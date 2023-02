Mexiko bekämpft COVID-19-Pandemie mit Verboten von Junk Food

COVID-19 unterscheidet nicht, wen es infiziert, aber es unterscheidet, wen es tötet.

Grundlegende Gesundheitszustände wie Fettleibigkeit, Herzkrankheiten und Diabetes haben sich als Schlüsselfaktoren für den Schweregrad und die Todesfälle von COVID-19 herausgestellt. Fettleibigkeit verdoppelt das Risiko, wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, und erhöht das Sterberisiko je nach Grad der Fettleibigkeit um das 3,68- bis 12-fache

Mehr als ein Dutzend Bundesstaaten in Mexiko haben beschlossen, die Pandemie zu bekämpfen, indem sie den Verkauf von Junk Food an Minderjährige verbieten

Zwei Drittel der Mexikaner, die an COVID-19-bedingten Komplikationen starben, litten an Grunderkrankungen wie Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Problemen. Offiziell heißt es, dass eine Ernährungsumstellung notwendig ist, um Jugendliche vor der Entwicklung von Begleiterkrankungen zu schützen, die den Schweregrad der COVID-19-Infektion und das Sterberisiko erhöhen

Untersuchungen zeigen, dass bei den 18- bis 49-Jährigen, die aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, Fettleibigkeit die häufigste Grunderkrankung ist. Verarbeitete Lebensmittel, Junkfood und Softdrinks sind die Hauptschuldigen für die Entwicklung von Fettleibigkeit

In Huntington, New York, haben die Behörden die Einwohner aufgefordert, „eine Diät zu machen, denn bei COVID-19 ist die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ausgangs doppelt so hoch, wenn man fettleibig ist“. Das Vereinigte Königreich hat sich ebenfalls verpflichtet, Fettleibigkeit als Teil der Coronavirus-Präventionsstrategie des Landes zu bekämpfen, indem die Werbung für Junk Food eingeschränkt wird

Ursprünglich veröffentlicht: 24. September 2020

Während die meisten Experten in den Mainstream-Medien und die amerikanischen Gesundheitsbehörden über den Einfluss von Ernährung und Lebensstil auf die Risiken von COVID-19 und die Prognose schweigen, haben mehr als ein Dutzend Bundesstaaten in Mexiko beschlossen, die Pandemie zu bekämpfen, indem sie den Verkauf von Junkfood an Minderjährige verbieten.

Mexiko verbietet Junk Food, um die COVID-19-Todesrate zu senken

Wie von NPR am 14. September 2020 berichtet:

„Am 5. August verabschiedete die Legislative des Bundesstaates Oaxaca ein Verbot des Verkaufs oder der Abgabe von kalorienreichen verpackten Lebensmitteln und zuckergesüßten Getränken an Minderjährige. Weniger als zwei Wochen später verabschiedete der Bundesstaat Tabasco ebenfalls ein Verbot. Inzwischen erwägen mindestens ein Dutzend anderer Bundesstaaten ähnliche Gesetze. Ich weiß, dass es ein wenig drastisch klingt, aber wir mussten jetzt handeln“, sagt Magaly López, eine Gesetzgeberin im Kongress von Oaxaca, die das Verbot anführte. Mehr als 70.000 Mexikaner sind an COVID-19 gestorben, die vierthöchste Zahl an Todesopfern weltweit, wie eine Studie der Johns Hopkins University zeigt. Zwei Drittel der in Mexiko Verstorbenen hatten nach Angaben des Gesundheitsministeriums eine Grunderkrankung wie Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Probleme. Das hat zu einer neuen Dringlichkeit geführt, die Ernährung zu ändern, damit die jüngere Generation nicht unter diesen Krankheiten leidet.“

Auch Erwachsene werden dringend aufgefordert, ihren Konsum von Junkfood einzuschränken, um ihr Risiko für COVID-19 und andere Gesundheitsprobleme zu verringern. Dazu gehört auch der Konsum von Limonade, die der stellvertretende Gesundheitsminister Hugo López-Gatell als „Flaschengift“ bezeichnet hat.

Der Gesetzgeber überlegt noch, wie er das Verbot durchsetzen kann, aber laut NPR könnte der Verkauf von Junk Food an Minderjährige mit Geld- oder sogar Gefängnisstrafen geahndet werden.

Berichten zufolge erwägt López-Gatell, das Verbot zu einem dauerhaften Gesetz zu machen, um die Gesundheit und das Wohlergehen der mexikanischen Jugend auch in Zukunft zu schützen. Angesichts der mächtigen kommerziellen Interessen, die hier im Spiel sind, wäre dies keine leichte Aufgabe, wie er zugibt. Kritiker weisen auch darauf hin, dass das Verbot höchstwahrscheinlich nur zu einer Verlagerung des Geschäfts von den Lebensmittelgeschäften zu den unregulierten Straßenhändlern führen wird.

Interessanterweise stellte NPR bei einer Befragung von Jugendlichen in Mexiko-Stadt und im Bundesstaat Oaxaca fest, dass die meisten von ihnen über gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit Junkfood Bescheid wussten“ und dem Verbot offen gegenüberstanden. Ein 16-jähriges Mädchen sagte: „Am Anfang wäre ich frustriert, wenn ich keine Cola kaufen könnte, aber ich würde mich anpassen. Und vielleicht würde ich es mir zweimal überlegen und stattdessen Obst oder etwas Gesundes kaufen.

Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei der Anfälligkeit für COVID-19

Wie in dem Bericht „Junk Food Companies Responsible for COVID-19 Susceptibility“ (Junk-Food-Unternehmen verantwortlich für COVID-19-Anfälligkeit) berichtet, haben sich gesundheitliche Grunderkrankungen wie Fettleibigkeit, Herzkrankheiten und Diabetes als Schlüsselfaktoren für COVID-19-Todesfälle herausgestellt.

In einer Studie hatten mehr als 99 % der Menschen, die an COVID-19-bedingten Komplikationen starben, eine medizinische Grunderkrankung. Von diesen Todesfällen litten 76,1 % an Bluthochdruck, 35,5 % an Diabetes und 33 % an einer Herzerkrankung.

Eine weitere Studie ergab, dass bei den 18- bis 49-Jährigen, die aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, Fettleibigkeit die häufigste Grunderkrankung war, knapp vor Bluthochdruck. Verarbeitete Lebensmittel, Junkfood und alkoholfreie Getränke sind die Hauptverantwortlichen für die Entstehung dieser chronischen Krankheiten und spielen daher eine Schlüsselrolle bei COVID-19-Krankenhausaufenthalten und Todesfällen.

„[SARS-CoV-2] unterscheidet nicht, wen es infiziert. Aber es macht einen Unterschied, wen es tötet.“ Dr. Robert Lustig

Der Londoner Kardiologe Dr. Aseem Malhotra gehört zu denjenigen, die davor warnen, dass schlechte Ernährung das Risiko, an COVID-19 zu sterben, erhöhen kann. Er erklärte gegenüber der BBC, dass ultraverarbeitete Lebensmittel mehr als die Hälfte der von den Briten verzehrten Kalorien ausmachen, und wenn man an Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck leidet – allesamt Faktoren, die mit schlechter Ernährung zusammenhängen -, steigt das Risiko, an COVID-19 zu sterben, um das Zehnfache.

Malhotra stellte außerdem fest dass eine nahrhafte Ernährung auch nur für einen Monat dabei helfen kann, Gewicht zu verlieren, Typ-2-Diabetes in Remission zu bringen und den Gesundheitszustand erheblich zu verbessern, wodurch sich die Überlebenschancen im Falle einer Erkrankung an COVID-19 verbessern.

Dr. Robert Lustig, emeritierter Professor für Pädiatrie in der Abteilung für Endokrinologie an der Universität von Kalifornien, San Francisco, hat sich ebenfalls klar zum Zusammenhang zwischen Ernährung und COVID-19-Risiko geäußert:

„Ich habe gehört, dass COVID-19 als Bestie bezeichnet wird, weil es keinen Unterschied macht. In der Tat unterscheidet es nicht, wen es infiziert. Aber es macht einen Unterschied, wen es tötet. Neben älteren Menschen sind es vor allem Schwarze, Fettleibige und/oder Menschen mit Vorerkrankungen. Was zeichnet diese drei Demografien aus? Ultra-verarbeitete Lebensmittel. Denn ultra-verarbeitete Lebensmittel begünstigen Entzündungen, die COVID-19 gerne ausnutzt … Es ist Zeit, Ihren Speiseplan zu überdenken.“

Selbst leichte Adipositas erhöht das Risiko für COVID-19-Komplikationen

Wichtig ist, dass selbst leichte Fettleibigkeit erhebliche Auswirkungen auf COVID-19 haben kann. Laut italienischen Forschern, die die Daten Daten von 482 COVID-19-Patienten analysierten, „ist Adipositas ein starker, unabhängiger Risikofaktor für Atemversagen, Einweisung in die Intensivstation und Tod bei COVID-19-Patienten“, und das Ausmaß des Risikos hängt vom Grad der Adipositas ab. In einer Pressemitteilung erklärte der Hauptautor Dr. Matteo Rottoli:

„Die Ärzte sollten sich darüber im Klaren sein, dass Menschen mit jeglichem Grad an Fettleibigkeit, nicht nur stark fettleibige Menschen, eine Risikogruppe darstellen. Bei hospitalisierten COVID-19-Patienten mit Adipositas ist besondere Vorsicht geboten, da sich die Atmung bei ihnen wahrscheinlich schnell verschlechtert und sie in die Intensivstation eingewiesen werden müssen.“

Insbesondere hatten Patienten mit leichter Adipositas ein 2,5-mal höheres Risiko für Atemversagen und ein fünfmal höheres Risiko für die Einweisung in eine Intensivstation als nicht adipöse Patienten. Bei Patienten mit einem BMI von 35 und mehr war die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu sterben, 12-mal höher.

Britischer Bericht stellt Verbindung zwischen Fettleibigkeit und COVID-19-Schweregrad und Tod her

In ähnlicher Weise beschreibt ein Bericht vom Juli 2020 von Public Health England die Ergebnisse von zwei systematischen Übersichten, von denen eine zeigte, dass Übergewicht den Schweregrad von COVID-19 verschlimmerte, und die andere, dass fettleibige Patienten im Vergleich zu nicht fettleibigen Patienten ein höheres Risiko hatten, an der Krankheit zu sterben. Auch hier stieg das Risiko einer Krankenhauseinweisung, einer intensivmedizinischen Behandlung und des Todes mit dem BMI progressiv an. Im Vergleich zu gesundgewichtigen Patienten waren Patienten mit einem BMI über 25 kg/m2:

2,03-mal häufiger eine kritische Krankheit erleiden

6,98-mal wahrscheinlicher, dass sie Unterstützung bei der Beatmung benötigen

3,68-mal höheres Risiko zu sterben

Eine weitere Studie die am 2. Mai 2020 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, ergab, dass Fettleibigkeit das Risiko verdoppelt, wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Nach Angaben der Autoren:

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Änderung des Lebensstils dazu beitragen kann, das COVID-19-Risiko zu verringern, und eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Maßnahmen sein könnte, wie z. B. soziale Distanzierung und Abschirmung von Hochrisikogruppen.“

Pandemie hat die Rolle von Junk Food für die Gesundheit hervorgehoben

In einem Leitartikel der im BMJ veröffentlicht wurde, wiesen drei Forscher auf die Rolle der Lebensmittelindustrie hin, die die Adipositasrate in die Höhe treibt und letztlich zu mehr COVID-19-Todesfällen führt. Den Autoren zufolge „ist jetzt klar, dass die Lebensmittelindustrie nicht nur für die Adipositas-Pandemie, sondern auch für die Schwere der COVID-19-Erkrankung und ihre verheerenden Folgen mitverantwortlich ist“.

Sie forderten nicht nur die Lebensmittelindustrie auf, die Werbung für ungesunde Lebensmittel und Getränke sofort einzustellen, sondern auch die Regierungen, die Reformulierung von Junkfood zu erzwingen, um die Gesundheit besser zu unterstützen.

Wie Bill Maher in dem obigen Video feststellt, hat uns Fettleibigkeit schon immer umgebracht, wenn auch langsam. „Gemischt mit COVID tötet es einen schnell“, sagt er. Bislang scheint Mexiko das einzige Land zu sein, das die Sache ernst genug nimmt, um ein vollständiges Verbot von Junkfood für Kinder und Jugendliche durchzusetzen.

Zu den weiteren bemerkenswerten Ausnahmen gehört die Stadt Huntington im Bundesstaat New York, wo die Stadtverwaltung die Einwohner auffordert, „eine Diät zu machen, denn bei COVID-19 ist die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ausgangs doppelt so hoch, wenn man fettleibig ist“.

Auch in Großbritannien ist Fettleibigkeit Teil der Coronavirus-Präventionsstrategie des Landes, indem die Werbung für Junkfood eingeschränkt wird. Am 23. Juli 2020 kündigte Premierminister Boris Johnson an, dass er die Werbung für Junkfood im Fernsehen vor 21 Uhr verbieten und die Werbung in Geschäften einschränken will. Auch die Online-Werbung für ungesunde Lebensmittel könnte verboten werden.

Studien betonen Ernährung im Kampf gegen COVID-19

Zwei weitere Studien sind erwähnenswert. Die erste, veröffentlicht in der Mai-Ausgabe 2020 des Pakistan Journal of Medical Sciences weist darauf hin, dass „eine optimale Ernährung und die Aufnahme von Nährstoffen über die Nahrung das Immunsystem beeinflussen, so dass der einzige nachhaltige Weg zum Überleben in der gegenwärtigen Situation darin besteht, das Immunsystem zu stärken“, und dass „eine angemessene Ernährung sicherstellen kann, dass der Körper in der richtigen Verfassung ist, um das Virus zu besiegen.“

Um Ihre Chancen zu optimieren, COVID-19 zu überleben und die Symptome zu minimieren, geben die Autoren sowohl Ernährungsrichtlinien als auch gute Lebensmittelpraktiken an, um das Risiko von Lebensmittelkontaminationen zu minimieren. Die Ernährungsrichtlinien enthalten Empfehlungen zu:

Essen Sie täglich vier Portionen Obst wie Guave, Apfel, Banane, Erdbeere, Cantaloupe-Melone, Grapefruit, Ananas, Papaya, Orange, Longman-Frucht, schwarze Johannisbeere und Pummelo

Essen Sie täglich fünf Portionen frisches Gemüse und vermeiden Sie es, es zu lange zu kochen, damit keine Nährstoffe verloren gehen.

Nehmen Sie Nüsse und Kokosnüsse in Ihren Speiseplan auf.

Nehmen Sie tierische Lebensmittel wie rotes Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier und Milch zu sich

Vermeiden Sie Limonaden und andere gesüßte Getränke und trinken Sie stattdessen reines Wasser

Leider enthalten die Leitlinien die Empfehlung, gesunde gesättigte Fette wie Butter, Kokosnussöl, Käse, Ghee und Sahne zu vermeiden und nur ungesättigte Fette zu verwenden. Während einige ungesättigte Fettquellen, wie Avocados, Fisch und Nüsse, durchaus gesund sind, sollten andere wirklich vermieden werden.

Industriell verarbeitete Samenöle sind Fette, die man tunlichst meiden sollte; dazu gehören Öle wie Sojaöl, Rapsöl und Maisöl. Die zweite Studie, die in der Juli-Ausgabe 2020 von Brain, Behavior and Immunity veröffentlicht wurde, stellt fest, dass:

„Der weltweit hohe Anteil an gesättigten Fetten, Zucker und raffinierten Kohlenhydraten (zusammenfassend als westliche Ernährung bezeichnet) trägt zur Verbreitung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes bei und könnte diese Bevölkerungsgruppen einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Pathologie und Mortalität aussetzen. Der Verzehr von WD aktiviert das angeborene Immunsystem und beeinträchtigt die adaptive Immunität, was zu chronischen Entzündungen und einer beeinträchtigten Wirtsabwehr gegen Viren führt. Darüber hinaus kann die durch COVID-19 verursachte periphere Entzündung bei denjenigen, die sich davon erholen, langfristige Folgen haben und zu chronischen Krankheiten wie Demenz und neurodegenerativen Erkrankungen führen, wahrscheinlich durch neuroinflammatorische Mechanismen, die durch eine ungesunde Ernährung noch verstärkt werden können. Daher sollte ein breiterer Zugang zu gesunden Lebensmitteln heute mehr denn je oberste Priorität haben, und der Einzelne sollte auf gesunde Ernährungsgewohnheiten achten, um die Anfälligkeit für COVID-19 und langfristige Komplikationen zu verringern.“

Meine Ernährungsempfehlungen

Es dauerte wirklich nicht lange, bis klar wurde, dass die COVID-19-Pandemie ein Beispiel für eine viel weiter verbreitete Pandemie ist, nämlich die der Insulinresistenz.

Alle Komorbiditäten, die das COVID-19-Risiko drastisch erhöhen (einschließlich des Risikos einer symptomatischen COVID-19-Erkrankung, eines Krankenhausaufenthalts und von Komplikationen, die zum Tod führen), haben ihre Wurzeln in der Insulinresistenz. Wird die Insulinresistenz zusammen mit dem Vitamin-D-Mangel beseitigt, sind nur sehr wenige Menschen – mit Ausnahme von sehr alten und gebrechlichen Personen – einem signifikanten Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion ausgesetzt.

Es ist also wirklich höchste Zeit, sich damit zu befassen, wie wir unsere Gesundheit im Allgemeinen verbessern und insbesondere die Insulinresistenz vermeiden können. Eine gesunde Bevölkerung ist einfach nicht so anfällig für Infektionskrankheiten wie COVID-19.

Abgesehen von den oben aufgeführten allgemeinen Ernährungsempfehlungen (mit Ausnahme der Empfehlung, gesättigte Fette durch Soja-, Raps- und Maisöl zu ersetzen) empfehle ich:

Eine zyklische ketogene Diät, bei der Sie Kohlenhydrate radikal einschränken (und sie durch gesunde Fette und mäßige Mengen an Eiweiß ersetzen), bis Sie Ihr Idealgewicht erreicht haben oder es fast erreicht haben. Dazu gehört der Verzicht auf alle ultrahochverarbeiteten Lebensmittel und die Begrenzung der Zuckerzusätze auf maximal 25 Gramm pro Tag (15 Gramm pro Tag, wenn Sie insulinresistent oder Diabetiker sind). Dadurch kann Ihr Körper beginnen, Fett statt Kohlenhydrate als primären Brennstoff zu verbrennen, und die Empfindlichkeit Ihrer Insulinrezeptoren wird erhöht. Sobald Sie Ihr ideales Körpergewicht wieder erreicht haben, können Sie ein paar Mal pro Woche wieder Kohlenhydrate zu sich nehmen. Eines der besten Bücher, die zu diesem Thema geschrieben wurden, ist mein Klassiker „Fat for Fuel„.

Beschränken Sie Ihr Essenszeitfenster auf sechs bis acht Stunden pro Tag und achten Sie darauf, dass Sie Ihre letzte Mahlzeit mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen zu sich nehmen. Dies wird als zeitlich begrenztes Essen oder intermittierendes Fasten bezeichnet und ist eine wirksame Maßnahme zur Verringerung der Insulinresistenz und zur Wiederherstellung der metabolischen Flexibilität.

Außerdem sollten Sie jede Woche regelmäßig Sport treiben und sich während des Tages mehr bewegen, mit dem Ziel, weniger als drei Stunden pro Tag zu sitzen. Ausreichend Schlaf (in der Regel acht Stunden für die meisten Erwachsenen) und die Pflege Ihrer emotionalen Gesundheit sind ebenfalls wichtige Faktoren, die Ihr Gewicht, Ihre allgemeine Gesundheit und Ihre Immunfunktion beeinflussen können.

