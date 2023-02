Wir sehen uns vor Gericht, ihr Kriminellen! Pfizer-Whistleblower-Fall steigt eine Stufe höher.

Brook Jackson, die Leiterin der klinischen Studien, die Pfizer wegen der Tests von Covid-Impfstoffen verpfiffen hat, hat bekannt gegeben, dass ein Gerichtstermin für ihren Fall anberaumt wurde.

Er wird am 1. März 2023 um 14.00 Uhr im Jack Brooks Federal Courthouse in Beaumont, Texas, stattfinden. Der entscheidende Punkt: „Alle Parteien sind verpflichtet, persönlich zu erscheinen.“

See you in court, criminals! pic.twitter.com/Tg1kuc2gJr — Brook Jackson 💜 (@IamBrookJackson) February 18, 2023

Sie legte eine Kopie des Rechtsdokuments vor, aus dem der Gerichtstermin und der Gerichtsort hervorgehen. Bei der Anhörung werden die folgenden Anträge behandelt:

Antrag von Pfizer auf Abweisung der geänderten Klage des Immobilienmaklers

Antrag von ICON PLC auf Abweisung der geänderten Klage des Klägers (Relator’s Amended Complaint)

Ventavia Research Group, LLC’s korrigierter Antrag auf Klageabweisung

Pfizer behauptete weiterhin, der Impfstoff sei „sicher und zu 100 % wirksam“, selbst bei jungen Menschen, die nur ein geringes Risiko für die Covid-Krankheit haben.

In einer Pressemitteilung vom April 2021 veröffentlichte Pfizer die unglaubwürdigen Ergebnisse, dass der Impfstoff „zu 100 % wirksam bei der Verhinderung von COVID-19-Fällen in Südafrika war, wo die B.1.351-Variante weitverbreitet ist“.

Die CDC stellte im Juli 2021 fest, dass die Viruslasten zwischen Geimpften und Ungeimpften ähnlich waren. Daher könnten die mRNA-Impfungen des Unternehmens bei der Verhinderung von „Fällen“ nicht „100 % wirksam“ sein.

„Heute wurden einige dieser Daten im Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) der CDC veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Delta-Infektion bei geimpften und ungeimpften Personen zu ähnlich hohen SARS-CoV-2-Viruslasten führte“, heißt es in dem CDC-Bericht. „Hohe Viruslasten deuten auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko hin und geben Anlass zur Sorge, dass geimpfte Personen, die mit Delta infiziert sind, das Virus im Gegensatz zu anderen Varianten übertragen können.“

Pfizer hatte im April auch behauptet, dass es in seinen klinischen Studien zu den Covid mRNA-Impfungen im Vergleich zu einem Placebo keine „Fälle“ unter jungen Jugendlichen gegeben habe.

In einer Studie mit 2.260 US-amerikanischen Freiwilligen im Alter von 12 bis 15 Jahren zeigten die vorläufigen Daten, dass „es keine Fälle von COVID-19 unter den vollständig geimpften Jugendlichen gab, verglichen mit 18 unter denjenigen, die Placebo-Impfungen erhielten“, berichtete Pfizer.

„Diese Daten bestätigen das günstige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil unseres Impfstoffs und versetzen uns in die Lage, bei der US-Zulassungsbehörde FDA einen Antrag auf Zulassung als biologisches Arzneimittel einzureichen“, sagte Albert Bourla, CEO von Pfizer. „Die hohe Wirksamkeit des Impfstoffs, die bis zu sechs Monate nach einer zweiten Dosis und gegen die in Südafrika vorherrschende Variante beobachtet wurde, stärkt das Vertrauen in die allgemeine Wirksamkeit unseres Impfstoffs.“

Bis 2023 zeigten wissenschaftliche Untersuchungen, die auf der American Public Health Association veröffentlicht wurden, dass die Geimpften mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit mit Covid-19 infiziert waren als diejenigen, die eine vorherige Infektion hatten.

In der Folge wurde in den Mainstream-Medien eingeräumt, dass die natürliche Immunität bei der Mobilisierung der Infektionsabwehr ebenso wirksam ist wie die geimpfte Immunität. Die Zeitschrift The Lancet veröffentlichte am Donnerstag eine von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte Studie, aus der hervorgeht, dass die natürliche Immunität der geimpften Immunität mindestens gleichwertig ist.

„Diese Studie bietet eine umfassende Übersicht über Studien, die den Schutz vor einer früheren COVID-19-Infektion nach Variante und Zeit seit der Infektion geschätzt haben. Das Ergebnis zeigt ein hohes Maß an Schutz vor einer erneuten Infektion für die Ahnen-, Alpha- und Delta-Varianten für alle wichtigen Ergebnisse“, heißt es in der Studie. „Unsere Analyse ergab, dass die Omikron BA.1-Variante einen signifikant geringeren Schutz vor einer erneuten Infektion bietet, dass aber der Schutz vor schweren Erkrankungen weiterhin hoch ist.“

Am Donnerstag räumte NBC die Ergebnisse der Studie ein, über die Becker News bereits seit fast zwei Jahren berichtet. Dennoch wurde Pfizer durch die Twitter-Dateien entlarvt, in denen versucht wurde, prominente Ärzte zu zensieren, die versuchten, die Öffentlichkeit über natürliche Immunität zu informieren, was wohl als Betrugsabsicht ausgelegt werden könnte.

Pfizer ist bekannt dafür, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Das Pharmaunternehmen wurde im November von einer britischen Aufsichtsbehörde wegen „schändlich irreführender“ Behauptungen über die Covid mRNA-Impfungen, auch bekannt als „Covid-Impfstoffe“, gerügt.

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel, die Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA), stellte fest, dass Dr. Albert Bourla, der CEO von Pfizer, „irreführende“ Aussagen über gesunde Kinder machte, die angeblich von den Impfstoffen profitieren.

„Es gibt einfach keine Beweise dafür, dass gesunde Schulkinder im Vereinigten Königreich durch das SARS-COV-2-Virus in erheblichem Maße gefährdet sind, und die Behauptung, dass dies der Fall sei, ist in skandalöser Weise irreführend“, so die Watchdog-Gruppe UsforThem.

In Bezug auf die Behauptungen von Pfizer, dass die mRNA-Impfungen „sicher“ seien, haben wissenschaftliche Forscher der Stanford University, der UCLA, der Louisiana State University, der University of Maryland School of Pharmacy, des Navarra Health Service in Spanien und der Bond University in Australien im Juni eine Pre-Print-Studie vorgelegt, die zeigt, dass „das übermäßige Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse von besonderem Interesse die Risikoreduzierung für COVID-19-Krankenhausaufenthalte im Vergleich zur Placebo-Gruppe sowohl in den Studien von Pfizer als auch von Moderna übertraf“.

Ferner zeigt eine Pre-Print-Studie in der Fachzeitschrift Circulation der American Heart Association vom Januar einen Zusammenhang zwischen freien Spike-Antigenen, die von der mRNA der Covid-Spritze produziert werden, und einer Form der Herzentzündung, die als Myokarditis bekannt ist. Eine Studie der Universität Oxford hat gezeigt, dass das Risiko einer Myokarditis, einer Form der Herzentzündung, größer ist, wenn man sich mit der mRNA-Impfung „impfen“ lässt, als wenn man sich mit dem Virus selbst infiziert. Die Studie wurde im Dezember 2021 in Nature veröffentlicht.

Außerdem gibt es jetzt Videobeweise dafür, dass Mitarbeiter von Pfizer bereits 2021 Bedenken hatten, dass die mRNA-Impfungen mit Herzentzündungen in Verbindung gebracht werden könnten. Das Unternehmen unternahm nichts, um die Öffentlichkeit vor dieser möglichen Komplikation zu warnen. Stattdessen wurde ihm von der US-Regierung ein 100-prozentiger Haftungsschutz gewährt, möglicherweise auf unbestimmte Zeit.

Jackson, ein ehemaliger Prüfer für klinische Studien mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Koordinierung und Verwaltung klinischer Forschung, hat die folgenden Behauptungen über die klinischen Studien des Pfizer-Auftragnehmers Ventavia aufgestellt:

Die Teilnehmer der klinischen Studie erhielten ihre zweite Injektion außerhalb des im Protokoll vorgeschriebenen Zeitfensters von neunzehn bis dreiundzwanzig Tagen. In mindestens vier Fällen wurde das Impfstoffkonzentrat zu stark verdünnt, was sich unmittelbar auf die Wirksamkeit auswirkt und mögliche Nebenwirkungen verringert.

Ventavia versäumte es, Pfizer und Icon schwerwiegende unerwünschte Ereignisse zu melden, obwohl diese Informationen über die „elektronischen Tagebucheinträge“ der Teilnehmer an der klinischen Studie verfügbar waren. Dies ist vielleicht der ungeheuerlichste Verstoß nicht nur gegen das Protokoll der klinischen Studie, sondern auch gegen das öffentliche Vertrauen.

Die Dokumentationspraktiken von Ventavia waren nachlässig, schlampig, ungenau und in vielen Fällen gefälscht. Pfizer hatte Zugang zu diesen Daten und hat seine Aufsichtspflichten ebenfalls nicht erfüllt, was zu Recht die Vermutung nahelegt, dass die Daten anderer klinischer Studien ebenso schlecht, wenn nicht noch schlechter sind.

Wie bereits auf Becker News berichtet, hat Brook Jackson versucht, Beweise dafür zu bekommen, dass die klinischen Studien von Pfizer tatsächlich betrügerisch waren.

„Es hängt jetzt alles vom Richter ab“, sagte Jackson gegenüber Becker News und merkte an, dass es nun zwei Möglichkeiten gibt. „1. Er erlaubt uns, mit der Offenlegung fortzufahren. 2. Die Klage wird abgewiesen.“

Jackson teilte kürzlich mit, dass Pfizer gezwungen war, die Hälfte der Teilnehmer an der klinischen Studie für seinen Borreliose-Impfstoff wegen „Verstößen gegen die gute klinische Praxis (GCP)“ an Standorten, die von einem Drittanbieter betrieben wurden, fallen zu lassen.

Pfizer hat in seiner gerichtlichen Auseinandersetzung mit Brook Jackson jeden Schritt der „Entdeckung“ bekämpft. Wenn sie bei ihrer Gerichtsanhörung im März erfolgreich ist, wird diese Scharade ein Ende haben und die amerikanische Öffentlichkeit wird die Transparenz erhalten, die sie in einer wahren Angelegenheit von Leben und Tod verdient. Jeder verdient es, die Wahrheit über ein pharmazeutisches Produkt zu erfahren, das zu den weltweit am häufigsten verabreichten Medikamenten gehört.

Die Prozessunterlagen der Vereinigten Staaten von Amerika, ex. rel. Brook Jackson vs. Ventavia Research Group, LLC; Pfizer, Inc.; ICON Plc. finden Sie hier. Wenn möglich, wird Becker News versuchen, live von der Anhörung zu berichten und die Entwicklungen mit den Prozessparteien zu diskutieren.