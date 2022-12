Bestattungsunternehmen schlagen Alarm – Massiver Anstieg der Sterbefälle! Die Fakten!

Peter Imanuelsen

Es ist so schlimm, dass ihnen der Lagerraum ausgeht.

Das ist gar nicht gut. Norwegische Bestattungsunternehmen warnen jetzt vor einem massiven Anstieg der Zahl der Toten, die sie sehen.

Die Lage ist sogar so schlimm, dass das größte Bestattungsunternehmen in der Stadt Trondheim gezwungen war, in einer Garage einen Notkühlraum einzurichten, um all die Toten zu lagern, was eigentlich für Notfälle, wie schwere Katastrophen oder Unfälle, vorgesehen ist.

Die Zahl der Todesfälle ist im letzten Jahr um 30 % gestiegen, und in den vergangenen Monaten war es besonders schlimm.

„Einen solchen Anstieg haben wir seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1922 nicht mehr erlebt“, sagt Lars Svanholm, Geschäftsführer des Bestattungsunternehmens.

Das Unternehmen gibt es also seit 100 Jahren, und so schlimm war es noch nie. Was könnte die Ursache dafür sein?

Und sie sind nicht die einzigen Bestattungsunternehmen, die dieses Problem haben. Auch bei anderen Bestattungsunternehmen soll die Zahl der Todesfälle um 10 bis 30 % gestiegen sein.

Dies führt zu einem großen Rückstau, was bedeutet, dass die Menschen 15–20 Tage auf eine Beerdigung warten müssen, da die Kirchen ausgebucht sind.

WAS IST HIER LOS?

Es ist kein Wunder, dass die Beerdigungsinstitute Probleme haben, denn die Zahl der Sterbefälle ist sehr hoch. In Norwegen war die Übersterblichkeit 10 % höher als normal. Das ist schlimmer als während der Pandemie!

Vor nicht allzu langer Zeit schlugen norwegische Ärzte auch wegen einer mysteriösen Zunahme von Patienten Alarm. Die Menschen sterben, und niemand scheint zu wissen, warum.

Die rauchende Waffe von Plötzlich verstorben

Norwegen ist nicht das Land in Europa mit der höchsten Übersterblichkeitsrate, anderswo ist es viel schlimmer.

Nehmen Sie Deutschland. Im Oktober gab es hier eine Übersterblichkeitsrate von 23 %. Das bedeutet, dass eine Menge Menschen sterben, die nicht sterben sollten.

In der gesamten EU zusammengenommen gab es in nur einem Monat schockierende 31 000 überzählige Todesfälle. Hier stimmt etwas nicht, und die Medien weigern sich, dem nachzugehen. Also werde ich es tun.

Schauen wir uns einmal genauer an, was vor sich geht – was ich gefunden habe, war SCHOCKIEREND.

Zehntausende von Menschen sterben plötzlich an einem bestimmten Gesundheitsproblem… Ein Gesundheitsproblem, von dem wir jetzt wissen, dass es durch eine Nebenwirkung eines bestimmten Mittels verursacht werden kann, das der Bevölkerung ohne langfristige Sicherheitsdaten aufgedrängt wurde.

Die Menschen brechen zusammen und sterben plötzlich, etwas, das früher fast unbekannt war.

Ich habe herausgefunden, dass es einen beunruhigenden neuen Autopsiebefund gibt, der Aufschluss darüber gibt, warum es in letzter Zeit so viele plötzliche Todesfälle gegeben hat…

Die Bestattungsunternehmen in Norwegen befürchten, dass es in den kommenden Monaten noch viel schlimmer werden wird, sie sind schon jetzt komplett ausgebucht.

„Ich hoffe, dass ich mich irre und die Zahl der Sterbefälle nicht stark ansteigt, aber das nächste halbe Jahr wird wohl sehr schwierig werden. Das Diagramm [überhöhte Sterberate] sieht miserabel aus“, sagt Lars Svanholm vom Bestattungsunternehmen.

Sie stehen an vorderster Front und bemerken schnell, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und jetzt schlagen sie Alarm.

Was ist also die Ursache, warum sterben jetzt so viele Menschen?

Werfen wir zunächst einen aktuellen Blick auf die neuesten Zahlen zur Übersterblichkeit in Europa. Wie Sie sehen können, zeigt das Diagramm eine ziemlich hohe Zahl von Todesfällen in ganz Europa. Zum Glück ist sie im Vergleich zum Sommer gesunken, aber sie ist immer noch schlimm.

Screenshot aus der EU-Statistik zur Übersterblichkeit.

Aber wir haben in den ersten 10 Monaten des Jahres 2022 immer noch mehr Todesfälle zu verzeichnen als im Pandemiejahr 2020. Warum ist das so? Uns wurde gesagt, dass die Menschen nicht sterben würden, sobald sie ihren Impfstoff erhalten haben, aber das ist nicht der Fall. Die Menschen sterben, aber nicht mehr wegen des Impfstoffs.

Im Oktober gab es in allen EU-Ländern zusammen eine durchschnittliche Übersterblichkeit von 10 %. Das bedeutet, dass es in nur einem Monat schockierende 31 000 Todesfälle mehr gab als normal. Noch schlimmer war es im August mit 44 000 zusätzlichen Todesfällen in nur einem Monat.

Überlegen Sie sich das. Uns wurde gesagt, wir sollten uns einschließen und Gesichtsmasken tragen, wenn wir damit nur einen Menschen retten könnten. Jetzt sind in nur einem Monat 31 000 Menschen gestorben, und niemand spricht darüber. Aber ich werde darüber reden.

Aber keine Angst, die EU sagt, dass sie vielleicht eine Erklärung für diese übermäßige Sterblichkeit hat!

Sie sagt, dass ein Teil des Anstiegs der Sterblichkeit „auf die Hitzewellen zurückzuführen sein könnte, die Teile Europas im Juli und August heimgesucht haben“.

Natürlich ist der Klimawandel der Grund, warum Menschen sterben. Vertrauen Sie der Wissenschaft. Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter. Übergebt eure Farmen dem Staat, um die Klimaziele zu erreichen, und fresst die Käfer.

Auf der anderen Seite der Welt, in Australien, ist die Übersterblichkeit in diesem Jahr ebenfalls enorm hoch, 17 % höher als normal. Und Covid ist nicht die Hauptursache, denn mehr als die Hälfte der überzähligen Todesfälle sind auf andere Ursachen wie Herzkrankheiten zurückzuführen.

Ich bin sehr skeptisch, dass die Hitzewelle für so viele überzählige Todesfälle verantwortlich ist, zumal sich die überzähligen Todesfälle im September und Oktober fortgesetzt haben, als das Wetter viel kälter war. Sicherlich könnten einige Menschen an der Hitzewelle gestorben sein, aber ich habe das Gefühl, dass man hier vermeiden will, über das eigentliche Problem zu sprechen…

Im Oktober waren die Länder mit den meisten Todesfällen:

Deutschland: 23%

Malta: 19,1%

Niederlande: 18.8%

Österreich: 18,1%

Die Länder mit den niedrigsten Sterbefallzahlen waren:

Rumänien: -7%

Bulgarien: -1,5%

Schweden: 0,6%

Slowakei: 2,1%

Erinnern Sie sich noch daran, wie sich alle über die Weigerung Schwedens beschwert haben, sich abzuschotten? Nun, es hat sich herausgestellt, dass das Land eine der niedrigsten Raten an überzähligen Todesfällen hat. Das ist interessant.

Als ich mir diese Liste ansah, fiel mir etwas auf. Viele der Länder mit einer niedrigen Übersterblichkeitsrate sind auch Länder mit einer niedrigen Impfrate, während Länder mit einer hohen Impfrate zufällig auch eine hohe Übersterblichkeitsrate aufweisen.

Sehen Sie sich dieses Diagramm an, das die Zahl der Geimpften in Deutschland und Bulgarien zeigt. In Deutschland sind fast 78 % geimpft, in Bulgarien dagegen nur knapp über 30 %. Denken Sie daran, dass in Bulgarien die Zahl der überzähligen Todesfälle im Oktober um 1,5 % niedriger war als normal.

Screenshot from ourworldindata.org

Und vergleichen Sie die Covid-Todesrate zwischen den beiden Ländern. Während Bulgarien zu Beginn der Pandemie eine viel höhere Covid-Todesrate hatte, ist sie jetzt gesunken und weist WENIGER Covid-Todesfälle auf als Deutschland, wo mehr als doppelt so viele Menschen geimpft wurden.

Screenshot from ourworldindata.org

Das Gleiche erleben wir in Rumänien, wo es anfangs mehr Todesfälle durch Covid gab, jetzt aber WENIGER Todesfälle durch Covid zu beklagen sind als in Deutschland, obwohl in Deutschland viel mehr geimpft wird.

Screenshot from ourworldindata.org

In Rumänien haben sich nur 42 % geimpft, und das Land hat nun die niedrigste Sterblichkeitsrate in der EU für den Monat Oktober. Tatsächlich ist die Zahl der überzähligen Todesfälle um 7 % niedriger als normal.

Was wir daraus zumindest schließen können, ist, dass diese mRNA-Aufnahmen nicht viel zu tun scheinen, um Covid-Todesfälle zu stoppen. Die weniger geimpften Länder haben jetzt weniger Covid-Todesfälle als das stark geimpfte Deutschland. Wenn die Aufnahmen so gut funktionierten, würden wir das nicht sehen.

Erinnern Sie sich noch daran, wie es zuerst hieß, dass man durch die Impfung überhaupt nicht an Covid erkranken würde? Dann hieß es, dass man nicht krank werden würde. Dann hieß es, dass man nicht ernsthaft krank werden würde. Dann hieß es, dass man nicht stirbt. Nun, auch das scheint nicht wahr zu sein.

Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Vergleich nicht bedeutet, dass alle Länder mit einer niedrigen Impfrate auch eine niedrige Sterblichkeitsrate haben, denn es gibt Ausnahmen wie Schweden. Schweden hat eine hohe Impfrate von 74 %, aber auch eine der niedrigsten Übersterblichkeitsraten in Europa.

Schweden hat derzeit jedoch ungefähr die gleiche Anzahl von Covid-Todesfällen wie Deutschland, das sind weit mehr als Rumänien. Die beiden stark geimpften Länder Deutschland und Schweden haben also höhere Covid-Todesfälle als Rumänien und Bulgarien. Es zeigt wirklich, dass der Impfstoff nichts dazu beiträgt, Covid-Todesfälle zu stoppen.

Und wir wissen, dass dies wahr ist. Inzwischen sterben mehr geimpfte Menschen an Covid als ungeimpfte. Sie haben versucht, uns in ein schlechtes Licht zu rücken, indem sie sagten, es handele sich um eine „Pandemie der Ungeimpften“ – während wir in Wirklichkeit eine Pandemie der Geimpften haben.

Natürlich versuchen sie, dies damit zu erklären, dass, da so viele Menschen geimpft worden sind, statistisch gesehen mehr Menschen aus dieser Gruppe an Covid sterben würden. Aber Moment mal, das ergibt keinen Sinn, denn sie haben versprochen, dass Menschen, die geimpft wurden, nicht an Covid sterben würden. Und doch sterben sie. Wie wir in Rumänien und Bulgarien gesehen haben, ist die Zahl der Todesfälle durch Covid dort geringer als in dem hochgeimpften Deutschland.

Warum also hat Schweden eine niedrige Übersterblichkeitsrate? Nun, es könnte daran liegen, dass sie nicht geimpft und so alle damit verbundenen Schäden vermieden haben. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass dies der Grund ist.

Was ist die Ursache für die überzähligen Todesfälle?

Ein wichtiger Faktor für die überzähligen Todesfälle scheinen herzbedingte Probleme zu sein. Nach Angaben der British Heart Foundation gab es seit Beginn der Pandemie über 30 000 Todesfälle durch Herzkrankheiten. Interessanterweise werden keine Zahlen für die Zeit nach der Einführung der mRNA-Impfungen genannt…

Sie sagen zwar, dass sie glauben, dass Covid ein wahrscheinlicher Faktor für die überzähligen Todesfälle durch Herzkrankheiten im ersten Jahr der Pandemie war, aber „Covid-Infektionen sind nicht länger eine treibende Kraft hinter der überzähligen Todesrate durch Herzkrankheiten.“

Sie geben also zu, dass die Zahl der Herzinfarkte, an denen Menschen sterben, viel höher ist als normal, und dass dies nun nicht mehr mit den Covid-Infektionen zusammenhängt.

Tatsächlich waren in diesem Jahr Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen die zweithäufigste Ursache für übermäßige Sterblichkeit in England und Wales.

Im Monat Mai war die Zahl der Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen um 39 % höher als normal. Es liegt auf der Hand, dass ein wichtiger Faktor für diese überhöhte Sterblichkeitsrate in Herzproblemen zu liegen scheint.

Was könnte also die Ursache für die plötzliche Zunahme von Herzrhythmusstörungen sein? Dazu werden wir gleich kommen.

„Zehntausende von Todesfällen im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufiger als erwartet aufgetreten – und ein Ende ist nicht in Sicht“, so Charmaine Griffiths von der British Heart Foundation.

Sie glaubt, dass das Problem mit dem Rückstau in der Herzversorgung seit der Pandemie zu tun hat, mit anderen Worten, dass die Schließungen dafür verantwortlich sind, dass Menschen sterben, weil sie nicht zum Arzt gehen konnten. Und das könnte ein Faktor sein, die Schließungen waren sehr schädlich und haben Menschen getötet. Aber wie Sie weiter unten in diesem Artikel sehen werden, wissen wir jetzt, dass es eine Nebenwirkung von einer bestimmten Sache gibt, die diese Herzprobleme verursachen kann.

Die Menschen sterben zu Hause.

Eine Zahl, die sehr aufschlussreich ist, ist der Ort, an dem die Menschen sterben. In Großbritannien zeigen die neuesten Zahlen, dass fast 20 % mehr Menschen zu Hause sterben als normal, aber nur 2,3 % mehr als normal in Krankenhäusern. Und 7,5 % mehr als normal sterben in „anderen Umgebungen“, was vermutlich bedeutet, dass sie sich in der Öffentlichkeit aufhalten.

Warum sollte die Zahl der Menschen, die zu Hause und in der Öffentlichkeit sterben, so stark ansteigen? Wenn Menschen wissen, dass sie krank sind, sind sie normalerweise in einem Krankenhaus. Das deutet also darauf hin, dass viele dieser Todesfälle plötzlich und unerwartet eintreten.

Das ist ein ziemlich großes Problem.

Nicht nur in Großbritannien gibt es eine starke Zunahme von Menschen, die an Herzproblemen sterben. Wie ich bereits in einer früheren Untersuchung geschrieben habe, hat eine von Fachleuten geprüfte Studie des Cedars Sinai gezeigt, dass die Zahl der tödlichen Herzinfarkte, insbesondere bei jungen Erwachsenen, massiv zugenommen hat.

Im zweiten Jahr der Pandemie stieg die Zahl der tödlichen Herzinfarkte bei jungen Erwachsenen zwischen 25 und 44 Jahren um satte 29,9 %.

Und wir haben in letzter Zeit viel von plötzlichen Todesfällen gehört. Drei Journalisten starben plötzlich und unerwartet während ihrer Berichterstattung über die Fußballweltmeisterschaft in Katar.

Und erst kürzlich starb Adam Exton, der zum Covid Response Team von Health Canada gehörte, plötzlich im Alter von nur 35 Jahren.

Wir haben mehr als genug junge Menschen gesehen, die plötzlich und unerwartet gestorben sind.

Der Elefant im Raum – Myokarditis.

Ich habe schon einmal darüber geschrieben, aber ich werde die Geschichte noch einmal erzählen. Vor nicht allzu langer Zeit ging ich zu einem führenden Kardiologen in Norwegen, um mein Herz untersuchen zu lassen. Er ist einer der absolut besten des Landes. Er hat mir gesagt, dass sowohl Covid als auch die Impfstoffe Herzprobleme verursachen können.

Kürzlich sind neue Beweise aufgetaucht, die zeigen, dass die mRNA-Impfstoffe tatsächlich ein gewisses Risiko für Herzprobleme bergen, insbesondere bei jüngeren Männern.

Erst vor wenigen Tagen sprach ein britischer Abgeordneter im Parlament darüber, dass ein Informant ihm erzählt hatte, dass die Nebenwirkungen der mRNA-Impfungen auf das Herz massiv vertuscht wurden und dass ein Regierungsausschuss für Impfstoffe finanzielle Verbindungen zur Bill-Gates-Stiftung hat.

Das hätte eigentlich in allen Nachrichten zu lesen sein müssen, war es aber überraschenderweise nicht. Der Politiker selbst sagte sogar, er habe mit einem Journalisten gesprochen, der ihm gesagt habe, er habe Angst, über die Nebenwirkungen der Impfstoffe zu berichten, da er befürchte, seinen Job zu verlieren.

In Norwegen war man etwas ehrlicher. Führende Ärzte und Forscher sagten, dass Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren sich überlegen sollten, ob sie die Auffrischungsimpfung wirklich nehmen sollten, da die Nebenwirkungen schlimmer sein könnten als der mögliche Nutzen.

Die Nebenwirkungen, über die niemand sprechen will.

Nach Angaben der CDC kann die Myokarditis-Nebenwirkung einer Auffrischungsimpfung der mRNA-Impfstoffe bei Männern im Alter von 18 bis 29 Jahren bis zu 1 von 5000 betragen. Wow, das ist wirklich schlimm. Dies deutet darauf hin, dass Myokarditis eine sehr häufige Nebenwirkung der Impfstoffe ist. Warum ist das nicht in den Nachrichten zu lesen?

Eine weitere Studie ergab, dass das Risiko bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren zwischen 1 zu 7000 und 1 zu 9000 liegt. Das ist immer noch erschreckend schlecht.

In einer kürzlich im angesehenen British Medical Journal veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass bei jungen Männern das Risiko einer Auffrischungsimpfung höher ist als der Nutzen, genau wie die norwegischen Experten gewarnt hatten.

Sie fanden heraus, dass bei einer Million Auffrischungsdosen von mRNA-Impfstoffen, die Männern im Alter von 18-29 Jahren verabreicht werden, 23,3 bis 32 kovitale Krankenhausaufenthalte vermieden werden könnten. Aber es gäbe zwischen 47,6 und 147 Fälle von Myokarditis/Perikarditis.

Für jeden durch die Impfung verhinderten Krankenhausaufenthalt gäbe es also zwischen 1,5 und 4,6 Fälle von Myokarditis/Perikarditis, die durch die mRNA-Impfung verursacht werden. Und die Zahlen sind für noch jüngere Männer im Alter von 16-17 Jahren noch schlechter.

Mit anderen Worten: Die Einnahme der Spritzen kann für junge Männer tödlich sein, und sie sind negativ zu bewerten.

Die rauchende Waffe.

In einer weiteren neuen, von Experten begutachteten Studie aus Deutschland wurden Autopsien an Menschen durchgeführt, die plötzlich und unerwartet gestorben waren, und die Ergebnisse waren ziemlich schockierend.

Bei 25 Personen, die innerhalb von 20 Tagen nach der Verabreichung eines mRNA-Impfstoffs plötzlich gestorben waren, wurde bei der Autopsie festgestellt, dass 5 dieser Personen an Myokarditis gestorben waren. Das ist eine schockierend hohe Zahl.

„Von den verbleibenden 25 Leichen, die innerhalb von 20 Tagen nach der SARS-CoV-2-Impfung unerwartet zu Hause tot aufgefunden wurden, wurden in fünf Fällen kardiale Autopsiebefunde festgestellt, die auf eine (Epi-)Myokarditis schließen lassen.

Hinzu kommt, dass sie eine sogenannte „milde“ Myokarditis hatten, da sie in einem relativ kleinen Bereich des Herzens auftrat, aber dennoch daran starben. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Medien den Menschen vorgaukelten, Myokarditis sei nur „leicht und vorübergehend“? Nun, zum Leidwesen dieser Menschen war das nicht der Fall. Myokarditis ist definitionsgemäß nicht leicht. Es handelt sich um eine sehr ernste Komplikation, an der 50 % der Betroffenen innerhalb von 5 Jahren sterben.

Myokarditis kann eine potenziell tödliche Komplikation nach einer mRNA-basierten Anti-SARS-CoV-2-Impfung sein.

Das sagen führende Wissenschaftler aus Deutschland, nicht ich. Ich bin alt genug, um mich an Zeiten zu erinnern, in denen man als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurde, wenn man darüber sprach. Jetzt sprechen führende Experten darüber. Das ist der schlagende Beweis.

Hier haben wir Ärzte, die Autopsien an Menschen durchgeführt haben, die plötzlich gestorben sind, und festgestellt haben, dass ein erheblicher Teil von ihnen an einer durch den Impfstoff verursachten Myokarditis gestorben ist.

In der Zeitung sind sogar Bilder der Herzschäden zu sehen, die die Myokarditis zeigen. Dies ist ein 100-prozentiger Beweis dafür, dass diese Menschen, die plötzlich starben, an Myokarditis gestorben sind.

Wir haben so viele Geschichten über Menschen gesehen, die plötzlich starben, und viele haben dies wahrscheinlich vermutet, aber jetzt haben wir endlich den Beweis, dass die mRNA-Spritzen diese plötzlichen Todesfälle verursachen können.

Verbinde die Punkte.

Wir erleben also eine himmelhohe Übersterblichkeit, und ein Großteil davon scheint auf einen starken Anstieg der Todesfälle durch Herzprobleme zurückzuführen zu sein. Wir wissen, dass Herzprobleme eine Nebenwirkung der mRNA-Impfstoffe sind. Und wir wissen jetzt auch, dass plötzliche Todesfälle durch die mRNA-Impfstoffe verursacht werden können.

Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist und dass viele der übermäßigen Todesfälle, die wir beobachten, wahrscheinlich mit den mRNA-Impfungen zusammenhängen. Da immer mehr Beweise ans Licht kommen, scheint dies leider der Fall zu sein.

Denken Sie daran, dass es keine Langzeitsicherheitsdaten für die mRNA-Impfstoffe gab. Es handelt sich um eine brandneue Technologie. Alle, die sie genommen haben, waren die Testpersonen. Jetzt kommen die ersten Langzeitdaten heraus, und es sieht ziemlich schlecht aus.

Wie wir bereits gesehen haben, bekommt bis zu 1 von 5000 jungen Männern durch die Auffrischungsimpfung eine Myokarditis. Man bedenke, dass 50 % der Menschen, die an Myokarditis erkranken, innerhalb von 5 Jahren sterben. Das bedeutet, dass von 10 000 jungen Männern, die die Auffrischungsimpfung erhalten, mindestens eine Person innerhalb von 5 Jahren an den Folgen der Impfung stirbt. Möchten Sie dieses Risiko eingehen? Ich will es nicht.

Die Leute wurden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, weil sie darüber sprachen. Menschen wurden aus den sozialen Medien verbannt, weil sie darüber sprachen. Wir sprechen hier über Myokarditis als Nebenwirkung der mRNA-Impfung.

Die Impfstoffverkäufer in den Medien wollen nicht darüber reden. Das ist wirklich keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass der Chef von Reuters auch im Vorstand von Pfizer sitzt … Folgen Sie dem Geld!

Was sich in den vergangenen Jahren abgespielt hat, ist der historisch größte Medizinskandal, und alles wird langsam aber sicher aufgedeckt.

Ich werde nicht schweigen. Ich werde darüber sprechen, und ich hoffe, dass Sie diesen Artikel nützlich fanden. Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar, wenn Sie etwas Neues gelernt haben!