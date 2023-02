Die leeren Vorhersagen des globalen Erwärmungs-Kults

Die „Gläubigen“ der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung zeigen ihre Liebe und Hingabe für „Mutter Erde“ und sind entschlossen, sie um jeden Preis zu retten. Ihre Unheilsprophezeiungen sind wiederholt gescheitert. Sie haben die seriöse Wissenschaft schon lange aufgegeben und sich der Pseudowissenschaft verschrieben, indem sie die Daten ihren vorgefassten Schlussfolgerungen anpassen. Es ist an der Zeit, dass sie keinen Freifahrtschein mehr erhalten, um die Gesellschaft zu verändern. TN-Redakteur

Die Hysterie über den Klimawandel ist spätestens seit den 1980er Jahren ein ständiger Streitpunkt in der Gesellschaft. In den letzten 40 Jahren wurden die westlichen Länder unablässig mit Propaganda zur globalen Erwärmung und Vorhersagen einer Umweltkatastrophe bombardiert. Viele Menschen haben ihre Kindheit und Schulzeit damit verbracht, mit Geschichten über das Vergessen indoktriniert zu werden – eine Welt, in der die Ozeane Hunderte von Metern ansteigen und Landmassen von den Wellen verschluckt werden. Eine Welt, in der exponentiell steigende Temperaturen das Wetter verheerend beeinflussen und Millionen von Menschen durch Wirbelstürme, Tornados, Überschwemmungen und Dürren sterben.

Wie viele von uns heute wissen, haben sich all diese Behauptungen als falsch herausgestellt. Die Gletscher und Polkappen sind nie geschmolzen. Das Land ist nicht von den Meeren bedeckt. Die einzige Hungersnot, die es heute gibt, ist das Ergebnis einer wirtschaftlichen Katastrophe, nicht einer Klimakatastrophe. Und die meisten gefährdeten Arten sind nicht vom Erdboden verschwunden. Aber die Klimawissenschaftler, die von Regierungen und globalistischen Denkfabriken mit Milliarden von Dollar finanziert werden, sagen immer noch, dass die Wetter-Apokalypse bevorsteht; sie lagen 40 Jahre lang falsch, aber wir sollten ihnen jetzt vertrauen. Die „Debatte ist vorbei“, sagen sie, und wir müssen uns auf die „Experten“ verlassen.

Aber wo sind die Beweise für diese Klimakrise, von der diese gut finanzierten Wissenschaftler und Aktivisten ständig reden? Wo sind die Auswirkungen auf das Wetter? Man kann die sehr greifbaren Ergebnisse unserer anhaltenden Wirtschaftskrise sehen: Inflation und hohe Preise, strauchelnde Verbraucher, die sich auf Kreditkarten verlassen, Massenentlassungen in der Technologiebranche, die sich auf andere Sektoren ausweiten, usw. Die Menschen erleben den Abschwung, und sie können die Folgen am eigenen Leib erfahren. Wenn die Klimasekte will, dass die Menschen sie ernst nehmen, muss sie irgendeinen sichtbaren Beweis dafür erbringen, dass die globale Erwärmung real ist und eine legitime Bedrohung darstellt.

Das Problem ist, dass sie keine Beweise haben und daher gezwungen sind, jedes einzelne schlechte Wetterereignis auf unehrliche Weise mit dem „Klimawandel“ in Verbindung zu bringen, um der Öffentlichkeit Angst zu machen. Schauen wir uns die realen Wetterdaten an und prüfen wir, ob die angeblich gefährlichen, vom Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen irgendwie zu den Wetterkatastrophen beitragen.

Die USA werden oft als Hauptverursacher von Kohlenstoffemissionen angeführt (obwohl Länder wie China 30 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen verursachen, während die USA nur 14 % produzieren). Schauen wir uns eine Reihe von Wetterdaten aus den USA an und prüfen wir, ob wir Anzeichen für eine bevorstehende Katastrophe finden können. Wenn es sich um ein globales Problem handelt, dann sollte es im Wetter in den USA genauso sichtbar sein wie in jedem anderen Land.

Wie sieht es mit Hurrikans aus? Jedes Mal, wenn die Golfküste von einem Hurrikan heimgesucht wird, schimpfen die Mainstream-Medien über den Klimawandel als Ursache. Aber hat die Zahl der Wirbelstürme in den USA signifikant zugenommen? Nein, den Langzeitdaten zufolge ist das nicht der Fall. Stürme bilden sich in einem Tempo, das mit den historischen Aufzeichnungen übereinstimmt.

Wie sieht es mit größeren Überschwemmungen aus? Gab es mehr Regengüsse und reißende Flüsse? Nein, das ist nicht der Fall. Überschwemmungen treten heute nicht häufiger oder heftiger auf als in den vergangenen Jahrzehnten. Selbst Klimawissenschaftler müssen zugeben, dass die Überschwemmungsschäden in den USA und weltweit seit Jahrzehnten rückläufig sind. Die Daten zu den Schäden im Verhältnis zum BIP zeigen dies.

Bedeutet dies, dass wir mit zunehmenden Dürreperioden konfrontiert sind? Verursacht die globale Erwärmung nicht erhebliche Schäden durch den Rückgang der Niederschläge? Nein, auch das ist nicht der Fall. Die schlimmsten Dürreperioden in der jüngeren Geschichte der USA fanden in den 1930er und 1950er Jahren statt.

Vielleicht können wir eine deutliche Verlagerung von Tornados und Unwettern ins Landesinnere beobachten? Gibt es heute mehr tödliche Tornados als vor Jahren? Nein, das gibt es nicht. Tatsächlich sind die gefährlichen Tornados zurückgegangen.

Die Hysterie um den Klimawandel stützt sich häufig auf die Theorie der „Kipppunkte“ als Grundlage für ihre Argumente. Offizielle Temperaturdaten reichen nur bis in die 1880er Jahre zurück und geben uns ein winziges Fenster, um das Klima zu betrachten und Daten von heute mit denen der Vergangenheit zu vergleichen. Nach Angaben der NOAA ist die globale Temperatur in 100 Jahren um weniger als 1 °C gestiegen. Es wird behauptet, dass nur ein Anstieg von 1,5 °C nötig ist, um einen „Kipppunkt“ auszulösen, der die Erde, wie wir sie kennen, zerstören könnte. Es gibt weder Beweise für die Kipppunkttheorie noch einen historischen Präzedenzfall. Sicherlich gibt es keine Beweise im Wettergeschehen, und Skeptiker haben es schwer, Hinweise auf eine bevorstehende Katastrophe zu finden.

Wenn überhaupt, dann beweisen die Daten, dass die vom Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen keinen Einfluss auf das Wettergeschehen haben. Wenn wir also am Rande der Vernichtung durch die globale Erwärmung stehen, dann nicht, weil die menschliche Industrie sie verursacht hat.

Die Wahrheit ist, dass der Klimawandel zu einer religiösen Ideologie geworden ist, zu einer Erweiterung der Anbetung der Erde, die eher auf Glauben als auf Fakten beruht. Und wie jede Religion braucht auch der Klimakult eine Apokalypse-Mythologie, ein Bild vom Ende der Welt, um die Herde bei der Stange zu halten. Jedes Jahrzehnt beschwören sie neue Geschichten über die unvermeidliche Zerstörung herauf, wenn wir nicht ihren Regeln folgen und uns ihren Launen beugen. Es ist ein trauriger Versuch, die Wissenschaft als Werkzeug für den Eiferer zu vereinnahmen.