Haben die USA Biowaffen in der Ukraine hergestellt?

Unter dem Deckmantel der Humanität haben sie Ihre Steuergelder gestohlen, um die Ukraine zu einem Testlabor für eine 100 % digitale, papierlose und bargeldlose Gesellschaft zu machen, in der sogar die KI das Gerichtssystem steuert.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Ukraine soll das größte und umfassendste Testlabor für globalistische Übernahmewerkzeuge wie digitale ID, digitale Zentralbankwährung (CBDC), ein Sozialkreditsystem und sogar ein KI-gestütztes Justizsystem werden. Amerikanische Bürger helfen dabei, die Umsetzung dieser Orwellschen Techno-Dystopie durch US-Sicherheitshilfe“ zu finanzieren, die sich bis zum 20. Oktober 2022 auf über 98 Milliarden Dollar belief

Die Ukraine ist auch ein „Testfeld für westliche Waffen und Schlachtfeldinnovationen“

Die CIA und die Threat Reduction Agency (DTRA) des US-Verteidigungsministeriums finanzieren außerdem ein Unternehmen namens Metabiota, das bei der Entwicklung biologischer Waffen in der Ukraine hilft

Die von den USA betriebenen Biolabors in der Ukraine verstoßen gegen Artikel 1 des Übereinkommens über biologische Waffen, der die Entwicklung, Herstellung, Lagerung, den Erwerb oder die Aufbewahrung biologischer Waffen verbietet, und diese illegale Waffenentwicklung wird von den US-Steuerzahlern über die DTRA bezahlt

Mächtige Interessen profitieren vom Ukraine-Konflikt und wollen, dass er weitergeht, und eine dieser interessierten Parteien scheint die Familie Biden zu sein. Es ist an der Zeit, die Verwicklung der Vereinigten Staaten in den Ukraine-Konflikt zu beenden. Am 19. Februar 2023 wird eine Anti-Interventions-Koalition eine Anti-Kriegs-Kundgebung in Washington, D.C. abhalten: „Keinen einzigen Penny mehr für den Krieg in der Ukraine“

Ist die Einmischung der Vereinigten Staaten in den Russland-Ukraine-Krieg wirklich so uneigennützig, wie die Regierung Biden behauptet? Vielleicht nicht. Es sind eine Reihe von Enthüllungen ans Licht gekommen, die Fragen über unsere Beteiligung aufwerfen.

Wie Russell Brand im obigen Video ausführlich darlegt, soll die Ukraine das größte und umfassendste Testlabor für globalistische Übernahmeinstrumente wie digitale ID, digitale Zentralbankwährung (CBDC), ein Sozialkreditsystem und sogar ein KI-gestütztes Justizsystem – alles unter dem Deckmantel der „Humanität“.

Und wer hilft, die Umsetzung dieser Orwellschen Techno-Dystopie zu bezahlen? Das ist richtig: Die Steuerzahler der Vereinigten Staaten durch ihre „Sicherheitshilfe“, die sich bis zum 20. Oktober 2022 auf mehr als 98 Milliarden Dollar belief.

Wie von Reclaim the Net berichtet, „Das allgemeine Versprechen lautet, dass die ukrainische Regierung und Big Tech in Zukunft ‚eng miteinander verflochten‘ sein werden.“ Nun, das müsste sie auch sein, wenn sie zu 100 % digital sein will, oder? Das bedeutet auch, dass die Regierung privatisiert wird, da die Tech-Unternehmen jeden einzelnen Aspekt der Gesellschaft und der Regierung besitzen und betreiben werden.

Alle Behördendienste werden online sein, die Gesellschaft wird völlig papier- und bargeldlos sein, die Regierung wird zu 100 % digital sein, KI wird das Gerichtssystem leiten, das Bildungswesen wird zu 100 % digital sein, ebenso wie das Gesundheitssystem und der Zoll.

Gleichzeitig hat Präsident Volodymyr Zelenskyy „eine der aggressivsten arbeitnehmerfeindlichen Politiken der Welt durchgesetzt, indem er Gesetze verabschiedete, die rund 73 % der Arbeitnehmer ihres Rechts auf gewerkschaftlichen Schutz und Tarifverhandlungen berauben.“

Die Ukraine ist ein Testfeld für neue Waffensysteme

Einem CNN-Bericht vom 16. Januar 2023 zufolge ist die Ukraine auch ein „Testfeld für westliche Waffen und Schlachtfeldinnovationen“.

Beispiele für solche Innovationen sind eine Handy-App, mit der Soldaten an vorderster Front das Feuer genau auf bestimmte Ziele richten können, preiswerte Drohnen, die Granaten abwerfen, 3D-Drucker, mit denen Soldaten schwere Feldgeräte vor Ort reparieren können, und andere MacGyver-ähnliche Lösungen für das Schlachtfeld.

Die USA und die mit ihnen verbündeten westlichen Streitkräfte untersuchen auch, wie sich ihre eigenen Waffensysteme im Einsatz bewähren. Eine angebliche „Quelle, die mit westlichen Geheimdienstinformationen vertraut ist“, sagte CNN:

„Die Ukraine ist in jeder Hinsicht ein Waffenlabor, denn keine dieser Ausrüstungen ist jemals in einem Krieg zwischen zwei industriell entwickelten Nationen eingesetzt worden. Es handelt sich um reale Gefechtserprobungen.“

Mächtige Interessen profitieren von dem Konflikt

Brand fasst die Situation wie folgt zusammen:

„Was wir Ihnen jetzt vorschlagen, ist, dass die Ukraine nicht nur als Testgebiet für Waffen und als Gelegenheit zur Erzielung von Profiten für den amerikanischen militärisch-industriellen Komplex genutzt wird, sondern dass sie nach dem Krieg – wo sie auch Privatisierungsmöglichkeiten für Unternehmen wie BlackRock schaffen – auch als Testgebiet für bevorzugte globalistische Modalitäten wie Massenüberwachung, digitale IDs und CBDCs genutzt wird. Alle gewinnen – außer dem ukrainischen Volk natürlich … Die Initiative, der Plan, die Vision, das Schema – während uns ständig erzählt wird … dass Russland unprovoziert angegriffen hat … – besteht darin, dass einige der mächtigsten Interessen der Welt von diesem Konflikt profitieren und davon profitieren. Meine Sorge ist, dass das ukrainische Volk kurzfristig nicht davon profitieren wird, dass ein nuklearer Flächenbrand droht, und es sieht so aus, als gäbe es jetzt auch für den Rest von uns die Möglichkeit, Ideen und Pläne auszuprobieren, die letztlich zu immer mehr zentralisierter Autorität führen werden, die unweigerlich zu weniger individueller und gemeinschaftlicher Freiheit für Sie und Ihre Familie führen wird.“

Kurz gesagt, eine globalistische Kabale führt einen weitreichenden Plan aus, der endlose Kriege und Pandemien vorsieht, um Zentralisierung, Digitalisierung, dystopische Massenüberwachung und andere totalitäre Kontrollen zu legitimieren.

US-Biolabore in der Ukraine

Zu all dem kommt noch hinzu, dass die CIA und die Threat Reduction Agency (DTRA) des US-Verteidigungsministeriums biologische Waffenforschung in der Ukraine finanzieren, obwohl die Ukraine zu dem Zeitpunkt, als die Verträge ausgestellt wurden, als das korrupteste Land der Welt galt.

Das war, gelinde gesagt, eine bizarre Entscheidung – es sei denn, die gefährliche Forschung in einem Land, in dem Korruption die Norm ist, hatte einen gewissen Nutzen. Das obige Video des Reese Report zeigt die Verbindungen zwischen der US-Regierung, Hunter Biden, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, und den ukrainischen Biolabors. Hier ist eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

Nach Angaben Chinas betreiben die USA 336 Biolabore in 30 verschiedenen Ländern. Russland behauptet, die USA hätten allein in der Ukraine mehr als 30 Biolabore.

Nachdem Russland biologische Waffenlabors in der Ukraine sichergestellt hatte, entfernte die US-Botschaft alle Hinweise auf Verbindungen zwischen den USA und den Biolabors in der Ukraine von ihrer Website.

In einer Senatsanhörung bestätigte die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, das Vorhandensein von Biolabors in der Ukraine und dass diese waffenfähige biologische Stoffe enthielten, von denen das Außenministerium befürchtete, dass sie von Russland zur Auslösung des Dritten Weltkriegs eingesetzt werden könnten.

Die von den USA betriebenen Biolabors in der Ukraine verstoßen gegen Artikel 1 des Übereinkommens über biologische Waffen, der die Entwicklung, Herstellung, Lagerung, den Erwerb oder die Lagerung von biologischen Waffen verbietet.

Die illegale Entwicklung biologischer Waffen wird von den US-Steuerzahlern über die DTRA bezahlt.

Ein amerikanisches Unternehmen namens Black & Veatch hat mit Hilfe der DTRA 2003 Biowaffenlabors gebaut. In der Stadt Kiew hat Black & Veatch ein gemeinsames Büro mit einer Firma namens Metabiota.

Metabiota ist ein wichtiger Akteur

Metabiota ist ein wichtiger Akteur in diesem System, da es wissenschaftliche und technische Beratungsdienste für die Biolabore der DTRA in der Ukraine und Georgien erbringt.

Metabiota ist auch einer der Hauptpartner des PREDICT-Programms der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) (ein Programm zur Erkennung von Pandemiegefahr, das Viren mit Pandemiepotenzial identifizieren soll) und hat eng mit der EcoHealth Alliance zusammengearbeitet. Der Gründer von Metabiota, Nathan Wolfe, ist seit 2004 Mitglied des Redaktionsausschusses der EcoHealth Alliance.

EcoHealth Alliance ist natürlich das Forschungsunternehmen, über das Dr. Anthony Fauci Geld an das Wuhan Institute of Virology (WIV) überwiesen hat, das seit langem verdächtigt wird, die Quelle von SARS-CoV-2 zu sein. Während Fauci die Finanzierung der Funktionsforschung am WIV bestritten hat, haben die National Institutes of Health dies bestätigt.

Metabiota hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt widerstandsfähiger gegen Epidemien zu machen, indem es „Daten, Analysen, Ratschläge und Schulungen zur Vorbereitung auf globale Gesundheitsbedrohungen und zur Milderung ihrer Auswirkungen“ bereitstellt.

Durch Datenanalysen hilft das Unternehmen „Entscheidungsträgern in Behörden und Industrie“, Pandemierisiken abzuschätzen und zu mindern.

Aber sie behaupten auch, eine „nachhaltige Entwicklung“ zu unterstützen, was wenig mit Pandemie-Risikomanagement zu tun zu haben scheint. Der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ wird von Schwab, dem Gründer des WEF, propagiert und ist Teil von Schwabs Plan für einen globalen Great Reset und eine transhumanistische Revolution (auch bekannt als vierte industrielle Revolution).

Der Gründer von Metabiota ist ein Insider des Tiefen Staates

Es überrascht daher nicht, dass Wolfe nicht nur enge Verbindungen zum WEF hat, sondern dort auch ein aufstrebender Star ist. Er ist Absolvent des WEF Young Global Leader und wurde 2021 mit dem Technology Pioneer Award des WEF ausgezeichnet.

Wolfe ist auch Mitglied des Defense Science Research Council der DARPA und war ein persönlicher Freund des verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein. In seinem 2012 erschienenen Buch „The Viral Storm“ dankte Wolfe Freunden für ihre Unterstützung, darunter Epstein und Dr. Boris Nikolic. Nikolic, ein Biotech-Risikokapitalist, wurde in Epsteins Testament als „Ersatz-Testamentsvollstrecker“ benannt.

Epstein war nicht nur ein verurteilter Pädophiler und angeklagter Kinderhändler, sondern hatte auch ein starkes Interesse an Eugenik. Es ist inzwischen bekannt, dass er davon träumte, eine eigene „übermenschliche“ Rasse zu schaffen, indem er auf seiner Ranch in New Mexico über einen bestimmten Zeitraum Dutzende von Frauen schwängerte. Epstein vermittelte auch Treffen mit Bill Gates, dessen Familiengeschichte ebenfalls von einem Interesse an Eugenik und Bevölkerungskontrolle geprägt ist.

Metabiota-Finanzierungsquellen

Metabiota wird von mehreren miteinander verbundenen Organisationen und Behörden finanziert, darunter:

In-Q-Tel, eine Risikokapitalfirma der CIA, die sich auf High-Tech-Investitionen spezialisiert hat, die die nachrichtendienstlichen Kapazitäten der US-Geheimdienste unterstützen oder ihnen zugute kommen

Die DTRA. Durch die Auslagerung von Arbeiten an private Unternehmen ist die DTRA in der Lage, die Aufsicht des Kongresses zu umgehen. Russland beschuldigt nun die USA, in diesen ukrainischen Labors geheime und illegale Biowaffenforschung zu finanzieren, und behauptet, dies sei der wahre Grund für seine Invasion

Rosemont Seneca, ein Investmentfonds, der von Hunter Biden mitverwaltet wird. Diese Verbindung könnte sich für das Weiße Haus als äußerst problematisch erweisen, da die Familie Biden mehr oder weniger direkt an der Finanzierung der illegalen Biowaffenforschung beteiligt gewesen zu sein scheint

Die NIH, Google und die Bill & Melinda Gates Foundation

Pilot Growth Management, mitbegründet von Neil Callahan. Callahan ist auch Mitbegründer von Rosemont Seneca Technology Partners und sitzt im Beratergremium von Metabiota.

Das Global Virome Project, das mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, 1 Million Viren aus Wildtieren zu sammeln, zu identifizieren und zu katalogisieren, um vorherzusagen, welche Viren eine Epidemie beim Menschen auslösen könnten

Das Global Virome Project wurde von Dennis Carroll gegründet, als er noch Direktor des USAID PREDICT-Programms war. Laut einer Untersuchung von U.S. Right to Know (USRTK), scheint Carroll, während er das PREDICT-Programm leitete, Regierungsgelder abgezweigt zu haben, um dieses persönliche Nebenprojekt zu finanzieren.

Metabiota und die DTRA

Ende Mai 2016 engagierte Metabiota Andrew C. Weber, ein Mitglied des Council on Foreign Relations, als Leiter für seine globalen Partnerschaften ein. Zwischen 2009 und 2014 war Weber stellvertretender Verteidigungsminister für nukleare, chemische und biologische Verteidigung unter dem damaligen Präsidenten Obama.

Weber wird die Gründung der DTRA (U.S. Department of Defense’s Threat Reduction Agency) zugeschrieben – einer Kampfunterstützungsbehörde innerhalb des Verteidigungsministeriums, die sich auf die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen, einschließlich biologischer Waffen – und wie bereits erwähnt, hat die DTRA Berichten zufolge Metabiota finanziert, um von den USA finanzierte biologische Forschungslabors in der Ukraine zu betreiben.

Die DTRA hat auch eine Reihe von Zuschüssen an die EcoHealth Alliance vergeben, die sich auf insgesamt mindestens 37,5 Millionen Dollar belaufen, einschließlich eines Zuschusses in Höhe von 6,5 Millionen Dollar im Jahr 2017, um „das Risiko des Auftretens von durch Fledermäuse übertragenen zoonotischen Krankheiten in Westasien zu verstehen“.

Einem Bericht von The Defender vom Dezember 2020 zufolge, hatte die EcoHealth Alliance versucht, den Großteil der Pentagon-Finanzierung zu verbergen, die sie zwischen 2013 und 2020 erhalten hatte und die größtenteils von der DTRA kam.

Metabiota und Rosemont

In einem Twitter-Thread vom 31. Januar 2023, Rogan O’Handley, ein Anwalt und Bürgerrechtsaktivist, neu erhaltene Dokumente, aus denen hervorging, dass Metabiota zwei Monate nach Erhalt einer Investition von 500.000 US-Dollar von Rosemont Seneca im Jahr 2014 Verträge in Höhe von 23,9 Millionen US-Dollar direkt vom Verteidigungsministerium erhielt.

Seltsamerweise ordnete Zelensky in einem Schreiben vom 24. Februar 2022 die Vernichtung aller Regierungsakten im Zusammenhang mit Metabiota an, einschließlich der Personalakten von Soldaten, Angestellten und Mitarbeitern des Zentrums für öffentliche Gesundheit und des Forschungsinstituts zur Bekämpfung von Seuchen in der Ukraine, die mit Wissenschaftlern von Metabiota zusammengearbeitet hatten.

Hat Zelensky die Vernichtung dieser Dokumente angeordnet, um zu vertuschen, was Metabiota im Rahmen des DOD-Vertrags tat? Und/oder hat er Beweise vernichtet, die die Biowaffenforschung in der Ukraine mit der Familie Biden in Verbindung bringen?

Wir kennen die Antworten auf diese Fragen nicht. Was wir aber wissen, und was diese Sache noch verblüffender macht, ist, dass Metabiota – das biologische Kampfstoffe für das Verteidigungsministerium herstellt – auch Pandemieversicherungen und Pandemieverfolgungsprogramme verkauft, um Länder bei der Vorbereitung auf Pandemieausbrüche zu unterstützen.

Verfolgt man diesen Faden bis zu seiner logischen Schlussfolgerung, so scheint es, dass Metabiota vom Verteidigungsministerium für die Entwicklung biologischer Waffen bezahlt wird und von Ländern profitiert, die dafür zahlen, dass sie den biologischen Erregern, die von derselben Firma hergestellt werden, die ihnen die Tracker und Versicherungen verkauft, „zuvorkommen“.

Und als Investor profitiert Rosemont Seneca, das vom Sohn des amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten mitverwaltet wird, ebenfalls von diesem teuflischen Plan. Das sieht nicht gut aus.

Hat FTX Geld für die USA und die Ukraine gewaschen?

Was die Angelegenheit für die Biden-Regierung noch schwieriger macht, ist das, was wie ein Geldwäschesystem durch die jetzt bankrotte FTX aussieht. Wie in „Is the Ukraine War a Money Laundering Scheme?“ beschrieben, ist die unglückselige Krypto-Börse eng mit der Demokratischen Partei, der Ukraine, dem WEF und sogar der Unterdrückung von COVID-19-Behandlungen durch die Finanzierung von gefälschter Wissenschaft verbunden.

Der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried – der im Verdacht steht, sich mit 1 bis 2 Milliarden Dollar an Kundengeldern aus dem Staub gemacht zu haben, als die Börse Mitte November 2022 in Konkurs ging – war nach George Soros einer der größten Spender der Demokratischen Partei.

Während der Zwischenwahlen 2022 erhielten die Demokraten fast 38 Millionen Dollar von dem Krypto-Milliardär, und im Mai 2022 erklärte er, dass er plane, den Kandidaten der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen 2024 mit zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde Dollar zu unterstützen.

Bankman-Fried besuchte Berichten zufolge mehrmals das Weiße Haus und soll sich mit der Regierung Biden über die Regulierung von Kryptowährungen beraten haben. FTX ist auch ein Partner des WEF. Das WEF hat FTX inzwischen von seiner Partnerliste gestrichen, aber ein archivierter Link bestätigt die Beziehung.

„Eine Anti-Interventions-Koalition wird am 19. Februar 2023 eine Anti-Kriegs-Kundgebung in Washington, D.C. abhalten. Die Hauptforderung ist einfach: ‚Nicht einen Penny mehr für den Krieg in der Ukraine'“.

FTX ging auch eine Partnerschaft mit der Ukraine ein, um sie bei der Beschaffung von Mitteln für den Krieg zu unterstützen. Es wurden schätzungsweise 200 Millionen Dollar für die Ukraine gesammelt und über FTX an eine Bank in der Ukraine weitergeleitet, aber Aufzeichnungen zeigen, dass die ukrainische Regierung nur 22 Millionen Dollar von diesem Geld verwendet hat. Die restlichen 178 Millionen Dollar scheinen verschwunden zu sein, was den Verdacht aufkommen lässt, dass sie an demokratische Kandidaten weitergeleitet wurden.

Beendet den Krieg in der Ukraine

Es ist an der Zeit, die Verwicklung der Vereinigten Staaten in den Ukraine-Konflikt zu beenden. Zu diesem Zweck wird eine Anti-Interventions-Koalition am 19. Februar 2023 eine Anti-Kriegs-Kundgebung in Washington, D.C., abhalten. Wie von Modern Diplomacy berichtet:

„Die Hauptforderung ist einfach und direkt: ‚Keinen weiteren Penny für den Krieg in der Ukraine‘. Es ist eine Forderung, die betont, was wir in den USA tun können, um den Krieg zu beenden, nicht was andere tun können. Schließlich ist die einzige Regierung, die wir beeinflussen können, unsere eigene. Die potentielle Kraft dieser einzigartigen und vielversprechenden Bewegung ergibt sich aus der Natur der sie tragenden Organisationen – The Peoples Party, eine progressive neue Partei, und die Libertarian Party. Es handelt sich in der Tat um das, was ein Großteil der Presse als „Rechts-Links-Koalition“ bezeichnen würde, die ein Spektrum abdeckt, das breit genug ist, um dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine tatsächlich ein Ende zu setzen. Passenderweise nennen die Organisatoren den Protest „Rage Against the War Machine“. Angesichts des Krieges in der Ukraine, der uns an den Abgrund des nuklearen Armageddon bringt, könnte man ‚Wut‘ als milde Reaktion betrachten.“

Die Demonstranten werden sich am Lincoln Memorial treffen und dann zum Weißen Haus marschieren. Zu den weiteren Forderungen der Demonstration gehören neben dem Einfrieren jeglicher zusätzlicher Finanzierung des Ukraine-Konflikts die Fortsetzung der Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, die Beendigung der Kriegsinflation, da der Konflikt die Inflation bei Lebensmitteln, Gas und Energie beschleunigt, und schließlich die Auflösung der NATO, da die NATO-Erweiterung an der russischen Grenze die russische Invasion provoziert hat.

Artikel als PDF

Quellen: