Alternative Ökonomien: Die Verteidigung gegen die Technokratie?

Die Technokratie beabsichtigt, den Kapitalismus und die freie Marktwirtschaft zu zerstören und durch ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem zu ersetzen, das das Privateigentum aufhebt, Armut und Abhängigkeit von der wissenschaftlichen Diktatur zum Überleben sichert. Die Staaten haben die Macht, sich diesem Angriff zu entziehen und Alternativen zur freien Marktwirtschaft zu schaffen. ⁃ TN-Redakteur

Die Zentralisierung der Wirtschaft ist die ultimative Form der organisierten konspirativen Macht, denn sie erlaubt es einer kleinen Gruppe von Menschen, die Handelsbedingungen einer Gesellschaft zu diktieren und damit auch die Bedingungen für das individuelle Überleben jedes Einzelnen.

Zum Beispiel hat die Federal Reserve als Bankwesen freie Hand, um politische Kontrollen durchzusetzen, die die Struktur der US-Wirtschaft und die Kaufkraft unserer Währung zerstören können. Sie kann (und tut es auch) willkürlich Billionen von Dollar aus dem Nichts erschaffen, was zu einer Inflation führt, oder willkürlich die Zinssätze erhöhen und die Aktienmärkte zum Absturz bringen. Und laut dem ehemaligen Fed-Vorsitzenden Alan Greenspan sind sie niemandem Rechenschaft schuldig, auch nicht der US-Regierung.

Ich beobachte, dass in den Mainstream-Medien sowie in alternativen Medienplattformen ein neues Narrativ verbreitet wird, das besagt, dass die Fed notwendig ist, weil sie der Agenda von Joe Biden und den Demokraten „entgegenwirkt“. Manche behaupten, die Zentralbank „schütze“ Amerika vor den Machenschaften der UNO und europäischer Interessen.

Das ist vielleicht die schwachsinnigste Theorie, die ich je gehört habe, aber es macht Sinn, dass die Zentralbank und ihre Marionetten versuchen würden, die Vorstellung zu verbreiten, dass die Fed eine Art „Held“ ist, der heimlich einen Krieg in unserem Namen führt. Die mit der Fed verbundenen Geldeliten haben in den letzten 14 Jahren die vielleicht größte Finanzblase der Weltgeschichte aufgeblasen. Sie taten dies mit Bailouts, sie taten dies mit QE, sie taten dies mit Covid-Pandemie-Schecks und Krediten, und jetzt platzt die Blase. Sie wissen, dass sie platzt, denn sie WOLLEN, dass sie platzt.

Wie ich seit Jahren gewarnt habe, hat die Fed eine massive kontrollierte Zerstörung der US-Wirtschaft inszeniert. Und warum? Weil die US-Wirtschaft geschwächt werden muss, um Platz für den „Great Reset“ zu schaffen, einen Begriff, der vom Weltwirtschaftsforum geschaffen wurde, um einen noch nie dagewesenen Paradigmenwechsel in der globalen Wirtschaft und ihrer Funktionsweise sowie eine vollständige Umwälzung der Gesellschaft zu beschreiben. Das Endspiel wird offen zugegeben – ein digitales Weltwährungssystem und eine Weltregierung, die von einer Liga von Unternehmenspartnern kontrolliert wird, die mit Politikern zusammenarbeiten.

Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Verschwörungsrealität. Dies ist eine unbestreitbare Tatsache.

Die Fed kümmert sich nicht um die US-Wirtschaft, ihre Loyalität gilt einer globalen Agenda, und sie erhält ihre Marschbefehle von einem Konsortium von Bankinstituten namens Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Auf diese Weise wird die Politik der globalen Zentralbanken so koordiniert, dass sie entweder harmonisch zusammenarbeitet, um künstliche Stabilität zu schaffen, oder in Konflikt gerät, um künstliche Krisen hervorzurufen.

Die Wahrheit ist, dass die Grundlagen der globalen Governance bereits existieren, aber was dem Establishment fehlt, ist die öffentliche Akzeptanz und totale Unterwerfung unter ihre Autorität. Was die Banken wollen, ist, eine Krise zu erzeugen, die so tiefgreifend ist, dass die Massen zu ihnen rennen und um Hilfe betteln werden. Wenn eine Bevölkerung ihre Peiniger erst einmal um Erleichterung oder Abhilfe bittet und diese auch erhält, ist es weitaus unwahrscheinlicher, dass sich die Menschen in Zukunft gegen diese Peiniger auflehnen werden.

Psychologisch gesehen versuchen die Zentralbanken und die Eliten des Establishments, ein planetarisches Stockholm-Syndrom zu erzeugen, und wir sehen es bereits mit der Federal Reserve, die als „Schild“ dargestellt wird, das die Flut des wirtschaftlichen Ruins zurückhält, die sie in Wirklichkeit verursacht hat.

Die ersten Stufen des Great Reset sind bereits eingeleitet worden. Nachdem sich die Wirtschaftsblase auf ein unglaubliches Niveau ausgeweitet hat, inszeniert die Fed nun eine aggressive Implosion, indem sie die Zinssätze anhebt und die Wirtschaft schwächt. Diese Dynamik birgt mehrere Gefahren in sich:

Stagflation

Bei einer Stagflation wirken normale Kreditmarktinterventionen nicht unbedingt sofort. Wie wir in jüngster Vergangenheit anhand des offiziellen Verbraucherpreisindexes gesehen haben, der trotz der Zinserhöhungen der Fed gestiegen ist, werden die Preise nicht so einfach sinken. Während der letzten Stagflation vor 40 Jahren erhöhte die Fed die Zinssätze auf etwa 20 %, bevor die Preise schließlich ihren epischen Anstieg stoppten, und damals hatten die USA weder 31 Billionen Dollar Schulden noch druckten sie innerhalb von zwei Jahren über 8 Billionen Dollar. Die Zinsen werden wahrscheinlich viel höher steigen, als viele erwarten.

Krise der Staatsanleihen

Die Fed hat ausländische Investoren wie Japan und China als Hauptkäufer von US-Staatsanleihen abgelöst, und zwar schon vor Jahren. Wer soll nun, da die Fed ihre Käufe reduziert, ihre Bilanz verringert und die Zinsen anhebt, all diese US-Schuldtitel kaufen und die Regierung finanzieren? Nun, die Antwort lautet: niemand. Im Moment reichen die ausländischen Käufe aus, um den Anschein von Stabilität zu erwecken, aber angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen ist es nur eine Frage der Zeit, bis Länder wie China ihre T-Bond- und Dollar-Bestände vollständig abstoßen. Dann wird der Weltreservestatus des Dollars in Frage gestellt, und die Inflation wird zu einer noch größeren Bedrohung, wenn die im Ausland gehaltenen Billionen von Greenbacks wieder in die USA strömen.

Aktienmarktspirale

Ohne die Federal Reserve als Stütze, die die Aktienrückkäufe der Unternehmen mit billigem Geld ankurbelt, werden die Aktien weiter fallen. Sie werden von Zeit zu Zeit auf Gerüchte reagieren, dass die Fed von der Straffung abrücken wird, und wenn die Fed dies nicht tut, werden die Aktien wieder fallen. Ohne Anreize und Zinssätze nahe Null gibt es keine Hoffnung für Aktien, die über gelegentliches Geplapper hinausgeht.

Die Fed hat die Möglichkeit, alle oben genannten Bedingungen zu verlangsamen oder zu beschleunigen, und bisher scheint sie die Dinge zu beschleunigen. Wir können uns natürlich nicht darauf verlassen, dass die Regierung Biden etwas gegen diese Probleme unternimmt; höchstwahrscheinlich freuen sich Biden und seine Handlanger über die Aussicht auf das unvermeidliche Unglück. Niemand in der Regierung versucht, etwas Legales zu tun, um den Erdrutsch aufzuhalten, und niemand versucht, die Amerikaner auf die Folgen vorzubereiten.

Tatsächlich wird den Amerikanern gesagt, dass es keine Konsequenzen gibt. Es liegt also am Einzelnen, sich vorzubereiten und seine Freunde und Familie zu warnen, aber wie sieht es mit einer größeren organisierten Reaktion aus?

Trotz zahlreicher Behauptungen, dass die Konservativen „nichts tun“ würden, um den Aufstieg des medizinischen Faschismus im Namen der Covid-Pandemie zu stoppen, hat sich fast die Hälfte der US-Bundesstaaten gegen die Vorschriften und den Vorstoß für Impfpässe gewehrt. Wäre dies nicht geschehen, würde Amerika heute wie China aussehen, mit endlosen Abriegelungen und drakonischen Überwachungs-Apps. Ich glaube nicht, dass genug Leute verstehen, wie nahe wir daran waren, jede Freiheit zu verlieren, die uns noch geblieben ist – wir standen an der Schwelle zu einer Orwellschen Hölle und wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg.

Die Auflehnung der roten Bundesstaaten gegen die Beschränkungen des Covids war eine organisierte Aktion auf staatlicher und zwischenstaatlicher Ebene. Was wäre, wenn diese Staaten angesichts der Wirtschaftskrise dasselbe täten?

Ohne eine Organisation auf staatlicher Ebene, die Alternativen zur Mainstream-Wirtschaft schafft, wird die Notlage der Öffentlichkeit noch viel entmutigender und gefährlicher. Anstatt zu versuchen, ganz von vorn anzufangen, gibt es Lösungen, die auf staatlicher Ebene verfolgt werden können, um die Katastrophe zu mildern.

Währungsalternativen

Staaten wie Texas, Utah und Louisiana (derzeit unter der Kontrolle von Dem) haben bereits Gesetze zur Verwendung von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel erlassen. Solche Bemühungen müssen auf so viele Staaten wie möglich ausgeweitet werden, und die Liste der Alternativen muss wachsen. Gold, Silber, Kupfer und andere Rohstoffe wie Öl, Elektrizität, Weizen und Getreide könnten zur Unterlegung eines staatlich anerkannten Währungssystems verwendet werden. Ist das verfassungsgemäß? Technisch gesehen nicht, aber die Bundesregierung hat vor über einem Jahrhundert gegen das verfassungsmäßige Geldschöpfungsmandat verstoßen, als sie die Einrichtung der Federal Reserve zuließ. Das System ist bereits beschädigt.

Wenn die Staaten parallel zum Dollar rohstoffgedeckte Währungen anbieten würden, könnten sie die Preisinflation tatsächlich abwehren und möglicherweise umkehren. Dies kann jedoch nicht von nur einem oder zwei Staaten erreicht werden. Es müsste zwischen mehreren Staaten organisiert werden, die mehrere Handelsabkommen abschließen.

Staatliche Banken

North Dakota verfügt über eine eigene staatlich geführte Bank, die speziell den Einwohnern der ND und den Unternehmen der ND Kreditmöglichkeiten bietet. Sie ist seit Jahrzehnten erfolgreich tätig. Warum hat kein anderer Staat dieses Modell übernommen? Warum sollten wir uns auf Banken verlassen, die alle an Unternehmenskonglomerate gebunden sind, die uns zerstören wollen? Staatliche Banken sind die Antwort auf das Problem, dass Linke und Globalisten Geschäftsbanken als Waffe gegen Konservative und Freiheitsaktivisten einsetzen.

Lokale Handelsalternativen

Die Staaten sollten die Ressourcen innerhalb ihrer eigenen Grenzen nutzen, um echte Arbeitsplätze (und nicht nur prekäre und befristete Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor) und wirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen. Warum lassen es die Staaten und die Bürger in diesen Staaten zu, dass die Bundesregierung unter Biden die Bedingungen für das Wachstum ihrer Wirtschaft diktiert?

Die Linken werden behaupten, dass die Ressourcenverwaltung von Bundesbehörden überwacht werden muss, aber warum? Diese Leute haben sich durchweg als inkompetent und zerstörerisch erwiesen. Warum sollte man ihnen zutrauen, unsere Möglichkeiten zur Expansion in unseren eigenen Staaten zu kontrollieren?

Die Erhaltung und der intelligente Umgang mit den staatlichen Ressourcen sollten nicht Bürokraten überlassen werden, die außerhalb dieser Staaten leben und denen die Bürger dieser Staaten völlig egal sind.

Staatliche Anreize für die Industrie

Die überwiegende Mehrheit der von US-Bürgern im Einzelhandel gekauften Waren wird außerhalb der USA hergestellt. Das ist eine einfache Frage der Gewinnanreize, die billige Arbeitskräfte im Ausland mit sich bringen. Aber was wäre, wenn es große Steuersenkungen für Unternehmen gäbe, die in Amerika produzieren? Was wäre, wenn staatliche Banken Unternehmen, die innerhalb der Grenzen des jeweiligen Staates Fabriken bauen und amerikanische Arbeitnehmer zu einem angemessenen Lohn einstellen, leichtere Kredite gewähren würden? Das ist in den USA möglich – es wurde in der Vergangenheit bereits getan. Wenn wir die heimische Produktion nicht wieder ankurbeln, ist unser Land dazu verdammt, von internationalen Konzernen und ausländischen Unternehmen abhängig zu bleiben, die nicht unsere besten Interessen im Sinn haben.

Die einzige Hoffnung, die ein Staat hat, um den kommenden Sturm zu überstehen, besteht darin, die Produktion zu lokalisieren und seine Ressourcen zu verwalten, um den Handel anzukurbeln. Die lokale Produktion würde als Redundanz fungieren, sollte die reguläre Wirtschaft zusammenbrechen (was der Fall sein wird). Die Staaten brauchen nicht Bidens Erlaubnis, um dies zu erreichen. Sie brauchen auch nicht die Erlaubnis der Federal Reserve. Sie können und sollten jetzt Maßnahmen ergreifen, bevor es zu spät ist.