Großbritannien wird das erste Land sein, das die Ukraine mit Langstreckenwaffen beliefert, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Wir müssen der Ukraine helfen, ihre Städte vor russischen Bomben und iranischen Drohnen zu schützen“, so der Regierungschef in London. Er schloss sich den USA an, die Russlands „ungeheuerliche Kriegsverbrechen“ anprangerten.

„Um den Krieg zu gewinnen, benötigt die Ukraine mehr Artillerie, Panzer und Luftabwehr. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, unsere militärische Unterstützung zu verdoppeln. Und Großbritannien wird das erste Land sein, das die Ukraine mit Langstreckenwaffen beliefert“, sagte Sunak laut skynews.com.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Zelenski traf Anfang des Monats mit Premierminister Rishi Sunak zusammen und hielt im Londoner Parlament eine Rede, in der er Großbritannien aufforderte, die Ukraine mit Flugzeugen für den Kampf gegen Russland zu versorgen.

Im vergangenen Jahr hat London Kiew Militärhilfe im Wert von 2,3 Milliarden Pfund geleistet, und die Regierung hat zugesagt, dieses Niveau auch in diesem Jahr beizubehalten, womit es in dieser Hinsicht nach den USA weltweit an zweiter Stelle steht.

London lieferte der ukrainischen Armee bereits vor dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar letzten Jahres tödliche Waffen und kündigte im Januar als erstes Land an, schwere Panzer – 14 Challenger 2 – zu schicken, gefolgt von Deutschland mit Leopard und den USA mit Abrams Panzer.