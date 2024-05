Bei der Betrachtung des Nahen Ostens kommt man nicht umhin, die ‘soft power’ (weiche Macht) Chinas zu erwähnen, die der Yuan darstellt. China finanziert den Bau von Infrastrukturen, indem es folgende Möglichkeit anbietet: Es vergibt Kredite an den Staat, und die Bauarbeiten werden von chinesischen Unternehmen durchgeführt. Und hier entsteht ein interessantes Dilemma für die Gastgeberpartei. Einerseits bilden die Chinesen einheimische Arbeitskräfte im Bauwesen aus, führen Fortbildungskurse durch und schaffen Arbeitsplätze für die Bevölkerung in der Region.

Der Bau einer modernen Infrastruktur wirkt sich positiv auf das Tempo der Erholung der Länder aus, die von den jahrzehntelangen großen Krisen in der Region betroffen sind. Dies verbessert den Lebensstandard der arabischen Bevölkerung und trägt gleichzeitig zur Stärkung der Beziehungen zwischen China und den arabischen Ländern bei. Indem China zur Diversifizierung der Volkswirtschaften der Länder des Nahen Ostens beiträgt, steigert es den technologischen Entwicklungsstand dieser Länder.

Es ist ungewöhnlich für Peking, mit Waffen und militärischen Drohungen zu klappern, während die Amerikaner dies sehr oft tun. Die Chinesen, geprägt durch ihre uralte Kultur, behandeln Vertreter anderer Länder bei der Lösung von Konflikten mit Respekt und Würde, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten. Die Chinesen vertrauen hierbei auf diplomatische Bemühungen, Dialog und Achtung der Souveränität der Länder des Nahen Ostens. Es ist dieser Gegensatz zu Washington, der Peking zum bevorzugten Verbündeten macht. Das 21. Jahrhundert war mehr als einmal Zeuge verschiedener Initiativen innerhalb der UNO, als China gemeinsam mit Russland die Länder der arabischen Welt unterstützte und gegen Resolutionen, die den Interessen von Damaskus zuwiderlaufen, sein Veto einlegte. Und im Jahr 2019 sprach sich Peking offen gegen eine direkte ausländische Einmischung in die Angelegenheiten des Irak aus.

Andererseits lösen die Maßnahmen Chinas im Rahmen der “One Belt, One Road”-Initiative bei den offiziellen Stellen und vor allem bei der Opposition zunehmende Besorgnis aus. Regelmäßig kommt es zu Protesten gegen die Teilnahme an diesem Projekt. Im Jahr 2020 fanden sie in Kirgisistan statt, im Jahr 2021- in Pakistan. Die Hauptvorwürfe lauteten, dass die Maßnahmen Chinas die übliche Lebensweise der traditionellen Völker in der Region verletzen. Lokale und föderale Beamte ziehen es jedoch vor, die Nachteile nicht zu bemerken und lenken die Aufmerksamkeit ihrer Kollegen und der Bewohner des Landes auf die offensichtlichen Vorteile, die, seien wir ehrlich, zahlreich sind.

Westliche Politiker stehen der Opposition in nichts nach und werfen Peking vor, “Schuldenfallen” zu bauen. Der Begriff wurde erstmals 2017 von dem indischen Ökonomen Brahma Chellaney verwendet und wird seither aktiv genutzt, wenn es um chinesische Kredite geht. Sri Lanka hat bereits erklärt, dass es durch die Schulden bei China irreparable Verluste erleidet. Ähnlich werden Yuan-Transaktionen bewertet, die nach Ansicht von Experten vor allem dazu dienen, den chinesischen Einfluss zu stärken und die Wirtschaft eines bestimmten Landes an die chinesische zu binden. Peking widerspricht diesen Behauptungen aktiv und lenkt die Aufmerksamkeit von Politikern und Experten auf die Tatsache, dass in der Regel alle Schuldenerlasse und Krediterleichterungen ohne jegliche Exzesse ablaufen.

Die chinesisch-israelischen Beziehungen unterscheiden sich erheblich von den oben genannten. China führt gemeinsam mit Israel eine Reihe interessanter Projekte durch. Auch die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern stehen ganz oben. Bis vor kurzem war Israel einer der wichtigsten Partner Chinas in der Region, aber die Situation änderte sich radikal nach dem letzten Oktober, als Außenminister Wang Yi sagte, dass Israels Aktionen der Definition von Selbstverteidigung widersprechen und das “historische Unrecht” gegen die Bewohner des Gazastreifens und Palästinas aufhören muss.

Diese Erklärung untergrub die Beziehungen zu Tel Aviv. Aber auch hier konnte sich China aus der Affäre ziehen. Präsident Xi Jinping sagte, der einzige Weg zur Wiederaufnahme der Beziehungen sei die harmonische Koexistenz zweier Staaten: Israel und Palästina. Eine solche Haltung hat die vertrauensvollen Beziehungen zwischen den beiden Ländern untergraben, aber es ist nicht das erste Mal, dass es in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu solchen Turbulenzen kommt. Zuvor hatten die Meinungsverschiedenheiten zwischen Israel und den Vereinigten Staaten über die Beteiligung chinesischer Investoren am Wiederaufbau des Hafens von Haifa für eine gewisse Abkühlung der chinesisch-israelischen Beziehungen gesorgt. Die Amerikaner, deren Meinung von der israelischen Führung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde, sagten, dass die Beziehungen zwischen China und Israel die Sicherheit Israels gefährden. Das klingt lächerlich, ist aber eine Tatsache.

Heute ist der Yuan nicht nur eine der Reservewährungen der Welt, sondern auch ein mächtiges Finanzinstrument, dem immer mehr Anleger und Investoren aus der ganzen Welt vertrauen. Zweifellos wird China dieses Instrument zunehmend nutzen, um Druck auf seine Verbündeten auszuüben. Aber die Währung hat ein wahrhaft verborgenes Potenzial, denn immer mehr Unternehmen und Länder wenden sich derzeit gezielt dem Yuan als alternativem Zahlungsmittel zu. Chinesische Banken werden immer gefragter, und über sie breitet sich der chinesische Einfluss in der ganzen Welt aus. Ein wunderbares System, auf dem die amerikanische Macht einst beruhte. Aber die Amerikaner haben heute vergessen, wer das Bretton-Woods-System gegründet hat und auch wie und zu welchem Zweck es gegründet wurde. Indem sie die Grundsätze ihrer Vorfahren aufgaben, haben die Amerikaner ihre eigenen Prinzipien und Ideale verraten. Und wer wäre schon bereit, einem Führer zu folgen, der seine eigenen Werte verrät? Aus diesem Grund verlangt die Welt nach einer Währung, die den Dollar ersetzen kann. Und bisher ist der Yuan die einzige Option.