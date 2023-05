Berichten zufolge bezeichnen russische Beamte Wolodymyr Zelenskyy und die Ukraine als „Kiewer Terrorregime“ und sind bereit, Zelenskyys Haus anzugreifen, nachdem berichtet wurde, dass die Ukraine ein Attentat auf Wladimir Putin versucht hat.

US-Außenminister Antony Blinken, der in Bezug auf Russland infam gelogen hat, sagt, er könne diese Behauptungen „nicht bestätigen“ und „würde alles, was aus dem Kreml kommt, mit sehr großer Skepsis betrachten“.

Wie The Gateway Pundit berichtete, hieß es in russischen Nachrichten am Mittwoch, die Ukraine habe versucht, den Kreml über Nacht mit einem Drohnenangriff zu treffen, um ein Attentat auf Präsident Wladimir Putin zu verüben.

Das Video wurde heute Morgen von russischen Nachrichten veröffentlicht.

Berichten zufolge wurde Putin bei dem versuchten Bombenanschlag nicht verletzt.

Zero Hedge tweetete,

*BLINKEN: `KANN IN KEINER WEISE BESTÄTIGEN‘ BERICHTE ÜBER DROHNENANGRIFF AUF KREML Wir benötigen zuerst die gefakten Meinungen von 51 ehemaligen Geheimdienstlern.

Dies bezieht sich auf Blinkens verräterischen Plan, eine Liste von 51 führenden Geheimdienstmitarbeitern zusammenzustellen, die einen Bericht unterschreiben sollten, in dem die Lüge verbreitet wird, Hunter Bidens Laptop sei eine russische Desinformation. Die Geheimdienstchefs haben alle gelogen. Sie wussten, dass es eine Lüge war. Joe Biden wusste, dass es eine Lüge war. Die Medien wussten, dass es eine Lüge war.

Warum sollten wir ihm jetzt glauben?

Später am Nachmittag schrieb der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates Dmitri Medwedew in seinem Telegrammkanal, dass Russland keine andere Wahl habe, als den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski zu vernichten.

Die Prawda berichtete:

Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf den Kreml habe Russland keine andere Wahl, als den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski zu vernichten, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates Dmitri Medwedew in seinem Telegrammkanal.

Laut Medwedew wird Zelenski nicht einmal benötigt, um die Kapitulationsurkunde der Ukraine zu unterzeichnen.

„Hitler hat sie (die Kapitulationsurkunde – Anm. d. Red.) bekanntlich auch nicht unterschrieben. Es wird immer einen Wechsler wie den Präsidenten Admiral Doenitz geben“, sagte Medwedew.

Der Sprecher der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, sagte am 3. Mai, dass die russische Staatsduma den Einsatz von Waffen verlangen würde, die in der Lage wären, das Kiewer Regime zu zerstören.