Kameras und GPS erfasst werden, ist so konzipiert, dass diese Informationen direkt an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Die Beamten können diese Daten dann nutzen, um rechtliche Schritte einzuleiten. Als wichtiger Lieferant von Polizeifahrzeugen – mehr als die Hälfte der Polizeiautos in den USA stammen von Ford – gibt die Integration solcher Funktionen durch das Unternehmen Anlass zur Sorge über das Ausmaß der möglichen Überwachung und die weiterreichenden Auswirkungen auf die Privatsphäre in vernetzten Fahrzeugen.

Die Vorbehalte gegen diese Technologie sind nicht unbegründet. Strafverfolgungsbehörden nutzen bereits eine Vielzahl von Überwachungssystemen wie Geschwindigkeits- und Rotlichtkameras. Das von Ford vorgeschlagene System stellt jedoch einen neuen Höhepunkt in der Nutzung vernetzter Fahrzeugdaten dar und verbessert die Fähigkeit, vermeintlich schlechtes Fahrverhalten in einem noch nie dagewesenen Umfang zu überwachen und automatisch zu melden.

Erschwerend kommt hinzu, dass Autohersteller wie Ford bekanntermaßen Daten über Fahrgewohnheiten an Versicherungsmakler wie LexisNexis und Verisk verkaufen.

Diese Daten finden dann ihren Weg zu Versicherungsunternehmen, was zu höheren Prämien für Fahrer führen kann, die auf dem analysierten Verhalten basieren. Ferner haben Untersuchungen gezeigt, dass Autohersteller ein breites Spektrum personenbezogener Daten sammeln – von Gesichtserkennung und Verhaltensmustern bis zu hochsensiblen Informationen wie sexueller Orientierung und religiösen Überzeugungen.

Selbstfahrende Autos sind von Natur aus datengesteuert. Um Straßen zu navigieren und Hindernissen auszuweichen, sind AVs auf einen kontinuierlichen Datenstrom von Sensoren, Kameras, GPS und anderen Technologien angewiesen. Diese Daten werden nicht nur in Echtzeit genutzt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sondern häufig auch gespeichert und analysiert, um die Fahrzeugleistung und das Verkehrsmanagement zu verbessern.

Umfassende Datenerfassung: AVs sammeln detaillierte Informationen über ihre Umgebung, z. B. Kfz-Kennzeichen oder Bilder von Fußgängern. Diese Daten können verwendet werden, um die Bewegungen und Aktivitäten von Personen ohne deren Zustimmung zu verfolgen.

Gefährdung personenbezogener Daten: Neben Standortdaten können selbstfahrende Autos auch Informationen über Gewohnheiten, Vorlieben und sogar Gespräche der Insassen sammeln, wenn sie mit eingebauten Sprachassistenten ausgestattet sind. Solche Daten könnten Unbefugten zugänglich werden, entweder durch Datenschutzverletzungen oder durch den Verkauf an Dritte, einschließlich Werbefirmen.

Innenraumüberwachung: Aus Sicherheits- und Betriebsgründen sind viele AVs mit Innenraumkameras und Sensoren ausgestattet, die den Zustand des Fahrers und das Verhalten der Fahrgäste überwachen. Diese Überwachung kann sich auch auf private Interaktionen und persönliche Momente erstrecken, was Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre des Einzelnen im Fahrzeug aufwirft.

Überwachungskapazitäten und -probleme

Die Integration von AV in unser tägliches Leben führt auch zu neuen Überwachungsinstrumenten, sowohl für staatliche Stellen als auch für private Unternehmen.

1) Staatliche Überwachung: Aufgrund ihrer umfangreichen Datenerfassungsmöglichkeiten könnten selbstfahrende Autos von Regierungen als Überwachungsinstrumente eingesetzt werden. Beispielsweise könnten Strafverfolgungsbehörden auf Fahrzeugdaten zugreifen, um Verdächtige zu verfolgen oder öffentliche Plätze zu überwachen, möglicherweise ohne Durchsuchungsbefehl oder öffentliche Kontrolle.

2) Überwachung von Unternehmen: Autohersteller oder Dienstleister könnten die von AVs gesammelten Daten nutzen, um detaillierte Profile der Lebensgewohnheiten, Bewegungen und Verhaltensweisen von Personen zu erstellen. Diese Informationen könnten nicht nur für gezielte Werbung, sondern auch für aufdringlichere Formen der Marktforschung und Verhaltensprognose genutzt werden.

3) Hacking und unbefugter Zugriff: Die Gefahr des Hacking ist ein großes Problem. Cyberkriminelle könnten Schwachstellen in der Software selbstfahrender Autos ausnutzen, um sich unberechtigten Zugang zu persönlichen und allgemeinen Daten zu verschaffen, die von diesen Fahrzeugen gesammelt werden. Dies könnte zu erheblichen Verletzungen der Privatsphäre führen.

Rechtliche und ethische Implikationen

Das Potenzial für Eingriffe in die Privatsphäre und für eine verstärkte Überwachung erfordert einen soliden rechtlichen Rahmen für die Nutzung audiovisueller Technologien.

1) Datenschutzgesetze: Es besteht ein Bedarf an strengen Datenschutzgesetzen, die speziell auf die besonderen Herausforderungen der AV-Technologie zugeschnitten sind. Dazu gehören Gesetze, die die Sammlung, Speicherung und Weitergabe von Daten regeln, sowie Gesetze, die das Recht des Einzelnen auf Zugang zu und Kontrolle über seine Daten gewährleisten.

2) Transparenz und Einwilligung: Unternehmen, die an der Herstellung und dem Betrieb selbstfahrender Autos beteiligt sind, sollten verpflichtet werden, transparent zu machen, welche Daten gesammelt, wie sie verwendet und mit wem sie geteilt werden. Ansonsten ist es von entscheidender Bedeutung, dass die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer eingeholt wird, bevor sensible Daten gesammelt werden.

3) Ethische Standards: Die Festlegung ethischer Standards für die Entwicklung und den Einsatz von AV ist von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören Überlegungen zur Minimierung unnötiger Datensammlungen, zur Anonymisierung von Daten, wo immer dies möglich ist, und zur Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Datenschutzverletzungen.

Im Dezember 2023 brachte Senator Edward Markey seine Besorgnis zum Ausdruck, indem er 14 Automobilhersteller, darunter auch Ford, schriftlich aufforderte, die Privatsphäre besser zu schützen. Ford antwortete, dass die Kunden die Wahl haben, ob sie die Daten des vernetzten Fahrzeugs freigeben wollen oder nicht, und dass sie die Konnektivität des Fahrzeugs deaktivieren können. Die Deaktivierung der Konnektivität kann jedoch den Zugang zu wichtigen Anwendungen und Diensten einschränken.

Die gesamte Automobilindustrie steht derzeit wegen Datenschutzbedenken auf dem Prüfstand. Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, hat diesen Monat rechtliche Schritte gegen General Motors eingeleitet und behauptet, der Autoriese sei in die illegale Sammlung und den Verkauf von Fahrerdaten an Versicherungsgesellschaften verwickelt.

Die Klage ist die Erste gegen einen Autohersteller, nachdem die Generalstaatsanwaltschaft im Juni eine Untersuchung gegen mehrere Autohersteller wegen ähnlicher Praktiken eingeleitet hatte.

Wir haben hier eine Kopie der Klage für Sie.

Das in Detroit ansässige Unternehmen General Motors soll seit 2015 in seinen Fahrzeugen eine Technologie eingesetzt haben, die es ermöglicht, bei jeder Fahrt detaillierte Fahrdaten zu sammeln, aufzuzeichnen, zu analysieren und zu übertragen.

Diese Informationen sollen an verschiedene Unternehmen verkauft worden sein, darunter auch an zwei Unternehmen, die sich speziell mit der Erstellung von “Driving Scores” für GM-Kunden befassten. Diese Scores sollen dann an Versicherungsunternehmen verkauft worden sein, die die Daten zur Überwachung von Verhaltensweisen wie der Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und anderen Verkehrsregeln nutzen konnten.

Das Fehlen umfassender Datenschutz- und Sicherheitsgesetze auf Bundesebene hat viele Bundesstaaten dazu veranlasst, ihre eigenen Schutzgesetze gegen solche Eingriffe in die Privatsphäre in der aufstrebenden Datenvermittlungsbranche zu erlassen.

Ein GM-Sprecher sagte zu den Vorwürfen: “Wir haben mit dem Generalstaatsanwalt gesprochen und prüfen die Beschwerde. Wir teilen den Wunsch, die Privatsphäre der Verbraucher zu schützen”.

In der Klage wird auch behauptet, General Motors habe texanische Autofahrer dazu verleitet, sich für Programme wie OnStar Smart Driver anzumelden und sie über die wahre Natur der Datensammlung getäuscht.

Laut dem Generalstaatsanwalt wurden die Kunden dazu verleitet, diesen Datenpraktiken zuzustimmen, ohne sich dessen bewusst zu sein, da die Informationen über die Programme “lang und verwirrend” waren.

Die Generalstaatsanwaltschaft kritisierte die Praktiken von GM scharf: “Trotz langwieriger und verwirrender Erklärungen hat General Motors seine Kunden nie über sein tatsächliches Verhalten informiert – die systematische Sammlung und den Verkauf ihrer sehr detaillierten Fahrdaten”.

Diese Anfechtung unterstreicht die wachsende Besorgnis über das Recht auf Privatsphäre und die Notwendigkeit eines klareren Verbraucherschutzes angesichts der zunehmend aufdringlichen Datenerfassungspraktiken großer Unternehmen.