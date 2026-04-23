„China-Maxxing“: Die Propaganda der Mainstream-Medien für eine neue Weltordnung läuft auf Hochtouren

Von Kit Knightly

Die Botschaft ist ebenso transparent wie peinlich.

Vor etwa zwei Wochen fiel mir auf, dass in meinen Social-Media-Feeds plötzlich jede Menge Anekdoten auftauchten, in denen davon geschwärmt wurde, wie verdammt toll China doch sei.

So etwas wie das hier, das ich vor nicht einmal zehn Minuten gesehen habe…

A round-trip flight from New York to Shanghai next month starts around $1,039, a 5-star hotel averages about $124–$138 a night, and an MRI in Shanghai is roughly $99–$164. That means you can do the whole trip for around $1,400. Plenty of Americans pay more than that for one MRI. pic.twitter.com/ueAUy8rr4n — Financial Dystopia (@financedystop) April 20, 2026

Übersetzung von „X“: Ein Hin- und Rückflug von New York nach Shanghai im nächsten Monat kostet ab etwa 1.039 $, ein 5-Sterne-Hotel liegt im Durchschnitt bei ca. 124–138 $ pro Nacht, und eine MRT in Shanghai kostet ungefähr 99–164 $. Das bedeutet, dass Sie die gesamte Reise für etwa 1.400 $ machen können. Viele Amerikaner zahlen mehr als das für eine einzige MRT.

Das ist keineswegs ein beispielloses Phänomen und lässt sich in der Regel darauf zurückführen, dass „Blue Ticks“ nach monetarisierbaren Interaktionen jagen, Bot-Konten einfach nur Lärm in den leeren Raum spucken, staatlich unterstützte Akteure an der Gestaltung von Soft-Power-Narrativen arbeiten, ideologisch vereinnahmte Personen dieselbe Arbeit umsonst verrichten … oder auf eine Kombination aus einigen oder allen diesen Faktoren.

Zunächst hielt ich es für eine Sache, die ein hochgezogener Augenbraue wert war, und nicht viel mehr.

Aber es scheint, als sei diese Stimmung ansteckend, und sie hat sich im Medienökosystem ausgebreitet, bis sogar die größten, schwerfälligen Landriesen infiziert waren.

Plötzlich sah ich jeden Tag, oder sogar mehrmals am Tag, Geschichten à la „Mensch, ist China cool“ von großen Medienkanälen.

As Trump scares off US scientists, China is racing ahead https://t.co/YUOsewkwmm | opinion — Financial Times (@FT) April 14, 2026

Übersetzung von „X“: Während Trump US-Wissenschaftler vertreibt, rast China voraus https://ft.trib.al/PhABOqm | Meinungsbeitrag

Dies ist ein recht typisches Beispiel; man beachte den positiven Vergleich mit den USA, der ein immer wiederkehrendes Thema ist.

Die Botschaft wird immer deutlicher: China ist jetzt der Gute. Und das ist keine Vereinfachung meinerseits, um komische Effekte zu erzielen, sondern laut „The Guardian“ ein direktes Zitat eines Mitglieds des KI-Beirats der Vereinten Nationen.

Abgeordneten zufolge gilt China nun als „der Gute“ in Sachen KI, während Trump einen „Wildwest“-Ansatz verfolgt

Und es geht nicht nur um KI: Laut WSJ entwickelt sich China in der Arzneimittelforschung zum „Guten“…

Not long ago, China was a backwater for drug research. Now it’s a major player in biotechnology. https://t.co/fwJfwtEamr — The Wall Street Journal (@WSJ) April 12, 2026

Übersetzung von „X“: Nicht lange her war China ein Rückzugsort für die Arzneimittel-Forschung. Heute ist es ein wichtiger Akteur in der Biotechnologie.

Und die Entwicklung von Elektrofahrzeugen laut CBS…

China's long-term investments in innovation are paying off in electric vehicles. Last year, the Chinese car company BYD overtook Tesla as the world's top seller of EVs, despite the U.S. market being virtually closed to them.

https://t.co/hi1dXZ9w0Z — CBS News (@CBSNews) April 12, 2026

Übersetzung von „X“: Chinas langfristige Investitionen in Innovation zahlen sich im Bereich der Elektrofahrzeuge aus. Im vergangenen Jahr überholte der chinesische Automobilhersteller BYD Tesla als weltweit führenden Anbieter von Elektrofahrzeugen, obwohl der US-Markt für das Unternehmen praktisch verschlossen war.

Und der Tourismus, laut Bloomberg…

China is now on track to become the world’s top tourism economy in the next few years as a sharp drop in foreign visits sets the US back. https://t.co/BXGcD3fmuB — Bloomberg (@business) April 15, 2026

Übersetzung von „X“: China ist nun auf Kurs, in den nächsten Jahren zur weltweit führenden Tourismuswirtschaft zu werden, da ein starker Rückgang ausländischer Besuche die USA zurückwirft.

Und die Außenpolitik, laut, nun ja, „Foreign Policy“ …

While the U.S. has spent years embroiled in the Middle East, China has been patiently investing in all corners of the world. https://t.co/1MlFry8tNo pic.twitter.com/cy74CTYY0R — Foreign Policy (@ForeignPolicy) April 17, 2026

Übersetzung von „X“: Während die USA seit Jahren in den Nahen Osten verwickelt sind, hat China geduldig in alle Teile der Welt investiert.

Es kommen immer neue Berichte, und sie sind keineswegs subtil.

Vielleicht sollte China eine größere Rolle in der globalen Führung übernehmen, meint Bloomberg (wieder einmal)…

The rush of visitors to Beijing underscores a growing expectation that the Chinese leader should play a bigger global role. https://t.co/lqbNqEKbEp — Bloomberg (@business) April 17, 2026

Übersetzung von „X“: Der Besucheransturm nach Peking unterstreicht eine wachsende Erwartung, dass der chinesische Führer eine größere globale Rolle spielen sollte.

All dies stammt allein aus der letzten Woche. Eine kurze Google-Suche liefert vier weitere Meldungen aus den letzten 24 Stunden:

The Financial Times: „Ausländische Autohersteller setzen auf chinesische Technologie, um wettbewerbsfähig zu bleiben“

The Economist: „Die Welt will chinesische Technologie. China ist entschlossen, sie zu behalten“

The Independent: „China präsentiert technologischen Durchbruch, der Drohnen eines Tages unbegrenzt antreiben könnte“

Deutsche Welle: „Chinas Chip-Ambitionen erschüttern die globale Tech-Branche“

Es hört nie auf.

Die mit Abstand peinlichste dieser offensichtlichen Propagandabemühungen ist der AP vorbehalten, die berichtet…

Das Mem „Chinesisch werden“ zeigt, dass Chinas Stunde der Soft Power gekommen ist

Kennst du das „Becoming Chinese“-Meme? Denn ich halte mich eigentlich für ziemlich auf dem Laufenden, was die Jugend und ihre „Memes“ angeht, und ich habe noch nie davon gehört.

Aber es gibt tatsächlich eine Wikipedia-Seite dazu, die vor zwei Monaten erstellt wurde. Hmmm.

Wie auch immer, laut dem AP-Artikel [Hervorhebung hinzugefügt]…

In den letzten Monaten haben 20-Jährige weltweit die sozialen Medien mit Beiträgen erobert, in denen sie begeistert davon berichten, wie sie chinesische Lebensweisen für sich entdecken. Videos, in denen Nutzer verkünden, sie würden „Chinamaxxen“ oder sich „in einer sehr chinesischen Phase ihres Lebens“ befinden – etwa indem sie heißes Wasser mit gekochten Goji-Beeren trinken, Teigtaschen essen oder zu Hause Hausschuhe tragen, oder indem sie nach China fliegen und von der modernen Infrastruktur schwärmen – erzielen Millionen von Aufrufen.

Klingt das nicht einfach total natürlich? Ist China nicht einfach total hip, am Puls der Zeit und voll im Trend bei den Jugendlichen?

Angenommen, diese „chinamaxxenden Twens“ gäbe es wirklich und sie würden tatsächlich mit pro-chinesischen Inhalten „die sozialen Medien erobern“ – wäre das nicht eine Frage, die man hinterfragen sollte?

Wir sollten uns zum Beispiel an die Existenz von „Influencer-Fabriken“ erinnern. Lagerhallen voller junger Frauen, die vor häuslichen Kulissen posieren und anderen jungen Frauen einen vorgetäuschten Instagram-Lifestyle verkaufen.

Wenn es da draußen eine solche dystopische Infrastruktur gibt, die es Kosmetikmarken und Modelabels ermöglicht, Mascara und Sommerkleider zu verkaufen … welche höllischen Fabriken, in welchem immensen Ausmaß, verbreiten dann Ideen im Auftrag globaler Machthaber?

Zum Beispiel vielleicht all diese angeblich völlig echten jungen Leute, die China auf YouTube oder Instagram loben? Die AP-Überschrift erwähnt sogar „Soft Power“, hinterfragt aber nie die Realität dieses angeblich natürlichen digitalen Phänomens.

Ob das eine bewusste Lüge ist oder ein Hinweis darauf, wie diese Art von Fragen der Journalistenschaft abgewöhnt wurde, weiß ich nicht, und ich könnte nicht sagen, was schlimmer ist.

Was auch immer die Propagandamechanismen sind und wie auch immer sie funktionieren, sie scheinen Wirkung zu zeigen.

Axios berichtet, dass die Zahl der Amerikaner, die China positiv sehen, von 14 % auf 28 % gestiegen ist…

Laut einer jährlichen Pew-Umfrage ist der Anteil der Amerikaner, die China positiv gegenüberstehen, das dritte Jahr in Folge gestiegen und hat sich seit 2023 fast verdoppelt. Gleichzeitig ist der Anteil der Amerikaner, die China als „Feind“ betrachten, in diesem Zeitraum deutlich gesunken.

…abgesehen davon, dass das natürlich ebenfalls Teil der Propaganda ist.

Umfragen sind ebenso Instrumente zur Meinungsbildung wie Messgrößen zur Erfassung von Meinungen. Überzeugungsarbeit durch die Schaffung eines fiktiven Konsenses. Diese Umfrage ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad erfunden, und selbst wenn nicht … nun, was erwartet man denn, wenn man aus jedem Lautsprecher auf dem Planeten „China rockt“ dröhnen lässt?

ChinaMaxxing ist nichts Neues

Es ist wichtig zu beachten, dass diese pro-chinesische Liebesbekundung nicht der Beginn von etwas Neuem ist, sondern nur die Wiederauflage eines zuvor gescheiterten Produkts.

Wir haben schon früher mehrere Versuche von „Chinamaxxing“ gesehen.

Ich bin alt genug, um mich an vor sechs langen Jahren zu erinnern, als es unter westlichen Kommentatoren de rigeur war, Chinas Missachtung individueller Rechte im Umgang mit der Covid-„Pandemie“ zu beschönigen, und westliche Akademiker sehnsüchtig über die Fähigkeit der KPCh seufzten, Menschen in ihren eigenen vier Wänden festzunageln.

Erst letzten Sommer erzählte uns The Economist, dass „China plötzlich cool geworden ist“, und fügte die urkomische Einschränkung hinzu: „Das ist nicht hauptsächlich den Spin-Doktoren der Partei zu verdanken“.

Haben das alle verstanden? Es sind NICHT die Spin-Doktoren, es ist einfach irgendwie passiert!

…und jetzt passiert es irgendwie wieder.

China ist einfach so fantastisch, dass junge Menschen wegen der sauberen Städte und der überlegenen Stadtarchitektur dorthin strömen!

Das ist einfach wahr und nicht das Ergebnis von Spin-Doktoren, Propaganda oder sonst etwas.

China macht zudem so beeindruckende Fortschritte in der biopharmazeutischen Forschung, der Elektrotechnik und der Telekommunikation, dass – obwohl es sich (angeblich) um eine feindliche Nation handelt – die westliche Presse einfach darüber berichten muss!

Die Botschaft ist ebenso durchsichtig wie peinlich.

Das war seit Jahren das vorhersehbare Ziel unserer Propagandareise, und nun sind wir wieder dort angelangt.

Während sich die USA und Israel unterwerfen, wird China weiter die Oberhand behalten, bis wir unsere glänzende neue multipolare Weltordnung haben.