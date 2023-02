Mit dem PCR-Test wurden simpelste medizinische Grundsätze der Diagnostik schlagartig obsolet

Der Bericht des bayerischen Chefarztes Dr. Jörg-Heiner Möller über die schlimmsten von ihm je erlebten Impf-Nebenwirkungen, aus dem wir – vermittelt durch eine Veröffentlichung des Uckermark-Kuriers vom 4.2.2023 – in unserem vorigen Artikel wesentliche Punkte gebracht haben, hat große Aufmerksam und Resonanz gefunden. Eine Zuschrift der Tierärztin Dr. Imke Querengässer veranlasste den Uckermark-Kurier, deren Anmerkungen in einem weiteren Artikel vom 10.2.2023 zu veröffentlichen, aus dem wir das Wesentliche aufgreifen und nach Hinweisen von ihr an uns noch etwas ergänzen.

Frau Dr. Querengässer begrüßt die Veröffentlichung der Erfahrungen Dr. Möllers und beklagt, dass das Leid der Betroffenen und ihrer Angehörigen leider noch viel zu wenig breit und öffentlich angesprochen werde. Es müsse endlich aufhören, das Thema Impfschäden unter den Teppich zu kehren.

Dann weist sie auf eine wesentliche Sache hin. Dr. Möller spreche in dem Artikel auch von Menschen, die von PostCovid betroffen sein sollen.

„Hier sind wir bei einem, aus meiner Sicht äußerst wichtigen Punkt, der leider so