Generalarzt von Florida warnt vor mRNA-COVID-Impfstoffen und schreibt der US-Behörde einen eindringlichen Brief, nachdem er einen Anstieg der VAERS-Berichte um 1700 % allein in Florida festgestellt hat

Der Generalarzt des Bundesstaates Florida, Dr. Joseph Ladapo, gab am Mittwoch eine neue Gesundheitswarnung über das erhöhte Risiko von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit den mRNA-COVID-Impfstoffen heraus.

Bereits im Oktober 2022 veröffentlichte Dr. Ladapo einen schockierenden Bericht, in dem er feststellte, dass die Zahl der herzbedingten Todesfälle bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung um 84 % gestiegen war. Das ist eine enorme Zahl!

Aufgrund dieser alarmierenden Zahl empfahl Dr. Ladapo, dass junge Männer im Alter von 18 bis 39 Jahren von der COVID-Impfung Abstand nehmen sollten.

Am vergangenen Mittwoch gab Dr. Ladapo eine weitere Gesundheitswarnung zur Sicherheit des mRNA-COVID-19-Impfstoffs heraus, die sich auf die Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) stützt, die eine signifikante Zunahme unerwünschter Ereignisse in Florida nach der Einführung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe zeigen.

Dr. Robert Malone, der Erfinder von mRNA, der wegen seiner Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Bioethik der genetischen Impfstoffe COVID-19 eine große Anhängerschaft gewonnen hat, teilte die neue Warnung des Generalarztes von Florida auf seinem Substack.

"WARNING: Florida Department of Health Alert

on mRNA COVID-19 Vaccine Safety"

Please share to as many people as possible.https://t.co/hjsT8j3euC — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) February 16, 2023

„Allein in Florida gab es nach der Freigabe des COVID-19-Impfstoffs einen Anstieg der VAERS-Meldungen um 1.700 %, verglichen mit einem Anstieg der gesamten Impfstoffverabreichung im selben Zeitraum um 400 % (siehe Abbildung unten)“, heißt es in der Mitteilung.

„Die Meldungen über lebensbedrohliche Zustände stiegen um über 4.400 %. Dies ist ein neuer Anstieg, der während der H1N1-Impfkampagne 2009 nicht zu beobachten war. Es besteht ein Bedarf an zusätzlicher unvoreingenommener Forschung, um die kurz- und langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe besser zu verstehen.“

„In Florida wurden nach COVID-19-Impfungen 1.700 % mehr unerwünschte Ereignisse gemeldet. Klingt das sicher und wirksam? Ich dachte das auch nicht. Deshalb haben wir diese Gesundheitswarnung veröffentlicht. Nur weil „Korrelation ≠ Kausalität“ gilt, heißt das nicht, dass wir den gesunden Menschenverstand außer Acht lassen sollten“, schrieb Dr. Ladapo.

Florida saw a 1,700% increase in adverse event reports after COVID-19 vaccinations. Does that sound safe and effective? I didn’t think so either. That’s why we released this health alert.



Just because “correlation ≠ causation” doesn’t mean we should abandon common sense. https://t.co/uknKQoeowQ — Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) February 16, 2023

Die Ergebnisse aus Florida stimmen mit denen anderer Untersuchungen überein, die weiterhin ähnliche Risiken aufzeigen.

Laut einer Studie, Fraiman J et al, Vaccine. 2022, wurden mRNA-COVID-19-Impfstoffe mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in Verbindung gebracht, darunter Gerinnungsstörungen, akute Herzverletzungen, Bellsche Lähmung und Enzephalitis. Dieses Risiko lag bei 1 von 550 Personen und war damit wesentlich höher als bei anderen Impfstoffen. In einer zweiten Studie (Sun CLF et al, Sci Rep. 2022) wurden nach der mRNA-COVID-19-Impfung vermehrt akute Herzstillstände und andere akute kardiale Ereignisse festgestellt.

Außerdem untersuchten Dag Berild J et al, JAMA Netw Open. 2022, das Risiko thromboembolischer und thrombozytopenischer Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen und fanden vorläufige Hinweise auf ein erhöhtes Risiko sowohl für koronare als auch für kardiovaskuläre Erkrankungen.

Der Generalarzt schickte einen Brief an den FDA-Kommissar Robert Calif und die CDC-Direktorin Rochelle Walensky, in dem er die Gefahren der mRNA-COVID-19-Impfstoffe beschrieb und die Notwendigkeit von mehr Transparenz für eine gründliche Bewertung betonte.

While the Biden administration and Big Pharma continue to blindly push mRNA COVID-19 vaccines, Florida remains dedicated to responding to public health concerns guided by data and common sense. pic.twitter.com/WdYVxxrg94 — Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) February 16, 2023

Er schreibt:

Die COVID-19-Pandemie brachte viele Herausforderungen mit sich, mit denen das Gesundheitswesen und die Medizin noch nie konfrontiert waren. Obwohl die anfängliche Reaktion von einem Gefühl der Dringlichkeit und des Krisenmanagements geleitet war, glaube ich, dass es entscheidend ist, dass wir als Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens unsere Reaktionen an die Gegenwart anpassen, um eine von Daten und gesundem Menschenverstand geleitete Zukunft zu entwerfen. Als Generalarzt von Florida war es im Interesse der Öffentlichkeit, eine Empfehlung für die Verwendung von mRNA-COVlD-19-Impfstoffen bei Kindern und jungen Männern herauszugeben, da in klinischen Studien kein gesundheitlicher Nutzen nachgewiesen werden konnte. Diese Empfehlung folgte auf vorläufige Datenanalysen des Gesundheitsministeriums von Florida. Wir arbeiten weiter an der Verfeinerung und Erweiterung dieser Ergebnisse und befassen uns auch mit methodischen Fragen, die mit der Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen verbunden sind.

Zusätzlich zu Floridas Analyse der mRNA-COVID-19-Impfstoffe haben akademische Forscher im ganzen Land und auf der ganzen Welt beunruhigende Sicherheitssignale für unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Impfstoff festgestellt. Ihre Befürchtungen werden durch den erheblichen Anstieg der VAERS-Meldungen aus Florida bestätigt, darunter auch lebensbedrohliche Zustände. Eine derartige Reaktion auf frühere Massenimpfungen, die von der Bundesregierung vorangetrieben wurden, haben wir noch nie erlebt. Selbst der HI NI-Impfstoff hat diese Art von Reaktion nicht ausgelöst. Allein in Florida kam es nach der Freigabe des COVID-I9-Impfstoffs zu einem Anstieg der Meldungen um 1.700 %, während die Zahl der verabreichten Impfstoffe im gleichen Zeitraum um 400 % zunahm. Die Meldungen über lebensbedrohliche Zustände nahmen um 4 400 % zu. Diese Zunahme der unerwünschten Ereignisse im Vergleich zum prozentualen Anstieg der Impfstoffverwendung erklärt auch den signifikanten Anstieg der VAERS-Meldungen, den wir beobachten. Angesichts ihres Ausmaßes ist es unwahrscheinlich, dass diese Ergebnisse mit Änderungen in der Berichterstattung zusammenhängen, und sie spiegeln wahrscheinlich eher ein Muster erhöhter Risiken durch mRNA-COVlD-19-Impfstoffe wider. Wir benötigen unvoreingenommene Forschungen, wie sie von vielen Wissenschaftlern durchgeführt wurden, um die kurz- und langfristigen Auswirkungen dieser Impfstoffe besser zu verstehen.

Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge wurden mRNA-COVID-19-Impfstoffe mit einem erhöhten Risiko schwerer unerwünschter Ereignisse in Verbindung gebracht, darunter Gerinnungsstörungen, akute Herzverletzungen, Bellsche Lähmung und Enzephalitis, um nur einige zu nennen. Dieses Risiko war mit 550 deutlich höher als bei anderen Impfstoffen. Die Behauptung, diese Impfstoffe seien „sicher und wirksam“, während die unerwünschten Ereignisse heruntergespielt und ignoriert werden, ist unanständig. Die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten ist eine ethische Standardpraxis, die für die öffentliche Gesundheit von grundlegender Bedeutung ist. Angehörige der Gesundheitsberufe sollten in der Lage sein, ihren Patienten die Risiken und Vorteile eines medizinischen Eingriffs genau mitzuteilen, ohne Vergeltungsmaßnahmen seitens der Bundesregierung befürchten zu müssen.

Der Bundesstaat Florida wird auch weiterhin auf COVID-I9 und andere Probleme der öffentlichen Gesundheit durch datengestützte Entscheidungen reagieren. Wir werden weiterhin die Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten, einschließlich mRNA-COVID-I9-Impfstoffen, die eine unmittelbare Bedrohung für Menschen mit Vorerkrankungen darstellen könnten, aufklären. Wir werden auch die Bedeutung der Prävention fördern, indem wir gute Ernährung, Bewegung und andere gesunde Gewohnheiten unterstützen. Als Vater, Arzt und Generalarzt des Staates Florida fordere ich, dass Ihre Behörden die Transparenz bei den Fachleuten des Gesundheitswesens fördern, um die Risiken, die diese Impfstoffe darstellen, genau zu kommunizieren. Ich fordere Sie auf, sich für den Schutz der Rechte und Freiheiten einzusetzen, mit denen wir ausgestattet sind, und sie nicht einzuschränken und zu mindern. Ich freue mich auf Ihre Antworten und schätze Ihre Unterstützung unserer gemeinsamen Bemühungen, der Gesundheit und Sicherheit Floridas und unseres Landes zu dienen.