Die Logik des tyrannischen „Neuen Normal“ überwinden

Von Dr. Daniel Broudy: Er ist Professor für angewandte Linguistik an der Okinawa Christian University. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Miyume Tanji verfasst hat, trägt den Titel „Okinawa Under Occupation: McDonaldization and Resistance to Neoliberal Propaganda“ (Palgrave, 2017).

off-guardian.org: Gelehrte haben spekuliert, dass Shirley Jacksons zeitlose Geschichte „The Lottery“ (1948) Betrachtung und Versuch war, den grausamen Formen der Rationalisierung, die in den Todeslagern der Nazis am Werk waren und während der Nürnberger Nachkriegsprozesse aufgedeckt wurden, einen Sinn zu geben.

Während das Hauptthema von Jacksons Geschichte, die generelle Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber der Menschheit, immer noch nachhallt, spricht die Entwicklung eines bestimmten Charakters innerhalb der Erzählung sogar noch tiefer in die Gegenwart hinein. Old Man Warner und sein unbedingter Gehorsam gegenüber seltsamen Abstraktionen verkörpern eine Banalität des Bösen, die sich in vielen seiner Mitbürger und den Verhaltens- und Sprachregeln zeigt, zu denen sie durch bizarre Normen getrieben werden.

Das Infragestellen dieser Abstraktionen und der Traditionen, die sie beleben, hat jedoch einen hohen Preis.

„Jeder Mensch hat seinen Preis“ (Walpole, 1734) – ein Ausspruch, der sowohl Despoten als auch Heiligen in Vergangenheit und Gegenwart auf den Lippen liegt, die darauf erpicht sind, die Tyrannei anzunehmen oder abzuwehren. Die Beobachtung hat sowohl den Klang einer universellen Wahrheit als auch einer voreiligen Verallgemeinerung.

In Jacksons Geschichte war der Preis für den alten Mann, der die vorherrschende sozioökonomische Ordnung schützen wollte, seine eigene Menschlichkeit. In der Gegenwart schwingt das Sprichwort bei denjenigen mit, deren Verstand durch das globale Pawlowsche Projekt, das in der Propaganda der Staatskonzerne zu beobachten ist, effektiv geblendet wurde, das behauptet, ein Virus mit einer Überlebensrate von 99,8% bedeute den sicheren Untergang der Welt. Diese Propaganda verlangt, dass jedes Lebewesen, ohne das Narrativ zu hinterfragen, den unwissenschaftlichen, irrationalen, widersprüchlichen Plänen der sich entfaltenden, staatlich-korporativen, globalen medizinischen Hegemonie gehorcht.

Die konkurrierend gefügigen Massen, bewaffnet mit effektiv ausgelöschten Vernunftfähigkeiten, sind nur allzu gerne bereit, öffentlich ihre Unterwürfigkeit zu signalisieren und ihre Bürger- und Menschenrechte einer technokratischen globalen Herrschaft zu unterwerfen, die die Art von Kontrolle und Macht konsolidiert, die für immer unangreifbar für jede Herausforderung bleiben wird. Wie beobachtbare Tatsachen wie diese sich der Aufmerksamkeit so vieler Menschen heute entziehen, wird vor allem in einem beliebten Universitätskurs über Propaganda an der Universität von New York behandelt.

Mark Crispin Miller, weltbekannter Professor für Medien, Kultur und Kommunikation, hat jahrzehntelang Vorlesungen über Massenüberredung und Propaganda gehalten. In diesen Zeiten des staatlich sanktionierten „Woke-Totalitarismus“, der von seinen globalen Big-Tech-Wächtern durchgesetzt wird, musste der Kurs und sein berühmtester Professor zwangsläufig ein Ziel für eine Kündigung werden.

Die Operation gegen Professor Miller begann im letzten Jahr Fahrt aufzunehmen, als eine verärgerte Studentin fälschlicherweise behauptete, dass ihr Lehrer eine von den Studenten angeführte Meuterei gegen die NYU-Verwaltung wegen ihrer Verschleierungspolitik nährte. Der jüngste und verblüffendste Angriff auf Miller ist jedoch mit der Veröffentlichung eines Verleumdungsartikels mit dem Titel „The Professor of Paranoia“ im „Chronicle of Higher Education“ aufgetaucht – eine krasse Illustration der Wahrheiten, die wir in dem Aphorismus erkennen könnten, dass jeder Mensch gekauft werden könne.

Unerklärlicherweise begründet der Autor, Mark Dery, seine territoriale Kritik an Miller durch explizite Signalisierung seiner eigenen ideologischen Voraussetzungen – eine linke Pose, die nur vorgibt, unermüdlich nach ungeschminkter Wahrheit zu streben sowie fortschrittlich, weltoffen, ausgewogen und aufgeklärt zu sein. Inwiefern profitiert der Mann, der seine intellektuelle Integrität für eine Ideologie aufgibt, die verlangt, dass alles empirische Wissen durch die politisch korrekten Filter des Bundesministeriums für Wahrheit läuft?

Dery sinniert über vergangene Jahrzehnte, liest Millers klassischen Band von 1988, „Boxed In: The Culture of TV“ und zitiert unser gemeinsames Lieblingskapitel, „Big Brother Is You, Watching“.

Er verweist auf eine hervorstechende Passage, die (seiner Meinung nach) dazu dienen sollte, Miller für seine heutigen Verfehlungen zu kasteien:

TV reduziert alle seine Befürworter zu blinden Zuschauern ihrer eigenen Vernichtung. Boxed In: The Culture of TV, 1988, S. 331.

Dery fährt fort, eine Reihe von Millers angeblichen Vergehen gegen alle akzeptierten Ausdrücke wissenschaftlicher Integrität herauszustellen – nicht untersuchte 9/11-Intrigen, gestohlene Wahlen, von der CIA unterstützte psychologische Operationen gegen die einheimische Bevölkerung und jetzt das neue soziale und wirtschaftliche „Normal“, das von einem transnationalen Netzwerk elitärer Davoser Macher verkündet wird.

Wenn man, wie er es tut, über die bloße Idee spottet, solche dringenden Probleme anzusprechen, geht das auf Kosten des eigenen Intellekts – eine geistige Vernichtung, die jener bizarren Periode des öffentlichen Diskurses nach dem 11. September ähnelt, als FOX News der konkurrenzlose PR-Arm der GOP war. Die Passage aus „Boxed In“, die Dery als Waffe gegen Miller gewählt hat, dient als krassestes Beispiel für Ironie.

Gerade die Beispiele, die Dery in seiner Kritik anführt, zeigen, dass nur diejenigen, die vom Fernsehen entwöhnt wurden, noch nicht die feste Nahrung der Gelehrsamkeit gekostet haben – die uneigennützige Wissenschaft, die von den politische Institutionen jahrelang zu marginalisieren, ignorieren oder auszulöschen versucht wurde. Was gewinnt Mark Dery über die Aufrechterhaltung eines perversen gesellschaftlichen Anscheins hinaus, wie er in den vergangenen Jahren von Leuten wie Bill O’Reilly und Sean Hannity errichtet wurde – den wichtigsten Cheerleadern für die Vernichtung unzähliger Seelen in den Regime-Change-Kriegen nach 9/11?

Ist es für Akademiker, die sich standhaft weigern, ihre Berufung zu verraten, heute ein Wunder, dass eine solche Kritik an Miller in einer Zeitschrift erscheint, die sich für die Hochschulbildung einsetzt? Für jeden im Bildungsbereich, der miterlebt hat, wie die größeren Kräfte des korporativ-staatlichen Komplexes die akademische Welt eroberten und die Institutionen in den letzten Jahrzehnten umgestaltet haben, ist es unmöglich, nicht die Art von „freundlichem Faschismus“ zu sehen, vor dem Bertram Gross 1980 gewarnt hatte, als er eine neue Ordnung entstehen sah, in der:

konzentriertere, skrupellose, repressive und militaristische Kontrolle durch eine Partnerschaft zwischen Big Business und Big Government entsteht, die die Privilegien der Ultra-Reichen, der Konzernaufseher und der hohen Tiere in der militärischen und zivilen Ordnung bewahrt. Friendly Fascism (Gross, 1980) S. 167).

Gross zeigte deutlich, wie der öffentliche Diskurs, der von den Gatekeepern kontrolliert wird, den Machtzentren hilft, die Umgestaltung der sozialen Welt als „vernünftig“ und unaufhaltsam zu gestalten, weil sie offenkundig freundlich ist – für das Geschäft – und somit integraler Bestandteil der Logik eines effizienten und freien Marktes.

Das Problem für öffentliche Intellektuelle wie Miller, die sich unermüdlich für den Erhalt der Natur- und Bürgerrechte einsetzen, besteht darin, die Verleumder und blinden Diener der Macht zu entwaffnen, die mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln versuchen, die Massen davon zu überzeugen, dem Plan zu vertrauen.

Seit dem 11. September 2001 ist das Ethos des „business as usual“ darauf ausgerichtet, die tyrannischen Forderungen nach Sicherheit zu normalisieren, wie sie von den transnationalen Partnerschaften zwischen „den korporativen Aufsehern und den hohen Tieren der militärischen und zivilen Ordnung“ (Gross, 1980, S. 167) durchgesetzt werden.

Old Man Warner wäre stolz darauf, zu sehen, wie viele seiner Erben heute die Lotterie aufrechterhalten und die Notwendigkeit beteuern, abscheulichen Traditionen zu folgen, egal wohin sie führen. Dery stellt fest, dass:

Extremer Unglaube – ein Skeptizismus, der so radikal ist, dass er fast jedes offizielle Narrativ als Propaganda abtut – kann für seltsame Bettgefährten sorgen.

In einer vernünftigen Welt könnte dies nicht wahrer sein.