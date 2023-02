Tausende Demonstrant belagern den Hauptsitz von Pfizer und fordern Verhaftungen wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Tausende Demonstrant haben am Samstag den Hauptsitz von Pfizer in New York City gestürmt, um die Verhaftung von Spitzenmanagern des Unternehmens wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu fordern.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt Demonstranten, die gegen die „medizinische Tyrannei“ der Elite protestieren, wobei einige Schilder zum Gedenken an die Impfschäden mitbringen.

#HappeningNow A medical freedom rally is taking place outside of #Pfizer World Headquarters in NYC. Signs brought in tribute to the vaccine injured. #vaccineinjuries #protest #news pic.twitter.com/9q1igEyqkb — NJEG Media (@NJEGmedia) February 18, 2023

Infowars.com berichtet: Ein Demonstrant wurde gesehen, wie er über die Impfpflicht rappte und rezitierte: „Ich bin ungeimpft, ich zeige euch meine Papiere nicht!“

Outside #Pfizer World Headquarters in NYC “I’m unvaccinated I ain’t showing you my papers!” pic.twitter.com/qNoRXJV5iU — NJEG Media (@NJEGmedia) February 18, 2023

Später zogen die Demonstranten zum UN-Hauptquartier und riefen „Nürnberg!“, in Anspielung auf die Nürnberger Prozesse, in denen Nazi-Deutschland für seine Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg zur Rechenschaft gezogen wurde.

Medical freedom protesters march from #Pfizer World Headquarters to the United Nations. Chanting “Nuremberg!” then placing white flowers outside the UN. #nyc #Nuremburg2 #news pic.twitter.com/kDus41e19F — NJEG Media (@NJEGmedia) February 18, 2023

Dies ist nicht der erste Protest, der vor dem Hauptsitz von Pfizer stattfindet.

Anfang dieses Monats parkte Project Veritas einen Plakatwagen vor dem Hauptsitz von Pfizer World, auf dem verdeckte Aufnahmen einer Pfizer-Führungskraft zu sehen waren, die darüber sprach, wie sich das Unternehmen an der Funktionsforschung beteiligt.

Es gab sogar Proteste vor den internationalen Niederlassungen des Unternehmens, wie in Paris, Frankreich, wo die Demonstranten den COVID-Impfstoffhersteller als „Mörder“ bezeichneten.

Der jüngste Protest kam wenige Tage, nachdem der Surgeon General von Florida vernichtende VAERS-Daten veröffentlicht hatte, die einen massiven Anstieg von Impfstoffverletzungen seit der Einführung der experimentellen Impfung belegen. (Wir berichteten heute hier.)

„Allein in Florida gab es nach der Einführung des COVID-Impfstoffs einen Anstieg der VAERS-Meldungen um 1.700%. Die Meldungen über lebensbedrohliche Zustände stiegen um mehr als 4.400 %“, heißt es in der Erklärung.

🚨 Breaking: Today Florida Surgeon General issued an official “Health Alert on mRNA COVID Vaccine Safety”:



“In Florida alone there was a 1,700% increase in VAERS reports after the release of the COVID vaccine. The reporting of life-threatening conditions increased over 4,400%.” pic.twitter.com/gowRhmYHWb — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 16, 2023

Pfizer hat letzte Woche auch schlechte Publicity bekommen, weil es die teufelsanbetende Grammy-Verleihung gesponsert hat, bei der der Sänger Sam Smith in einem Beschwörungskreis tanzte.

Erwarten Sie nicht, dass die Mainstream-Medien – die ebenfalls stark von Pfizer gesponsert werden – über diese Demonstration gegen die medizinische Tyrannei berichten werden.