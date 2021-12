Die Machenschaften von Bill Gates und Anthony Fauci – Die zwei größten Verbrecher der modernen Geschichte?

Mercola.com

Bill Gates und Anthony Fauci haben eine beeindruckende öffentlich-private Partnerschaft ins Leben gerufen, die eine unglaubliche Macht über die amerikanische Öffentlichkeit und die globale Gesundheits- und Ernährungspolitik ausübt

Inspiriert von Rockefellers Geschäftsmodell spendeten Bill und Melinda Gates zwischen 1994 und 2018 Microsoft-Aktien im Wert von 36 Milliarden Dollar an die Bill & Melinda Gates Foundation

Gates gründete auch Bill Gates Investments (BGI), das vor allem in multinationale, weltweit tätige Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Pharmazie, Energie, Telekommunikation und Technologie investiert.

Gates setzt die Spenden der BMGF strategisch ein, um die Kontrolle über die internationalen Gesundheits- und Landwirtschaftsbehörden und die Medien zu erlangen, was ihm erlaubt, die globale Gesundheit und Ernährung zu diktieren

Fauci und Gates trafen sich im Jahr 2000 persönlich und schüttelten sich die Hände, um das globale Impfstoffgeschäft zu kontrollieren und auszubauen.

Bill Gates und Anthony Fauci sind in den USA zu bekannten Namen geworden, deren weitgehend tadelloser Ruf durch eine stark parteiische Presse geschützt wird. Weniger bekannt ist die enge Partnerschaft zwischen den beiden, die zu einer beeindruckenden öffentlich-privaten Partnerschaft geführt hat, die einen unglaublichen Einfluss auf die amerikanische Öffentlichkeit und die globale Gesundheits- und Ernährungspolitik ausübt.

Alle Einzelheiten können Sie in Robert F. Kennedy Jr.’s Bestseller „The Real Anthony Fauci“ nachlesen, der mehr als 2.200 Fußnoten zur Untermauerung seiner Daten enthält. Es deckt die Verbindung zwischen Gates und Fauci auf und zeigt, wie Gates seinen Aufstieg nach dem Vorbild des Imperiums von John Rockefeller gestaltete.

Im Jahr 1913 gründete Rockefeller die Rockefeller Foundation, die weitgehend für die Schaffung des heutigen, von Big Pharma kontrollierten medizinischen Paradigmas verantwortlich ist. Die Stiftung brachte ihre Philosophie, Grundsätze und Ideologien in die Gesundheitsorganisation des Völkerbundes ein, aus der die Weltgesundheitsorganisation hervorging.

Heute trägt Gates über mehrere Wege zur WHO bei, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) sowie GAVI, die von der Gates Foundation in Zusammenarbeit mit der WHO, der Weltbank und verschiedenen Impfstoffherstellern gegründet wurde. Damit ist Gates die Nummer 1 unter den Geldgebern der WHO.

Wie Gates das Geschäftsmodell von Rockefeller nutzte

Inspiriert von Rockefellers Geschäftsmodell spendeten Bill und Melinda Gates zwischen 1994 und 2018 Microsoft-Aktien im Wert von 36 Milliarden Dollar an die BMGF. Gates gründete außerdem ein separates Unternehmen, Bill Gates Investments (BGI), das sein persönliches Vermögen und das Vermögen seiner Stiftung verwaltet.

BGI investiert vor allem in multinationale, weltweit tätige Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Pharmazie, Energie, Telekommunikation und Technologie. Die Bundessteuergesetze schreiben vor, dass die BMGF jährlich einen Teil ihres Stiftungsvermögens verschenken muss, um sich für eine Steuerbefreiung zu qualifizieren.

Gates setzt die Spenden der BMGF strategisch ein, um die Kontrolle über die internationalen Gesundheits- und Landwirtschaftsbehörden und die Medien zu erlangen, was es ihm ermöglicht, die globale Gesundheits- und Ernährungspolitik zu diktieren, um die Rentabilität der großen multinationalen Unternehmen zu steigern, an denen er und seine Stiftung große Anteile halten.

Wie bei Rockefeller, dessen Reichtum erst wuchs, nachdem seine Standard Oil Company gezwungen war, sich in 34 verschiedene Unternehmen aufzuspalten, haben die strategischen Geschenke von Gates seinen Reichtum nur vergrößert. Gates‘ persönliches Nettovermögen wuchs von 63 Mrd. Dollar im Jahr 2000 auf 129,6 Mrd. Dollar im Jahr 2021, wobei sein Vermögen allein während der Sperrfristen im Jahr 2020 um 23 Mrd. Dollar zunahm.

Wie Gates die WHO kontrolliert

Wie kann ein Privatmann, kein gewählter Beamter, so viel Kontrolle über eine globale Gesundheitsorganisation wie die WHO erlangen? Bei ihrer Gründung konnte die WHO entscheiden, wie sie ihre Beiträge verteilt. Heute sind 70% ihres Budgets an bestimmte Projekte, Länder oder Regionen gebunden, die von den Geldgebern diktiert werden. Die Prioritäten von Gates sind also das Rückgrat der WHO, und es war kein Zufall, als er über die WHO sagte: „Unsere Prioritäten sind Ihre Prioritäten.

Im Jahr 2018 machten die kumulierten Beiträge der Gates Foundation und von GAVI „Gates zum inoffiziellen Hauptsponsor der WHO, noch bevor die Trump-Administration 2020 die gesamte Unterstützung für die Organisation einstellte“, so Kennedy. „Darüber hinaus leitet Gates über die SAGE [Strategic Advisory Group of Experts] sowie über UNICEF und Rotary International Mittel an die WHO weiter, sodass sich seine Gesamtbeiträge auf über 1 Milliarde Dollar belaufen.“

Diese steuerlich absetzbaren Spenden geben Gates sowohl Einfluss als auch Kontrolle über die internationale Gesundheitspolitik, „die er weitgehend im Sinne der Profitinteressen seiner Pharmapartner lenkt.“

Darüber hinaus hat Gates‘ Impfstoffbesessenheit dazu geführt, dass die WHO ihre Programmbeiträge von Armutsbekämpfung, Ernährung und sauberem Wasser abgezogen hat, um die Verbreitung von Impfstoffen zu ihrem wichtigsten Maßstab für die öffentliche Gesundheit zu machen. Und Gates hat keine Angst, sein Gewicht in die Waagschale zu werfen, so Kennedy. „… Der schiere Umfang der finanziellen Beiträge seiner Stiftung hat Bill Gates zu einem inoffiziellen – wenn auch nicht gewählten – Führer der WHO gemacht.“ Gates‘ Macht ist durch seine jahrzehntelange Partnerschaft mit Fauci weiter gewachsen.

Faucis ungeheure Macht

Allein verfügen sowohl Gates als auch Fauci über immense Macht in ihren Bereichen. Zusammen sind sie eine gewaltige, wenn auch leider ruchlose Macht.

Als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – Teil der U.S. National Institutes of Health (NIH) – „verfügt Fauci über ein Budget von 6,1 Milliarden Dollar, das er an Hochschulen und Universitäten verteilt, um Arzneimittelforschung für verschiedene Krankheiten zu betreiben“, sagt Kennedy. „Er hat weitere 1,7 Milliarden Dollar, die vom Militär für die Biowaffenforschung kommen“.

Darin liegt Faucis Macht: in seiner Fähigkeit, ein großes und weit verzweigtes stehendes Heer zu finanzieren, zu bewaffnen, zu bezahlen, zu unterhalten und effektiv einzusetzen. Allein die NIH verfügen über ein Jahresbudget von 37 Milliarden Dollar, das sich auf mehr als 50.000 Zuschüsse verteilt, die weltweit über 300.000 Stellen in der medizinischen Forschung unterstützen.

Die Tausenden von Ärzten, Krankenhausverwaltern, Gesundheitsbeamten und Forschungsvirologen, deren Positionen, Karrieren und Gehälter von AIDS-Dollars abhängen, die von Dr. Fauci, Gates und dem Wellcome Trust (Großbritanniens Version der Gates Foundation) fließen, sind die Offiziere und Soldaten einer Söldnerarmee, die alle Impfstoffe und Dr. Faucis HIV/AIDS-Doxologien verteidigt.

Zusammen mit Gates hatte Fauci die Macht, die Finanzierung der US-Auslandshilfe für AIDS in Afrika zu beeinflussen, indem er Impfstoffen und Medikamenten Vorrang vor Ernährung, sanitären Einrichtungen und wirtschaftlicher Entwicklung einräumte. Dennoch haben Fauci und sein von Gates finanziertes Team nie einen Impfstoff gegen AIDS entwickelt, obwohl sie Milliarden von Dollar vergeudet und unzählige Menschenopfer verursacht haben. Im Jahr 2020 wurden viele der HIV-Impfstoffversuche von Gates/Fauci in Afrika plötzlich zu COVID-19-Impfstoffversuchen.

Wie in Kennedys Buch erläutert, verschaffte HIV Gates und Fauci in Afrika einen Brückenkopf für ihre neue Art von medizinischem Kolonialismus und ein Vehikel für die Partner, um ein mächtiges globales Netzwerk aufzubauen und aufrechtzuerhalten, das Staatsoberhäupter, Gesundheitsminister, internationale Gesundheitsbehörden, die WHO, die Weltbank, das Weltwirtschaftsforum, führende Vertreter der Finanzindustrie und Militärbeamte umfasste, die als Kommandozentrale des aufkeimenden Biosicherheitsapparats dienten.

Ihre Fußsoldaten waren das Heer der Virologen, Impfärzte, Kliniker und Krankenhausverwalter an vorderster Front, die auf ihre Großzügigkeit angewiesen waren und als ideologische Kommissare dieses Kreuzzuges auf Gemeindeebene fungierten.

Fauci „begeistert“ von der COVID-Partnerschaft mit Gates

Am 1. April 2020 telefonierte Fauci mit Gates, wie aus den 2021 veröffentlichten E-Mails hervorgeht. In einer E-Mail an Emilio Emini, den Direktor des Tuberkulose- und HIV-Programms der Gates-Stiftung, bezog sich Fauci auf das Telefongespräch und erklärte: „Wie ich Bill gestern Abend bereits gesagt habe, bin ich begeistert von einem gemeinsamen und hoffentlich synergetischen Ansatz für COVID-19“.

Die E-Mail war Teil von 3.000 E-Mails, die das Informed Consent Action Network (ICAN) über einen FOIA-Antrag erhalten hatte. Obwohl Gates keinen medizinischen Abschluss hat, wurde ihm direkter Zugang zu hochrangigen Regierungsbeamten gewährt, die ihn als Autorität im Bereich der öffentlichen Gesundheit betrachten. Im Juni 2021 berichtete die Daily Mail:

Die Gates-Stiftung hat mindestens 1,75 Milliarden Dollar für die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie bereitgestellt – eine Summe, die Türen auf höchster Regierungsebene öffnete. Nach dem Telefonat zwischen Fauci und Gates schickte Emini, der Geschäftsführer der Gates-Stiftung, eine E-Mail, um nachzufragen, „wie wir unsere Aktivitäten koordinieren und uns gegenseitig informieren können. Es gibt einen offensichtlichen Bedarf an Koordination zwischen den verschiedenen Hauptgeldgebern, oder der Fokus, den wir angesichts des Stands der Pandemie haben müssen, wird durch unkoordinierte Aktivitäten verloren gehen“ schrieb Emini.

Fauci sagte auch, dass er ein Gespräch zwischen Emini und der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), die Finanzmittel für die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten bereitstellt, vermitteln werde, um „die fortschrittliche Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen zum Schutz der Amerikaner und als Reaktion auf die Gesundheitsbedrohungen des 21. Jahrhunderts“ zu fördern. Daily Mail fuhr fort:

Die Partnerschaft der Gates Foundation mit BARDA führte zu mindestens einem gemeinsamen Finanzierungsprojekt. Im Juni 2020 gab Evidation Health bekannt, dass BARDA und die Gates-Stiftung ein Projekt zur „Entwicklung eines Frühwarnalgorithmus zur Erkennung der Symptome von COVID-19“ finanzieren Es ist unklar, ob das Warnsystem jemals eingeführt wurde, und Evidation gab nach der ersten Ankündigung keine weiteren Erklärungen zu dem Projekt ab. Andere E-Mails, die veröffentlicht wurden … machen deutlich, dass die Gates-Stiftung weiterhin aktiv an der Pandemiebekämpfung der NIH beteiligt war.

Die Partnerschaft zwischen Fauci und Gates führte zu einer Aufstockung der Mittel für Gates‘ globale Impfstoffprogramme um 1 Milliarde Dollar, obwohl das NIH-Budget selbst nur ein geringes Wachstum verzeichnete. Lange vor dem Telefonat im April 2021 trafen sich Fauci und Gates laut Kennedys Buch jedoch persönlich und schüttelten sich im Jahr 2000 die Hände, um eine Vereinbarung über die Kontrolle und den Ausbau des globalen Impfstoffunternehmens zu treffen.

Warum haben Sie davon noch nie etwas gehört?

Wenn man einer der reichsten Menschen der Welt ist, kann man praktisch alles kaufen, was man will – einschließlich der Kontrolle über die Medien, damit diese nur positive Presse drucken. Wenn man genug Geld hat – und das hat Gates mit Sicherheit – kann man sogar große Medienunternehmen wie ViacomCBS, das unter anderem MTV, VH1, Nickelodeon und BET betreibt, dazu bringen, die von Ihnen genehmigten PSAs in ihr Programm aufzunehmen – und das hat die BMGF getan.

Mit mehr als 30.000 Zuschüsse hat Gates mindestens 319 Millionen Dollar an die Medien gespendet, wie Alan MacLeod, ein leitender Mitarbeiter von MintPress News, herausfand. Von Presse- und Journalistenverbänden bis hin zur journalistischen Ausbildung ist Gates ein übergreifender Hüter der Presse, was eine wirklich objektive Berichterstattung über Gates selbst – oder seine vielen Initiativen – praktisch unmöglich macht.

In einem Gespräch mit MintPress News erklärte Linsey McGoey, Professorin für Soziologie an der University of Essex, Großbritannien, dass Gates‘ Philanthropie ihren Preis hat:

Philanthropie kann und wird bewusst eingesetzt, um die Aufmerksamkeit von verschiedenen Formen wirtschaftlicher Ausbeutung abzulenken, die der heutigen globalen Ungleichheit zugrunde liegen. Der neue ‚Philanthrokapitalismus‘ bedroht die Demokratie, indem er die Macht des Unternehmenssektors auf Kosten der Organisationen des öffentlichen Sektors stärkt, die zunehmend mit Haushaltsengpässen konfrontiert sind, zum Teil dadurch, dass gewinnorientierte Organisationen übermäßig für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen entlohnt werden, die ohne Beteiligung des privaten Sektors kostengünstiger erbracht werden könnten.

Kennedy ist der Meinung, dass gegen Fauci und Gates wegen kriminellen Fehlverhaltens ermittelt werden sollte, hat sich dieser Meinung angeschlossen. In einem Interview erklärte er, dass Milliardäre mit Medien, Unternehmen und Politikern zusammenarbeiten, um ihren enormen Reichtum zu vergrößern:

Die wichtigste produktive Strategie oder das große Gerede um die Oligarchen und die Geheimdienste und die Pharmakonzerne, die versuchen, uns zu verarmen und die Demokratie auszulöschen, ihre Strategie ist es, Angst und Spaltung zu erzeugen.

Also inszenieren sie Angst, spalten Republikaner von Demokraten und Schwarze von Weißen und sorgen für jede Menge Grabenkämpfe, damit niemand merkt, dass sie sich Milliarden und Abermilliarden verdienen, während sie den Rest von uns verarmen lassen und die kontrollierte Zerstörung der amerikanischen Verfassungsdemokratie durchführen.



Für weitere Details darüber, wie die Fauci-Gates-Pharma-Allianz die Agenda der totalitären Kontrolle vorantreibt und dabei unfassbare Macht und Gier einsetzt – alles unter dem Deckmantel einer Pandemie – lesen Sie „Der wahre Anthony Fauci“.

Quellen: