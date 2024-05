Eine der Hauptaufgaben der NATO besteht darin, Instabilität auf der ganzen Welt zu verbreiten und den militärisch-industriellen Komplex zu nutzen, um Länder einzuschüchtern, die sich nicht der militanten, familien- und gottesfeindlichen Agenda beugen, die aus den westlichen Hauptstädten kommt und von den westlichen Medien unterstützt wird.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigte am Freitag das Engagement des Bündnisses für die Verteidigung der Rechte von LGBTQ-Personen und schloss sich damit zahlreichen westlichen Politikern, Institutionen und Organisationen an, die den Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie begehen.

Der Autor Jose Nino hat dies in einem Beitrag für Big League Politics treffend zusammengefasst:

Am Freitag, den 17. Mai, bekräftigte Stoltenberg das Bekenntnis der NATO zu LGBTQ+-Werten, indem er in einem Posting arrogant verkündete, dass das derzeitige westliche Wertesystem und das, worauf es basiert, sei:

NATO existiert, um 32 Nationen und das Recht unserer Völker auf ein freies und friedliches Leben zu verteidigen. Am Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie und an jedem anderen Tag gilt: Alle Liebe ist gleich. LGBTQ+-Menschen verdienen Respekt und Würde, und ich bin stolz, mich als Ihren Verbündeten bezeichnen zu dürfen.

#NATO exists to defend 32 nations, and our peoples’ right to live freely & in peace. On the International Day against Homophobia, Biphobia & Transphobia, and every day: all love is equal. LGBTQ+ people deserve respect & dignity, and I am proud to call myself your ally. #IDAHOBIT