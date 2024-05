Harvard-Studie: Covid-Spritzen verursachen plötzliche Todesfälle und Schlaganfälle

Eine neue vernichtende Studie, die von einigen der angesehensten amerikanischen Forscher durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass Covid mRNA Injektionen zu einem Anstieg von Schlaganfällen und plötzlichen Todesfällen führen.

Die Fallstudie wurde von der Harvard Medical School durchgeführt und berichtet über eine Zunahme der Fälle von tödlicher zerebraler Ischämie in den vergangenen drei Jahren.

Die zerebrale Ischämie ist eine Form der tödlichen Hirnschädigung, die durch eine unzureichende Durchblutung des Gehirns verursacht wird.

Die Harvard-Forscher fanden heraus, dass die Covid-mRNA-Injektionen von Moderna die Ursache für den jüngsten Anstieg der tödlichen Krankheit waren.

Führende Experten haben auf die brisante Studie reagiert und vor mRNA-Impfstoffen gewarnt.

Die Studie ist die jüngste in einer langen Reihe von Untersuchungen, die die Impfung mit plötzlichem Tod und potenziell tödlichen Nebenwirkungen in Verbindung bringen.

Es ist jedoch die erste größere Studie, die die Injektion von Moderna speziell mit zerebraler Ischämie und plötzlichem Tod in Verbindung bringt.

Einer, der auf die Studie reagiert hat, ist Dr. John Campbell, ein führender britischer Onkologe, Immunologe und Experte für Immuntherapie.

Campbell hat ein Video veröffentlicht, in dem er die Ergebnisse der Studie erläutert.

“Dies ist ein Bericht, wie er ernster nicht sein könnte”, warnt Campbell.

Der Mediziner bespricht die Hirnscan-Bilder der Studie, die dunkle Stellen im Gehirn zeigen.

Diese Flecken, erklärt Campbell, deuten auf eine mangelnde Durchblutung in diesen Regionen hin.

Das liegt daran, dass sich das Blut in anderen Regionen staut, was zu Über- und Unterdruck in verschiedenen Teilen des Gehirns führt.

Er weist darauf hin, dass das Problem bereits wenige Stunden nach der Injektion auftreten kann.

“24 Stunden nach Erhalt der ersten Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs entwickelte eine 30-jährige Frau starke Kopfschmerzen”, heißt es in der Zusammenfassung der Harvard-Studie.

“Drei Wochen später wurde sie mit subakuten Kopfschmerzen und Verwirrtheit ins Krankenhaus eingeliefert.

“Die Bildgebung zeigte zunächst eine disseminierte kortikale Thrombose mit erhöhtem Öffnungsdruck bei der Lumbalpunktion.

“Eine externe Ventrikeldrainage wurde gelegt, aber der intrakranielle Druck blieb erhöht.

“Schließlich wurde eine Hemikraniektomie durchgeführt, aber ein anhaltendes Hirnödem führte zum Tod. Die Pathologie deutete auf eine Thrombose und eine damit verbundene Entzündungsreaktion hin”.

Dr. Campbell erklärte, wie das Ärzteteam, das das Impfstoffopfer behandelte, ihren Kopf öffnete, nachdem es viele andere Techniken und Behandlungsmethoden ausprobiert hatte.

“Es sieht so aus, als hätten sie versucht, den Druck zu verringern, indem sie etwas von der Seite des Schädelknochens entfernt haben.

Campbell wies darauf hin, dass das Opfer bereits gegen Covid geimpft worden war, was bedeutet, dass sie eine natürliche Immunität hätte haben müssen, und dass sie angesichts dieser Tatsache und ihres jungen Alters nicht hätte geimpft werden dürfen.

Dr. Campbell erklärte, dass die Forscher nicht wüssten, warum der Druck im Kopf des Impfstoffopfers so hoch war.

Es sei jedoch möglich, dass dies auf die Selbstregulierungsfunktion des Gehirns zurückzuführen sei – die Regulierung der eigenen Blutversorgung durch das Gehirn.

Dr. Peter McCullough diskutierte diese Fallstudie ebenfalls auf seinem Substack.

“Wir gewöhnen uns an unerwartete Todesfälle nach der COVID-19-Impfung bei jungen Menschen, die eine oder mehrere Injektionen des COVID-19-Impfstoffs erhalten haben”, schreibt McCullough.

“Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Todesfälle nach der Impfung kardiale Ursachen haben.

Campbell sprach auch darüber, wie die Pharmaindustrie weltweit mRNA-Fabriken aufbaut.

Die Pharmakonzerne drängen darauf, diese neue Gentherapie-Technologie in einer Größenordnung zu produzieren, die eine schnelle Herstellung von mRNA-Injektionen ermöglicht, um die gesamte Weltbevölkerung zu impfen.

Die Nachricht kommt, nachdem Slay News kürzlich über das bahnbrechende Eingeständnis der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berichtete, dass die Covid mRNA Sots Hunderttausende amerikanischer Kinder und Jugendlicher getötet haben.

Das brisante Eingeständnis wurde in einem geheimen CDC-Bericht enthüllt, aus dem hervorgeht, dass eine halbe Million amerikanischer Kinder und junger Erwachsener durch Covid-Spritzen getötet wurden.

Der CDC-Bericht zeigt, dass fast 500.000 Amerikaner im Alter von 0 bis 44 Jahren an den gefährlichen Nebenwirkungen der Covid mRNA-Injektionen gestorben sind.

Die erfassten Todesfälle ereigneten sich zwischen dem Beginn der öffentlichen Einführung des Impfstoffs Anfang 2021 und dem 9. Oktober 2022.

Aufgrund der zeitlichen Abfolge der Daten sind in den bereits schockierenden Zahlen die Todesfälle der letzten eineinhalb Jahre nicht enthalten.

Inzwischen haben Experten Alarm geschlagen, nachdem ein führender Wissenschaftler vor den mRNA-Injektionen gewarnt hatte.

Wie Slay News berichtete, warnte Professor Dr. Dolores Cahill, eine weltweit anerkannte Expertin für Immunologie, die Öffentlichkeit eindringlich davor, dass jeder, der mit Covid mRNA-Spritzen geimpft wurde, “innerhalb von 3 bis 5 Jahren sterben wird, auch wenn er nur eine Injektion erhalten hat”.

Prof. Cahill verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Hochdurchsatz-Protein-Arrays, Antikörper-Arrays und Proteomik-Technologien sowie in der Automatisierung.

Seit die Covid mRNA-Spritzen Anfang 2021 auf den Markt kamen, schlägt Cahill wegen der verheerenden Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit Alarm.

Cahill hält die Impfstoffe nicht nur für gefährlich, sondern warnt auch davor, dass sie letztlich jeden töten werden, der eine oder mehrere Dosen erhalten hat.

In einem Interview erklärt Cahill, wie die mRNA in den Injektionen allen Empfängern schadet und bei den mit Covid geimpften Menschen wie eine tickende Zeitbombe wirkt.

Nachdem er erklärt hatte, wie sich die Injektionen auf die menschliche Gesundheit auswirken, machte Cahill die folgende erschreckende Vorhersage:

“Jeder, der eine mRNA-Injektion erhält, wird innerhalb von drei bis fünf Jahren sterben, auch wenn er nur eine Injektion erhält.