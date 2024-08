Niederlande: Lang erwartete Studie zu Übersterblichkeit und COVID-Impfungen wurde veröffentlicht. Die wichtigsten Schlussfolgerungen.

Der Bericht über die Studie unter der Leitung von Dr. Marc Jacobs und Professor Ronald Meester über einen möglichen Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und der Übersterblichkeit in den Niederlanden wurde veröffentlicht.

An der Studie waren auch Bram Bakker, der Arzt Jona Walk und der Neurologe Jan Bonte beteiligt.

Meester fasst den Inhalt des umfangreichen Berichts in den sozialen Medien kurz zusammen. Das Forschungsteam zeigt auf, dass sich die Sterblichkeit ab 2021 sowohl quantitativ als auch qualitativ verändern hat.

Darüber hinaus geben die Zahlen von AstraZeneca einerseits und die der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) andererseits Anlass zur Sorge über die Sicherheit von Impfstoffen.

Die Forscher untersuchten 13.430 Publikationen, von denen nur 83 den Qualitätsansprüchen des Teams genügten. „Follow the science“ sei also während der Pandemie nicht sinnvoll gewesen, so Meester.

Zu den Impfstoffen sagt das Team: “Auch wenn wir hier vorsichtig sein müssen, sehen wir Auswirkungen der Impfung auf die Sterblichkeit. Die Wirksamkeit in den ersten vier Wochen scheint negativ zu sein. Das Team kommt auch zu dem Schluss, dass die Impfstoffe Nebenwirkungen haben, „über die wir bisher nicht viel wissen“.

Die Forscher entdeckten auch „schwerwiegende Artefakte“ in den Daten, die alle früheren Studien von Statistics Netherlands und dem RIVM durcheinander brachten. Die Daten der EMA seien „nachweislich kontaminiert“, was die Forschung „sehr schwierig“ mache.

Alle Aktivitäten des Teams können hier verfolgt werden.

Die vollständige Studie finden Sie hier.