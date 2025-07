DIE LOGIK EINES „RELIGIÖSEN RACHEFELDZUGS“Was passiert, wenn Israels Extremisten die Politik bestimmen

Seymour Hersh

Während der Nixon-Jahre, als sich der Vietnamkrieg dem Ende zuneigte, hatten die amerikanischen GIs einen sadistischen Running Gag, wie der Konflikt zu beenden sei: eine Flotte von Passagierschiffen sammeln und die verbliebenen vietnamesischen Zivilisten an Bord nehmen, dann mit den Schiffen weit hinaus ins Südchinesische Meer fahren und sie versenken.

Ende letzten Monats veröffentlichte Haaretz, Israels renommierteste Zeitung, die dem Krieg im Gazastreifen stets skeptisch gegenüberstand, eine Serie, in der enthüllt wurde, dass israelische Soldaten, die zur Bewachung neu eingerichteter Lebensmitteldepots für die hungernden Massen eingesetzt waren, von einem ranghohen Kommandeur den Befehl erhielten, das Feuer auf Gazaner zu eröffnen – das heißt, sie zu erschießen –, die vor der offiziellen Öffnungszeit der Depots für Lebensmittel anstanden. Die Zeitung zitierte Zahlen des Gesundheitsministeriums von Gaza, wonach seit der Eröffnung der Depots Ende Mai 549 Menschen im Gazastreifen durch israelische Kugeln getötet und mehr als 4.000 verwundet wurden. Die Zeitung berichtete, dass der ranghöchste Offizier, dessen Name in Interviews am häufigsten genannt wurde, Brigadegeneral Yehuda Vach war, ein regionaler IDF-Befehlshaber und ein Favorit von Premierminister Benjamin Netanjahu, der den Schießbefehl gab.

„Das ist Vachs Politik“, sagte ein IDF-Offizier der Zeitung, „aber viele der Kommandeure und Soldaten haben sie ohne zu fragen akzeptiert.“ Er sagte, dass die Palästinenser „nicht dort sein sollten“ – vor der offiziellen Öffnungszeit der Lebensmittelzentren. Wollte er damit wirklich sagen, dass die Hingerichteten für ihr eigenes Ableben verantwortlich waren?

Ich hatte einen besonderen Grund für die Annahme der Wahrheit des Haaretz-Berichts. Vach, damals Oberst, so erfuhr ich letztes Jahr, war Kommandeur der IDF-Truppen, die den Netzarim-Korridor bewachen, eine für die Bewohner des Gazastreifens gesperrte Zone, die den Norden vom Süden des Gazastreifens trennt. Ich schrieb dann, dass die jungen IDF-Soldaten, die dort als Wachen eingesetzt waren, den Befehl erhielten, jeden Bewohner des Gazastreifens zu erschießen, der es wagte, sich auf der Suche nach Nahrung und Wasser zu nähern.

Die Haaretz-Serie wurde von der Mainstream-Presse in den USA nicht aufgegriffen, mit Ausnahme des Intercept, einer Online-Nachrichtenagentur, die für ihre liberale Ausrichtung bekannt ist. Ich fand, es war mutig von Haaretz, die Dinge beim Namen zu nennen – ich weiß, dass so etwas in den frühen Tagen des Vietnamkriegs Amerikas nur selten vorkam. Und so begann ich, Israelis, die ich kenne, zu fragen, was los ist. Alle haben für das Land gekämpft und wurden im Einsatz schwer verwundet.

Die Antworten, die ich erhielt, erklären, warum Netanjahu und die religiösen Fundamentalisten unter den israelischen Führern glauben mögen, dass die Zeit auf ihrer Seite sei – im Hinblick auf die schwierige Frage, was mit den zwei Millionen noch lebenden Gazanern geschehen soll. (Das Gesundheitsministerium von Gaza berichtet, dass seit Beginn des Krieges 56.900 Gazaner getötet und 137.000 verletzt wurden; viele Demografie-Experten sind überzeugt, dass diese Statistiken die tatsächliche Zahl der Toten und Verletzten erheblich unterschätzen.) Es gab die üblichen weltfremden Vorschläge, wie das wiederkehrende Gerede darüber, einen prominenten Palästinenser aus dem Ausland zu holen, um eine neue Regierung zu führen, die von Saudi-Arabien, Ägypten oder Jordanien unterstützt würde. Die entscheidende Frage, so wurde mir gesagt, sei es, eine politische Alternative zur Hamas zu finden, die es sowohl Israel als auch den Vereinigten Staaten ermöglichen würde, sich aus Gaza zurückzuziehen.

Derweil geht der Krieg weiter. Fünf israelische Soldaten wurden am Montag durch eine Reihe von ferngezündeten Bomben am Straßenrand im nördlichen Gazastreifen getötet und vierzehn verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Bomben wurden höchstwahrscheinlich von Hamas-Aktivisten gezündet.

Die Anschläge ereigneten sich, als Netanjahu in Washington zu einem Treffen mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus eintraf. Ein Bericht der New York Times berichtete über den Besuch, dass Trump auf einen Waffenstillstand drängte und dass in Doha Gespräche zwischen Israel und der Hamas stattfinden, aber es wurden keine Einzelheiten zu diesem Zweck bekannt gegeben. Netanjahu kündigte jedoch an, dass er Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hat. Die einzige noch unpassendere Geste wäre, wenn Trump das Gleiche für den israelischen Premierminister tun würde. Was mit den zwei Millionen Gaza-Bewohnern geschehen soll, die immer noch in der Schwebe sind, bleibt ungelöst. Ein Plan, sie alle in drei große Lager umzusiedeln, die von der israelischen Armee geschützt werden sollten, ist ins Leere gelaufen, und ein weiterer Waffenstillstand im Gazastreifen – der Berichten zufolge vom Weißen Haus vorangetrieben wurde – steht nicht ganz oben auf Netanjahus Agenda. In diesem Jahr wurde darüber gesprochen, die überlebenden Gaza-Bewohner nach Somalia, Somaliland, Sudan, Syrien oder Indonesien umzusiedeln.

Ein sachkundiger Israeli sagte mir, dass der mangelnde Fortschritt bei den Friedensgesprächen das widerspiegelt, was er als israelische „Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben“ in Gaza bezeichnete. Er sagte, dass die israelischen GIs, die den offenkundig illegalen Befehl befolgen, Gazaner zu erschießen, die zu früh zu den Lebensmittelverteilungszentren kommen, dies ebenfalls aus „Gleichgültigkeit“ in einem Krieg tun, dessen Ende nicht abzusehen ist.

Ich habe einige pensionierte hochrangige IDF-Offiziere über den gewalttätigen General Vach befragt. Ich erfuhr, dass seine Leidenschaft für das Töten von Arabern weithin bekannt ist. Ein General im Ruhestand sagte mir, Vach sei „definitiv ein echter fauler Apfel“. Er sagte jedoch, dass „wir gerade fünf Kinder verloren haben“, und bezog sich dabei auf die Hamas-Bombenanschläge Anfang dieser Woche in Gaza, und „alle sind extrem angespannt. Es gibt viel berechtigte Angst. Dieser Krieg muss aus humanitären und strategischen Gründen beendet werden“.

Ein anderer pensionierter Offizier, der die höchsten israelischen Auszeichnungen für die Führung von Truppen im Kampf erhalten hat, antwortete auf meine Frage mit einer kurzen Geschichtsstunde. General Vach, so sagte er, ist ein Symbol für den Wertewandel der IDF, der begann, als sie 1973 einen scheinbar verlorenen Krieg gegen Ägypten und Syrien, die von der Sowjetunion unterstützt wurden, in einen Sieg verwandelte. Der erfolgreiche Krieg überzeugte viele jüdische Kinder aus Jeschiwas und Synagogen, sich der Berufsarmee anzuschließen: „Was als populärer, unschuldiger Schritt begann, wurde schnell zu einer politischen Kampagne, um die Kibbuz-Kinder abzulösen, die bis Mitte der 1980er Jahre das Rückgrat der IDF bildeten.

„Dies kam der israelischen Rechten entgegen – sogar Führern wie Menahem Begin [dem hardlinenden Führer der Likud-Partei, der von 1977 bis 1983 Premierminister war] und viel später Bibi, der politisch eng mit den Zionisten verbunden war. Die ersten alarmierenden Anzeichen traten auf, als die Frontbataillone der IDF ihre eigenen Rabbiner bekamen. Das zweite Alarmzeichen ereignete sich während einer der ersten Angriffe gegen die Hamas in Gaza, als ein israelischer Oberst einen Kampfbefehl an seine Brigade erließ, in dem er seine Soldaten aufforderte, ‚den Krieg Gottes zu kämpfen. Eliminiert den gottfeindlichen Feind, so wie wir Amalek eliminiert haben.‘ (Die Amalekiter waren ein Nomadenstamm, der in der Bibel als Feind der Israeliten während ihres Auszugs aus Ägypten bezeichnet wird.)

Der ehemalige IDF-Offizier fuhr mit seiner religiösen Geschichtslektion fort: „Von da an ging es nur noch weiter und viel extremer. Der mörderische Hamas-Angriff in Israel am 7. Oktober 2023 wurde von den Zionisten als ein Weckruf, ein Wunder und eine von Gott, dem Allmächtigen, initiierte Prüfung für alle Israelis, religiös zu werden, gewertet.

„General Vach ist nur einer von vielen… Der Krieg in Gaza, der hauptsächlich von der kämpfenden IDF geführt wurde und wird, wurde als religiöser Rachefeldzug gegen ‚Amalek‘ geführt und ausgeführt.“

Netanjahu hat sich in seiner Verzweiflung, im Amt zu bleiben, völlig mit den Rechtsextremen verbündet, die ihn an der Macht halten. All dies deutet darauf hin, dass nach mehr als anderthalb Jahren des Abschlachtens und Verhungerns das Schlimmste für die belagerten Palästinenser in Gaza noch bevorstehen könnte.