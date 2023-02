George Soros treibt eine gefährliche Technologie voran, um die Erde zu kühlen und den „Klimawandel“ zu stoppen, das könnte zu einer massiven Anzahl von Todesfällen führen

George Soros möchte, dass die Menschen die Kontrolle über die Erdatmosphäre übernehmen, um den „Klimawandel“ aufzuhalten.

Diese Idee könnte eine globale Katastrophe auslösen, die den Tod von Millionen von Menschen und Tieren zur Folge hätte.

Laut Fox News sprach Soros am Donnerstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz und prahlte damit, dass er einen Prozess entdeckt habe, bei dem weiße Wolken erzeugt werden, die das Sonnenlicht von den sich erwärmenden Gebieten weg reflektieren, um das Schmelzen der Eisschilde zu verhindern. Insbesondere das Schmelzen der Eisschilde in Grönland könnte seiner Meinung nach den Untergang der menschlichen Zivilisation bedeuten.

„Unsere Zivilisation läuft Gefahr, wegen des unaufhaltsamen Fortschreitens des Klimawandels zusammenzubrechen“, sagte Soros.

„Das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes würde den Meeresspiegel um sieben Meter ansteigen lassen. Das ist eine Bedrohung für das Überleben unserer Zivilisation“, fuhr er fort. „Ich war nicht bereit, dieses Schicksal zu akzeptieren, also versuchte ich herauszufinden, ob etwas getan werden kann, um es zu vermeiden.

„Ich wurde an Sir David King verwiesen, einen Klimawissenschaftler, der als wissenschaftlicher Chefberater für frühere britische Regierungen tätig war.

„Sir David King hat einen Plan, um das Klimasystem zu reparieren. Er möchte den Albedo-Effekt wiederherstellen, indem er weiße Wolken hoch über der Erde erzeugt“, fügte er hinzu. „Mit angemessenen wissenschaftlichen Garantien und in Absprache mit den lokalen indigenen Gemeinschaften könnte dieses Projekt dazu beitragen, das arktische Klimasystem, das das gesamte globale Klimasystem steuert, wieder zu stabilisieren.“

„Wenn wir unseren Umgang mit dem Klimawandel nicht ändern, wird unsere Zivilisation durch steigende Temperaturen, die große Teile der Welt praktisch unbewohnbar machen, gründlich gestört werden.“

Der „Plan“, für den Soros und King eintreten, heißt Solar Geoengineering. Diese Idee wird die Zivilisation nicht retten, hat aber das Potenzial, sie zu zerstören.

Wie Gateway Pundit bereits berichtet hat, sind die Gefahren des solaren Geo-Engineerings tiefgreifend. Eine Studie zeigt, dass diese Art von Technik die Tierwelt gefährden könnte. Wenn diese Technologie eingesetzt und nicht aufrechterhalten wird, könnten die Arten auf der ganzen Welt nicht mehr mit den veränderten Bedingungen zurechtkommen, was zu einem Massenaussterben führen würde.

Solar Geoengineering könnte auch zu einer weltweiten Hungersnot führen. Laut der Website DowntoEarth hätte die von Soros vorgeschlagene Freisetzung von künstlichen Wolken in die Atmosphäre über der Arktis katastrophale Folgen. Dies würde den Monsun in Asien unterbrechen und Dürren, insbesondere in Afrika, verstärken, was sowohl die Nahrungsmittel- als auch die Wasserversorgung von zwei Milliarden Menschen gefährden würde.

Eine noch erschreckendere Wahrheit ist, dass Solar-Geoengineering eine relativ billige Technologie ist. Ein Land könnte diese Technologie ganz allein finanzieren und einsetzen.

Stellen Sie sich nur einmal vor, dass beispielsweise China über diese Macht verfügt. Die kommunistische Diktatur würde nicht zögern, diese Technologie als Waffe einzusetzen, um ihre geopolitischen Ziele zu erreichen, wenn es nötig ist, und als Selbstverteidigungsmechanismus.

Da ein einziges Land über das Potenzial verfügt, das Klima zu verändern und möglicherweise Milliarden von Menschen zu töten, könnte dies zu einem Dritten Weltkrieg führen. Ein neuer globaler Krieg mit dem Einsatz von Atomwaffen würde das Leben auf der Erde beenden, das durch das solare Geo-Engineering verfehlt wird.

Die Regierungen auf der ganzen Welt, auch hier in Amerika, müssen diese gefährliche Technologie verbieten, bevor sie sich durchsetzt. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel.