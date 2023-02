Meinungsfreiheit ist zwecklos: Gates geht bei der KI-Zensur voll auf „Borg“.

Jonathan Turley

Im Folgenden finden Sie meine Kolumne in der New York Post über den Aufruf von Bill Gates, künstliche Intelligenz zur Bekämpfung der „politischen Polarisierung“ im Internet einzusetzen. Es stellt sich heraus, dass das Problem im Internet diese lästigen Menschen sind, „die … Dinge glauben wollen“, die sie nicht glauben sollten. Die neuen KI-Overlords sollen den kollektiven Frieden und die Ruhe durch die Assimilation von Inhalten herstellen.

Hier ist die Kolumne:

„Wir sind die KI“. Diese Borg-ähnliche Begrüßung könnte dem Internet bald in Form neuer KI-Overlords bevorstehen. Der Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates forderte kürzlich in einem erschreckenden Interview den Einsatz künstlicher Intelligenz, um nicht nur „digitale Fehlinformationen“, sondern auch „politische Polarisierung“ zu bekämpfen.

Er ist nur der jüngste, der den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder Algorithmen fordert, um zu beeinflussen, was Menschen im Internet sagen oder lesen dürfen. Die Gefahr eines solchen Systems zeigt sich dort, wo die freie Meinungsäußerung ebenso wie der Widerstand zwecklos werden könnte.

In einem Interview in der deutschen Sendung „Handelsblatt Disrupt“ fordert Gates die Entfesselung von KI, um zu verhindern, dass bestimmte Ansichten „durch digitale Kanäle vergrößert werden“. Das Problem ist, dass wir es zulassen, dass „verschiedene Verschwörungstheorien wie QAnon oder was auch immer von Leuten verbreitet werden, die diese Dinge glauben wollen.“

Gates fügte hinzu, dass KI die „politische Polarisierung“ bekämpfen kann, indem sie „Bestätigungsfehler“ kontrolliert.

Confirmation bias ist ein Begriff, der seit langem verwendet wird, um die Tendenz von Menschen zu beschreiben, nach Informationen zu suchen oder sie so zu interpretieren, dass sie ihre eigenen Überzeugungen bestätigen. Jetzt wird er verwendet, um Menschen mit gegenteiligen Ansichten als ignorante Trottel abzutun, die sich im Internet die Finger schmutzig machen – Menschen, die uns alle gefährden, weil sie die Logik hinter der Politik in Sachen COVID, Klimawandel oder einer Vielzahl anderer politischer Themen nicht akzeptieren.

Dies ist nicht der erste Aufruf an die KI, uns vor uns selbst zu schützen. Im vergangenen September hielt Gates die Grundsatzrede auf dem Forbes 400 Summit on Philanthropy. Er sagte seinen Milliardärskollegen, dass „Polarisierung und mangelndes Vertrauen ein Problem sind“.

Das Problem sind wiederum … nun ja … die Menschen: „Die Menschen suchen nach einfachen Lösungen [und] die Wahrheit ist manchmal etwas langweilig.“

Nicht die KI, natürlich. Die würde die Lösungen liefern. Andernfalls, so Gates, könnten wir alle sterben: „Die politische Polarisierung könnte das Ende bedeuten, wir werden ungültige Wahlen und einen Bürgerkrieg haben.“

Andere haben eine schöne neue Welt vorgeschlagen, in der die Bürger sorgfältig darauf achten müssen, was sie lesen und sehen. Führende Politiker der Demokraten haben eine Art „aufgeklärte Algorithmen“ gefordert, die bestimmen, was die Bürger im Internet lesen. Im Jahr 2021 beanstandete Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.), dass die Menschen nicht auf die fundierten Ansichten von ihr selbst und führenden Experten hören würden. Stattdessen würden sie die Ansichten von Skeptikern lesen, indem sie bei Amazon nach Büchern von „prominenten Verbreitern von Fehlinformationen“ suchten und fänden.

Warren beschuldigte Amazon, die Suche oder die Auswahl nicht einzuschränken: „Dieses Muster und diese Praxis des Fehlverhaltens legen nahe, dass Amazon entweder nicht willens oder nicht in der Lage ist, seine Geschäftspraktiken zu ändern, um die Verbreitung von Unwahrheiten oder den Verkauf unangemessener Produkte zu verhindern.“ In ihrem Brief gab Warren dem Unternehmen 14 Tage Zeit, um seine Algorithmen zu ändern, die das Lesen von gegenteiligen Ansichten erschweren und behindern.

Die sozialen Medien reagierten auf solche Aufrufe und führten eine weit verbreitete Zensur derjenigen durch, die gegenteilige Ansichten über Maskenpflicht, Impfstoffsicherheit, Schulpflicht und den Ursprung von COVID-19 vertraten. Viele dieser Kritikpunkte und Ansichten werden heute als plausibel und legitim anerkannt, aber die Wissenschaftler wurden verboten und zensiert. Es war keine „Polarisierung“ erlaubt. Die Öffentlichkeit durfte nie eine umfassende Debatte in den sozialen Medien führen, weil solche Ansichten als Desinformation deklariert wurden.

Präsident Biden schloss sich diesen Forderungen nach Zensur an, wobei er sich oft wie ein Oberzensor anhörte und Unternehmen der sozialen Medien anprangerte, weil sie „Menschen töten“, weil sie nicht genug blockieren. Kürzlich äußerte er Zweifel daran, dass die Öffentlichkeit ohne eine solche Zensur durch „Redakteure“ in Big Tech „die Wahrheit erfahren“ kann.

Sie haben bei Unternehmen wie Twitter eine eifrige Zensurbehörde gefunden. Nach seinem Amtsantritt als CEO versprach Parag Agrawal, Inhalte so zu regulieren, dass sie „die Dinge widerspiegeln, von denen wir glauben, dass sie zu einer gesünderen öffentlichen Diskussion führen“. Agrawal sagte, das Unternehmen werde sich „weniger darauf konzentrieren, über freie Meinungsäußerung nachzudenken“, denn „Meinungsäußerung ist im Internet einfach. Die meisten Menschen können sprechen. Unsere Rolle besteht vorwiegend darin, wer gehört werden kann“.

Diese Ansicht wurde letzte Woche in der ersten Anhörung zum Zensurprogramm von Twitter geäußert. Die ehemalige Twitter-Führungskraft Anika Collier Navaroli sagte aus, was sie wiederholt als den „nuancierten“ Standard bezeichnete, den sie und ihre Mitarbeiter bei der Zensur anwenden. Sie erklärte, dass sie bei der Entscheidung, ob jemand sprechen darf, nicht einfach die Redefreiheit gegen die öffentliche Sicherheit abwägen. Vielmehr hänge die Zensur von den beteiligten Personen ab: „Wessen freie Meinungsäußerung schützen wir auf Kosten von wessen Sicherheit, und wessen Sicherheit sind wir bereit, in den Wind zu schlagen, damit die Leute frei sprechen können?“

All das könnte viel einfacher sein mit einem KI-Overlord, der uns vor unseren eigenen Zweifeln und Spaltungen schützen kann. Derzeit verwendet Microsoft, das Unternehmen, das Gates gegründet hat, NewsGuard, einen selbst ernannten Schiedsrichter für Fehlinformationen, der Websites bewertet und weithin dafür kritisiert wurde, konservative Medien ins Visier zu nehmen.

Nun könnte diese Arbeit einem KI-Overlord übertragen werden. Natürlich bleibt die Intelligenz künstlich. Ein Mensch muss programmieren, was Wahrheit ist und was unerträgliche „Polarisierung“ ist. Es wäre eine erweiterte Version von ChatGPT, dem beliebten KI-Dienst, den Microsoft gerade in seine Suchmaschine Bing integriert hat. Er zensiert „anstößige“ Inhalte und sperrt bestimmte Standpunkte, weil er dazu aufgefordert wurde.

Die KI erzwingt die kollektive Wahrheit, die für ein höheres Gut, das von Persönlichkeiten wie Gates bestimmt wird, verstärkt werden muss.

Wir haben es eindeutig nicht mit einem riesigen bedrohlichen Würfel zu tun, der unseren Planeten umkreist (nein, die chinesischen Ballons zählen nicht). Doch nach Jahren der Zensur könnte man meinen, dass sich das alles erschreckend ähnlich anhört wie „Senkt eure Schilde und ergebt euch … Widerstand ist zwecklos.“

Jonathan Turley ist Rechtsanwalt und Professor an der juristischen Fakultät der George Washington University.