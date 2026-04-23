Die Märkte feiern vielleicht voreilig, doch die nächste Phase wird wahrscheinlich einen noch größeren Krieg mit sich bringen

Von Alastair Crooke

Trumps Zollkrieg wird im Rückblick als Kleinigkeit erscheinen im Vergleich zu dem drohenden Schlag gegen Chinas Versorgungslinien.

Wir treten in eine neue Phase dieses Krieges gegen den Iran ein. Es könnte anders kommen, als viele erwarten (insbesondere an den Finanzmärkten). Gestern sagte Trump unter anderem, dass die Straße von Hormus offen sei und dass der Iran zugestimmt habe, Hormus nie wieder zu sperren; dass der Iran mit Hilfe der USA alle Seeminen entfernt habe oder gerade entferne und dass die USA und der Iran zusammenarbeiten würden, um das hochangereicherte Uran (HEU) des Iran zu gewinnen. Trump schrieb:

„Wir werden das gemeinsam angehen. Wir werden gemeinsam mit dem Iran vorgehen, in gemächlichem Tempo, und dort hinuntergehen und mit großen Maschinen mit der Ausgrabung beginnen … Wir werden es sehr bald in die Vereinigten Staaten zurückbringen.“

Der Präsident sagte früher am Freitag, der Iran habe zugestimmt, seine HEU-Vorräte zu übergeben.

Keine dieser Behauptungen war wahr. Entweder fantasierte Trump (er hielt an Fantasien fest, obwohl er sie für wahr hielt); oder er manipulierte die Märkte. Falls Letzteres zutrifft – war es ein Erfolg. Der Ölpreis fiel und die Märkte stiegen sprunghaft an. Berichten zufolge wurde 20 Minuten vor der Behauptung, die Straße von Hormus sei offen und würde nie wieder geschlossen werden, ein Short-Geschäft über 760 Millionen Dollar auf Öl getätigt … Jemand hat „ein Vermögen gemacht“.

All diese Turbulenzen sorgten für große Verwirrung. Trump sagte auch, dass eine neue Verhandlungsrunde und eine wahrscheinliche Einigung mit dem Iran sehr bald stattfinden würden – sogar noch an diesem Wochenende. Die Wahrscheinlichkeit von Verhandlungen ist falsch. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, dass „die amerikanische Seite über den pakistanischen Vermittler informiert wurde, dass wir [der Iran] einer zweiten Runde [von Verhandlungen] nicht zustimmen“.

Von Beginn des diskutierten, von Pakistan vermittelten Waffenstillstands an sollte der Iran die tägliche Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Schiffen gestatten. Dies war jedoch stets an iranische Bedingungen für die Durchfahrt geknüpft.

Das Endergebnis von Trumps Manipulationen war, dass der Iran seine bestehenden Bedingungen bezüglich Hormuz, seiner HEU-Vorräte und seines „Rechts auf Anreicherung“ in einer strengeren, weniger flexiblen Definition erneut bekräftigte.

Die Gespräche in Islamabad hatten dem Iran bereits gezeigt, dass sein 10-Punkte-Rahmen – der ursprünglich von Trump als „praktikable Grundlage“ für den Beginn direkter Verhandlungen mit dem Iran bestätigt worden war – genau das nicht war. Der iranische Rahmen wurde gegen Ende des Tages beiseite geschoben, als die USA zu ihren wichtigsten Eckpunkten für ihren beabsichtigten Triumphzug zurückkehrten: der dauerhafte Verzicht des Iran auf die Urananreicherung; die Übergabe seiner Bestände von 430 kg 60-prozentig angereichertem Uran an die USA und die Öffnung der Straße von Hormus – ohne Mautgebühren.

Kurz gesagt, die Position der USA war lediglich eine Fortsetzung der seit langem bestehenden Forderungen Israels. Diese zusätzliche Erfahrung mit der Täuschung der USA am Freitag wird nur dazu gedient haben, die Überzeugung des Iran zu bestätigen, stets auf der Hut zu sein und die künstlich geschaffene Verwirrung als mögliche Ablenkung der USA von einer geplanten militärischen Eskalation zu betrachten.

Indem der Iran diese zentralen Forderungen ablehnte, löste er den plötzlichen, am Ende des Tages erfolgten Rückzug der USA aus Islamabad aus und machte damit den entscheidenden Hintergrund für den „Walk-out“ der USA deutlich: Netanjahu war frustriert. Sehr frustriert. „Wie [Netanjahu] es erzählt, hat ‚die Medien‘, dieser bequeme Allzweck-‚Bösewicht‘, es geschafft, die Erzählung zu zementieren, dass Israel den [Iran-]Krieg verloren hat“, hat Ravit Hecht in Haaretz geschrieben:

„Nicht viele Menschen verstehen die Macht kurzer, prägnanter und unmissverständlicher Botschaften besser als Netanjahu … Da die Zeit knapp wird und sein internationales Ansehen schwindet, ist Netanjahu verzweifelt darauf bedacht, wenigstens eine eindeutige Erfolgsgeschichte aus den ehrgeizigen Zielen zu liefern, die er in der ersten Kriegswoche verkündet hatte – als Hybris und Adrenalin noch in jede Regierungspressekonferenz einflossen“.

„Regimewechsel in Teheran? Steht nicht mehr zur Debatte. Das vage Ziel, ‚Bedingungen‘ für einen solchen Wandel zu schaffen, hat sich in Luft aufgelöst. Die Beendigung des iranischen Programms für ballistische Raketen erscheint nun völlig unrealistisch; das erkennen auch Netanjahus Minister an. Was das Netzwerk regionaler Stellvertreter des Iran angeht, so mag dessen Einfluss subtiler werden, doch nur wenige glauben, dass es vollständig zerschlagen werden kann.“

„Damit bleibt noch eine Karte im Spiel: Uran.“

„Netanjahus Umfeld hofft, dass, wie in vergangenen Krisen, zunehmender Druck den Iran dazu zwingen könnte, seine Bestände an angereichertem Uran zu exportieren. Netanjahu setzt alles auf dieses Ergebnis – oder auf die Möglichkeit, dass ein erneuter Krieg das Regime noch destabilisieren könnte“.

Aus diesem Grund beendete Vizepräsident Vance – der fast stündlich Anweisungen aus dem Weißen Haus oder Tel Aviv erhielt – die Gespräche vorzeitig. Eine kurze, prägnante Siegesbotschaft, von der Netanjahus Zukunft abhängt, war bei den Gesprächen offensichtlich nicht in Sicht.

Der US-Verfassungsrechtler Robert Barnes (ein Freund von Vance) berichtet in einem Interview:

„Trump zeigte im September 2025 erste Anzeichen einer beginnenden Demenz … Er fabuliert häufig, verliert regelmäßig die Beherrschung und bricht in schreiende Tiraden aus, und er ist unfähig zu kritischem Denken. Und – laut Barnes glaubt Trump in diesem Zustand – aufrichtig, dass die USA den Iran besiegt haben, und begreift nicht, welchen massiven wirtschaftlichen Schaden die Sperrung der Straße von Hormus der Weltwirtschaft zufügt“.

Kurz gesagt, so Barnes, spiegele Trumps Wahnvorstellung, der Iran stehe kurz vor der Kapitulation, seinen beeinträchtigten geistigen Zustand wider – eine Beeinträchtigung des Verständnisses der „Realität“ (eine panglossische Interpretation, die Minister Pete Hegseth nach Kräften zu untermauern versucht).

Wie Netanjahu glaubt wahrscheinlich auch Trump, dass Druck und noch mehr Druck auf den Iran den triumphalen Sieg bringen könnten, bei dem man (im übertragenen Sinne) 430 kg angereichertes Uran in die Höhe recken könnte – entweder durch wirtschaftlichen Druck zur Aufgabe gezwungen oder alternativ von US-Streitkräften vor Ort dramatisch beschlagnahmt.

Angesichts dieser Krise im Herzen des Weißen Hauses soll Vizepräsident Vance (wiederum laut Barnes) hinter den Kulissen fieberhaft daran gearbeitet haben, ein neues Treffen mit dem Iran in Islamabad zu arrangieren – obwohl der politische Prozess durch massive israelische Luft- und Bodenangriffe im Libanon, bei denen während der Waffenstillstandsverhandlungen bis zu 1.000 Menschen (fast ausschließlich Zivilisten) getötet und verletzt wurden, sowie durch anhaltende Angriffe seit Trumps angeblicher „Verbot“ für Israel, den Libanon anzugreifen, zu Beginn des libanesischen Waffenstillstands vor zwei Tagen bewusst behindert wurde.

Nach langem Hin und Her seitens Pakistans, bei dem Botschaften in viele Richtungen flossen, „sagte ein iranischer Militärvertreter gestern Abend, Teheran habe den USA ein letztes Ultimatum gestellt, wonach der Iran nur noch eine Stunde davon entfernt sei, eine Militäroperation und Raketenangriffe auf israelische Streitkräfte zu starten, die den Libanon angreifen, was Trump [schließlich] dazu zwang, einen Waffenstillstand im Libanon zu erklären“, wenn auch unter großem Ärger in Israel. Israelische Beamte waren außer sich vor Wut und beklagten sich, dass sie erst nachträglich informiert worden seien.

Es ist überhaupt nicht klar, ob Israel sich daran halten wird (sie haben den Waffenstillstand bereits verletzt). Netanjahu, alle Oppositionsführer Israels und eine große Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit sind sich einig in ihrem Wunsch nach einer Fortsetzung des Krieges.

Die Gespräche in Islamabad scheiterten erstens, weil die Gräben zwischen den beiden Seiten in einer einzigen Sitzung unüberbrückbar waren; und zweitens, weil die Parteien unterschiedliche und widersprüchliche Vorstellungen von der Realität vor Ort hatten. Die USA gingen offenbar von der „Hypothese“ aus, dass die andere Seite militärisch bereits zerstört und verzweifelt sei.

Der Iran hingegen trat mit der Überzeugung in die Gespräche ein, dass er gestärkt aus dem 12-Tage-Krieg hervorgegangen sei. Nach seiner Einschätzung bedeutete dies, dass die Auswirkungen der Kontrolle über den Hormuz und das Rote Meer noch nicht das Stadium erreicht hatten, in dem man sagen könnte, dass das Kräfteverhältnis entscheidend zugunsten des Iran ausfalle – und sicherlich noch nicht den Punkt, an dem erhebliche Zugeständnisse seitens des Iran angemessen wären.

Was dürfte die nächste Phase sein? Nun – mehr Krieg. Ein größerer konventioneller Krieg, dessen Schwerpunkt wahrscheinlich auf einer weiteren massiven Serie von Raketenangriffen vor allem auf die zivile Infrastruktur des Iran liegen wird (da die israelisch-amerikanische Zielliste nie darauf ausgelegt war, mehr als ein paar Tage an Angriffen zu überstehen).

Am 14. April warnte der russische Sicherheitsrat, dass „Waffenstillstandsverhandlungen von Washington als Deckmantel genutzt werden könnten, um [auch] einen Bodenkrieg vorzubereiten … Die Vereinigten Staaten und Israel können die Friedensgespräche nutzen, um eine Bodenoperation gegen den Iran vorzubereiten, während das Pentagon die Zahl der US-Truppen in der Region weiter erhöht“.

Trump hat nun eine neue Front hinzugefügt, die darauf abzielt, den wirtschaftlichen Druck auf den Iran durch Sanktionen und Blockaden weiter zu maximieren. China ist das Hauptziel, da, wie Finanzminister Scott Bessent behauptet, China der größte Abnehmer von vergünstigtem Öl aus dem Iran ist. Bessent bezeichnet diese neue Dimension als das finanzielle Äquivalent zu den früheren kinetischen (militärischen) Schlägen der USA und Israels gegen den Iran. Er bezeichnete sie als Teil der „Operation Economic Fury“ – mit dem Ziel, die Einnahmequellen des Iran abzuschneiden, insbesondere aus illegalen Ölverkäufen und Schmuggelnetzwerken.

Bessent sagte außerdem, dass die USA Sekundärsanktionen gegen alle Länder, Unternehmen oder Finanzinstitute verhängen würden, die weiterhin iranisches Öl kaufen oder zulassen, dass iranisches Geld über ihre Konten fließt. Er bezeichnete dies als eine „sehr strenge Maßnahme“. Bessent warnte ausdrücklich, dass die USA Sekundärsanktionen verhängen würden, sollte sich herausstellen, dass iranische Gelder über die Konten einer Bank fließen.

Sollte diese Ankündigung darauf abzielen, China dazu zu zwingen, den Iran unter Druck zu setzen, damit er vor Israel und den USA kapituliert, dann stellt dies eine eklatante Fehleinschätzung der Lage sowohl im Iran als auch in China dar. Es wird wahrscheinlich auf Trump zurückfallen.

Dies wird eine weitere wirtschaftliche Front in diesem Krieg bilden – und den Wirtschaftskrieg auf eine globale Ebene ausweiten.

Es ist wahrscheinlich, dass China und Russland diese Erklärung als nichts anderes verstehen werden als einen weiteren Versuch der USA (nach der Blockade Venezuelas), Chinas Energieversorgungswege einzudämmen. Der Hormuz-Kanal bleibt für chinesische Schiffe weiterhin offen. Trumps Blockadeversuch war der erste Druck – und nun droht er mit Sanktionen gegen chinesische Banken und den Handel.

Trumps Zollkrieg wird im Rückblick als Peanuts im Vergleich zu dem angedrohten Schlag gegen Chinas Versorgungswege angesehen werden.