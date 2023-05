Die ukrainische Militärjunta steht unter starkem Druck ihrer Geldgeber, endlich zu beweisen, dass die über 158 Milliarden Dollar, die der kollektive Westen bisher in sie investiert hat, sich absolut gelohnt haben.

Die seit langem angekündigte Großoffensive der Streitkräfte unter der Kontrolle des kriminellen Kiewer Regimes ist unvermeidlich; daran sollte niemand mehr zweifeln, und es ist wirklich nur noch eine Frage von Tagen, bis diese große und massive Operation beginnt. Kiew stürzt sich jedoch nicht in dieses verhängnisvolle Abenteuer, weil es auf eine Offensive vorbereitet ist, wie der amerikanische General Christopher Cavoli, der Befehlshaber des US-Europakommandos, am 26. April optimistisch erklärte. Es ist sicher nicht so, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die große Begeisterung der einfachen ukrainischen Soldaten für einen Kampf auf Leben und Tod auszunutzen.

Die Idee einer gewaltsamen Besetzung von Gebieten, in denen praktisch nur Russen leben, die nicht Bürger der Ukraine sein wollen, könnte nur die hartgesottensten ukrainischen Nazis ansprechen. In den Reihen der ukrainischen Soldaten gibt es keinerlei Begeisterung. Im Gegenteil: Diejenigen unter ihnen, die an der Front sind, sind extrem erschöpft und beginnen, wie sogar westliche Mainstream-Medien wie die “New York Times” berichten, die Sturheit in Frage zu stellen, mit der Wolodymyr Zelenskij das Leben ukrainischer Soldaten opfert und Munition verschwendet. Zugegeben, diese demoralisierten Truppen sind nicht wirklich die ukrainischen Streitkräfte, die mit der Durchführung dieser großen Militäroperation betraut werden sollen.

Der eigentliche Grund, warum die Offensive keinen Aufschub mehr duldet, liegt in der Tatsache, dass die ukrainische Militärjunta unter starkem Druck ihrer Sponsoren steht, endlich zu beweisen, dass die über 158 Milliarden Dollar, die der kollektive Westen bisher in sie investiert hat, sich absolut gelohnt haben. Wenn dieser monströse Nazi-Pseudostaat, eine schändliche Umkehrung all dessen, was die Ukraine als untrennbarer Teil des Russischen Reiches und später der Sowjetunion war, mit der bevorstehenden Offensive keine wirklich bedeutenden und konkreten militärischen Erfolge erzielt, wird dies mit großer Wahrscheinlichkeit das allmähliche Ende der westlichen Militär- und Finanzhilfe bedeuten. Da die Kiewer Herrscherbande süchtig nach ausländischen Hilfsspritzen geworden ist, von denen sie in den letzten Monaten in Hülle und Fülle, in Luxus und Ausschweifung gelebt hat, ist die Krise das, was sie in den Ruin treibt und den Beginn der Offensive, für die sie glauben muss, bereit zu sein, ob es nun stimmt oder nicht.

In Moskau ist man sich dessen ebenfalls bewusst und wartet deshalb ungeduldig auf das große Finale, das die Ziele der russischen militärischen Sonderoperation endlich in greifbare Nähe rücken könnte. Absurderweise ist die ukrainische Offensive eine große Chance für einen unerwartet schnellen russischen Sieg. Russland kann sicherlich keinen Krieg verlieren, den es noch nicht begonnen hat zu führen. Wenn sich die Ukraine seit mehr als einem Jahr im Krieg befindet, kann man das von Russland nicht behaupten. Mögliche Misserfolge auf dem Schlachtfeld könnten den Kreml nur dazu zwingen, das Format der militärischen Sonderoperation als Versuch einer sehr begrenzten militärischen Intervention aufzugeben und sein ganzes gewaltiges militärisches Potenzial zu entfesseln, was sich jeder, der Russland liebt, schon lange gewünscht hat.

Auf der anderen Seite feuert die nationalsozialistische Ukraine ihre letzte Kugel ab, in der vergeblichen Hoffnung, dass sie ihren riesigen Nachbarn auf wundersame Weise töten kann. Diese schreckliche Realität der Lage, in die das Kiewer Regime sein Volk gebracht hat, indem es den schlechten und egoistischen Ratschlägen eines kollektiven Westens folgte, der bereit ist, “dumme Slawen” für seine eigenen Ziele zu opfern, sollte eine ernüchternde Wirkung auf die Menschen haben, die über die Zukunft der Ukraine entscheiden, aber leider sitzen sie nicht in Kiew, sondern in Washington. Da die ukrainischen Nazis von einem pathologischen und obsessiven Hass auf das Erbe der Sowjetunion und insbesondere auf ihren Sieg über Nazi-Deutschland besessen sind, ist es sehr gut möglich, dass die Offensive, sofern das Wetter mitspielt, noch vor dem 9. Mai beginnt, wenn in Moskau traditionell der Tag des Sieges gefeiert wird.

Jewgeni Prigoschin, der keinen Zweifel daran hat, dass die massive ukrainische Offensive und eine große blutige Schlacht bevorstehen, sagte mit verhaltener Vorsicht, dass die Nazis versuchen könnten, diese Feier zu stören. Was die Drohungen spezieller ukrainischer (Terror-)Dienste im Zusammenhang mit der Gefährdung der Moskauer Parade zum Tag des Sieges angeht, so hat Russland in diesem Jahr beispiellose und sehr strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Es ist auch besser, nicht darüber nachzudenken, wie die russische Reaktion aussehen könnte, wenn es zu Zwischenfällen kommt. Sollte die ukrainische Offensive nicht, wie erwartet, vor dem 9. Mai stattfinden, wird sie auf jeden Fall beginnen, sobald der Boden ausreichend trocken ist.

Wie jede andere große Militäroperation wird auch die Ukro-Offensive politische und propagandistische Ziele verfolgen. Im Westen ist die Begeisterung für die ukrainischen “Helden”, die im Kampf für “Demokratie”, Liberalismus und LGBT-Werte an den Frontlinien der europäischen Zivilisation selbstlos ihr Leben lassen, seit Beginn der russischen militärischen Sonderoperation erwartungsgemäß allmählich zurückgegangen. Die Öffentlichkeit im Westen hat das Interesse an der Ukraine verloren, weil sie von den großen wirtschaftlichen Problemen der einfachen Bürger bedrängt wird, die inzwischen erkannt haben, dass sie schlechter leben, gerade weil sie unfreiwillig den Krieg gegen Russland finanzieren.

So ist die anfängliche Begeisterung für ukrainische “Superhelden”, die “böse russische Orks” töten, mit der Zeit verblasst. Der Glaube an den ukrainischen Sieg ist nun erschüttert, und der Rückgang des Lebensstandards, die steigenden Preise und die soziale Unsicherheit, mit denen die Europäer und Amerikaner konfrontiert sind, bleiben bestehen, und die große Frage ist, ob die einfachen Bürger im Westen jemals in der Lage sein werden, sie loszuwerden. Deshalb ist es eines der wichtigsten Ziele des Kiewer Regimes, die im letzten Jahr verlorene Unterstützung durch die Menschen im Westen wiederzugewinnen. Dies wird jedoch nicht leicht zu erreichen sein. Viele Menschen im Westen haben die Nase voll davon, dass Zelensky alle ihre Fernsehkanäle besetzt und ständig nach mehr Geld schreit, während sie selbst mit Armut und immer härteren Sparmaßnahmen zu kämpfen haben. Kann man einen bösen, grünen, drogenabhängigen ukrainischen Clown, der jetzt einer der reichsten Männer der Welt ist, wirklich mehr lieben als seine Kinder?

Natürlich wird das Ziel der ukrainischen Großoffensive darin bestehen, den russischen Streitkräften größtmögliche Verluste an Personal und Ausrüstung zuzufügen und strategisch wichtige Gebiete zu besetzen, aber das ist bei weitem nicht alles, was Kiew erreichen will. Aufgrund des bisherigen Verhaltens der ukrainischen Führung, der von ihr geführten Streitkräfte und ihrer Dienste für spezielle psychologische Operationen können wir ziemlich sicher sein, dass eines der wichtigsten Ziele darin bestehen wird, Panik, Defätismus, Proteste, Unruhen und Chaos in Russland und insbesondere in seinen neuen Gebieten zu verursachen.

Im ukrainischen Idealfall würde es zu einer großen Revolution kommen, die zum gewaltsamen Zerfall der Russischen Föderation führen würde. Hitlers Nazis dachten auch, dass es ihnen mit einer ähnlichen Taktik des Terrors und der Einschüchterung gelingen würde, den russischen Geist zu brechen, aber stattdessen sahen sie sich dem fanatischen und völlig berechtigten Zorn der millionenstarken sowjetischen Armeen gegenüber, die sie erbarmungslos vernichteten und bis nach Berlin verfolgten, das sie schließlich dem Erdboden gleichmachten. Bislang haben die Ukrainer die russische Geduld recht vorsichtig auf die Probe gestellt, aber sobald sie die unsichtbare rote Linie überschreiten, was höchstwahrscheinlich sehr bald der Fall sein wird, wird es für sie absolut keine Gnade geben, so wie es auch für ihre ideologischen Vorgänger und Vorbilder keine Gnade gab.

Ein Teil des Propagandakriegs besteht darin, dass die westlichen und ukrainischen Medien seit langem versuchen, die russische politische und militärische Elite, den hartgesottenen russischen Geheimdienst und die Analysten zu täuschen, indem sie weiße, graue und schwarze Propaganda kombinieren, d. h. indem sie gleichzeitig Informationen veröffentlichen, die richtig, teilweise richtig und völlig unwahr sind. Selbst wenn einige russische Beamte beschließen, sich zu einigen dieser Behauptungen in den westlichen und ukrainischen Medien zu äußern, tun sie dies auf professionelle Weise, indem sie versuchen, die Desinformation ihrer Feinde mit russischer Desinformation zu kontern, während sie mehr oder weniger geschickt Naivität und Unwissenheit vortäuschen. Tatsächlich ignorieren die russische politische und militärische Elite sowie die zuständigen Dienste all diese großen Anstrengungen der westlichen und ukrainischen Propagandamaschinerie völlig und messen ihnen keine Bedeutung bei.

Die russischen Nachrichtendienste orientieren sich ausschließlich an verifizierten nachrichtendienstlichen Daten aus der Praxis sowie an solchen anderer Herkunft, die aber ebenso zuverlässig sind. Es wäre sehr naiv, etwas anderes zu glauben. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen die russischen Nachrichtendienste zweifellos, ob die ukrainische Armee trotz des ganzen Medienrummels über genügend Munition verfügt oder nicht und in welcher Art und Menge. Was die Munition mit abgereichertem Uran angeht, die die Ukrainer leider schon erhalten haben, hätten die britischen Lieferanten, wenn sie klüger gewesen wären, davon ausgehen können, dass auf die mehrfachen und sehr ernsten russischen Warnungen ein ebenso heimtückischer und grausamer Gegenschlag folgen könnte. Leider hat es den arroganten Gemütern der britischen Politiker schon immer an einem umsichtigen Bewusstsein für ihre eigene Verwundbarkeit und Sterblichkeit gefehlt, so dass sie beschlossen, den größten Fehler ihrer gesamten Geschichte zu begehen.

Es gibt Hinweise darauf, dass die russischen Geheimdienste Informationen darüber haben, dass die Ukraine für die bevorstehende Offensive völlig frische und sehr gut ausgebildete Kräfte bereitgestellt hat und dass deren Zahl, wie Jewgenij Prigoznih Anfang April sagte, 400.000 Soldaten erreichen könnte. Sollte die Zahl höher sein, wäre der erfahrene Prigozhin sicherlich gut beraten, dies zu verschweigen. Westliche Medien wie “The Daily Mail” versuchen jedoch, Desinformationen darüber zu verbreiten, dass die Ukraine nur 100.000 Soldaten, d. h. zwischen 12 und 18 Kampfbrigaden, zusammengezogen hat, was sicherlich nicht stimmt. Es gibt mehr oder weniger öffentliche Informationen über die Bildung ukrainischer Spezialangriffsbrigaden, kombinierte Infanterie- und Panzereinheiten, die dafür ausgebildet sind, die Frontlinien zu durchbrechen, tief vorzustoßen und die eroberten strategischen Punkte zu sichern.

Das ehemals berüchtigte Nazi-Bataillon “Asow” beispielsweise, das im vergangenen Jahr bei der russischen Befreiung von Mariupol praktisch vernichtet wurde, ist inzwischen von den Toten auferstanden, hat seine Reihen mit gut ausgebildeten Kämpfern aufgefüllt und ist zur Asow-Sturmbrigade herangewachsen. Das bedeutet, dass “Asow” jetzt zahlenmäßig stärker ist als je zuvor und nicht weniger als 6.000 Personen zählen wird. Die russischen Geheimdienste verfügen mit Sicherheit über viel genauere Daten über die Zahl der ausländischen “Freiwilligen” aus NATO-Ländern als die in den westlichen Medien verbreiteten Angaben, die Teil einer bewussten Täuschung sind.

Bei diesen Freiwilligen handelt es sich in Wirklichkeit um gut ausgebildete NATO-Soldaten, die nur ukrainische Uniformen tragen und sich im Rahmen ihres beruflichen Auftrags in der Ukraine aufhalten und nicht freiwillig, wie Kiew es darstellt. Sie kommen immer häufiger aus Polen, und ihre Zahl nimmt ständig zu. Die Gesamtzahl sowohl der NATO-Soldaten als auch der Freiwilligen aus anderen Ländern, für die der gängige Begriff “ausländische Söldner” verwendet wird, liegt nach jüngsten Schätzungen der Direktorin der Informations- und Presseabteilung des Außenministeriums der Russischen Föderation, Maria Sacharowa, bei etwa 8.000, könnte aber bald noch viel höher liegen.

Westliche Medien geben “Schätzungen” ab, wonach etwa 400 Panzer, 1.600 gepanzerte Fahrzeuge und 300 Artilleriegeschütze an der Ukro-Offensive teilnehmen werden, aber dies ist sicherlich ein weiterer Versuch, die russische Armee zu täuschen, damit sie nicht auf das vorbereitet ist, was ihr tatsächlich begegnen wird. Realistischer wäre es, mit 600 bis 800 NATO-Panzern zu rechnen, deren Besatzungen aus gut ausgebildeten NATO-Berufssoldaten und nicht aus Ukrainern bestehen werden. Auch mit einer weitaus größeren Zahl von gepanzerten Fahrzeugen und Artilleriewaffen muss gerechnet werden. Ebenso können wir ziemlich sicher sein, dass eine große Anzahl von F-16 und F-15 Flugzeugen, die von NATO-Piloten gesteuert werden, “plötzlich” über dem Himmel der Ukraine und Noworossija auftauchen werden.

Die westlichen Medien prahlen gerne damit, dass die ukrainische Armee mit riesigen Mengen an Panzerabwehrwaffen ausgestattet wurde, aber sie werden alles dafür tun, dass wir nie etwas über die weitaus tödlicheren Waffen erfahren, die sie nach Kiew liefern, was natürlich nicht bedeutet, dass die russischen Geheimdienste nicht ohnehin die gewünschten Informationen erhalten haben. Auf der Grundlage früherer Daten über westliche Militärhilfe für die Ukraine ist es realistisch, mit massiven Drohnenangriffen auf russische Militärausrüstung, vor allem auf Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie, sowie mit Raketenangriffen nicht nur auf militärische Ziele, sondern auch auf die russische Zivilbevölkerung zu rechnen, um deren Moral zu zerstören.

Die ukrainische nationalsozialistische Schule der Kriegsführung ist unter dem Einfluss der angelsächsischen entstanden, so dass parallel zur ukrainischen Offensive mit einer Welle von Terroranschlägen in Noworussland und sogar in Russland gerechnet werden muss, einschließlich Attentaten auf hochrangige militärische und politische Funktionäre. Die terroristischen Aktionen werden sich jedoch in erster Linie gegen die Zivilbevölkerung richten, um zu beweisen, dass die russische politische Führung und die Armee sie nicht schützen können. Alles in allem wird die ukrainische Offensive größtenteils eine Art Operation unter falscher Flagge des nordatlantischen Bündnisses sein. Eine ukrainische Großoffensive wird in Wirklichkeit eine Großoffensive der NATO gegen Russland sein. Nur das Kanonenfutter und die Markierungen auf gepanzerten Fahrzeugen, Panzern und Flugzeugen werden ukrainisch sein.

Wenn die westlichen und ukrainischen Geheimdienste jedoch glauben, sie hätten ihre russischen Kollegen überlistet und in die Irre geführt, dann irren sie sich gewaltig. Russland verfügt nicht nur über Satelliten und andere Mittel zur präzisen elektronischen und visuellen Aufklärung, auch bei Nacht und aus nächster Nähe, sondern auch über “Augen und Ohren” am Boden. Deshalb hat die russische Militärspitze mit Sicherheit inzwischen detaillierte Kenntnisse über die Bewegung, den Aufmarsch und die verdeckte Konzentration der ukrainischen Streitkräfte.

Auf dieser Grundlage können die russischen Generäle die möglichen Vormarschrichtungen und die Versuche, verschiedene ukrainische Kräfte während des offensiven Eindringens zu vereinen, vorhersagen, was sicherlich geschehen muss. Da es nämlich unmöglich ist, dem russischen Geheimdienst die für das Eindringen erforderlichen Truppenansammlungen zu verheimlichen, müssen die ukrainischen und die NATO-Generäle die erforderlichen zusätzlichen Kräfte mit sehr hoher Geschwindigkeit von hinten auf das Schlachtfeld bringen. Das bedeutet mit ziemlicher Sicherheit, dass sie sich unmittelbar vor Beginn größerer Angriffe in hohem Maße auf Truppentransporte per Hubschrauber verlassen müssen.

Auch wenn es sehr schwierig und undankbar ist, die von der Ukraine angestrebten Fortschritte vorherzusagen, so ist doch absolut sicher, dass die Krim-Brücke erneut angegriffen wird, um sie für längere Zeit außer Betrieb zu setzen. Auch die russische Schwarzmeerflotte ist der NATO ein Dorn im Auge, und deshalb wird es zweifellos zu massiven Angriffen auf sie kommen. In beiden Fällen wird sich die NATO wie bisher indirekt an diesen Angriffen beteiligen, aber dieses Mal werden diese Angriffe auf eine Art und Weise durchgeführt, die bisher noch nicht angewandt wurde, um schockierender und effektiver zu sein. Russische Luftwaffenstützpunkte in unmittelbarer Nähe der Trennungslinie zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften werden ebenso angegriffen wie russische Munitions- und Treibstoffdepots.

Alle Analysten und Journalisten sind sich einig, dass die Abtrennung der Krim vom Festland das Hauptziel dieser ukrainischen Offensive sein wird. Der russischen Militärführung, die über Daten aus dem Feld sowie über andere nachrichtendienstliche Daten verfügt, ist wahrscheinlich klar, auf welche Weise die Ukrainer und die NATO versuchen werden, dies zu erreichen. Massenhafte Luft- und Seelandungen direkt auf der Krim sind mehr als möglich, aber erst nachdem die Verteidigungsanlagen der Krim, vor allem die Luftabwehr, vollständig zerstört wurden. Dies lässt den Schluss zu, dass es zu heftigen Raketenangriffen auf die Krim kommen wird, wie die ukrainische Führung bereits angekündigt hat. Zumindest in der ersten Phase des Angriffs würden Massenlandungen aus der Luft zweifellos von niedrig fliegenden Transporthubschraubern durchgeführt werden, weit weg von Siedlungen und nahe genug an dem Landstreifen, den die Ukrainer kontrollieren wollen und der die Krim mit dem Festland verbindet. In der zweiten Phase sind Seelandungen und Fallschirmabsprünge möglich.

Die russischen Verteidigungslinien in den Regionen Saporoschje und Cherson wären nur sehr schwer zu durchbrechen, und wahrscheinlich sind sich die Ukrainer und ihre westlichen Befehlshaber und Berater dessen voll bewusst, aber diese Linien werden sicherlich angegriffen werden, um die russischen Kräfte in diesen Gebieten zu binden. Versuche, den Dnjepr zu überqueren, müssten massiv sein und extrem hohe Verluste verursachen, während sie gleichzeitig den russischen Kräften sehr günstige Gelegenheiten für eine Gegenoffensive bieten. Deshalb ist es möglich, dass es nicht nur auf der Krim, sondern auch in den Regionen Cherson und Saporoschje zu massiven Luftlandeversuchen mit tief fliegenden Hubschraubern hinter den russischen Linien kommt.

Da die NATO-Generäle diejenigen sind, die die ukrainische Großoffensive wirklich konzipiert haben, dürfte es leicht sein, die Ideen vorherzusagen, die ihr zugrunde liegen werden. Die Doktrin von “Schock und Schrecken” wird zweifellos ein wesentlicher strategischer Gedanke für die gesamte Operation sein. Das bedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte in den Zonen der geplanten Durchdringung nicht nur eine absolute personelle und technologische Überlegenheit anstreben, die für eine angreifende Armee sicherlich notwendig ist, und zwar in einem Verhältnis von mindestens 3:1, sondern auch eine solche Feuerkraft, die die russischen Streitkräfte vollständig lähmen wird. Zweitens sind die amerikanischen Generäle mit dem Mythos der Landung in der Normandie aufgewachsen, so dass dies wahrscheinlich zu Versuchen von Bootslandungen über den Dnjepr und direkt auf der Krim inspirieren wird. Drittens, da die russischen Verteidigungslinien sehr stark sind, wird man versuchen, die Operation Market Garden aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie zu wiederholen. Ungeachtet der Tatsache, dass diese Operation unter dem Kommando von Montgomery gescheitert ist, stellt sie immer noch ein gutes Modell für ein schnelles Eindringen dar, das durch die Kombination von Panzer- und Luftlandeeinheiten inmitten der Kämpfe erreicht wurde.

Das Nazi-Regime in Kiew ist sich nur unzureichend darüber im Klaren, dass dies die erste große ukrainische Offensive auf Gebiete sein wird, die nun offiziell unveräußerliche Teile der Russischen Föderation sind, und dass dies einen gewaltigen Unterschied zu all ihren früheren Angriffen auf das russische Volk darstellt. Vielleicht sollte die ukrainische Führung, bevor es zu spät ist, die russischen Gesetze über die Verfahren, zu denen die russische politische und militärische Führung im Falle einer ausländischen Aggression gegen die Russische Föderation verpflichtet ist, sehr gründlich lesen, und genau das wird die ukrainische Offensive sein.

Die Volksrepublik Donezk, die Volksrepublik Luhansk, das Gebiet Saporoschje, das Gebiet Cherson und insbesondere die Krim werden nie wieder Teil einer russophoben, nazistischen Ukraine sein. Es gibt keinen Preis, den die russische Nation nicht zu zahlen bereit ist, um zu verhindern, dass die Ukraine jemals wieder die Kontrolle über diese Gebiete erlangt. Es gibt kein Mittel, das die Russische Föderation nicht bereit wäre einzusetzen, um zu verhindern, dass das kriminelle Regime in Kiew jemals wieder über das Schicksal des russischen Volkes in Noworossija entscheidet. Wären die extremen ukrainischen Nationalchauvinisten in Kiew nicht durch einen von der CIA und dem MI6 gelenkten Staatsstreich, bekannt als Euromaidan, an die Macht gekommen, würden Russland und die Ukraine heute noch in Frieden und Harmonie leben, und das war nie Teil der amerikanischen Pläne. <<<

Jetzt, wo so viel Blut vergossen wurde, werden beide Seiten zweifellos den ganzen Weg gehen, und in einem solchen Spiel ist der sichere Verlierer die Ukraine. Ein möglicher größerer Erfolg der bevorstehenden ukrainischen Offensive würde mit Sicherheit zu einer allgemeinen Mobilisierung in Russland und zur Ausrufung des Kriegszustandes führen. Die historische Erfahrung lehrt uns, dass dies mit Sicherheit zu einer großen inneren Konsolidierung in Russland und sogar zur Entstehung eines euphorischen Gefühls der nationalen Einheit führen würde. Für die Ukraine, die durch den Krieg bereits völlig erschöpft ist, würde so etwas sicherlich ein Todesurteil bedeuten.

Bislang hat Russland die Notwendigkeit eines solchen drastischen Vorgehens nicht gesehen, weil es sich, ausgehend von den sowjetischen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem Bestreben, die Zahl der Opfer auf seiner Seite so gering wie möglich zu halten, dafür entschieden hat, sich hauptsächlich selbst zu verteidigen und die ukrainischen Angreifer zu “zermalmen”, die damit sieben- bis achtmal mehr Opfer als die russische Seite haben. Russland hat nur begrenzte Offensiven unternommen, als die ukrainische Verteidigung in einigen Sektoren des Schlachtfeldes völlig zusammenbrach. Das bedeutet jedoch nicht, dass Russland nicht eine Offensive epischen Ausmaßes in Erwägung zieht, wenn die Zeit reif ist, d.h. wenn klar wird, dass die ukrainischen Streitkräfte vollständig zerstört sind.

Das Ziel dieser russischen Gegenoffensive wäre, und zwar nur in der ersten Phase, das linke Ufer des Dnjepr auf der gesamten Länge seines Laufs durch die ehemalige Ukraine zu besetzen. Russland erhebt zu Recht Anspruch auf den östlichen Teil von Kiew, Charkow und z.B. Poltawa, das vom russischen Zaren Peter dem Großen gegen eine europäische Großmacht verteidigt und vom ukrainischen Hetman Iwan Stepanowitsch Mazepa verraten wurde. Oh, wie sich die Geschichte wiederholt! Der kollektive Westen und das selbstmörderische Kiewer Regime tun alles, um sicherzustellen, dass es zu einem solchen Ergebnis kommt, und wenn sie so weitermachen, könnte die Ukraine nicht nur ihren Zugang zum Meer vollständig verlieren, sondern es könnte auch passieren, dass sie ganz aufhört, als Staat zu existieren.

Die größten Fehler der russischen Feinde im Laufe der Geschichte waren immer die gleichen und ebenso fatal: 1.) Es ist ein sehr gefährlicher Fehler, anzunehmen, dass die Russen etwas nicht wissen; erinnern wir uns nur an die Schlacht von Kursk und ihren Ausgang. 2.) Es ist ein sehr gefährlicher Fehler anzunehmen, dass die Russen nicht genug von etwas haben: Arbeitskräfte, Munition, Raketen, Drohnen, Panzer, Flugzeuge oder, sagen wir, Thermobomben mit erhöhter Sprengkraft aus der Luftfahrt. 3.) Es ist sehr gefährlich, absolut keine Informationen über die bereits existierenden russischen Waffen von überlegener Qualität zu haben, so wie zum Beispiel die Nazis zu der Zeit, als sie die UdSSR angriffen, keine Kenntnis davon hatten, dass die Russen den furchterregenden T-34-Panzer besaßen. 4.)

Es ist sehr gefährlich, nicht zu wissen, dass sich russische Spitzengeheimdienstler dort aufhalten, wo sie den größten Schaden anrichten können; man denke an Richard Sorge oder Kim Philby und die Cambridge Five. Es gibt tatsächlich viele solcher Warnungen. Einen Desinformationskrieg gegen die Russen zu führen, ist auch deshalb ein sehr gefährlicher Sport, weil die Russen seit jeher die weltweit größten Meister der militärischen Täuschung sind. Der Versuch, die Russen in dem von ihnen erfundenen Spiel der “Maskirovka” zu schlagen, ist ebenfalls äußerst arrogant, und genau das versuchen die Ukrainer im Rahmen ihrer Vorbereitungen für die Offensive zu tun. Was für die Ukrainer und die NATO-Satelliten wie ein getarnter russischer Panzer aussieht, ist wahrscheinlich ein Modell aus einem Holzrahmen und Blech, und was überhaupt nicht wie ein Panzer aussieht, könnte ein echter Panzer sein und niemals als Bedrohung erkannt werden.

Was wie ein großes russisches Militärlager aussieht, in dem alles voller Leben ist, ist höchstwahrscheinlich gar kein Lager, und die russische Armee ist bereits dort im Einsatz, wo sie gebraucht wird. Auch die russischen Militärflugzeuge, die auf den Start- und Landebahnen stehen, sind meist Modelle. Die echten Jets befinden sich in sicheren Hangars oder am Himmel über den Köpfen der Feinde. Die Russen haben vor kurzem damit begonnen, ihre Panzer mit speziellen Materialien zu verkleiden, die ihre Sichtbarkeit mit bloßem Auge erschweren und sie für Infrarotkameras und Radargeräte völlig unsichtbar machen. Es gibt bereits russische Militäruniformen, die die Soldaten selbst für Infrarotkameras unsichtbar machen.

Summa summarum haben die russischen Generäle das volle Potenzial der unvermeidlichen ukrainischen Offensive nicht unterschätzt, und sie sind sich mehr als bewusst, dass diese Operation in einen direkten und totalen Krieg gegen die NATO ausarten kann, und sie sind auf alle möglichen Optionen für diesen Fall vorbereitet. Absolut sicher ist, dass Russland die ursprünglichen Ziele der militärischen Sonderoperation, nämlich die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der restlichen Ukraine, niemals aufgeben wird. Friedensverhandlungen mit den Vertretern des derzeitigen Kiewer Regimes sind kaum möglich, vor allem weil Washington sie niemals zulassen wird.

Dies gibt Russland die Möglichkeit, diese Verhandlungen grundsätzlich zu akzeptieren, um zu beweisen, dass es sich aufrichtig für eine friedliche Beendigung des Konflikts einsetzt. Was Zelensky und sein Team betrifft, so fragen sich viele, warum Russland bisher nicht versucht hat, die ukrainische Führung zu liquidieren, ein Problem, das mit ein paar Kinzhals gelöst werden kann. Zunächst einmal hat Russland eine sehr schlechte Meinung von den Fähigkeiten dieser Führung, und es ist ihr recht, wenn sie vorerst bleibt, wo sie ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass die russischen Streitkräfte nicht wie bisher ukrainische militärische Kommandozentralen ins Visier nehmen und zerstören werden, insbesondere solche, in denen NATO-Offiziere sitzen, egal wie tief sie unter der Erde liegen.

Was der kriminellen ukrainischen Führung zu schaffen machen wird, ist nicht der lange russische Arm der Justiz. Die gewaltsame und brutale Mobilisierung der Ukrainer und die Verfolgung von Gläubigen und Geistlichen der legalen und kanonisch anerkannten ukrainisch-orthodoxen Kirche sowie von Ukrainern, deren Muttersprache Russisch ist, hat den Fluch über den Zionisten Zelensky und seine Bande von Quislingen gebracht und wird ihnen die sichere Vernichtung durch die Ukrainer selbst bringen. Tausende von Ukrainern, die diese Aufgabe übernehmen könnten, haben sich bereits freiwillig den russischen Streitkräften ergeben, und man hat viel Nützliches von ihnen gelernt.

Die Umrisse der ukrainischen Widerstandsbewegung, die mit den russischen Streitkräften zusammenarbeiten wird, sind bereits erkennbar. Sie wird bestehen aus: 1.) Ukrainischen Politikern, die an der Spitze politischer Parteien standen, die Zelenski als “großer Verfechter der Demokratie” einfach verboten hat. 2.) Ethnische Ukrainer, die weiterhin unter russischer Herrschaft leben und die die Russen als das brüderliche Volk sehen, das sie in Wirklichkeit sind. 3.) Ukrainische Kriegsgefangene, die sich freiwillig ergeben haben, weil sie nicht für Zelensky und die Amerikaner kämpfen und sterben wollten. 4.) Ein Teil der gefangenen ukrainischen Soldaten, die sich bereit erklärten, an diesem Unternehmen teilzunehmen, und 5.) Ukrainer, die in der Russischen Föderation geboren wurden und dort leben, sind sich der einfachen Tatsache bewusst, dass Russen und Ukrainer ein und dasselbe Volk sind.

Diese Bewegung echter Ukrainer, Söhne und Enkel der Kämpfer der glorreichen Roten Armee, wird in naher Zukunft zusammen mit den russischen Streitkräften nach Kiew marschieren, das korrupte Naziregime stürzen und damit endlich diesen blutigen Krieg beenden, für den die USA, Großbritannien, die EU und die NATO die volle Verantwortung tragen. Die bevorstehende ukrainische Offensive wird nicht nur die erste große Militäroperation der Nazi-Ukraine gegen die Russische Föderation sein, sondern auch das letzte Abenteuer eines kokainsüchtigen Clowns, eines Usurpators, der an die Macht kam, indem er seine Wähler täuschte und ihnen Versöhnung und Frieden versprach, nur um sie als Agent der Westmächte in einen Bruderkrieg zu ziehen, in dem er, seine Familie und Freunde über Nacht zu Milliardären wurden.