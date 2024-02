Die Lehren aus dem Vietnamkrieg werden im Ukrainekonflikt perfektioniert

Von Peter Haisenko

Die USA haben ihre Intervention in Vietnam aus mehreren Gründen erfolglos abbrechen müssen. In den folgenden Angriffskriegen haben sie zwar den Kapitalfehler nicht wiederholt, aber wirklich erfolgreich waren auch diese nicht. Dennoch ist es ihnen gelungen, zumindest medial zu siegen. Wird das mit der Ukraine auch gelingen?

Der Vietnamkrieg war der erste, der von soviel unkontrollierter Berichterstattung begleitet worden ist. Das hat die Stimmung in den USA stark beeinflusst und zu massiven, teilweise unkontrollierbaren Protesten gegen diesen Krieg geführt. Das darf als einer der wichtigsten Faktoren gewertet werden, warum sich die USA schmählich aus diesem Krieg zurückziehen und ihn verloren geben mussten. Daraus haben sie etwas gelernt. So durften zum Beispiel aus dem Irak-Krieg nur handverlesene Journalisten „berichten“. Es wurde der „embedded journalist“ installiert, der nur noch berichten konnte und durfte, was das Pentagon erlaubte. Siehe hier: