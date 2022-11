Immer mehr Ärzte schlagen Alarm – Mysteriöser Anstieg der Sterbefälle…

Die norwegischen Ärzte sind besorgt über die Situation.

Es geschieht etwas Seltsames, über das die Massenmedien nicht berichten. Viele Menschen sterben, und die Ärzte wissen nicht, warum.

Eines wissen sie jedoch. Es geschieht nicht nur in einem Land. Es geschieht in vielen Ländern zur gleichen Zeit. In ganz Europa sind die Sterberaten in diesem Jahr sehr hoch (während die Geburtenraten in diesem Jahr ebenfalls auf mysteriöse Weise eingebrochen sind).

Und viele der überzähligen Todesfälle stehen nicht im Zusammenhang mit Covid.

Norwegische Ärzte und Krankenhäuser schlagen jetzt Alarm wegen eines mysteriösen Anstiegs der Patientenzahlen, und die haben kein Covid.

Wir haben nie weniger als 100 Patienten pro Tag. Es sind erwachsene Menschen mit allen möglichen Beschwerden. Wir verstehen nicht, warum“, sagt Jørn Einar Rasmussen, Leiter der norwegischen Organisation für Notfallmedizin.

Das ist schockierend.

Norwegen hat in diesem Jahr eine um mehr als 10 % höhere Sterblichkeitsrate als normal. Das ist nicht normal!

Es ist sogar so schlimm, dass der Demograf Anders Sønstebø vom norwegischen Statistikamt davor warnt, dass die Lebenserwartung in diesem Jahr sogar sinken könnte – das wäre das erste Mal seit 1997.

Aber das ist nicht nur in Norwegen so.

In ganz Europa ist eine schockierende Übersterblichkeit zu verzeichnen: In Griechenland gab es im August dieses Jahres satte 24,3 % mehr Todesfälle als normal. In Finnland lag die Übersterblichkeitsrate bei 16,3 %. In Deutschland lag die Übersterblichkeitsrate bei 16,5 %.

Das ist wahnsinnig. Was ist hier eigentlich los?

Vor einigen Monaten habe ich einen Artikel zu diesem Thema geschrieben, in dem ich feststellte, dass es in diesem Sommer in Europa in nur einer Woche schockierende 10 000 Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr gab, die nicht auf Covid zurückzuführen waren. Das ist wirklich schlimm. Sie können meinen früheren Artikel dazu hier lesen.

Und es sieht nicht gut aus.

In England und Wales gibt es jetzt über 1 000 nicht kovidosebedingte Todesfälle in nur einer Woche. Was ist die Ursache dafür?

Nach unzähligen Stunden der Recherche glaube ich, einige Antworten gefunden zu haben, die Sie vielleicht schockieren werden.

Es gibt ein bestimmtes Gesundheitsproblem, das in letzter Zeit dramatisch zugenommen hat und ein wichtiger Faktor für die überhöhte Sterberate zu sein scheint.

Fast niemand in den Mainstream-Medien spricht darüber, also werde ich es tun.

Schauen wir uns das mal genauer an, um zu sehen, ob wir herausfinden können, was da los ist…

Beginnen wir also mit einem weiteren Blick auf die überhöhte Sterblichkeitsrate und vergleichen wir sie mit der Zahl der Menschen, die an Covid gestorben sind. Wir wissen bereits, dass der norwegische Arzt gesagt hat, dass die Patienten, die er behandelt, nicht mit dem Covid zusammenhängen. Dennoch stellt er einen Anstieg der Patienten fest, und er weiß nicht, warum.

Schauen wir uns die Übersterblichkeitsrate an.

Hier ist eine Karte der EU, die die Übersterblichkeit für den Monat August 2022 im Vergleich zu den durchschnittlichen monatlichen Todesfällen in den Jahren vor der Pandemie zeigt.

Screenshot from ec.europa.eu/eurostat

Wow, das ist schlimm. Wir haben in ganz Europa himmelhohe Übersterblichkeitsraten. Dies geschieht nicht nur in einem Land, sondern in ALLEN Ländern gleichzeitig. Einige Länder, die mit einer besonders hohen Übersterblichkeit auffallen:

Finnland: 16,3 %.

Griechenland: 24,3 %.

Deutschland: 16,5%

Island: 17,6 %.

Andere Länder wie Frankreich, Polen und Norwegen haben dagegen eine Übersterblichkeitsrate von knapp über 10 %. Nur wenige Länder, vorwiegend in Osteuropa, haben relativ niedrige Raten. Ungarn liegt bei 2,4 % und die Slowakei bei 3,9 %.

Betrachtet man die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle in ganz Europa, so ist dies in der Tat sehr beunruhigend. In diesem Jahr wurden bisher 283 457 überzählige Todesfälle in Europa registriert. Diese Zahl ist höher als in den Pandemiejahren 2020 und 2021, wobei 2021 im gleichen Zeitraum 257 760 überzählige Todesfälle zu verzeichnen waren.

Screenshot from EuroMOMO (euromomo.eu) 2022

Warum also sterben jetzt mehr Menschen, obwohl nicht viele an Covid sterben und alle geimpft sind?

In ganz Europa gibt es wahnsinnig viele überzählige Todesfälle. Was ist die Ursache dafür? Nun, ich habe vielleicht ein paar Informationen darüber gefunden…

Massive Zunahme von Herzinfarkten.

Eine neue, von Fachleuten geprüfte Studie des Cedars Sinai zeigt, dass es in den USA während der Pandemiejahre zu einem beispiellosen Anstieg tödlicher Herzinfarkte gekommen ist, wobei junge Altersgruppen am stärksten betroffen sind.

Zwischen dem 1. April 2020 und dem 31. März 2021, im ersten Jahr der Pandemie, gab es einen Anstieg der Todesfälle durch Herzinfarkte um 14 % im Vergleich zum Jahr davor.

Im zweiten Jahr der Pandemie gab es jedoch einen schockierenden Anstieg der tödlichen Herzinfarkte um 29,9 % bei jungen Erwachsenen zwischen 25 und 44 Jahren.

Wir wissen also, dass die Zahl der Herzinfarkte erheblich gestiegen ist, aber warum? Und warum gibt es einen so starken Anstieg bei jungen Menschen, einer Altersgruppe, in der Herzinfarkte nicht sehr häufig sind. Nun, laut Cedars Sinai gibt es mehrere Erklärungen…

Eine ist, dass es etwas mit der Covid-Krankheit selbst zu tun hat. Covid scheint in einigen Fällen Herz- und Herz-Kreislauf-Probleme zu verursachen, was mir auch ein führender Kardiologe in Norwegen bestätigt hat (aber er sagte auch, dass etwas anderes ebenfalls Herzprobleme verursacht…).

Ich kenne auch persönlich Leute in meiner Familie, die nach der Einnahme von Covid Herz-Kreislauf-Probleme hatten, also würde ich definitiv denken, dass dies einen Teil des Anstiegs erklären würde.

Und das würde auch Sinn ergeben. Viele Menschen vermuten schon seit Langem, dass Covid aus einem Labor stammt. Natürlich durften Sie das nicht sagen. Aber jetzt darf man es plötzlich sagen, denn ein neuer Bericht des US-Senats besagt, dass die Theorie des Laborlecks der wahrscheinlichste Ursprung von Covid ist.

Wenn Covid aus einem Labor stammt, würde es Sinn ergeben, dass es unerwartete und seltsame Probleme verursachen könnte, die bei anderen Krankheiten wie der Grippe nicht normal sind. Vor allem, wenn es eine von Menschenhand geschaffene Krankheit ist. Das heißt aber nicht, dass wir uns alle fürchten sollten, so wie es uns die Medien gesagt haben. Ganz im Gegenteil, wir müssen zum normalen Leben zurückkehren und dürfen niemals die Tyrannei vergessen, die stattgefunden hat.

Diejenigen, die Freiheit für Sicherheit opfern, werden keine bekommen. Wir hatten mehrere Jahre lang Abriegelungen, und trotzdem sind alle wieder frei geworden.

Unabhängige Nachrichten…

Ich kann Ihnen mitteilen, dass ich in letzter Zeit einige Probleme mit Herzklopfen hatte. Das hat mich ein wenig beunruhigt, also habe ich einen Termin bei einem der absolut führenden Kardiologen in Norwegen vereinbart. Ich werde seinen Namen nicht verraten, aber ich kann Ihnen sagen, dass er einer der besten des Landes ist.

Ich machte mich also auf den Weg in die Klinik, um mein Herz untersuchen zu lassen, mit Echokardiogramm, EKG und einem Belastungstest für das Training. Das volle Programm.

Eines der ersten Dinge, die er mich bei dem Termin fragte, war, ob ich das „Du weißt schon was“ genommen hatte, da er mir sagte, dass sowohl es als auch Covid diese Probleme verursachen könnten. Bedenken Sie, dass dies einer der besten Herzärzte in Norwegen ist, der mir das gesagt hat, das ist nicht etwas, was ich sage.

Was meine Herzrhythmusstörungen angeht, so wurden sie glücklicherweise als gutartig diagnostiziert und waren kein Grund zur Sorge. Das ist eine gute Nachricht für mich.

Zurück zum Bericht des Cedars Sinai: Eine andere Erklärung, die sie geben, ist, dass die Zunahme von Herzproblemen mit „psychologischen und sozialen Herausforderungen im Kontext der Pandemie“ zusammenhängen könnte. Mit anderen Worten: Sie sprechen von Schließungen, Hausarrest und Arbeitsplatzverlusten.

Es ist seltsam, dass in den Nachrichten kaum darüber gesprochen wird, wie hoch sind die tatsächlichen Kosten der Schließungen? Wie viele Menschen haben aufgrund von Stress Herzprobleme bekommen, weil sie monatelang in ihren Häusern eingesperrt waren, ohne die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen oder Sport zu treiben?

Und noch etwas sollte bedacht werden. Wenn es stimmt, dass Covid Herzprobleme verursachen kann, gibt es dann etwas anderes, etwas von Menschen geschaffenes, das Covid imitieren soll und das die gleichen Probleme verursachen könnte, etwas, das fast jeder bekommen hat?

Besorgniserregende Übersterblichkeit in England.

Es wird berichtet, dass Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen wahrscheinlich ein Hauptgrund für den mysteriösen Anstieg der Übersterblichkeitsrate in England und Wales sind.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die dortige Übersterblichkeitsrate. Hier sind die neuesten Statistiken für die Woche bis zum 14. Oktober.

Screenshot from UK gov website.

Wir sehen also, dass es in nur einer Woche 1 608 überzählige Todesfälle gab, das sind 15,9 % mehr als normal. Nur 4,8 % aller Todesfälle waren auf Covid zurückzuführen (565 Personen). Dabei ist zu beachten, dass bei 66,2 % dieser Todesfälle Covid die eigentliche Todesursache war.

Bei fast 34 % der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid scheint Covid also nicht die Haupttodesursache zu sein. Wenn wir also nur die Zahl der Menschen betrachten, die mit Covid als Todesursache starben, waren es 374 Todesfälle. Das ist wichtig. Aber seien wir konservativ und verwenden wir die Zahl von 565 Todesfällen, bei denen Covid im Spiel war.

Jetzt kommt der interessante Teil. Von den 1 608 überzähligen Todesfällen waren nur 565 mit Covid verbunden, was bedeutet, dass es in nur einer Woche 1 043 überzählige Todesfälle gab, die nicht mit Covid zusammenhingen.

Über 1 000 überzählige Todesfälle in England und Wales in nur einer Woche, die nicht mit Covid zusammenhängen. Was ist hier eigentlich los? Es sterben Menschen, und das nicht wegen Covid, wie die Ärzte in Norwegen warnen.

Den Statistiken zufolge sterben viele Menschen in Privathaushalten, wobei 26,8 % mehr Menschen zu Hause sterben als normal. 14,3 % mehr als normal starben in Krankenhäusern und 10,6 % mehr als normal starben in Pflegeheimen.

Die überzähligen Todesfälle sind nicht in erster Linie auf Covid zurückzuführen. Im Juni gab es 3 516 überzählige Todesfälle, von denen 82 % nicht mit Covid zusammenhingen.

Warum sterben mehr Menschen zu Hause? Es scheint darauf hinzudeuten, dass mehr Menschen plötzlich sterben. Wir haben in letzter Zeit viele Medienberichte über Menschen gesehen, die plötzlich und ohne Erklärung starben, ganz zu schweigen von den vielen Sportlern, die plötzlich beim Spielen zusammenbrachen. Es ist klar, dass etwas Merkwürdiges passiert, das nicht normal ist.

Die Zahl der Herzrhythmusstörungen nimmt stark zu.

Was also ist die Ursache für diese übermäßige Zahl von Todesfällen, die wir beobachten? Nun, es scheint, dass Herzprobleme ein Hauptgrund sind, was mit all den Sportlern übereinstimmen würde, von denen wir gehört haben, dass sie mit Herzinfarkten zusammengebrochen sind.

Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen wiesen im März und April dieses Jahres in England und Wales die zweithöchste Übersterblichkeitsrate auf. Im Mai lag die Zahl der Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen um satte 39 % und im Juni um 17,9 % über dem Normalwert.

In den Monaten März, April und Mai war ein Anstieg der Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen zu verzeichnen, vorwiegend bei den über 80-Jährigen“, so Sarah Caul vom ONS.

Das klingt ähnlich wie das, worüber wir vorhin in den USA gesprochen haben, wo es in letzter Zeit einen drastischen Anstieg von Herzinfarkten gegeben hat.

Wenn diese Probleme nur in einem einzigen Land aufträten, könnte man daraus schließen, dass es sich um eine Anomalie handelt. Aber wenn das Gleiche in verschiedenen Ländern jenseits des Atlantiks passiert, scheint es ein Muster zu geben, etwas Merkwürdiges geht vor sich. Was ist hier der gemeinsame Faktor? Dürfen wir diese Frage überhaupt stellen?

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als man uns sagte, wir sollten uns abschließen und zu Hause bleiben, um unsere Großmutter zu retten? Wenn es nur ein Leben rettete, war es das wert. Aber jetzt sterben in ganz Europa jede Woche Tausende und Abertausende mehr als normal, und niemanden scheint es mehr zu interessieren, zumindest nicht die Medien. Dies wird weitgehend ignoriert. Die Menschen sterben, ihr Leben ist genauso viel wert wie das ihrer Großmutter vor zwei Jahren.

Warum ordnen die Regierungen keine Untersuchungen darüber an, was diese Herzprobleme verursacht? Warum stellen die Medien keine Fragen und ziehen die Mächtigen nicht zur Rechenschaft? So viele Fragen, so wenig Antworten.

Die Wahrheit ist, dass sie es nicht wollen, sonst hätten sie es getan.

Erinnern Sie sich an den Arzt in Norwegen, der wegen der mysteriösen Zunahme von Patienten Alarm schlug? Ein Interview mit ihm wurde sogar im norwegischen Staatsrundfunk veröffentlicht. Mehr Menschen werden in die Notaufnahme der Krankenhäuser eingeliefert, und mehr Menschen sterben. Dies veranlasste die Norweger zu Spekulationen darüber, ob das „Du weißt schon was“ die Ursache ist, und viele Norweger stellten Fragen in den sozialen Medien.

Espen Nakstad, der stellvertretende Direktor der norwegischen Gesundheitsbehörde, hat dies natürlich sofort entkräftet! Er sagt, dass der Anstieg der Notfallaufnahmen im Krankenhaus in Südnorwegen größer ist als in den nördlichen Landesteilen. Am Impfstoff kann es also nicht liegen, sagt er.

Seine Erklärung ist, dass die norwegische Bevölkerung zugenommen hat und deshalb mehr Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden und sterben.

Es müssen keine weiteren Fragen mehr gestellt werden, der Experte hat gesprochen!

Unabhängig davon hat die norwegische Arzneimittelbehörde gerade „starke Menstruationsblutungen“ als Nebenwirkung des Impfstoffs aufgelistet, wobei 5000 Frauen Blutungen gemeldet haben. Bedenken Sie, dass die norwegische Bevölkerung nur 5,4 Millionen Menschen umfasst. Wie viele davon sind Frauen im menstruierenden Alter? Nicht sehr viele. 5 000 ist eine beachtliche Zahl.

Eine andere Nachricht ist, dass die Geburtenrate in diesem Jahr auf mysteriöse Weise eingebrochen ist, während die Zahl der überzähligen Todesfälle auf mysteriöse Weise gestiegen ist.

Die Zahl der überzähligen Todesfälle ist so hoch, dass die Ärzte jetzt Alarm schlagen. Die Geburtenraten sind auf mysteriöse Weise überall auf der Welt zur gleichen Zeit eingebrochen.

Ein wichtiger Faktor für den mysteriösen Anstieg der Sterblichkeitsrate sind Herzprobleme.

Das ist besorgniserregend, und es müssen mehr Untersuchungen angestellt werden, um herauszufinden, was genau hier vor sich geht, aber mehr oder weniger bezweifle ich sehr, dass das passieren wird, denn die Gründe…

Dies ist eine Tragödie großen Ausmaßes, und sie wird ignoriert.