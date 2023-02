Raisi in Peking: Strategische Pläne Iran-China laufen auf Hochtouren

Raisis Besuch in Peking, der erste eines iranischen Präsidenten seit 20 Jahren, steht für Teherans umfassende „Hinwendung zum Osten“ und Chinas Anerkennung der zentralen Bedeutung des Irans für seine BRI-Pläne.

Pepe Escobar

Der Besuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Peking und sein persönliches Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping ist in mehr als einer Hinsicht bahnbrechend.

Raisi, der erste iranische Präsident, der China seit 20 Jahren offiziell besucht, führte eine hochrangige politische und wirtschaftliche Delegation an, zu der auch der neue Gouverneur der Zentralbank sowie die Minister für Wirtschaft, Öl, Außenpolitik und Handel gehörten.

Die Tatsache, dass Raisi und Xi gemeinsam die Unterzeichnung von 20 bilateralen Kooperationsabkommen in den Bereichen Landwirtschaft, Handel, Tourismus und Umweltschutz bis hin zu Gesundheit, Katastrophenhilfe, Kultur und Sport beaufsichtigten, ist noch nicht einmal die wichtigste Neuerung.

Die feierliche Besiegelung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Iran und China in dieser Woche markiert eine wichtige Entwicklung in der Sphäre der Multipolarität: Zwei Souveräne – die beide auch durch strategische Partnerschaften mit Russland verbunden sind – vermitteln ihrem heimischen Publikum und auch dem globalen Süden ihre Vision eines gerechteren, faireren und nachhaltigeren 21. Jahrhunderts, das das westliche Diktat vollständig umgeht.

Peking und Teheran begründeten ihre umfassende strategische Partnerschaft erstmals bei einem Besuch Xis im Iran im Jahr 2016 – nur ein Jahr nach der Unterzeichnung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), dem iranischen Atomabkommen.

Im Jahr 2021 unterzeichneten Peking und Teheran ein 25-jähriges Kooperationsabkommen, das die umfassende Partnerschaft in praktische wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere Energie, Handel und Infrastruktur, umsetzte. Zu diesem Zeitpunkt waren nicht nur der Iran (seit Jahrzehnten), sondern auch China Ziel einseitiger US-Sanktionen.

Hier finden Sie eine relativ unabhängige Analyse der Herausforderungen und Aussichten des 25-jährigen Abkommens. Und hier ist eine aufschlussreiche Perspektive aus dem benachbarten Pakistan, das ebenfalls ein strategischer Partner Chinas ist.

Iran: Alles muss modernisiert werden

Peking und Teheran kooperieren bereits aktiv beim Bau ausgewählter Linien der Teheraner U-Bahn, der Hochgeschwindigkeitsstrecke Teheran-Isfahan und natürlich bei gemeinsamen Energieprojekten. Der chinesische Tech-Riese Huawei wird Teheran beim Aufbau eines 5G-Telekommunikationsnetzes helfen.

Raisi und Xi betonten vorhersehbar eine verstärkte gemeinsame Koordination bei den Vereinten Nationen und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), deren jüngstes Mitglied der Iran ist, sowie einen neuen Vorstoß im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI).

Auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt wurde, liegt all diesen Initiativen die Entdollarisierung des Handels zugrunde – im Rahmen der SCO, aber auch der multipolaren BRICS-Staatengruppe. Der Iran soll eines der neuen Mitglieder von BRICS+ werden, ein großer Schritt, über den auf dem bevorstehenden Gipfel in Südafrika im kommenden August entschieden werden soll.

In Teheran geht man davon aus, dass der jährliche Handel zwischen Iran und China mittelfristig ein Volumen von über 70 Milliarden Dollar erreichen könnte, was einer Verdreifachung der derzeitigen Zahlen entspricht.

Wenn es um den Aufbau von Infrastruktur geht, ist der Iran ein wichtiger BRI-Partner. Die geostrategischen Gegebenheiten sind kaum zu übertreffen: eine 2.250 km lange Küstenlinie, die den Persischen Golf, die Straße von Hormuz, das Meer von Oman und das Kaspische Meer umfasst – und riesige Landgrenzen mit dem Irak, der Türkei, Armenien, Aserbaidschan, Turkmenistan, Afghanistan und Pakistan. Alle Denkfabriken in China sind überzeugt, dass der Iran unersetzlich ist, nicht nur im Hinblick auf die Landkorridore der BRI, sondern auch auf die maritime Seidenstraße.

Der Hafen von Chabahar könnte als Teil des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC) eine wichtige iranisch-indische Angelegenheit sein – und damit direkt mit der indischen Vision einer Seidenstraße verbunden sein, die bis nach Zentralasien reicht.

Doch chinesische Hafenentwickler haben andere Ideen, die sich auf alternative Häfen am Persischen Golf und im Kaspischen Meer konzentrieren. Dies wird die Schiffsverbindungen nach Zentralasien (Turkmenistan und Kasachstan), Russland und in den Kaukasus (Aserbaidschan) verbessern.

Und das ergibt Sinn, wenn man den Ausbau der Hafenterminals mit der Modernisierung der iranischen Eisenbahn verbindet – bis hin zur Hochgeschwindigkeitsbahn.

Eine noch revolutionärere Entwicklung wäre, wenn China die BRI-Verbindung eines iranischen Korridors mit dem bereits im Bau befindlichen 3.200 km langen chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) von Kashgar in Xinjiang zum Hafen Gwadar im Indischen Ozean koordinieren würde.

Das schien völlig plausibel, als der pakistanische Premierminister Imran Khan noch an der Macht war, bevor er durch einen Staatsstreich abgesetzt wurde. Der Schlüssel des ganzen Vorhabens ist der Bau der dringend benötigten Infrastruktur in Belutschistan, auf beiden Seiten der Grenze. Auf der pakistanischen Seite würde das viel dazu beitragen, die von der CIA finanzierten „Aufständischen“ der Balochistan Liberation Army zu zerschlagen, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen und die wirtschaftliche Entwicklung in die Hände des Handels zu legen.

Natürlich kommt auch Afghanistan ins Spiel – in Form eines chinesisch-afghanisch-iranischen Korridors, der mit dem CPEC verbunden ist. Seit September 2021 hat Peking den Taliban detailliert erklärt, wie sie von einem Infrastrukturkorridor – komplett mit Eisenbahn, Autobahn und Pipeline – von Xinjiang über den Wakhan-Korridor im Osten Afghanistans durch den Hindukusch bis zum Iran profitieren können.

Der Kern der Multipolarität

Der Iran ist perfekt positioniert für einen von China vorangetriebenen Boom im Hochgeschwindigkeitsgüterverkehr, der den Iran mit dem größten Teil Zentralasiens (Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan) verbindet.

Das bedeutet in der Praxis eine kühle Verbindung mit einem wichtigen Logistikzentrum: der Sonderwirtschaftszone (SWZ) von Khorgos, nur 330 km von Almaty an der kasachisch-chinesischen Grenze und nur vier Stunden von Urumqi, der Hauptstadt Xinjiangs, entfernt.

Wenn China das schafft, wäre es eine Art Heiliger Gral der BRI, der China und den Iran über Kasachstan, Turkmenistan, Afghanistan und Pakistan miteinander verbindet. Nichts weniger als mehrere Korridore in einem.

All das steht kurz bevor, während die islamische Revolution im Iran ihr 44-jähriges Bestehen feiert.

Was jetzt bereits geopolitisch geschieht und von China voll anerkannt wird, könnte als die vollständige Ablehnung einer Absurdität definiert werden: Der kollektive Westen behandelt den Iran als Paria oder bestenfalls als unterworfene Neokolonie.

Nachdem sich die verschiedenen Stränge des Widerstands, die in die Islamische Revolution eingebettet sind, endlich gefestigt haben, sieht es so aus, als würde die Geschichte den Iran endlich zu einem der Schlüsselpole des komplexesten Prozesses machen, der im 21. Jahrhundert am Werk ist: der eurasischen Integration.

44 Jahre nach der Islamischen Revolution unterhält der Iran strategische Partnerschaften mit den drei führenden BRICS-Staaten: China, Russland und Indien.

Der Iran wird wahrscheinlich eines der ersten neuen Mitglieder der BRICS+ werden, ist der erste westasiatische Staat, der Vollmitglied der SCO wird, und ist dabei, ein Freihandelsabkommen mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) abzuschließen.

Der Iran ist neben Russland und Indien ein wichtiger strategischer Partner der von China angeführten BRI und der INSTC.

Da das JCPOA nahezu tot ist und alle westlichen „Versprechungen“ im Sande verlaufen sind, konsolidiert Teheran seinen Schwenk zurück in den Osten in rasantem Tempo.

Was Raisi und Xi in Peking besiegelt haben, kündigt die Vormachtstellung Chinas in ganz Westasien an – was in Peking als natürliche Folge der Anerkennung und Würdigung der regionalen Zentralität Irans wahrgenommen wird.

Die iranische „Look East“-Strategie könnte nicht besser mit der BRI vereinbar sein, da eine Reihe von BRI-Projekten die wirtschaftliche Entwicklung des Irans beschleunigen und seine unverzichtbare Rolle in Bezug auf Handelskorridore und als Energielieferant festigen wird.

In den 1980er Jahren wurde Teheran von einer „Weder Ost noch West“-Strategie beherrscht – getreu den Grundsätzen der islamischen Revolution. Diese Strategie hat sich nun pragmatisch zu „Look East“ weiterentwickelt. Teheran hat in gutem Glauben versucht, „nach Westen zu schauen“, aber was die US-Regierung mit dem JCPOA gemacht hat – von seiner Ermordung über „maximalen Druck“ bis hin zu seiner gescheiterten Wiederbelebung – war eine ziemliche historische Lektion.

Was Raisi und Xi gerade in Peking demonstriert haben, ist der souveräne Weg nach vorn. Die drei Führer der eurasischen Integration – China, Russland und Iran – sind auf dem besten Weg, den Kern der Multipolarität zu konsolidieren.