WAS? – 50% mehr Todesfälle in Deutschland

Seltsam, dass dies keine Schlagzeile in den Medien ist.

Peter Imanuelsen

Hier ist ein kurzes Update zu den überzähligen Todesfällen, und es sieht überhaupt nicht gut aus. In Deutschland ist die Zahl der überzähligen Todesfälle soeben auf den höchsten Stand seit Beginn der Covid-Plandemie gestiegen.

Sie haben das richtig gelesen. In der Woche, die am 25. Dezember endete, lag die Zahl der überzähligen Todesfälle in Deutschland bei 50 %, in der Woche, die am 1. Januar endete, war die Lage etwas besser mit „nur“ 44 % überzähligen Todesfällen.

Sehen Sie sich dieses Diagramm hier selbst an.

Das ist schlimmer als zu einem Zeitpunkt während des Covid. Aber Covid ist nicht die Ursache für diese übermäßigen Todesfälle, wie Sie hier sehen können.

Es gibt zwar einige Covid-Todesfälle, aber nicht annähernd so viele wie in den Jahren 2020 und 2021, was bedeutet, dass die übermäßige Zahl der Todesfälle in Deutschland jetzt nicht darauf zurückzuführen ist, dass Menschen aufgrund von Covid sterben.

Was könnte also die Ursache dafür sein, dass die Menschen plötzlich in so großer Zahl sterben?

Ich glaube, wir alle wissen, warum, aber niemand will darüber reden.

Ich habe in früheren Artikeln ausführlich darüber geschrieben, was die Ursache für all die überzähligen Todesfälle ist, die wir nicht nur in Deutschland, sondern in Ländern in ganz Europa beobachten.

Die Zahl der Menschen, die an Herzproblemen sterben, hat stark zugenommen. Schauen Sie sich unbedingt meinen früheren Artikel an.

Tatsächlich gab es im Jahr 2022 mehr überzählige Todesfälle als im Jahr 2021. Seltsam. Warum sterben jetzt mehr Menschen, obwohl alle geimpft sind, oder ist das vielleicht die Ursache…?

Erinnern Sie sich noch daran, als man Ihnen sagte, dass sich alles wieder normalisieren würde, sobald alle ihre Impfungen und Auffrischungsimpfungen erhalten hätten. Ja, das ist nicht eingetreten.

Screenshot von EuroMOMO (euromomo.eu) 2022

Seltsamerweise bleiben die Länder Rumänien und Bulgarien mit einer sehr niedrigen Sterblichkeitsrate, und sie haben auch sehr niedrige mRNA-Impfraten im Vergleich zu Deutschland und anderen Ländern mit hoher Sterblichkeitsrate…