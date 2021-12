Amerika löscht sich selbst aus

Für den Fall, dass Sie nicht wissen, dass der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten inzwischen dem Wahnsinn verfallen ist: Das Gericht hat im Jahr 2020 mit nur drei Gegenstimmen entschieden, dass das Geschlecht einer Person selbsterklärt ist und nichts mit biologischen Tatsachen zu tun hat. Die Folgen der Tatsache, dass der Oberste Gerichtshof Fiktion über Tatsachen stellt, zeigen sich jetzt.

Ein weibliches Kind in der Mittelstufe erklärte sich selbst als männlich, aber die Schule verbot ihr, die Umkleideräume der Jungen zu benutzen. Ein nacktes Mädchen, das mit nackten Männern duscht, entsprach nicht den Vorstellungen der Schule von familiären Werten. Ein lokales Gericht in Blue Springs, Missouri (57.000 Einwohner), entschied jedoch, dass dem Mädchen geglaubt werden müsse, da es sagte, es sei ein Junge. Die Schule hatte sie aufgrund ihrer weiblichen Genitalien ausgesondert und entschieden, dass sie weiblich sei und nicht in die Jungenumkleide gehen dürfe. Diese Entscheidung, die auf biologischen Tatsachen beruhte, wurde von den Geschworenen als Diskriminierung eingestuft und dem Mädchen 4 Millionen Dollar zugesprochen. Quelle

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, was ich meine, wenn ich sage, dass in den USA Fakten keine Rolle mehr spielen. Ein Land, in dem kontrafaktische Behauptungen Vorrang vor Fakten haben, ist ein Land, dem es bald an wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten mangelt.

Fakten spielen in allen Bereichen keine Rolle mehr, von der Geschichte bis zum Recht, von der Sprache bis zur Mathematik. In Amerika ist Recht, was immer ein Staatsanwalt entscheidet. So hat zum Beispiel ein Bundesstaatsanwalt entschieden, dass es Spionage ist, wenn ein Nicht-Staatsbürger im Ausland durchgesickerte Dokumente veröffentlicht, wie es Journalisten seit Jahrzehnten getan haben. Das Gesetz, das auf Julian Assange angewendet wird, steht nicht in den US-Gesetzesbüchern. Aber das spielt keine Rolle, denn das Gesetz ist das, was ein Staatsanwalt sagt, genauso wie das Geschlecht einer Person das ist, was die Person angibt. Glenn Greenwald erklärt, wie Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit von vorsätzlicher Desinformation überwältigt werden.

Die englische Sprache hat den größten Wortschatz und ist die ausdrucksstärkste Sprache. Aber nach Ansicht der Woke-Idioten ist sie deshalb unterdrückerisch. Das Woke-Programm besteht darin, die Sprache zu verkleinern, bis alle unterdrückerischen Elemente, wie z. B. Genderpronomen, eliminiert sind. Sobald wir nicht mehr wissen können, ob es sich um einen Er oder eine Sie, eine Mutter oder einen Vater, eine Großmutter oder einen Großvater, eine Tante oder einen Onkel handelt, werden wir nicht mehr unterdrückt sein.

Die neue Geschichte ist auch frei von faktischer Grundlage. In Kriegen geht es um jedes Thema, das eine organisierte Interessengruppe für ihre Interessen als nützlich erachtet. Die Kritische Rassentheorie ist eine Theorie, die die Fakten spezifiziert, nicht eine Theorie, die auf Fakten beruht.

Mathematik ist rassistisch. Dass 2+2=4 ist, ist ein weißes rassistisches Konstrukt. Damit wird die Mathematik auf den systemischen Rassismus reduziert.

Die Missachtung von Fakten ist das Kennzeichen von Tyrannei. Bildungssysteme sind die Institutionen, die Menschen in die Gesellschaft einbinden und deren Werte weitergeben. So überleben eine Gesellschaft und eine Kultur, ein Land lebt und entwickelt sich im Laufe der Zeit. Heute wurde die Enkulturation durch die Entfremdung der Jugend von der Gesellschaft und Kultur ersetzt, die ihr Geburtsrecht ist. Stattdessen wird ihnen beigebracht, dass ihre Kultur böse ist und eine lange Geschichte von Verbrechen gegen die Menschheit hat. Tatsächlich lehrt das New York Times 1619 Project, dass die Vereinigten Staaten auf Rassismus gegründet wurden. Der sogenannte „Bürgerkrieg“ wird als Versuch des Nordens erklärt, sich von seinen eigenen rassistischen Sünden reinzuwaschen, indem er sie auf den Süden projiziert.

Wenn die Universitäten eines Landes gegen das Land sind, wird dies früher oder später auch das Volk sein. Universitäten bilden Führungspersönlichkeiten und Pädagogen aus, die diese Ausbildung an die Kinder weitergeben. Es ist durchaus möglich, eine Gesellschaft durch ihr Bildungssystem vollständig zu revolutionieren und zu zerstören. Das ist es, was in den USA und im Vereinigten Königreich geschieht. Die beiden Gesellschaften löschen sich selbst aus. Es ist nur noch sehr wenig übrig.