Weltgipfel der Regierungen: Wie die Verschmelzung von Mensch und Technik die nächsten 50 Jahre bestimmen wird

Im Rahmen des Weltgipfels der Regierungen (World Government Summit, WGS), der letzte Woche in Dubai stattfand, stellten die Organisatoren der Konferenz die Initiative „Government in 2071“ vor – einen Fahrplan für Regierungen zur Interaktion mit „Bürgern und Interessengruppen“ in einer sich dramatisch verändernden Zukunft, die von Automatisierung, Robotik und Klimawandel geprägt ist.

Unter dem Motto „Shaping Future Governments“ (Regierungen der Zukunft gestalten) brachte die WGS vom 13. bis 15. Februar wichtige Persönlichkeiten aus aller Welt zusammen, um die Zukunft der Welt in einem ähnlichen Format wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu diskutieren.

Während Elon Musk und Klaus Schwab – die auf der Veranstaltung konkurrierende Zukunftsvisionen vorstellten – die Medienberichterstattung dominierten, hat die WGS in ihrem „Government in 2071″ ihre eigenen dystopischen Zukunftsprognosen veröffentlicht: Guidebook“.

Der Leitfaden sagt voraus, dass katastrophale Klimaveränderungen, Massenmigration, Massenentlassungen aufgrund von Automatisierung, daraus resultierende soziale Unruhen und die Verschmelzung von Mensch und Technik die nächsten 50 Jahre bestimmen werden.

Diese Vision wird als das „Best-Case-Szenario“ für 2071 dargestellt.

2071: Katastrophaler Klimawandel, Massenarbeitslosigkeit, soziale Unruhen und Menschen als Cyborgs

Der Bericht „Government in 2071“ bietet eine umfassende Reihe von Prognosen darüber, wie sich die Welt in den kommenden Jahrzehnten bis zum Jahr 2071 verändern wird.

Der Bericht wurde ursprünglich 2018 von den Organisatoren des Gipfels erstellt, blieb aber bis zu diesem Jahr weitgehend unter dem Radar, als seine Vision – die sich eng an die Ideen des WEF anlehnt – mehr Aufmerksamkeit erregte.

Die Gespräche auf dem diesjährigen WGS spiegelten häufig die im Bericht skizzierte Vision wider.

Der WGS beschrieb die Initiative 2071 wie folgt:

„Government in 2071“ ist eine vom World Government Summit ins Leben gerufene Initiative mit dem Ziel, Regierungen auf die Zukunft vorzubereiten. Mit dem Jahr 2071 als Ziel für die Ergebnisse wurden gesellschaftliche und technologische Megatrends erfasst. Die vorhergesagten Megatrends verdeutlichen die potenziellen Veränderungen im Leben der Bürger sowie die Art und Weise, wie Gesellschaften funktionieren und regiert werden. „Diese Erkenntnisse wurden zu einem Leitfaden zusammengestellt, der den Regierungen den Weg in eine besser vorbereitete Zukunft weisen soll. Das Regieren im Jahr 2071 hat nicht nur die Strategien von Regierungen, sondern auch die von Privatunternehmen und Start-ups neu ausgerichtet.“

Der Bericht unterteilt die Zukunft in drei Epochen: die Ära der digitalen Konnektivität (2018-2030), die Ära der neuen Erforschung (2030-2050) und die techno-humanitäre Ära (2050-2071).

Sie preist die „Regierung“ als Anbieter von Lösungen für alle Herausforderungen an, die für die kommenden Jahrzehnte vorgesehen sind.

Es wird vorausgesagt, dass in den kommenden Jahrzehnten „die Einwanderung von Klimaflüchtlingen ein kritisches Thema für die Regierungen sein wird, es sei denn, der steigende Wasserspiegel und die Wüstenbildung werden durch bedeutende und rechtzeitige Innovationsdurchbrüche angegangen.“

„Gesetze und Industrievorschriften werden an die KI [künstliche Intelligenz] angepasst werden müssen“, heißt es in der Prognose, während „gemischt-gewinnorientierte/öffentlich-private Unternehmen entstehen werden“, die „durch Joint Ventures und Partnerschaften mit führenden Unternehmen eng zusammenarbeiten werden, um intelligente Städte zu schaffen und Regierungsfunktionen zu verbessern.“

Infolge solcher Partnerschaften werden „Koalitionen nichtstaatlicher Akteure bei der Gestaltung politischer Ergebnisse an Bedeutung gewinnen“, während es ein einziges „Zukunftsministerium“ geben wird, „um sicherzustellen, dass Entscheidungen und Richtungen auf langfristiger Planung beruhen und um kurzfristigen Druck neu gewählter Führungskräfte zu vermeiden“, so der Bericht.

Dies spiegelt die Rhetorik des UN-Generalsekretärs António Guterres auf der diesjährigen WGS-Tagung wider, wo er sagte: „Wir müssen kurzfristige politische Entscheidungen vermeiden, die die Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, verzögern.

Der Bericht sagt auch voraus, dass eine „zunehmend verdrängte Erwerbsbevölkerung“ „in neue Rollen übergehen“ wird, während „Arbeitsplatzumwandlung/Universaleinkommen ein Schlüsselbereich sein wird, in dem die Regierung Unterstützung leisten muss“, indem sie „Zugang zu finanzieller Unterstützung und einem Grundeinkommen als soziales Sicherheitsnetz bietet“.

Auch für das Bildungswesen sind umfassende Änderungen vorgesehen. „Die Reform der neuen Normalbildung wird ein wesentlicher Bestandteil sein, da sich der Schwerpunkt von der Früh- und Erstausbildung auf die kontinuierliche Bildung und die Anpassungsfähigkeit verlagert“, und die Einschulung wird „allmählich … an Bedeutung verlieren“, da „Kinder ihre Intelligenz wahrscheinlich auf andere Weise als durch den Besuch einer Vollzeitschule erlangen“.

Die Regierung „wird fortschrittliche Technologien in ihre eigenen Abläufe integrieren müssen, um effektiv zu bleiben, und es werden neue Lösungen für fortschrittliche Städte erforderlich sein“, die dem Bericht zufolge aufgrund von „Fortschritten in den Bereichen KI, Quantencomputing, IoE [Internet of Everything] und empfindungsfähige Systeme“ „adaptive und vorausschauende Städte“ sein werden.

Das Gesundheitswesen wird bei diesem Wandel nicht außen vor bleiben. „Eine fortschrittliche präventive Gesundheitsfürsorge wird eine größere Priorität erhalten, da sich medizinische Implantate und schnellere Erkennungsmethoden durchsetzen und die steigende und alternde Bevölkerung ein besseres Management der Gesundheitskosten erfordert“, heißt es in dem Bericht.

„KI/Robotik wird in die Gesundheitspraktiken integriert werden“, während gesundheitsbezogene Messgrößen den Prozentsatz der Bevölkerung mit AR [Augmented Reality]-Geräten/Implantaten einschließen könnten“, heißt es in dem Bericht.

All dies wird dem Bericht zufolge vor dem Hintergrund eines schwerwiegenden Klimawandels geschehen, in dessen Folge „Regierungen spezielle Ressourcen schaffen müssen, die durch strenge politische Maßnahmen unterstützt werden, um sicherzustellen, dass der Temperaturanstieg auf 2⁰C oder weniger begrenzt wird.“

Der Bericht enthält separate Projektionen für jedes der drei kommenden „Zeitalter“ und präsentiert viele dieser Vorhersagen in Form von „Ich-Erzählungen“ hypothetischer Bürger dieser zukünftigen Gesellschaften, darunter ein 20-jähriger Student, junge Paare mit und ohne Kinder und ein „älteres“ Paar.

Das Zeitalter der digitalen Konnektivität

Für das Zeitalter der digitalen Konnektivität prognostiziert der Bericht das Wachstum von IoE-, AR- und VR-Technologien (virtuelle Realität), das Aufkommen von „schwimmenden Farmen“, „Weltraum-Minenmissionen“ und „Öko-Solarschiffen“, das Wachstum von „Klimaflüchtlingen“ und der Gig-Economy sowie „zunehmende soziale und bürgerliche Unruhen“ als Folge von „Arbeitslosigkeit [und] finanziellem Zusammenbruch“.

Ein hypothetischer 20-jähriger Student im Jahr 2030 würde die meisten Universitätskurse durch „VR mit menschlichen Lehrern und KI-Assistenten“ belegen und wäre „besorgt, dass die Vorhersage von Verbrechen durch KI-Analysen ein Profil unschuldiger Menschen erstellen könnte“ – ein Konzept, das in dem Film „Minority Report“ von 2002 berüchtigt dargestellt wurde.

Ein hypothetisches „Ehepaar mit Kindern“ würde „für ein Weltraumbergbauunternehmen arbeiten – meist von zu Hause aus, um mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen“, und würde mit Ärzten „über Text und Chatbots“ kommunizieren. „Blockchain und KI“ würden genutzt, „um unsere Patientendaten im Voraus zu analysieren“.

Ein hypothetisches „kinderloses Paar“ würde „beim Militär mit Supersoldaten arbeiten“ und „ein Haus in einem Gebiet besitzen, das ein hohes Risiko für Überschwemmungen aufweist.“

Sie würden sich freuen, „eine SMS zu erhalten, die besagt, dass mein Führerschein automatisch erneuert wird“, da „die Regierung meine Identität, mein Sehvermögen, meinen Führerschein und meinen Wohnsitz überprüft und die Entscheidung trifft, ohne dass ich zum Amt gehen und einen Antrag stellen muss“.

Ein hypothetisches „älteres Ehepaar“ wäre in dieser Zeit „aktiv an der Mitgestaltung gesellschaftlicher Lösungen mit der Regierung beteiligt“, die „einen selbstfahrenden Autoservice“ bereitstellen würde, um sie zum Gemeindezentrum zu bringen, während ihre „verschreibungspflichtigen Flaschen“ sie an die Einnahme ihrer Tabletten erinnern würden und „intelligente Pillen“ ihrem Arzt „einen endlosen Strom von Informationen“ darüber liefern würden, wie ihr Körper auf die Behandlung reagiert.

Die neue Ära der Exploration

In dem Bericht heißt es, dass die neue Explorationsära „durch die Erweiterung menschlicher Fähigkeiten und KI-Technologien sowie durch die Erforschung des Weltraums gekennzeichnet sein wird“, wodurch sich die Gesellschaft von einem Paradigma der „Problemlösung“ zu einem Paradigma der „Erkundung von Möglichkeiten“ entwickeln würde.

Es würde einen „weltraumnahen Tourismussektor, Weltraumbergbau, Gartenhäuser, schwimmende Siedlungen und Roboterbeziehungen“ umfassen.

Der Bericht sagt auch voraus, dass selbstregulierende „bewusste Städte“, ein universelles Grundeinkommen, höhere Unternehmenssteuern, „mehrheitlich erneuerbare Energien“ und „automatisierungsbedingte Arbeitsplatzverluste“ üblich sein werden.

Diese Arbeitsplatzverluste könnten zu „verstärkten sozialen und zivilen Unruhen“ führen.

Der Bericht sieht auch „mehr Zwangsmigration“ und „Urbanisierungsdruck“ aufgrund des steigenden Meeresspiegels und von Naturkatastrophen voraus.

Es heißt, dass es einen „anhaltenden Anstieg der DIY [Do-it-yourself]-Gesundheitsversorgung“, „Städte mit 100 % erneuerbaren Energien“, „zunehmende Freundschaften mit Robotern“ und eine „Abonnement-Wirtschaft“ geben wird, in der „die Menschen weniger besitzen und mehr erleben“.

Der hypothetische 20-Jährige in dieser Zeit, ein virtueller Ivy-League-Absolvent, wäre besorgt über „zunehmende Bürgerunruhen aufgrund der massenhaften Automatisierung von Arbeitsplätzen“.

Er könnte Dinge sagen wie: „Gestern Abend gab es einen Aufstand in unserem Stadtzentrum. Einige Gruppen haben sich versammelt, um gegen die massenhafte Automatisierung von Arbeitsplätzen zu protestieren. Die Dinge wurden ziemlich feindselig.“

Dieser hypothetische 20-Jährige könnte auch über einen „Bioterrorismus-Anschlag“ besorgt sein und sagen: „Es war so traurig, als wir hörten, dass der Bioterrorismus-Anschlag … 33 Millionen Menschen ausgelöscht hat!“

Sie könnten auch ihre Besorgnis über die „große Einkommensungleichheit zwischen den Mega-Slums und Familien mit mittlerem Einkommen in einigen Teilen der Welt“ zum Ausdruck bringen.

Ein hypothetisches Paar in dieser Zeit könnte über die Ungleichheit zwischen denen, die sich „Gehirnimplantate“ leisten können, und denen, die es nicht können, besorgt sein.

„Normale Bürger fangen gerade erst an, Cyborgs zu werden und sich Hirnimplantate zu leisten, aber das ist immer noch etwas für die Reichen oder für Leute in hohen Positionen. Es ist immer noch teuer, aber es verursacht eine große Bildungslücke in der Mega-Intelligenz“, könnten sie sagen.

Der „Nahraumtourismus“ würde in dieser Ära „Wellen schlagen“, so der Bericht, aber für Reisen wären „staatliche Auflagen“ erforderlich.

Ein hypothetisches „Ehepaar mit Kindern“ in dieser Ära wäre „kürzlich arbeitslos und würde ein Beratungsunternehmen für Weltraumbergbau gründen“.

Das Paar wäre froh, „einen Gesundheitspod zu Hause zu haben, in dem wir Proben an unseren Arzt schicken können“ und „eine AR-Brille“, an die „unsere Stadtregierung regelmäßig Ankündigungen schickt … um interkulturelle Harmonie und Konnektivität zu fördern“.

Der Bericht prognostiziert viele arbeitslose Paare und stellt fest:

„Roboter haben [zu dieser Zeit] alle Aufgaben in vielen Bereichen übernommen, z. B. Anwälte, Krankenschwestern und Apotheker. Aber Waren und Dienstleistungen sind jetzt billig und machen den Lebensunterhalt entweder billig oder kostenlos. Einen Job zu haben, ist mehr eine Leidenschaft für ein höheres Einkommen als ein Grundbedürfnis.“

Ein hypothetisches kinderloses Paar in dieser Zeit wäre wahrscheinlich auch arbeitslos und würde sich Sorgen um einen ausreichenden sozialen Schutz machen. Sie könnten Bedenken äußern, wie zum Beispiel:

„Aufgrund des steigenden Meeresspiegels und der Wüstenbildung werden immer mehr Menschen auf der ganzen Welt zu Flüchtlingen.

„Einige Städte wurden sogar vollständig überflutet! Unsere Stadt nimmt einige Menschen auf und bringt sie in 3D-gedruckten schwimmenden Inselgemeinschaften unter. …

„[Aber] die meisten von uns haben ein kleines, superschnelles persönliches Gerät, das unsere Häuser betreibt, uns transportiert, unseren Lebensstil, unsere Bankkonten und unsere Ausbildung verwaltet …

„[Und] unsere Regierung stellt mehr Haushaltsmittel für die dauerhafte soziale Absicherung von Arbeitslosen aufgrund der Automatisierung zur Verfügung.“

Einer von ihnen könnte sagen: „Ein KI-gestützter Gesundheitsüberwachungsdienst, der meinen lebenslangen Gesundheitsdatenstrom nutzt, hat vorausgesagt, dass ich in naher Zukunft wahrscheinlich einen Herzinfarkt erleiden werde“, und „die staatlichen Gesundheitsdienste haben mir einen maßgeschneiderten Diätplan vorgeschlagen“.

Ein hypothetisches älteres Ehepaar in dieser Zeit könnte eine Rente erwarten, aber kommentieren: „Die Regierung hat das Rentenalter nach hinten verschoben, und das gefällt uns nicht.“

Sie könnten auch feststellen, dass „Roboter zunehmend Teil des Entscheidungsprozesses im Senat sind“ und dass „unser Premierminister einen KI-Roboter als Sonderberater hat“.

Das techno-humanitäre Zeitalter

Der Bericht sagt voraus, dass die technologisch-humanitäre Ära „durch eine Verlagerung der Innovationsbemühungen und der globalen Prioritäten hin zur Neudefinition und Ermächtigung einer neuen, technologiegestützten Menschheit“ gekennzeichnet sein wird.

Zu diesen Veränderungen gehören „Weltraumhotels und fliegende Autos“, „Unterwasserstädte und der Abbau von Ressourcen im Weltraum“, aber auch „negative Auswirkungen des Klimawandels“ wie die „Überflutung von Städten“ und „unerträgliche Temperaturen“.

Die Bewohner dieser Ära könnten „empfindungsfähige“ Städte, ein universelles Grundeinkommen, „KI-Arbeitsbeziehungen“ und „Shared-Profit-Unternehmen“ erwarten. Die meisten Arbeitsplätze, die es 2018 noch gab, werden bis dahin durch Automatisierung ersetzt worden sein.

Der Bericht sagt voraus, dass die Urbanisierung in dieser Ära „neue Wohnlösungen“ umfassen wird, wie „große Wolkenkratzer, Stadt in der Pyramide, Erdkratzer, schwimmende Städte, Unterwasserstädte“, zusammen mit „anhaltenden großen finanziellen Investitionen in Geoengineering-Bemühungen“.

Er sagt voraus, dass die sozialen Schutzmaßnahmen zunehmen werden, weil die KI zu einer größeren Ungleichheit führen wird.

In dieser Ära „werden die Fortschritte im Gesundheitswesen viele, wenn nicht sogar die meisten Krankheiten des letzten halben Jahrhunderts geheilt haben. Allerdings werden aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels neue Krankheiten auftauchen“, heißt es.

Er sagt auch voraus, dass mehr Menschen Implantate in ihren Gehirnen haben werden, die sie „intelligenter als Menschen machen“.

Infolgedessen, so der Bericht, „muss die Bildung, wie wir sie in früheren Generationen kannten, völlig umgestaltet werden, wenn wir wollen, dass sie relevant bleibt. Kinder und Erwachsene müssen im Umgang mit ihren Gehirnimplantaten geschult werden“.

Im Jahr 2071, so der Bericht weiter, „wird die genomische Gesundheit bei der Geburt untersucht“ und die Geburtsurkunde wird Teil eines „globalen Registers“ sein. Grundbesitz wird Teil eines „globalen Blockchain-Registers“ sein.

Wie The Defender bereits berichtet hat, fordern die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, insbesondere Ziel 16.9, die Bereitstellung einer digitalen rechtlichen Identität für alle, einschließlich Neugeborener, bis 2030.

Unternehmen werden die „größte Quelle für die Finanzierung von Sozialdienstleistungen sein“, und „KI-Gerichte“ werden „Arbeitsstreitigkeiten schlichten“, so der Bericht weiter.

„Eigentümerbewusste Häuser“ werden von der Regierung registriert werden und jährliche Prüfungen/Genehmigungen erfordern“, während Roboter/KI“ die Polizeiarbeit, die Feuerwehr und den Rettungsdienst“ übernehmen werden.

„Augmentationsimplantate“ werden ebenfalls bei der Regierung registriert und erneuert, ebenso wie die Raumfahrt.

Zu diesem Zeitpunkt könnte ein hypothetischer 20-Jähriger „für ein Unternehmen arbeiten, das Technologien zur Kühlung des Planeten herstellt“, während ein hypothetisches Elternteil im Weltraum für ein Bergbauunternehmen arbeiten und alle sechs Monate nach Hause pendeln könnte.

Ein hypothetisches kinderloses Paar würde sich freiwillig beim Militär melden, um ein „spezielles Grundeinkommen“ zu erhalten, und könnte „gezwungen sein, in eine Unterwasserstadt zu ziehen“, wo sie „ein kleines, aber feines, staatlich subventioniertes intelligentes Haus“ erhalten würden.

Anstatt sich mit Freunden in Cafés zu treffen, würde sich das Paar mit ihnen in seiner Wohnung treffen, die über einen „eingebauten 3D-Hologrammraum“ verfügen würde.

Es gäbe „keine Notwendigkeit mehr für Mautstellen, Kreditkarten oder Pässe“, da die Menschen „durch molekulargroße Computer, die in alles eingebettet sind“, identifiziert würden.

Die Haushalte würden „aufgrund der geringeren Fruchtbarkeit“ kleiner sein, so die Vorhersage des Berichts.

Der Bericht „Regierung im Jahr 2071“ stellt fest, dass seine Vorhersagen für jede Ära „auf [einem] plausiblen Best-Case-Szenario“ beruhen, das „keine ‚Schockereignisse‘ voraussetzt“ und auf der „am weitesten entwickelten Stadt“ des jeweiligen Zeitraums basiert, und überlässt es der Vorstellungskraft, was andere Szenarien mit sich bringen könnten.

Bemerkenswert ist jedoch, dass Arturo Bris vom IMD World Competitiveness Center den Delegierten auf der diesjährigen WGS-Tagung erklärte, dass ein „Schock“ erforderlich sei, um den „Übergang“ zu einer neuen „Weltordnung“ anzustoßen.

Er sagte nicht, wie dieser „Schock“ aussehen könnte.