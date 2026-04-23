Trump ernennt Pandemie-Experten zum CDC-Chef, während seine Regierung an Grippeforschung und Impfstoffen arbeitet

Von Jon Fleetwood

Die Kandidatin Erica Schwartz war federführend an der Ausarbeitung der Pandemie-Influenza-Strategie des US-Militärs beteiligt und leitete die Überwachungs-, Impf- und Kontrollsysteme, die heute das Rückgrat der Pandemieplanung auf Bundesebene bilden.

Präsident Donald Trump hat Dr. Erica Schwartz – eine aus dem Militär stammende Expertin für Überwachungs-, Impf- und Compliance-Systeme im Zusammenhang mit Influenza-Pandemien – zur Leiterin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ernannt und damit eine Fachkraft für Influenza-Systeme an die Spitze des nationalen Gesundheitswesens berufen.

Die Nominierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Trump-Regierung weiterhin die Forschung zur Funktionssteigerung von Influenzaviren finanziert, die Entwicklung von Influenza-Impfstoffen im Rahmen ihres „Gold Standard“-Konzepts vorantreibt, ein milliardenschweres Gesetzespaket zur Vorbereitung auf Influenza-Pandemien unterzeichnet, das Bundesmittel für Systeme zur Bekämpfung von Ausbrüchen vorsieht, und die Zusammenarbeit mit dem globalen Influenza-Netzwerk der Weltgesundheitsorganisation aufrechterhält, obwohl sie sich formell daraus zurückgezogen hat.

Die US-Regierung treibt die Erforschung des Influenza-Erregers, die Impfstoffentwicklung und das Einsatzsystem voran – und strebt nun an, einen auf militärischem Niveau ausgebildeten Influenza-Pandemie-Experten an die Spitze der CDC zu setzen.

Genau wie 2018 mit Dr. Robert Redfield – dem Berufsoffizier der US-Armee im Rang eines Obersts und Virologen, der die CDC leitete, als COVID ausbrach – setzt Präsident Trump erneut einen kampferprobten Militärarzt mit fundierter Expertise in Influenza-Pandemiesystemen an die Spitze der Behörde.

Dieser Schritt wirft Fragen auf, ob eine Konsolidierung in diesem Ausmaß die Möglichkeit offen lässt, dass dasselbe System sowohl das Entstehen einer Pandemie als auch die Reaktion darauf beeinflussen könnte.

Dr. Schwartz erhielt zudem die Zustimmung von HHS-Minister Robert F. Kennedy Jr.

Militärisch kontrolliertes Influenza-System: Dienststellenweite Impfung, Nachverfolgung und Überwachung unter zentraler Leitung

Schwartz beaufsichtigte und setzte die Infrastruktur zur Influenza-Bekämpfung auf operativer Ebene durch, wie aus den unter ihrer Leitung erlassenen Richtlinien der Küstenwache hervorgeht.

Als Leiterin des Gesundheitsdienstes der US-Küstenwache leitete sie die Umsetzung des jährlichen Influenza-Impfprogramms der Küstenwache in der gesamten operativen Streitmacht.

Interne Richtlinien der Küstenwache zeigen, dass unter ihrer Leitung:

Das jährliche Grippeimpfprogramm wurde streitkräfteweit durchgeführt

Die Beschaffung der Impfstoffe wurde über die Defense Logistics Agency zentralisiert, wodurch die Kontrolle auf Einheitenebene entfiel

Mehrere Grippeimpfstoffe – darunter Afluria, Flulaval, Fluarix, Fluzone und FluMist – wurden in festgelegten Bevölkerungsgruppen eingesetzt

Die Impfdaten wurden in die Nachverfolgungssysteme der Bundesregierung (DEERS/MRRS) integriert

Kliniken der Küstenwache wurden als Sentinel-Überwachungsstandorte ausgewiesen und mussten wöchentlich Atemwegsproben von Fällen mit grippeähnlichen Symptomen einreichen

Die Richtlinie beschreibt ein koordiniertes System, in dem Impfungen, Logistik, Nachverfolgung und Überwachung streitkräfteweit zusammenwirken und so einen zentralen Überblick über die Influenza-Aktivität und den Impfstatus bieten.

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Aus den offiziellen Unterlagen der Küstenwache geht hervor, dass Erica Schwartz nicht nur an den Maßnahmen zur Bekämpfung der Grippe beteiligt war – sie spielte vielmehr eine zentrale Rolle bei deren Konzeption und Umsetzung.

Laut ihrer offiziellen Biografie hat Schwartz:

„war Leiter des Gesundheitsdienstes und Leiter der Abteilung für Präventivmedizin der Küstenwache … im Hauptquartier der Küstenwache in Washington, D.C.“

In dieser Funktion baute sie zentrale Systeme zur Krankheitsüberwachung und -bekämpfung auf, darunter:

„Seuchenüberwachung … fieberhafte Atemwegserkrankungen … sowie die Programme für chemische, biologische und radiologische medizinische Gegenmaßnahmen.“

Ihre Aufgaben reichten über die Umsetzung hinaus bis hin zur Ausarbeitung offizieller Richtlinien.

In dem Dokument heißt es:

„Als Expertin für Gesundheitspolitik verfasste sie die ersten Gesundheitsschutzrichtlinien für Streitkräfte, darunter die Richtlinie zum Gesundheitsschutz der Streitkräfte im Falle einer Influenza-Pandemie …“

Dieser politische Rahmen regelte, wie mit Influenza-Bedrohungen innerhalb einer Einsatztruppe umgegangen werden sollte.

Ihre Arbeit kam bei realen Ereignissen zum Einsatz:

„Sie erarbeitete Leitlinien zum Gesundheitsschutz für … die H1N1-Pandemie 2009 …“

Auf Bundesebene wurde ihr Aufgabenbereich weiter ausgebaut.

In dem Dokument heißt es:

„Konteradmiral Schwartz fungierte als führender Experte der Küstenwache für pandemische Influenza – er wurde eigens als medizinischer Berater des für pandemische Influenza zuständigen Hauptbeauftragten des Heimatschutzministeriums (DHS) ausgewählt.“

Damit war sie Teil der bundesstaatlichen Koordinierungsstruktur, die für die Steuerung der Pandemiebekämpfung zuständig war.

Aus denselben Unterlagen geht hervor, dass sie mehrere miteinander verknüpfte Programme im Bereich Überwachung und Reaktion ins Leben gerufen hat, darunter:

„Krankheitsüberwachung … Gesundheitsversorgung im Einsatz … serologische Untersuchungen … [und] fieberhafte Atemwegserkrankungen …“

Insgesamt beschreibt das Dokument ein System, das auf Überwachung, Durchsetzung von Richtlinien und koordinierter Reaktionsplanung basiert – unter der Leitung von Schwartz sowohl auf Dienststellen- als auch auf Bundesebene und im Einsatz während einer erklärten Influenza-Pandemie.

Fazit

Trump hat einen Experten für militärische Influenza-Pandemieplanung – jemanden, der Überwachungs-, Impf- und Durchsetzungssysteme aufgebaut und umgesetzt hat – an die Spitze der CDC berufen, während die Bundesregierung parallel dazu riskante Arbeiten an Influenza-Erregern, die Impfstoffentwicklung, groß angelegte Finanzierungen und die globale Koordination vorantreibt.

Dasselbe System umfasst nun alle Phasen – vom Erreger selbst über die Reaktion bis hin zur Infrastruktur für deren Umsetzung – und bündelt gleichzeitig die Kontrolle innerhalb desselben institutionellen Rahmens.