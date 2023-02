Die Menschen, die Sie anlügen, denen müsse Sie vertrauen – Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Die weitverbreitete Weigerung, zu akzeptieren, dass die US-Regierung die Nord-Stream-Pipelines bombardiert hat, beruht einzig und allein auf dem Glauben, dass die US-Regierung so etwas Böses niemals tun würde, obwohl sie viele Dinge getan hat, die weitaus bösartiger sind als dies, und zwar ganz offen.

„Okay, sicher haben sie die letzten Jahre damit verbracht, Saudi-Arabien dabei zu helfen, Berge von Kinderleichen im Jemen zu schaffen, aber eine Pipeline zu sprengen? Das wäre ein Schritt zu weit!“

So viel Ruchlosigkeit der Regierung versteckt sich hinter der völlig unbewiesenen Annahme „Oh, unsere Führer würden niemals etwas so Schlimmes tun!“ Das ist ein Glaube, der auf buchstäblich nichts beruht. Er wird geglaubt, weil er bequem ist.

Sie haben nur einen Versuch, einen Atomkrieg zu verhindern. Es wird keinen zweiten Versuch geben. Es wird keine Kurskorrekturen geben. Es wird kein Lernen aus Fehlern geben, die gemacht wurden. Das ist es. Unsere einzige Chance. Wir leben sie.

Ist sie gut genug? Nutzen wir unsere einzige Chance verantwortungsbewusst?

Wenn die Atompilze auftauchen, wird dann irgendjemand ernsthaft behaupten können, dass unsere Politiker alles getan haben, was sie konnten, um dies zu verhindern, und dass wir, die einfachen Bürger, alles getan haben, was wir konnten, um Druck auf sie auszuüben, damit sie diese Bedrohung klug umschiffen?

Ich glaube das nicht. Ich denke, wenn wir auf diese Weise unser Ende finden, wird es das Ergebnis eines Haufens von Menschen sein, die auf extrem rücksichtslose und unverantwortliche Weise mit Waffen des Weltuntergangs spielen, ohne dass die Öffentlichkeit sich dagegen wehrt, weil wir nicht gerne darüber nachdenken.

❖

Das Schlimmste an Australien ist Amerika. Alle zerstörerischen und gefährlichen Dinge, die unser Land in den vergangenen Jahrzehnten getan hat, und alle zerstörerischen und gefährlichen Dinge, die es weiterhin tun wird, sind das Ergebnis unserer Rolle im zentralisierten US-Imperium.

❖

Hey, ich habe eine schlaue Idee: Lasst uns Gesetze erlassen, die von Unternehmen verlangen, sich wie Soziopathen zu verhalten, die ohne Rücksicht auf Moral oder menschliches Wohlergehen nach Profit streben, und dann lasst uns zulassen, dass unsere gesamte Zivilisation von Unternehmen regiert wird.

Oh cool, das haben wir schon gemacht, gute Idee.

❖

Die Tatsache, dass Biden ausdrücklich gesagt hat, dass die USA in den Krieg ziehen werden, um Taiwan zu verteidigen, und dass sie nicht in den Krieg ziehen werden, um die weit weniger geostrategisch wichtige Ukraine zu verteidigen, sollte Ihnen zeigen, dass die USA nicht in den Krieg ziehen, um menschliche Interessen zu verteidigen, sondern um ihre eigenen Interessen zu verteidigen.

❖

Das größte Problem der westlichen Antikriegsbewegung ist, dass es keine westliche Antikriegsbewegung gibt. Alle anderen Probleme, die Sie in Ihrer „Anti-Kriegs-Bewegung“ zu sehen glauben, sind bestenfalls ein sehr, sehr weit entfernter Nebenschauplatz des grundlegenden Problems, dass Ihre Bewegung keine Bewegung hat. Es gibt keinen triftigen Grund, Ihre Energie darauf zu verwenden, sich Sorgen zu machen, ob die Friedensbewegung etwas falsch macht, die falschen Leute einbezieht oder sich nicht richtig organisiert, wenn es keine sinnvolle Friedensbewegung gibt. Konzentrieren Sie sich zuerst darauf, dieses Problem zu lösen – eine Bewegung zu schaffen, anstatt Trägheit und sektiererisches Gezänk zu erzeugen.

❖

Es gibt diesen Satz von Pink Floyd, der mir im Kopf herumschwirrt: „Die Leute, die du anlügst, müssen dir vertrauen.“ Weil es so wahr ist: Man kann niemanden täuschen, der einem nicht vertraut. Propaganda funktioniert nur, wenn die Menschen nicht wissen, dass sie stattfindet – wenn sie die Quelle nicht für unglaubwürdig halten.

Deshalb stimmt es mich hoffnungsvoll, dass das Vertrauen in die Massenmedien auf einen historischen Tiefstand gesunken ist: Wenn die Menschen denjenigen, die sie anlügen, ausreichend misstrauen, werden sich diese Lügen nicht mehr in ihren Köpfen festsetzen. Ohne Vertrauen kann die Propagandamaschine nicht funktionieren.

Alle Probleme unserer Welt sind letztlich auf Propaganda zurückzuführen; die Menschen stimmen dem Status quo, der ihren Interessen schadet, nur zu, weil ihre Zustimmung durch Propaganda hergestellt wird. Und diese Propaganda funktioniert nur aufgrund des öffentlichen Vertrauens in die Botschafter.

Wir können dagegen ankämpfen, indem wir daran arbeiten, das öffentliche Misstrauen gegenüber den Institutionen, die unsere Zustimmung herstellen, zu verstärken, indem wir das öffentliche Bewusstsein für die Tatsache schärfen, dass alles, was man uns über unsere Nation, unsere Regierung und unsere Welt zu glauben gelehrt hat, eine Lüge ist. Allen positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten – ob individuell oder kollektiv – geht immer eine Bewusstseinserweiterung voraus. Machen Sie den Menschen bewusster, dass sie getäuscht werden, und die Lügner werden bei den Menschen, die sie anlügen, kein Vertrauen mehr finden.

Das Vertrauen in die Massenmedien war noch nie so gering wie heute, während unsere Fähigkeit, unsere eigenen Stimmen zu verstärken und Ideen und Informationen zu teilen, noch nie so groß war. Wir können diese Gelegenheit nutzen, um den kollektiven Geist von den Ketten der Propaganda zu befreien, damit wir endlich einen echten Wandel herbeiführen können.