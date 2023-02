Die am meisten und die am wenigsten geimpften Staaten: Können Sie erraten, welcher Staat besser abschnitt, als COVID ausbrach?

Steve Kirsch

Als im Jahr 2022 eine COVID-Infektionswelle die am meisten und die am wenigsten geimpften Bundesstaaten traf, wies der am meisten geimpfte Staat die höheren COVID-Fallraten und die höheren relativen Sterbespitzen auf. Huch!

Zusammenfassung

Laut US News & World Report ist Wyoming der am wenigsten geimpfte Staat (52,8 %) und Rhode Island der am meisten geimpfte Staat.

Aus Spaß habe ich mir überlegt, wie diese Staaten abgeschnitten haben, als Anfang 2022 eine große COVID-Infektion ausbrach, die beide Staaten betrifft.

Es stellte sich heraus, dass der am wenigsten geimpfte Staat den geringeren Anstieg der Gesamtmortalität (1,25 gegenüber 1,42) im Vergleich zur durchschnittlichen Mortalität des Jahres aufwies.

Mit anderen Worten: Die Impfung scheint die Gesamtmortalität zu erhöhen, wenn COVID auftritt.

Es könnte jedoch sein, dass Rhode Island von der COVID-Welle einfach „härter“ getroffen wurde, da es dort doppelt so viele COVID-Infektionen pro Kopf der Bevölkerung gab. Oder war Rhode Island deshalb stärker betroffen, weil mehr Menschen geimpft und damit anfälliger für Infektionen waren, was die Studie der Cleveland Clinic sehr deutlich gezeigt hat?

Betrachtet man eine jüngere Altersgruppe, so stellt man einen dreifachen Unterschied zwischen den beiden Staaten fest. Der Staat, der am wenigsten geimpft ist, hat die Nase vorn.

Eine umfangreiche Studie von Josh Stirling bestätigt dies in noch schlüssigerer Weise. Es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Ergebnisse zu erklären, bei denen jeder Bezirk in den USA untersucht wurde.

Die Quintessenz: höhere Impfquoten -> höhere Sterblichkeit in allen Altersgruppen. Aus diesem Grund sind Herzinfarkte bei 15-Jährigen jetzt die neue Normalität, während es sie vor der Einführung der Impfstoffe nicht gab.

Methodik

COVID-Wellen sind die Zeitpunkte, in denen die CDC erwarten würde, dass die am meisten geimpften Staaten im Vergleich zur durchschnittlichen Todesrate des Jahres am besten abschneiden. Wir würden also einen geringeren Anstieg der Todesfälle während einer COVID-Infektionswelle im Vergleich zu den Todesfällen im Jahresverlauf erwarten.

Die höchste COVID-Todesrate wird Anfang 2022 erreicht.

Die Methode ist also recht einfach: Man vergleicht die schlimmsten vier Wochen zu Beginn des Jahres 2022 mit der durchschnittlichen Todesrate des Jahres in diesem Staat. Der Gewinner sollte das niedrigste Verhältnis aufweisen.

Für die Berechnungen verwendete CDC-Datenbank

Ich habe die CDC-Datenbank mit den wöchentlichen Todesfällen nach Alter und Bundesstaat sowie das Visualisierungstool auf der CDC-Website verwendet.

Rhode Island im Alter von 65-74 Jahren (die meisten Geimpften 87,1%)

Die schlimmsten 4 aufeinanderfolgenden Wochen sind die Wochen 1-4: (52+66+40+73)/4=57,75 Durchschnitt pro Woche. Schlechtester 4-Wochen-Durchschnitt/Jahres-Durchschnitt = 57/40,23=1,42

Wyoming 65-74 (am wenigsten geimpft 52,8%)

Die schlechtesten aufeinanderfolgenden 4 Wochen sind die Wochen 1-4: (30+26+27+29)/4=28

Schlechtester 4-Wochen-Durchschnitt/Jahres-Durchschnitt = 28/22,48=1,25

Vergleich 45-64

Vielleicht haben wir einfach die „falsche“ Altersgruppe ausgewählt.

Versuchen wir es mit der nächstniedrigeren Altersgruppe (45-64) über denselben „tödlichen“ Zeitraum.

Durchschnitt der Wochen 1-4 für Wyoming=(24+23+22+16)/4=21,25

Durchschnitt für 2022=19,25

Verhältnis: 21,25/19,25= 1,1

Durchschnitt der Wochen 1-4 für Rhode Island: (50+46+44+31)/4=42,75

Durchschnittswert für 2022=32,6

Verhältnis: 42,75/32,6=1,31

Auch hier hatte Wyoming den geringeren Anstieg in dieser Altersgruppe.

Mögliche Erklärung für diese Diskrepanz

Die einzige Möglichkeit für Impf-Befürworter, dieses Ergebnis anzugreifen, ist die Behauptung, dass Rhode Island im Januar 2022 eine COVID-Infektionswelle hatte, Wyoming diese aber verpasst hat.

Schauen wir uns das mal an…

Dies sind die COVID-Fälle für Rhode Island:

Hier sind die COVID-Fälle für Wyoming:

Ist das nicht interessant? Die Spitze vor der Impfung liegt relativ nah an der Spitze nach der Impfung.

Es war also ein fairer Test. Beide Staaten hatten ihre größten COVID-Spitzenwerte im Januar. Das war also fair.

Man könnte jedoch auch argumentieren, dass Rhode Island von der COVID-Welle „härter getroffen“ wurde als Wyoming und dass dies die höhere Gesamtmortalität erklärt.

Schauen wir uns an, ob das stimmt.

Die Bevölkerung von Rhode Island beträgt 1,1 Mio. Einwohner im Vergleich zu 578.000 Einwohnern in Wyoming, d. h. Rhode Island ist 1,9 Mal größer, hatte aber 4 Mal so viele Fälle!

In der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen schnitt der Staat mit den meisten Impfungen also etwas besser ab, da er stärker betroffen war, als es das Verhältnis vermuten lässt! Aber siehe den nächsten Abschnitt…

Betrachtet man jedoch die Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen, so fällt auf, dass der Anstieg in Rhode Island dreimal so hoch ist. Das ist schwer zu erklären, da die Zahl der Fälle pro Kopf nur um das Zweifache gestiegen ist.

Gab es in Rhode Island mehr Fälle, weil dort mehr geimpft wurde?

Ist Rhode Island pro Kopf der Bevölkerung deshalb stärker betroffen, weil es mehr geimpft ist? Die Studie der Cleveland Clinic hat gezeigt, dass Menschen, die sich häufiger impfen lassen, mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID erkranken. Wenn das stimmt, dann ist Wyoming der Gewinner.

Um dies zu verstehen, sollten Sie sich das Verhältnis zwischen dem Höchststand vor der Impfung in Wyoming und dem Höchststand im Januar 2022 ansehen… es ist nur etwa 50 % höher. Aber der Spitzenwert vor und nach der Impfung in Rhode Island ist mehr als viermal so hoch!!! Hatte Rhode Island einfach nur Pech und eine achtfache Zunahme (=4/.5) der relativen Größe der COVID-Infektionsspitzen?

Ich habe mir die nächsten beiden Staaten auf der Liste angesehen: Alabama (am wenigsten geimpft) und Vermont (am meisten geimpft). Ich verglich die Spitzenwerte vor und nach der Impfung und fand das gleiche Verhältnis! Der Staat mit der höchsten Impfrate hatte ein größeres Infektionsverhältnis vor und nach der Impfung (2564/248=10,3X) als der Staat mit der niedrigsten Impfungen (17106/4221=4,05).

Ist das nicht interessant? Kurz gesagt, es scheint, dass die COVID-Infektionsrate pro Kopf umso höher ist, je stärker der Staat geimpft ist.

Was ist hier die richtige Antwort?

Josh Stirling untersuchte, wie sich Städte in den USA im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 entwickelten. Er führte eine Längsschnittstudie durch, bei der er die Stadt mit sich selbst vor einem Jahr verglich. Das ist der beste Weg, um zu sehen, was vor sich geht: Hat die Sterblichkeit zu- oder abgenommen?

Sehen Sie sich das an: In Städten mit höheren Impfquoten war der Anstieg der Gesamtmortalität größer als in Städten mit niedrigeren Impfquoten.

Mit anderen Worten, die Linie geht in die „falsche Richtung“.

Das ist verheerend für das Narrativ, steht aber natürlich im Einklang mit dem, was die Sterbeberichte aussagen.

Das R2 muss nicht 0,9 betragen, um überzeugend zu sein. Sie sind korreliert und es ist die Steigung der Linie, die signifikant ist. Die Steigung geht in die falsche Richtung. Genau das ist der Punkt.

Könnte jemand argumentieren, dass dies durch andere Faktoren verursacht werden könnte? Sicherlich.

Aber dieses Ergebnis stimmt mit anderen Analysen überein, wie z. B. der globalen Devil’s Advocate-Analyse von Martin Neil und Norman Fenton, die einen ähnlichen Effekt zeigt (allerdings nicht im Längsschnitt).

Und wie will jemand erklären, warum wir anscheinend kein Pflegeheim finden können, in dem die Sterblichkeitsrate nach der Einführung des Impfprogramms zurückgegangen ist?

Ich kenne unter anderem ein Pflegeheim in Melbourne, Australien, mit etwa 90 Bewohnern, in dem innerhalb von 12 Monaten nach Einführung der Impfstoffe fast 30 Todesfälle zu verzeichnen waren. Wir wissen also, dass es nicht COVID war, das die Menschen in so großer Zahl getötet hat, da sie alle geimpft waren. Ich frage mich also, wie sie gestorben sind? Ich habe ein Video von ihren Todesanzeigen.

Sehen Sie sich meine Umfrageergebnisse für Pflegeheime und meine Statistiken für Arztpraxen an, insbesondere die Kommentare. Wenn der Impfstoff sicher und wirksam ist, sind diese Ergebnisse und Kommentare schwer zu erklären, nicht wahr?

Schließlich gab es in einer großen geriatrischen Praxis (etwa 1 000 Patienten, 75 % über 65 Jahre) nur 4 COVID-Todesfälle (geimpft) und 1 COVID-Todesfall (nicht geimpft). Die Bevölkerung war zu 85 % geimpft. Noch wichtiger war, dass im Jahr 2022 statt der üblichen elf Todesfälle plötzlich 39 Todesfälle zu verzeichnen waren. Der Überschuss wurde auf den Impfstoff zurückgeführt. Es wäre also für jeden schwierig, diese Daten zu erklären. Aber ich bin offen dafür, sie zu hören!

US-Städte; alle Altersgruppen; Vergleich 2022 vs. 2021 in derselben Stadt. Die Linie steigt an. Mit anderen Worten, die Experten lagen völlig falsch: Die Impfstoffe sind tödlich. Dies ist ein sehr überzeugender Beweis für die Schädlichkeit der Impfung, den man nicht einfach so wegdiskutieren kann. In Verbindung mit dieser Analyse ist die Behauptung, die Impfstoffe seien sicher und wirksam, nicht mehr glaubwürdig.

Alter >65 Jahre Version der oben genannten

Alter <65 Version der oben genannten

Zusammenfassung

Wenn der Impfstoff wirklich funktioniert, müsste der Staat mit der niedrigsten Impfrate während einer COVID-Welle den höchsten Anstieg der Gesamtmortalität aufweisen. Das war in der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen nicht der Fall, und das gilt wohl auch nicht für die Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen, wenn man davon ausgeht, dass die höheren Fälle auf höhere Impfraten zurückzuführen sind.

Josh Stirlings Analyse aller Städte in den USA macht deutlich, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Impfungen zu einem Nettoanstieg der Todesfälle geführt haben und somit eine sehr dumme Maßnahme waren.