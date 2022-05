Die Macht des Bill Gates Teil 1: Über 300 Mio. Dollar für die „Berichterstattung“ der Medien

Bill Gates bezahlt Medien deren Projekte weltweit, um sich Einfluss auf die weltweite Berichterstattung zu sichern und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Dazu sind Details bekannt geworden, die ich Ihnen nicht vorenthalten will.

In meinem Buch „Inside Corona“ habe ich mich bereits eingehend mit der Macht von Bill Gates beschäftigt und die Datenbank seiner Zuschüsse genau analysiert, was bei inzwischen über 30.000 bezahlten Zuschüssen jedoch nie erschöpfend sein kann. In meinem Buch „Abhängig Beschäftigt“ habe ich zudem die Macht der Stiftungen analysiert, die die Politik des Westens bestimmen. Details über die Bücher finden Sie, wenn Sie hier auf der Seite auf die Cover der Bücher klicken.

Das Portal The Grayzone hat bereits im November 2021 einen Artikel veröffentlicht, auf den ich erst jetzt aufmerksam gemacht wurde. Dass Bill Gates hunderte Millionen an weltweite Medien bezahlt hat, um deren Berichterstattung in die von Gates gewollte Richtung zu lenken, ist bekannt, und dass in Deutschland zum Beispiel der Spiegel regelmäßig Millionen von Gates annimmt, habe ich auch schon mehrmals thematisiert, was den Spiegel nicht erfreut haben dürfte.

The Grayzone hat im November eine sehr ausführliche Liste der Medien und Medienprojekte veröffentlicht, die von Gates mit insgesamt über 300 Millionen Dollar finanziert wurden, wobei diese Liste nicht vollständig ist, wie The Grayzone in dem Artikel auch selbst ausführt und begründet.

Bei der Durchsicht der Liste der Geldempfänger bin ich auf viele alte Bekannte gestoßen, die ich aus meiner Arbeit an meinen oben genannten Büchern und aus meiner täglichen Arbeit mit dem Anti-Spiegel bereits gut kenne. Ich werde daher eine eigene Serien darüber schreiben, wer alles von Gates bezahlt wird und aufzeigen, wie das die Berichterstattung in Deutschland beeinflusst. Hier habe ich, als ersten Teil dieser Serie, den Artikel von The Grayzone übersetzt, damit Sie selbst sehen können, wie groß der Einfluss von Gates auf die Berichterstattung der Medien und auf die öffentliche Meinung ist. Die folgenden Teile der Serie werden konkrete Beispiele dafür aufzeigen.

Hier nun als Einstieg die Übersetzung des Artikels von The Grayzone vom November 2021.

Beginn der Übersetzung:

Dokumente zeigen, dass Bill Gates 319 Millionen Dollar an Medien gegeben hat, um seine globale Agenda zu fördern

Ein Blick in die Datenbank der Bill and Melinda Gates Foundation deckt auf, wie der Oligarch die globale Pandemiebekämpfung beeinflusst, indem er Hunderte von Medien mit mindestens 319 Millionen Dollar