Wenn Ihre Regierung einen Krieg beendet, aber den Militärhaushalt aufstockt, dann werden Sie betrogen

Der US-Senat hat mit 89 zu 10 Stimmen den Entwurf des National Defense Authorization Act (NDAA) für die Militärausgaben im Haushaltsjahr 2022 verabschiedet, der ein Budget von astronomischen 778 Milliarden Dollar vorsieht. Der Gesetzentwurf wurde bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedet und bedarf nun nur noch der Unterschrift des Präsidenten. Ein Änderungsantrag, der vorsah, Saudi-Arabien nicht länger bei seinen Gräueltaten im Jemen zu unterstützen, wurde aus dem Gesetzentwurf gestrichen.

„Die umstrittensten Teile des 2100-seitigen Gesetzentwurfs für Militärausgaben wurden hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung im Repräsentantenhaus verabschiedet, was bedeutet, dass die Mitglieder des Kongresses unmöglich alles gelesen haben konnten, bevor sie ihre Stimme abgaben“, heißt es in einem Politico-Artikel über die Verabschiedung des Gesetzes von Lindsay Koshgarian, William Barber II und Liz Theoharis.

Das US-Militär verfügte im Haushaltsjahr 2021 über einen Etat von 14 Milliarden Dollar für seine verkleinerten Afghanistan-Operationen, gegenüber 17 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Würde sich der US-Militärhaushalt normal verhalten, würde man erwarten, dass er nach dem Abzug der US-Truppen und dem offiziellen Ende des Krieges in Afghanistan im Jahr 2022 um mindestens 14 Mrd. Dollar sinken würde. Stattdessen ist das neue Gesamtbudget von 778 Milliarden Dollar ein Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Monate, nachdem die Regierung von US-Präsident Joe Biden die letzten amerikanischen Truppen aus Afghanistan abgezogen hat, als Teil seines Versprechens, die „ewigen Kriege“ des Landes zu beenden, hat der Kongress der Vereinigten Staaten einen Verteidigungshaushalt von 777,7 Milliarden Dollar genehmigt, was einer fünfprozentigen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht“, berichtet Al Jazeera.

„In den letzten 20 Jahren haben wir gehört, dass die terroristische Bedrohung ein immer größeres Budget für das Pentagon rechtfertigt“, so Stephen Miles, Geschäftsführer von Win Without War, gegenüber Al Jazeera. „Da der Krieg in Afghanistan beendet ist und sich die Aufmerksamkeit auf China verlagert hat, hören wir nun, dass diese Bedrohung dies rechtfertigt.“

Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan sagte Präsident Biden im August Folgendes:

Nach mehr als 2 Billionen Dollar, die in Afghanistan ausgegeben wurden – Kosten, die nach Schätzungen von Forschern der Brown University 20 Jahre lang in Afghanistan über 300 Millionen Dollar pro Tag betragen würden – zwei Jahrzehnte lang – ja, das amerikanische Volk sollte das hören: 300 Millionen Dollar pro Tag zwei Jahrzehnte lang. Wenn man die Zahl von 1 Billion Dollar nimmt, wie viele sagen, sind das immer noch 150 Millionen Dollar pro Tag für zwei Jahrzehnte. Und was haben wir infolgedessen an Möglichkeiten verloren? Ich habe mich geweigert, einen Krieg fortzusetzen, der nicht mehr im Dienst des vitalen nationalen Interesses unseres Volkes steht.

Man sollte meinen, dass eine Regierung, die sich so sehr über den Verlust von „Chancen“ für das amerikanische Volk aufgrund der Ausgaben für den Afghanistan-Krieg beklagt, darauf erpicht wäre, diesen Reichtum zu verwenden, um den Amerikanern nach Beendigung des Krieges Chancen zu bieten. Stattdessen wurde noch mehr Reichtum in die US-Kriegsmaschinerie umgeleitet.

Dave DeCamp von Antiwar berichtet:

Die Verabschiedung des NDAA erfolgt inmitten erhöhter Spannungen zwischen den USA und Russland, und der Gesetzentwurf enthält 300 Millionen Dollar für Militärhilfe an die Ukraine, 50 Millionen Dollar mehr als das Pentagon beantragt hatte. Nach Angaben des Wall Street Journal werden mindestens 75 Millionen Dollar der Ukraine-Hilfe „tödlich“ sein, d. h. sie werden für Angriffswaffen ausgegeben, z. B. für Javelin-Panzerabwehrraketen, die die USA bereits an Kiew geliefert haben. Da sich das Pentagon auf den Kampf gegen China konzentriert, enthält das NDAA 7,1 Milliarden Dollar für die Pacific Deterrence Initiative (PDI). Mit der PDI sollen die US-Streitkräfte im asiatisch-pazifischen Raum aufgestockt werden, um China besser begegnen zu können. Teil des Plans ist es, ein Netz von Langstreckenraketen in der Nähe der chinesischen Küste aufzubauen.

Die Amerikaner werden betrogen.

Ein vernünftiges Militär (wenn es so etwas gibt) würde in Zeiten, in denen eine Nation sich verteidigen muss, aufgestockt und in Friedenszeiten reduziert werden. Beim US-Militär verhält es sich genau umgekehrt: Es wird als gegeben hingenommen, dass der Haushalt immer weiter aufgestockt werden muss, und dann werden Gründe erfunden, um dies zu rechtfertigen, indem man „Friedenszeiten“ als nicht existent erklärt. Der Militärhaushalt richtet sich nicht nach den bestehenden Verhältnissen, sondern die Verhältnisse werden so gestaltet, dass sie dem Militärhaushalt dienen.

Bevor es die Russen und Chinesen waren, waren es Terroristen, und bevor es Terroristen waren, waren es die Sowjets. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR entstand die populäre Vorstellung einer „Friedensdividende“, bei der die Verteidigungsausgaben in Abwesenheit von Amerikas einzigem Rivalen gesenkt und die überschüssigen Mittel stattdessen für die Versorgung des amerikanischen Volkes verwendet werden könnten. Das einzige Problem war, dass viele Leute durch die Verteidigungsausgaben des Kalten Krieges sehr reich und mächtig geworden waren, und dass dieses Geld und diese Macht an einigen wichtigen Punkten des Einflusses eingesetzt wurden. Weniger als drei Monate nach der Auflösung der Sowjetunion erfuhren wir aus der New York Times von der Wolfowitz-Doktrin, die besagte, dass die USA beschlossen hatten, den Aufstieg einer anderen Supermacht um jeden Preis zu verhindern, und ein paar Jahre später fanden die Neocons ihren Weg in die Regierung von George W. Bush, um eine beispiellose neue Ära des militärischen Expansionismus und der Angriffskriege einzuläuten.

Der militärisch-industrielle Komplex, vor dem Eisenhower in seiner Abschiedsrede als Präsident gewarnt hatte, wurde unvermeidlich, sobald die US-Regierung imperialistische Ambitionen verfolgte. Kriegstreiberei ist das Ergebnis, wenn man den Kapitalismus mit einer weltumspannenden Machtstruktur mischt, die ständig daran arbeiten muss, die unipolare Vorherrschaft auf dem Planeten aufrechtzuerhalten, was nur mit unaufhörlicher Gewalt und der Androhung von Gewalt möglich ist. Es war unvermeidlich, dass eine Industrie entstehen würde, die nicht nur diese Nachfrage befriedigt, sondern auch den Reichtum, den sie erwirtschaftet, dazu nutzt, die Kriegstreiberei weiter voranzutreiben. Die Kriegsindustrie schwimmt auf dem kriegsgetriebenen Imperium wie Delfine auf dem Kielwasser eines Frachtschiffes, nur dass die Delfine in diesem Fall auch in der Lage sind, das Schiff anzutreiben und zu steuern.

Und in der Zwischenzeit rast dieser wahnsinnige, hirnlose Moloch auf eine direkte Konfrontation mit Russland und China zu, die immer enger zusammenrücken und sich gegen ihren gemeinsamen Feind verbünden. Diese bilden die Spitze einer sich rasch zusammenschließenden Gruppe von Mächten, die sich geweigert haben, in die Falten des zentralisierten Machtbündnisses der USA aufgenommen zu werden, und man muss kein Historiker sein, um zu verstehen, dass die Aufspaltung der Weltmächte in zwei zunehmend feindselige Bündnisgruppen zu sehr hässlichen Orten führen kann. Besonders jetzt im Zeitalter der Atomwaffen.

Die menschliche Spezies hat einige sehr entmutigende Prüfungen vor sich. Ich hoffe, wir bestehen sie.