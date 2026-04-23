Das Scheitern des ehrgeizigsten philanthropischen Bündnisses der Welt

Von Sayer Ji

Buffetts Bruch mit Gates ist eine persönliche Angelegenheit. Das dahinterstehende Bundesarchiv ist hingegen eine institutionelle Angelegenheit

Warren Buffett hat gemeinsam mit Bill Gates eine der bedeutendsten philanthropischen Einrichtungen der Geschichte aufgebaut, mehr als 43 Milliarden Dollar dafür gespendet und seitdem kein Wort mehr mit deren Gründer gewechselt, seit in Dokumenten der US-Bundesbehörden detailliert dargelegt wurde, worauf sich Gates tatsächlich mit Jeffrey Epstein geeinigt hatte.

Buffetts Schweigen deutet auf etwas Größeres hin als einen Bruch der Freundschaft

Als Warren Buffett am 31. März gegenüber CNBC erklärte, dass er seit der Veröffentlichung der Jeffrey-Epstein-Akten nicht mehr mit Bill Gates gesprochen habe – und sich weigerte, seine jährlichen Spenden in Milliardenhöhe an die Gates Foundation fortzusetzen –, behandelten die meisten Schlagzeilen dies als eine Geschichte über zwei alte Freunde, die sich durch einen Skandal entfremdet haben.

Das ist es auch. Aber es ist noch wesentlich mehr.

Buffett ist nicht nur Gates’ treuester Spender. Er ist der Mitgestalter des gesamten philanthropischen Rahmens, den Gates aufgebaut hat. Zusammen mit Gates und Melinda French Gates gründete Buffett 2010 die „Giving Pledge“ – einen öffentlichen moralischen Pakt, der die reichsten Menschen der Welt auffordert, mindestens die Hälfte ihres Vermögens für angeblich wohltätige Zwecke zu spenden, wie zum Beispiel globale Kampagnen zur Ausrottung der Kinderlähmung und damit verbundene Überwachungsnetzwerke. Wenn der Mann, der das Gebäude mitgestaltet hat, verstummt und stattdessen beginnt, seine Spenden still und leise in Familienstiftungen umzuleiten, wirft das eine Frage auf, die niemand in den elitären philanthropischen Kreisen laut stellen will: Ist die „Giving Pledge“ am Ende?

Es häufen sich die Anzeichen dafür, dass dies der Fall sein könnte.

Der Mitbegründer wird kühl

Um das Ausmaß des Bruchs zu verstehen, ist es hilfreich zu wissen, wie die Freundschaft entstanden ist. Gates und Buffett lernten sich Anfang der 1990er Jahre über gemeinsame Bekannte kennen – Gates war nach eigenen Angaben zunächst skeptisch gegenüber einem Treffen mit dem berühmten „Orakel von Omaha“, da er keinen Sinn darin sah, Zeit mit jemandem zu verbringen, der in Dinge investierte, anstatt sie zu erschaffen. Sie bewiesen einander schnell das Gegenteil, fanden über Wettbewerbsdenken und Geschäftsstrategien zueinander und teilten laut ihren öffentlichen Äußerungen die Überzeugung, dass ihr Reichtum eine moralische Verpflichtung mit sich brachte, die über sie selbst hinausging. In den folgenden drei Jahrzehnten wurde Buffett Treuhänder der Gates Foundation, die beiden spielten regelmäßig zusammen Bridge und gründeten gemeinsam das „Giving Pledge“ als institutionellen Ausdruck ihrer gemeinsamen Philosophie. Es war in jeder Hinsicht eine der folgenreichsten persönlichen Allianzen in der modernen Philanthropie.

Genau das macht Buffetts Äußerungen gegenüber CNBC am 31. März so bemerkenswert. Er sprach warmherzig über ihre persönliche Beziehung, auch wenn er alles, was damit zusammenhing, auf Eis legte. „Ich werde abwarten und sehen, wie sich die Dinge entwickeln“, sagte er, als er darauf angesprochen wurde, ob die Spenden an die Gates-Stiftung fortgesetzt würden. „Ich erfahre Dinge, die ich nicht wusste.“ Er fügte pointiert hinzu, dass er kein Interesse daran habe, zu viel zu wissen – „Ich möchte nicht in eine Lage geraten, in der ich Dinge weiß … und als Zeuge vorgeladen werde“ – eine Aussage, die darauf hindeutet, dass er bereits sorgfältig über rechtliche Risiken nachdenkt.

Die Bemerkung, dass er „lieber nicht unter Eid stehen möchte“, fiel in seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit der Veröffentlichung der Akten härter aus, als er vielleicht beabsichtigt hatte. Wie ein Leser der Daily Mail im Kommentarbereich anmerkte: „Das klingt so, als wüsste er Dinge.“ Buffett mag damit nur gemeint haben, dass er ein vorsichtiger Mann ist, der unnötige rechtliche Verstrickungen vermeidet. Doch der Satz hat eine andere Resonanz, wenn er von jemandem ausgesprochen wird, der 43 Milliarden Dollar an eine Institution gespendet hat, die nun im Zentrum der Folgeerscheinungen einer Bundesermittlung steht.

Er räumte ein, dass Gates ihn in New York mit Epstein hätte bekannt machen können – „Ich bin ihm dankbar, dass er das nicht getan hat“ –, eine Bemerkung, die fast beiläufig bestätigte, wie durchlässig die Grenze zwischen gesellschaftlichem Zugang und Bloßstellung in dieser Welt war. „Aber man kann sich auch nicht vor dem drücken, was passiert ist“, sagte er.

Er zeichnete zudem ein Bild von Epstein, in dem es ebenso sehr um Systeme wie um Individuen ging – darum, wie elitäre Netzwerke die Voraussetzungen für Ausbeutung schaffen. „Hier hatten wir einen Mann, der vorbestraft war, einen sensationellen Betrüger“, sagte Buffett gegenüber CNBC. „Der Prozentsatz der Menschen, die er ausgenommen hat … er hat ihre Schwäche gefunden. Es könnte Sex gewesen sein. Es könnte Macht gewesen sein. Es könnte, was auch immer es sein mag. Und ich verstehe nicht, wie irgendjemand das hätte schaffen können.“ Er bezeichnete Epstein als „den Betrüger aller Zeiten“ – und machte dann das persönlichste Eingeständnis des Interviews, indem er über sein eigenes geografisches Glück nachdachte: „Ich bin so froh, dass der Typ nie in Omaha Halt gemacht hat. Wenn ich in New York gelebt hätte, wäre ich auf irgendeiner Party gewesen. Ich wäre bei irgendetwas gewesen, denke ich.“

Es war ein seltener Moment der Offenheit von einem Mann, der sieben Jahrzehnte lang unerschütterliche Selbstsicherheit ausstrahlte. Buffett räumte damit praktisch ein, dass die Netzwerke, in denen Epstein agierte, nicht nur den moralisch kompromittierten Personen vorbehalten waren. Sie waren die gewöhnliche Infrastruktur des amerikanischen Elite-Lebens – und die Nähe dazu war größtenteils eine Frage des Zufalls.

Bereits seit 2024 hatte Buffett angedeutet, dass seine Spenden an die Gates Foundation mit seinem Tod enden würden, wobei 99,5 Prozent seines verbleibenden Vermögens stattdessen in einen von seinen Kindern verwalteten gemeinnützigen Trust fließen sollten. Das war ein seit langem geplanter Übergang. Was sich geändert hat, ist das Schweigen, die Aussetzung der aktuellen Spenden und eine öffentliche Erklärung der Unsicherheit von einem Mann, der nicht für unsichere öffentliche Äußerungen bekannt ist.

Das Versprechen, das nicht eintrifft

Der Zeitpunkt von Buffetts Abkühlung könnte für Gates kaum ungünstiger sein. Im Mai 2025, nur wenige Monate bevor die Epstein-Akten an die Öffentlichkeit gelangten, veröffentlichte Gates einen weitreichenden Blogbeitrag, in dem er ankündigte, dass er bis 2045 99 % seines Vermögens – damals von Bloomberg auf rund 170 Milliarden Dollar geschätzt – über die Gates-Stiftung spenden werde, woraufhin die Institution endgültig geschlossen würde. „Ich werde in den nächsten 20 Jahren praktisch mein gesamtes Vermögen über die Gates Foundation für die Rettung und Verbesserung von Leben auf der ganzen Welt spenden“, schrieb Gates. Die Stiftung, so merkte er an, habe in den ersten 25 Jahren bereits mehr als 100 Milliarden Dollar bereitgestellt und beabsichtige, diesen Betrag in den nächsten zwei Jahrzehnten etwa zu verdoppeln.

Die Ankündigung stieß vielerorts auf Bewunderung. An anderer Stelle eher auf eine Art Erschöpfung.

Stephen Findeisen – der investigative Journalist, der online weithin als „Coffeezilla“ bekannt ist und sich einen Namen damit gemacht hat, Krypto-Betrug und Finanzbetrug aufzudecken – reagierte auf X: „Das höre ich schon seit 15 Jahren, und jedes Jahr hat Bill mehr davon.“ Der Beitrag erzielte mehr als 450.000 Aufrufe und 15.000 Likes – eine Zahl, die darauf hindeutet, dass die Kritik weit über den Kreis der üblichen Gates-Kritiker hinaus Resonanz fand. Die Beobachtung enthielt eine messbare Wahrheit: Trotz jahrzehntelanger Spenden in einem Ausmaß, das kein Privatmann in der Geschichte je erreicht hat, ist Gates’ Vermögen weiter gewachsen, was die Frage aufwirft, ob wohltätige Zuwendungen jemals die Kapitalvermehrung an der Spitze der Vermögensverteilung übertreffen können.

Diese Kritik gab es schon vor Epstein. Die Akten haben ihr mehr Schärfe verliehen.

I've been hearing this for 15 years and every year Bill has more. https://t.co/QTRw6zdMuE — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) May 9, 2025

Übersetzungen von „X“: Das höre ich schon seit 15 Jahren, und jedes Jahr gibt Bill noch mehr davon weg.

Bill Gates verschenkt fast sein gesamtes Vermögen in Höhe von 200 Milliarden Dollar und behält nur ein Prozent für sich, während er die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung auflöst.

Das Versprechen unter Druck

Die „Giving Pledge“-Initiative entstand zu einem besonderen Zeitpunkt – zu einer Zeit, in der die moralische Legitimität enormen privaten Reichtums in den Augen vieler durch das Spektakel seiner freiwilligen Verteilung wiederhergestellt werden konnte. Eine Zeit lang funktionierte das auch. Die Liste der Unterzeichner wuchs in den ersten Jahren der Initiative rasch an und umfasste schließlich mehr als 250 Spender aus 30 Ländern, die zusammen ein Vermögen von schätzungsweise 600 Milliarden Dollar zugesagt hatten.

Das Wachstum ist ins Stocken geraten. Im Jahr 2024 kamen nur vier neue Unterzeichner hinzu, 2025 waren es 14 – ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts einer globalen Milliardärsklasse, die Forbes mittlerweile auf mehr als 3.400 Personen schätzt. Doch die Abwanderungen machen sich stärker bemerkbar als die Neuzugänge.

Peter Thiel, der nie unterzeichnet hat, führt eine Art aktive Gegenkampagne. In Interviews mit der New York Times und anderen Medien bezeichnete er die Giving Pledge als „einen Epstein-nahen, falschen Boomer-Club“ und bestätigte, dass er „Leute stark davon abgeraten habe, sie zu unterzeichnen“ und „sie sanft dazu ermutigt habe, sie zurückzuziehen“. Am pointiertesten sagte er zu Elon Musk – der unterschrieben hat und seitdem der weltweit erste Trillionär ist –, dass sein zugesagtes Vermögen letztendlich „an linke gemeinnützige Organisationen fließen würde, die von Bill Gates ausgewählt werden“. „Die meisten, mit denen ich gesprochen habe“, sagte Thiel über die Unterzeichner, mit denen er gesprochen hat, „haben zumindest ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, unterschrieben zu haben.“

Brian Armstrong, Gründer von Coinbase, entfernte 2024 stillschweigend seinen Namen von der Website der Initiative. Larry Ellison, einer der ersten Unterzeichner, kündigte an, sein Engagement „neu auszurichten“ und seinen Fokus eher auf kommerzielle wissenschaftliche Projekte als auf traditionelle gemeinnützige Kanäle zu verlagern. Melinda French Gates, die die Initiative mitbegründet hatte und 2024 die Gates Foundation verließ, um ihre eigene philanthropische Organisation zu gründen, räumte die uneinheitlichen Ergebnisse mit ihrer charakteristischen Zurückhaltung ein: „Einige tun es, andere versuchen es oder sind noch nicht bereit dazu. Ich wünschte, wir wären mit der Initiative noch erfolgreicher gewesen, als wir es bisher waren.“