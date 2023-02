Wird ein Atomkrieg, ein Schuldenkollaps oder die Erschöpfung der Energievorräte die Welt zerstören?

Egon von Greyerz

Die Fragilität war in der Geschichte wahrscheinlich noch nie so groß. Nur drei Worte bringen das Schicksal der Welt auf den Punkt.

Die DREI Worte sind: KRIEG, SCHULDEN, ENERGIE

Ein VIERTES Wort wird diejenigen, die seine Bedeutung verstehen, finanziell retten. Es wird auch eine wichtige Rolle im zukünftigen Währungssystem der Welt spielen. Das Wort ist offensichtlich GOLD. Während sich die Welt von einem fragilen, schuldenbasierten westlichen System zu einem rohstoff- und energiebasierten System im Osten und Süden bewegt, wird Gold eine strategische Rolle im Währungssystem einnehmen.

KRIEG – DRITTER WELTKRIEG

Ein Krieg ist natürlich eine potenziell katastrophale Bedrohung, denn die Existenz der Welt und der Menschheit ist nun in höchstem Maße gefährdet. Kriege sind schrecklich, egal wer sie anfängt. Seit Beginn der Menschheit hat es wahrscheinlich über 100.000 bedeutende Kriege und Konflikte gegeben.

Kriege sind schrecklich, egal wer sie anfängt. Die meisten Kriege enden mit vielen Toten und Verletzten und verursachen enorme menschliche und finanzielle Kosten. Und am Ende des Krieges ist die Situation oft schlimmer als zu Beginn, wie zum Beispiel in Afghanistan, Vietnam, Irak und Libyen, wo die USA grundlos einmarschiert sind. Das Gleiche wird höchstwahrscheinlich auch in der Ukraine der Fall sein.

Es gibt immer zwei Seiten eines Krieges. Ich habe vor vielen Jahren gelernt, dass wir, bevor wir jemanden beurteilen, drei Mondrunden in seinen Mokassins laufen müssen.

Lassen Sie uns also zuerst in Putins Mokassins laufen.

Der ganze Westen hasst Russland und hat es auf Putin personalisiert. Nur wenige wissen, dass viele der Leute, die hinter Putin stehen, extreme Hardliner und viel gefährlicher sind. Historisch gesehen hat die Ukraine (wie viele europäische Länder) ein buntes Leben geführt. Von Ende des 17. Jahrhunderts bis 1991 war die Ukraine Teil Russlands / der Sowjetunion, mit einer kurzen Unterbrechung nach der bolschewistischen Revolution 1917.

Nach der Maidan-Revolution in der Ukraine im Jahr 2014 sah das von Deutschland und Frankreich vermittelte Minsker Abkommen vor, dass Teile der Donbass-Region eine Selbstverwaltung erhalten sollten. Außerdem sollte es einen Waffenstillstand und den Abzug schwerer Waffen durch die Ukrainer geben. Das Minsker Abkommen wurde nie eingehalten, und die Ukraine tötete weiterhin über 20 000 Russen in der Region und bombardierte den Donbas. Als die Bombardierung Anfang Februar 2022 (angeblich auf Drängen der USA) intensiviert wurde, marschierte Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine ein.

So sehen also Russland und Putin die Lage in der Ukraine.

Die US-amerikanischen Neocons tragen Amerikas Mokassins und sind äußerst besorgt über den Verlust der US-Hegemonie. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die USA im Grunde in jedem Krieg, an dem sie beteiligt waren, gescheitert. Doch wenn sie in diesem Konflikt scheitern, bedeutet dies ihrer Ansicht nach das Ende der amerikanischen Vorherrschaft, sowohl politisch als auch finanziell.

Die Ukraine ist eindeutig nur ein Spielball in einem viel größeren Spiel zwischen den beiden Titanen – den USA und Russland.

Ich habe Zelenskys letzte Rede vor britischen Parlamentariern live verfolgt, in der er um Flugzeuge, Waffen und Geld bettelte. Das ist offensichtlich die Rolle eines Verteidigungsführers, obwohl er eindeutig seine Leute opfert.

Aber Kriege sind wirklich sehr bizarr. Jeden Satz, den Zelensky über die bösen russischen Invasoren sagte, beklatschten rund 1.000 Politiker, deren britische Vorfahren in einem Zeitraum von 400 Jahren über 400 Millionen Menschen und 25 % der Landmasse der Welt, einschließlich großer Teile Asiens, Australiens, Afrikas, des Nahen Ostens und Amerikas, überfallen, erobert und beherrscht hatten. Doch heute steht der Schuh auf der anderen Seite.

Politiker sind Meister im Steinewerfen, während sie im Glashaus sitzen.

Aber bei Kriegen geht es immer um KONSEQUENZEN. Es ist klar, dass der Westen die möglichen Folgen dieses Krieges leider ignoriert, da er weiterhin Geld und Waffen schickt, aber keine Friedensstifter. Die USA wollen in dieser Phase keinen Frieden, und Europa folgt einfach blindlings allem, was die USA initiieren, ohne an die Folgen zu denken, die für Europa sowohl wirtschaftlich als auch militärisch viel schwerwiegender sind.

Zelensky hat um Panzer gebeten und bekommt sie auch. Jetzt bittet er um Flugzeuge, die die NATO-Länder ebenfalls in Betracht ziehen. Offiziell gibt es noch keine NATO-Truppen in der Ukraine, aber es ist klar, dass es dort viele NATO-Soldaten ohne die offiziellen Uniformen gibt. Ein österreichischer Oberst bestätigt, dass es sich bei einem NATO-Soldaten, der seine Uniform auszieht, um einen Söldner handelt, und dass die NATO auf diese Weise inoffiziell Truppen in die Ukraine schickt. Auch die Mozart-Gruppe, die von einem pensionierten Oberst des US Marine Corps angeführt wird, agiert in der Ukraine als Söldner.

Es ist also klar, dass sich nicht nur NATO-Waffen in der Ukraine befinden, sondern auch Soldaten. Dies ist per Definition so nahe am Dritten Weltkrieg, wie es nur geht.

Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass Russland diesen Krieg mit seiner militärischen Überlegenheit verlieren wird. Selbst mit umfangreicher zusätzlicher Hilfe der NATO dürfte die Ukraine kaum eine Chance haben.

Wenn die NATO beschließt, den Krieg mit größeren Truppen und Ausrüstungen zu eskalieren, wird nicht nur Russland stark reagieren, sondern möglicherweise auch China und vielleicht Indien und Korea.

Aber in einem Atomkrieg gibt es eindeutig nur Verlierer.

Wenn das passiert, werden große Teile der Welt und der Bevölkerung verschwunden sein, und wir müssen uns keine Gedanken über Defizite und Schulden oder Aktien und Gold machen.

Hoffen wir, dass die führenden Politiker der Welt und diejenigen, die an ihren Fäden ziehen, zur Vernunft kommen.

SCHULDENBLASEN

Nach der Genesis in der Bibel baute Nimrod (Enkel von Noah) den Turm von Babel. Der Wunsch der Babylonier war es, ihn „mit der Spitze in den Himmel“ zu bauen. Doch Gott bestrafte sie für diese Tat, stoppte den Bau und zerstreute die Menschen in alle Welt. Davor sprachen sie dieselbe Sprache, aber danach sprachen sie alle verschiedene Sprachen, so dass sie einander nicht mehr verstehen konnten.

Seitdem haben sich die Zentralbanker Türme oder Strukturen gebaut, die zwar nicht ganz den Himmel erreicht haben, aber sowohl ihre Bestrebungen als auch das Geld, das sie gedruckt haben, wahrscheinlich schon.

Was diese Gebäude zum Einsturz bringen wird, ist wahrscheinlich nicht der Zorn Gottes, sondern der Zorn der Menschen, wenn sie erkennen, dass diese Denkmäler ein Zeichen für die Hybris der Banker sind, die auf Falschgeld basieren. Und dieses Falschgeld hat nicht nur grandiose Gebäude wie den Turm der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Babel Basel oder das Eccles-Gebäude, in dem die FED in Washington untergebracht ist, errichtet.

Nein, auch das Falschgeld hat den obersten paar Prozent der Wohlhabenden zu erstaunlichem Reichtum verholfen und den Rest verarmen lassen.

Die Französische Revolution im späten 18. Jahrhundert oder die Russische Revolution von 1917 wurden durch wesentlich geringere Unterschiede zwischen Arm und Reich verursacht als heute.

Die Armut und der Hunger, die viele Menschen in der Welt bereits erleben, werden in den kommenden Jahren/Jahrzehnten wahrscheinlich zu sozialen Unruhen und Revolutionen in großem Ausmaß führen. Im letzten Quartal kam es in mehr als 100 Ländern zu Unruhen, und in mehr als 30 Ländern herrscht derzeit Krieg. Ein Zusammenbruch des Finanzsystems, das weniger stabil ist als ein Kartenhaus, wird die Situation natürlich noch verschlimmern und könnte leicht zu größeren Unruhen in vielen Teilen der Welt führen.

GLOBALE SCHULDENBLASE VON 2,3 Quadrillion DOLLAR

Wie viele Milliarden sind eine Quadrillion? Tausend Millionen Millionen. Man könnte es auch als tausend Billionen oder eine Million Milliarden bezeichnen.

Wie ich in vielen Artikeln dargelegt habe, haben die oben erwähnten Türme dazu beigetragen, eine globale Schuldenblase von 300 Billionen Dollar plus Derivate und ungedeckte Verbindlichkeiten von etwa 2 quadrillion Dollar zu schaffen, von denen sich der größte Teil in den nächsten zehn Jahren oder weniger in Schulden verwandeln wird.

Selbst wenn die Welt einen großen Atomkrieg vermeiden kann, wird sie wahrscheinlich unter den massiven Auswirkungen der nächsten Finanzkatastrophe leiden.

Wie Gandhi sagte:

„ES GIBT GENUG AUF DER WELT FÜR DIE FÜR DIE BEDÜRFNISSE DES MENSCHEN, ABER NICHT FÜR SEINE GIER.“

Die Schaffung von 2,3 Billionen Dollar an globalen Verbindlichkeiten hat nichts mit den Bedürfnissen der Menschen zu tun, sondern nur mit der Gier einiger weniger auf Kosten der Menschheit.

Wenn die nukleare Finanzblase in den nächsten Jahren platzt, werden wir eine Implosion der realen Vermögenspreise um 75-90% erleben, wie ich in vielen Artikeln, z.B. hier, dargelegt habe.

In meinem Artikel „IN THE END THE $ GOES TO ZERO AND THE US DEFAULTS„, erkläre ich auch, dass „es keine Möglichkeit gibt, den endgültigen Zusammenbruch eines durch Kreditexpansion verursachten Booms zu vermeiden„, wie von Mises sagte.

Selbst wenn die Welt die Bedrohung durch einen Atomkrieg überlebt, ist der Zusammenbruch des Finanzsystems also absolut unvermeidlich. Die Gier und die Anbetung des goldenen Kalbs, die einige Teile der Welt in den letzten 50 Jahren praktiziert haben, werden nicht ungestraft bleiben.

Die bevorstehende große Transformation wird wie ein finanzielles Nuklearereignis sein. Nach einem schwierigen Übergang wird die Welt nicht nur mit einer viel solideren Grundlage daraus hervorgehen, sondern auch auf der Basis viel besserer menschlicher Werte als heute.

ÖL – ENERGIE

In dem Maße, in dem sich die Welt von einem schuldenbasierten Falschgeldsystem zu einem wesentlich solideren System entwickelt, das auf realen Werten, insbesondere Energie und anderen Rohstoffen, beruht, wird sich das Machtgleichgewicht kontinuierlich vom Westen nach Osten und Süden verschieben.

Ich habe in diesem Artikel den Niedergang des Westens und den Aufstieg der BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Eurasischen Wirtschaftsunion beschrieben.

Die endgültige Talfahrt des Dollars wird wahrscheinlich mit einem Zahlungsausfall der USA einhergehen, auch wenn die Hybris der USA sie daran hindern wird, dieses Wort zu benutzen. Stattdessen wird es als „Reset“ bezeichnet werden, aber die ganze Welt wird wissen, dass dieser ungeordnete Reset dazu führen wird, dass die US-Währung ihren gesamten Wert verliert.

Die Fed wird natürlich eine neue digitale Währung erfinden, die der Rest der Welt nicht anrühren sollte. Denken Sie daran, dass der Dollar, wie die meisten Währungen, seit 1971 bereits 98 % an Wert verloren hat. Aber der letzte Rückgang von 2 % bedeutet einen Rückgang von 100 % gegenüber heute.

Im Laufe der Geschichte hat jede Währung die gleiche totale Zerstörung erfahren. Anmaßende Regierungen und Zentralbanker haben diese Strafe eindeutig verdient. Aber leider sind es immer die unverdienten Menschen, die am meisten leiden werden.

ENERGIE

Eine weitere große Wirtschaftskrise für die Welt ist das schrumpfende Energiesystem.

Die Weltwirtschaft wird durch Energie angetrieben. Ohne ausreichende Energieversorgung würde der Lebensstandard drastisch sinken. Derzeit entfallen 83 % der weltweiten Energie auf fossile Brennstoffe. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die starke Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in den nächsten Jahrzehnten ändern wird.

Die Skala zeigt Milliarden Tonnen Energie in Öläquivalenten.

Wie die Grafik zeigt, ist die aus fossilen Brennstoffen gewonnene Energie in den letzten Jahren zurückgegangen. Dieser Trend wird sich in den nächsten mehr als 20 Jahren beschleunigen, da die Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe abnimmt und die Kosten steigen. Die wirtschaftlichen Kosten der Energieerzeugung sind seit 1980 um das Fünffache gestiegen.

Den wenigsten Menschen ist klar, dass der Wohlstand der Welt nicht mit mehr Schulden, sondern mit mehr und billigerer Energie steigt.

Doch wie die obige Grafik zeigt, wird die Energieproduktion leider noch mindestens 20 Jahre lang zurückgehen.

Weniger Energie bedeutet weniger Wohlstand für die Welt. Und denken Sie daran, dass dies zusätzlich zu einem erheblichen Rückgang des Wohlstands aufgrund der Implosion des Finanzsystems und der Vermögenswerte geschieht.

Die obige Grafik zeigt, dass die Energie aus fossilen Brennstoffen zwischen 2021 und 2040 um 18 % zurückgehen wird. Obwohl die Wind- und Solarenergie proportional zunehmen wird, kann sie den Rückgang bei den fossilen Brennstoffen in keiner Weise ausgleichen. Um die Differenz auszugleichen, müssten die erneuerbaren Energien um 900 % zunehmen, was Investitionen von über 100 Billionen Dollar erfordern würde. Dies ist höchst unwahrscheinlich, da die Produktion von Wind- und Solarenergie stark von fossilen Brennstoffen abhängig ist.

Ein weiteres großes Problem ist, dass es keine effiziente Methode zur Speicherung erneuerbarer Energie gibt.

Nehmen wir nur das Beispiel der Energiegewinnung aus Batterien. Die größte Batteriefabrik der Welt ist die Tesla-Giga-Fabrik. Die jährliche Gesamtproduktion dieser Fabrik würde 3 Minuten des jährlichen US-Strombedarfs erzeugen. Selbst bei einer Batterieproduktion von 1.000 Jahren würden die Batterien dieser Fabrik nur 2 Tage des US-Strombedarfs produzieren.

Batterien werden also höchstwahrscheinlich für Jahrzehnte keine brauchbare Energiequelle sein, zumal sie zu ihrer Herstellung und Aufladung fossile Brennstoffe benötigen.

Die Kernenergie ist heute die beste verfügbare Option. Aber der Zeitaufwand und die Kosten für die Herstellung von Kernenergie bedeuten, dass sie auf Jahrzehnte hinaus keine brauchbare Alternative sein wird. Außerdem haben viele Länder die Kernenergie aus politischen Gründen eingestellt. Das obige Schaubild zeigt, dass die Kernenergie und die Wasserkraft in den nächsten 20 Jahren nur sehr geringfügig zunehmen werden.

Natürlich möchte die Welt eine sauberere und effizientere Energieversorgung erreichen. Aber wir haben heute nicht die Mittel, diese Energie in großen Mengen aus anderen als fossilen Brennstoffen zu erzeugen.

Ein Stopp oder eine Verringerung der Produktion fossiler Brennstoffe, wie sie von vielen Politikern und Klimaaktivisten gewünscht wird, wird den Niedergang der Weltwirtschaft also garantiert noch erheblich verschärfen.

Die Luft könnte sauberer werden, aber viele müssten sie in Höhlen genießen, mit wenig Nahrung oder anderen Notwendigkeiten und Annehmlichkeiten, die wir heute haben.

Es ist also klar, dass die Welt nicht einmal auf das beste Energieszenario vorbereitet ist, das zumindest in den nächsten 20 bis 30 Jahren einen erheblichen Rückgang des Lebensstandards mit sich bringt.

GOLD

Digitale Währungen sind das perfekte Mittel zur Kontrolle der Menschen in einer totalitären Welt. Sie geben Big Brother die totale Macht über das Geld der Menschen. Sie können besteuert, mit Geldstrafen belegt oder nach Lust und Laune der Regierung gelenkt werden. Dies schließt willkürliche Besteuerung oder Beschlagnahmung ein.

Daher sind CBDCs (Central Bank Digital Currencies) eine totale Katastrophe in Bezug auf die persönliche Freiheit. Aber in vielen Ländern sind die Leibeigenen bereits darauf vorbereitet worden. Nehmen Sie Schweden, wo es kaum noch Bargeld gibt und Kreditkarten für alle Ausgaben verwendet werden, selbst für den Kauf einer Zeitung oder eines Brotes. Die meisten Geschäfte nehmen nicht einmal Bargeld an.

So würden die friedfertigen Schweden die Kontrolle über ihr Geld gerne an die Regierung abgeben, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein.

Als Freiheitsliebende würde ich es hassen, unter solchen Bedingungen zu leben, auch wenn ich in Schweden geboren bin und viele Aspekte dieses Landes sehr schätze.

Die Menschen werden in keinem Land über digitales Geld abstimmen können, so wie sie auch kein Mitspracherecht haben, wenn ihre Führer einen Krieg beginnen. Ich persönlich würde alles tun, um solche repressiven Umstände zu vermeiden, aber mir ist klar, dass dies für die meisten Menschen schwierig wäre.

Mit dem bevorstehenden Fall des Dollars und vieler anderer Währungen sowie dem Ende des Petrodollars wird Gold wahrscheinlich eine wichtige Rolle in dem vom Osten und Süden dominierten Währungssystem spielen.

Da die Staatsausgaben in den meisten Ländern außer Kontrolle geraten sind, ist Gold die einzige Währung, der man vertrauen kann, so wie es schon seit 1.000 Jahren der Fall ist.

Die BRICS, mit China, Russland und Indien als wichtige Goldländer, werden Gold wahrscheinlich zu einem wichtigen Bestandteil des zukünftigen Währungssystems machen.

Gold ist nicht für Investitionen oder Spekulationen gedacht.

Gold ist eine Versicherung und der Erhalt von Vermögen.

Gold ist Sparen und finanzielles Überleben.

2023 wird wahrscheinlich das Jahr des Goldes sein. Sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht sieht es so aus, als ob Gold in diesem Jahr große Aufwärtsbewegungen machen wird. Jede Korrektur muss genutzt werden, um zu akkumulieren. Es ist viel besser, niedrig zu kaufen als bei Ausbrüchen.

Aber bitte kaufen Sie nur physisches Gold und lagern Sie es an einem sicheren Ort, fern von kleptokratischen Regierungen.